Sep 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10440.80 NSE 45507.60 ============= TOTAL 55948.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 100.2200 7.8900 230.00 INE071G07090 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 0.00% 14-Nov-16 116.9677 6.9100 500.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 100.5000 6.8900 250.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.3773 7.1500 500.00 INE370I07209 FUTURE CORPORATE RESOURCES LTD 15.00% 31-Mar-17 100.5000 15.0000 40.00 INE504L07249 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 17-Jul-17 85.3300 0.0000 25.20 INE504L07256 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 17-Jul-17 118.6700 0.0000 13.40 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.6100 7.8700 50.00 INE523H07460 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 15-Nov-17 100.5600 8.7000 105.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 2.10 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.6900 7.2900 300.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.3900 7.3300 250.00 INE804I076F1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 12-Dec-18 100.3500 0.0000 36.00 INE514E08EW5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 18-Feb-19 100.3300 7.1000 250.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4142 7.1300 1500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.4600 7.2600 30.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.6800 7.2800 295.00 INE055A07070 CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES LTD 8.88% 12-Apr-19 100.1818 9.1600 127.00 INE622O08027 BHASKAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 10.34% 30-Apr-19 100.4200 9.7700 127.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3600 7.2600 1045.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.6400 7.4500 500.00 INE191H07078 PVR LIMITED 10.75% 10-Jun-19 104.3200 9.3500 122.00 INE077E08165 ESSEL MINING & INDUSTRIES LIMITED 9.50% 24-Jun-19 100.5700 9.0300 63.00 INE371K08060 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 25-Jun-19 101.1700 8.5900 126.00 INE674N07089 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 0.00% 05-Jul-19 103.1800 8.8800 124.00 INE082O07026 PARRY SUGARS REFINERY INDIA PVT 10.05% 16-Jul-19 102.8700 8.8500 124.00 INE949L07279 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 0.00% 08-Aug-19 131.1400 9.4900 48.00 INE481G07174 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 08-Aug-19 100.6000 7.3300 46.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.2400 7.7800 5.00 INE148I07ET1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 03-Sep-19 103.7000 8.5400 168.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.2600 7.2600 25.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 103.5200 7.3600 30.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 100.8100 0.0000 150.00 INE658R07182 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 01-Jan-20 100.2300 10.2500 70.00 INE804I078E0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Feb-20 100.0200 0.0000 2.50 INE756I07AD3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.06% 02-Mar-20 100.0000 8.0600 50.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 100.3400 9.0000 800.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.6600 8.0700 2.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.9000 8.0700 3.00 INE514E08CW9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.75% 04-Oct-20 108.4600 7.2600 100.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 102.9700 8.0500 6.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 7776.0000 8.2000 10.80 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 101.0000 8.5200 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0500 7.4800 150.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 100.3000 8.4200 4.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 104.3200 0.0000 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.7500 0.0000 12.30 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.9500 0.0000 9.40 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.5500 9.2000 2.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 109.1900 0.0000 5.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 110.2400 7.5400 6.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.9400 8.1500 60.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.8500 9.7200 95.00 INE572F08055 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.07% 06-Sep-25 100.3500 9.2000 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.6200 7.5300 200.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 108.1000 0.0000 7.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 105.1900 6.3000 2.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.4500 9.1300 40.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.5800 8.1000 310.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.6900 8.8000 10.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.3000 7.5800 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 104.7500 8.5700 7.50 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.5100 7.5000 273.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 116.6400 0.0000 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.6400 6.2400 9.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 109.6400 6.3500 4.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 110.9000 6.2200 6.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.8400 6.1900 6.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.7200 6.2000 20.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 111.4500 6.2500 3.80 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 123.7100 6.3500 11.80 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 10.36% 04-Feb-36 104.3500 10.0000 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.7500 9.9100 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.5200 0.0000 7.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.8500 9.0700 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 106.5500 10.7200 7.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0000 10.9000 77.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.9500 10.8200 52.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.1800 0.0000 8.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3400 8.3500 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 97.4100 0.0000 3.00 INE688I08152 CAPITAL FIRST LIMITED 9.75% 31-Dec-99 101.2500 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.9000 9.5800 2.00 NSE === INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 106.2542 8.0100 1000.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.1585 6.3500 250.00 INE691I08479 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 05-Sep-31 101.2330 8.4100 400.00 INE512S08021 CHHATTISGARH STATE POWER DIST 10.36% 04-Feb-36 104.1100 10.1000 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.4000 10.1500 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 111.5500 10.6200 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.5000 9.0700 5.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.2000 11.1500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3500 10.8532 2.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.0714 6.8805 570.00 INE093J07320 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 26-Sep-16 186.8600 0.0000 0.50 INE918K07BU7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 109.8550 9.5000 33.00 INE804I07MD6 ECL FINANCE LIMITED - 30-Sep-16 173.7010 0.0000 3.00 INE092T08BC8 IDFC BANK LIMITED 9.20% 01-Oct-16 99.9973 8.5093 266.70 INE001A07NE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.38% 04-Oct-16 100.1455 7.3383 4300.00 INE001A07NE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.38% 04-Oct-16 100.1455 7.3383 3000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1680 7.1000 1000.00 INE774D07KK1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 03-Nov-16 117.9378 6.9100 500.00 INE071G07090 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 14-Nov-16 116.9677 6.9100 500.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2811 6.9162 1250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5032 6.8900 250.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.3773 7.1500 1000.00 INE774D07NL3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.60% 07-Dec-16 100.3155 7.2996 1000.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Dec-16 100.5098 7.0500 250.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 174.0400 0.0000 1.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 148.4400 0.0000 1.00 INE093J07551 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Jan-17 95.7000 0.0000 2.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 99.9765 8.0240 4.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4334 7.0693 2000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4334 7.0500 2000.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5576 7.9692 100.00 INE556S07012 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 8.85% 31-Mar-17 100.1688 8.2000 37.50 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2400 7.3450 30.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.2695 7.7500 95.00 INE001A07NT0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Apr-17 100.2695 7.8628 95.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 101.8141 7.2000 6.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.5620 7.3450 30.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 101.3729 7.2500 10.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0557 7.6500 50.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 101.0557 7.6500 50.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7260 7.3300 250.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 144.5000 0.0000 0.70 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.6096 7.8700 50.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 101.1772 7.3071 1.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.3200 8.1000 1.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.0000 7.7400 3500.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.1618 7.3200 6.00 INE134E08FM0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-18 102.0629 7.3600 5.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-18 105.4000 0.0000 3.50 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3685 7.2600 9.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.35% 31-Aug-18 100.0000 8.3450 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.0200 8.2000 1.00 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Sep-18 120.0000 0.0000 45.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.6149 7.3200 12.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.9122 7.3300 10.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.6099 7.3700 5.00 INE804I076F1 ECL FINANCE LIMITED - 12-Dec-18 100.1463 0.0000 1.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 105.1852 7.3200 1.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 84.9156 7.4000 39.60 INE093J07FF3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Dec-18 105.8000 0.0000 2.50 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.5493 7.4863 2.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 100.0000 0.0000 2.00 INE691I07455 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.80% 16-Jan-19 103.4553 8.0832 2.50 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 100.8900 8.2500 8.00 INE306N07IQ2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.20% 08-Mar-19 100.0000 8.2300 2000.00 INE093J07HN3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Mar-19 87.6000 0.0000 2.50 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4570 7.1300 1500.00 INE093J07HV6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 99.1000 0.0000 4.50 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 99.4600 8.6411 8.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7220 7.7550 750.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.5886 8.1400 5.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3581 7.2600 3.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.6379 7.4500 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 104.5376 7.3183 2.00 INE880N07025 BOMBAY SLUM REDEVELOPMENT CORP 18.00% 31-Aug-19 100.0000 18.0000 20.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 17.7500 10.00 INE860H07DS7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 06-Sep-19 99.9800 8.2000 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.4500 7.7800 750.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 103.9257 7.3197 2.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.8574 8.0384 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.4391 7.3900 50.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.4391 7.3900 50.00 INE860H07DT5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 06-Dec-19 99.9600 8.2100 1500.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 101.3200 8.0016 6.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.3256 7.8000 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.3256 7.8000 250.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 102.3300 7.8557 5.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.6953 7.8000 250.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.6953 7.8000 250.00 INE756I07AD3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 02-Mar-20 100.0000 8.0672 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.5395 7.8000 100.00 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 98.7500 10.0500 3.00 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 118.7002 7.1637 1.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-20 100.3398 9.0000 800.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.5300 7.8580 3.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7615 7.7800 50.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.6600 8.0700 2.00 INE518A07036 FORBES & COMPANY LIMITED 9.80% 10-Sep-20 101.8438 8.9700 20.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.9000 8.0700 3.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 102.8239 7.8000 700.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 29-Sep-20 102.8239 7.7934 350.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 102.9700 8.0500 6.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 148.4000 9.4200 5.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 160.1063 7.4300 1.50 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 100.2783 7.8000 3.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.1541 7.4100 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.1541 7.4100 100.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 102.1748 7.8600 50.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 100.9983 8.5200 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 18-Mar-21 110.9366 9.0000 1.00 INE651J07200 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.50% 24-May-21 100.0700 9.4500 10.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 103.6572 7.4300 100.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 103.6572 7.4300 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.7335 7.3771 15.00 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC 8.95% 24-Jun-21 102.0203 8.4000 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 106.7500 7.8542 12.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.3770 8.0200 250.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 105.1300 7.8685 11.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 106.3700 7.8618 9.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0475 7.4800 350.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1000 9.2125 80.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0475 7.4800 100.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.0000 9.1400 20.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.0000 8.5000 102.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.68% 29-Nov-21 104.3191 7.8000 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.2589 6.3400 12.30 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA - 07-Jun-22 100.6400 9.0426 18.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 100.9700 9.0466 22.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 98.3800 9.4200 3.00 INE848E07831 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-23 105.1485 7.5000 200.00 INE848E07831 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-23 105.1485 7.5000 200.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 102.8721 8.1800 50.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 104.6374 7.8000 3.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 103.7980 7.8650 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.9900 8.1200 295.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 99.0200 9.6500 90.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 105.7900 7.8173 8.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 101.1800 8.0189 12.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 109.2100 7.6000 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.4276 7.5701 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 105.3200 7.8210 15.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 105.6700 7.8225 5.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 110.8149 7.5596 50.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 101.6754 8.0700 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.5714 7.5425 400.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.6080 7.5369 150.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.0500 10.1000 10.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.3244 8.7800 1.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.2427 7.5194 350.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 103.2427 7.5194 350.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.0000 7.7785 20.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 101.9600 9.2522 21.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.5208 7.5100 450.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.5208 7.5100 450.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.5318 7.9000 19.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 104.0396 7.8750 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.4500 9.2500 20.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.6899 7.9000 235.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.5166 8.5000 300.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 101.4100 8.6200 1.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 100.4985 8.9000 100.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.4100 8.9000 316.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.6173 8.8150 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.2936 7.5800 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.2936 7.5800 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3600 9.2400 261.50 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANC 7.90% 18-Aug-26 100.0600 7.8839 300.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.5076 7.5000 450.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.4427 7.5094 250.00 INE895D08642 TATA SONS LIMITED 8.04% 02-Sep-26 100.0100 8.0500 500.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8900 9.2100 10.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.8100 6.3100 5.30 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.8470 6.3400 300.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.1500 6.3600 200.00 INE895D08659 TATA SONS LIMITED - 03-Sep-29 100.1490 8.0700 600.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 99.9300 11.1000 353.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.0000 10.9500 131.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK SR-III 11.25 LOA PE 11.25% - 101.7150 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange