Sep 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14007.40 NSE 36062.50 ============= TOTAL 50069.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07NE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.38% 04-Oct-16 100.1600 0.0000 6000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.6600 7.7500 99.00 INE756I07662 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.76% 11-Sep-17 100.8500 7.8400 250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3500 7.8000 1300.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LIMITE 18.00% 13-Feb-18 100.0000 2.10 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.3900 7.3000 250.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.0800 7.3300 150.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0200 12.0000 23.00 INE804I076F1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 12-Dec-18 102.0000 0.0000 15.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4100 7.1300 1500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3600 7.3000 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.1600 7.8000 50.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI 0.00% 09-Dec-19 100.8900 10.0000 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.1400 7.3500 250.00 INE721A07KA9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 29-Mar-21 102.3206 8.5800 198.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.9900 8.5800 1000.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1000 9.2100 500.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 106.8600 6.5500 20.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.37% 31-Mar-25 103.4000 8.7700 1.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.1600 7.6000 100.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.1000 7.8800 300.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.2300 6.5000 50.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.13% 25-Apr-28 104.3500 7.5400 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.1000 6.4800 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 116.2200 6.5200 100.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 119.1800 6.3600 200.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 108.7000 0.0000 30.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 109.6400 6.3500 7.70 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 108.8500 0.0000 25.80 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 123.7000 6.3500 11.80 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.25% 21-Dec-35 109.2200 6.4000 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0000 10.0800 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.5900 10.5000 27.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 102.0000 10.6700 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.7500 10.7700 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.5600 10.6200 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.8300 10.9100 245.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.2000 0.0000 75.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.0000 4.3400 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.1500 0.0000 2.00 NSE === INE669V15010 MFL SECURITISATION TRUST XLII SR-A-- 30-Aug-16 89.0479 9.7500 1730.50 INE001A07NE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.38% 04-Oct-16 100.1554 7.2000 3000.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.1282 7.1000 250.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.1282 7.1000 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4939 6.9500 800.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.3635 7.1500 1000.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.3635 7.1500 500.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1900 7.0794 2250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 18-Mar-17 100.9938 7.3602 60.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 96.9902 7.4000 180.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 142.8000 0.0000 0.50 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.8323 8.7500 250.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 101.2222 7.7652 100.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5273 8.9000 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 05-Jul-17 101.2493 7.8413 26.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.5012 7.8757 250.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 93.9008 7.3400 48.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 10.25% 03-Aug-17 101.7100 8.1222 250.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.5350 7.8560 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6024 7.8314 150.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 101.7006 7.8298 250.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 99.7167 10.0000 25.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.8661 7.8189 100.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.5557 7.2838 1.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.6677 7.7364 1050.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.5303 8.3154 250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3520 7.8000 1350.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.3520 7.8000 50.00 INE093J07BN6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 25-Feb-18 120.0000 0.0000 2.50 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 8.77% 13-Mar-18 101.8636 7.3500 50.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 8.77% 13-Mar-18 101.8636 7.3500 50.00 INE466L07019 IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED 0.00% 25-Apr-18 122.0983 9.3500 1000.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.7751 7.7600 550.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.3889 7.3000 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.3790 7.6630 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.3790 7.6630 250.00 INE093J07EP5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 15-Aug-18 112.0700 0.0000 5.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.0000 8.2371 1000.00 INE033L07FH1 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 8.16% 31-Aug-18 100.0000 8.1543 250.00 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 27-Sep-18 94.0000 0.0000 43.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 103.8018 7.7763 50.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 28-Feb-19 102.0734 7.9000 200.00 INE514E08EZ8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.28% 14-Mar-19 100.4142 7.1300 1500.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4570 7.1300 1500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3564 7.3000 1000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6654 7.7795 160.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.9757 7.2800 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.9757 7.2800 250.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.9188 7.8000 3.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 21-Aug-19 104.1642 7.8000 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-19 105.3200 7.2800 250.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-19 105.3200 7.2800 250.00 INE033L07FG3 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 8.16% 30-Aug-19 100.0000 8.1600 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.5500 9.2276 500.00 INE296A07MJ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.00% 11-Sep-19 100.0000 7.9979 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.6855 7.4223 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-20 103.1421 7.3750 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.1421 7.3500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.2268 7.3854 150.00 INE691I07DS4 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.30% 02-Sep-20 99.9700 8.3000 1000.00 INE487V07022 GREEN VALLEYS SHELTERS PRIVATE LIM 19.00% 30-Sep-20 100.1160 30.00 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 101.0200 8.5200 450.00 INE721A07KA9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.25% 29-Mar-21 102.3206 8.5800 198.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.19% 27-Jul-21 101.2208 7.8650 50.00 INE115A07KB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.19% 27-Jul-21 101.2208 7.8650 50.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.9873 8.5800 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 105.8096 8.7400 26.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I AUG 2 8.24% 30-Aug-21 100.0141 8.4000 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 108.4500 6.3000 12.30 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 100.1191 7.9400 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.2209 7.6100 200.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5113 11.1009 1237.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.6500 7.5350 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.4442 7.5672 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-25 105.1552 7.5550 200.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 101.7500 8.0400 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.4567 7.5600 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.6054 7.5373 230.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-25 105.0470 7.5300 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 13-May-26 102.5258 7.9498 420.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 13-May-26 102.2595 7.9900 400.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.0200 8.6700 23.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.4855 7.9200 100.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 24-Jun-26 102.6600 8.0400 10.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 9.35% 04-Jul-26 102.7800 8.9000 86.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.9000 8.7000 640.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LIM 8.99% 24-Jul-26 100.8300 8.8500 100.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.2900 8.7700 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1559 7.6000 300.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1559 7.6000 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3078 7.5779 450.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3000 9.2400 6.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.90% 18-Aug-26 99.9600 7.8988 350.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 100.0000 7.8935 350.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0000 7.6133 1000.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.7200 6.3539 35.00 INE752E07NU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-28 104.3511 7.5400 100.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 117.6400 6.3500 200.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.1750 6.3565 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.9800 11.0843 101.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.2789 10.8700 100.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 107.3910 7.6900 3.70 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 109.8311 8.5142 35.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 111.5357 10.6200 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange