Sep 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14217.00 NSE 101924.10 ============= TOTAL 116141.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.3500 7.1500 1000.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1700 7.2500 50.00 INE919R08012 MAHAN SYNTHETIC TEXTILES PVT LTD 12.75% 18-Dec-16 84.4100 12.7500 800.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 2.10 INE202B07084 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.50% 17-Mar-18 99.5777 9.3300 100.00 INE774D07PE3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.16% 21-Mar-18 100.3823 7.9000 500.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2000 7.8500 650.00 INE202B08462 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.15% 22-May-18 103.0600 9.0500 30.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 100.6772 7.8500 500.00 INE953L08014 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.43% 10-Aug-18 101.1490 11.1600 10.00 INE804I076F1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 12-Dec-18 100.0000 0.0000 3.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 101.2400 7.3900 300.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3000 7.2800 90.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 103.2000 7.9000 50.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 101.2593 7.9500 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.5300 0.0000 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.6800 7.2800 310.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 104.1900 7.2800 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.2400 7.8800 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.8500 1.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.1700 7.4700 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 102.9400 7.4700 50.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 105.7500 8.0000 300.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.8100 7.9500 650.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 109.3000 7.9900 450.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 99.3200 0.0000 1000.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.0600 8.8800 768.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 105.6600 7.5400 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED 8.55% 03-Nov-21 101.0900 8.4500 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5900 6.3100 1.50 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 106.5500 7.5400 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.6900 9.2500 350.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 99.8100 9.2500 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.1200 0.0000 2000.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.2400 7.5500 350.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.9000 10.0600 1.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GENERAL INSURRANCE 8.25% 28-Jul-26 100.4000 8.1400 300.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0700 9.2800 3.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.9700 8.7800 46.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.3700 7.5600 500.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0600 400.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.8500 6.2900 1.90 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 118.0900 6.3100 200.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.6400 6.3500 4.50 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 109.2200 6.4000 5.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.8500 10.7100 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0500 10.9700 470.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 10.9300 330.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3400 0.0000 58.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.3400 11.3100 20.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 10.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.7500 10.7400 1.00 NSE === INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.0921 6.5800 280.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.1674 7.8687 110.00 INE804I07MB0 ECL FINANCE LIMITED -- 03-Oct-16 132.1060 9.5000 10.00 INE001A07NE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.38% 04-Oct-16 100.1153 7.5000 5700.00 INE001A07NE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.38% 04-Oct-16 100.1153 7.5000 5700.00 INE093J07411 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 07-Oct-16 99.3800 0.0000 1.80 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.1404 7.1000 500.00 INE756I07506 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.16% 11-Nov-16 100.2767 6.8500 250.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2710 6.8500 150.00 INE115A07GE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.77% 24-Nov-16 100.2710 6.8500 150.00 INE202B07FS0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 07-Dec-16 100.3613 7.1412 750.00 INE774D07NM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 09-Dec-16 100.3294 7.1946 1000.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 100.3551 6.8300 2.00 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 100.5929 8.3450 410.00 INE093J07478 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 15-Dec-16 97.4200 0.0000 1.50 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4806 7.5300 50.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4806 7.5300 50.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4806 7.5300 1950.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.8064 6.7401 2.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.8157 7.5360 25.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 96.9902 7.4000 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 101.7501 6.7350 4.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2501 7.3500 850.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2501 7.3500 850.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6703 7.3500 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6703 7.3500 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5886 7.4000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5886 7.4000 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.6530 7.4239 2460.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6948 7.3100 279.00 INE019A07381 JSW STEEL LIMITED 9.62% 23-Dec-17 100.8109 9.5000 172.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.5500 8.7353 19.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-17 102.3679 8.7500 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 91.2562 7.3000 14.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.7174 7.2900 28.00 INE898G07153 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-18 168.4512 8.1027 9.00 INE310L07357 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jan-18 104.0080 7.8300 27.30 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.8802 7.8000 1250.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.8802 7.8000 1250.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 117.1299 9.4199 15.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.3343 8.7818 48.00 INE774D07PE3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.15% 21-Mar-18 100.3823 7.9000 500.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 103.7684 6.9931 2.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.1954 7.8400 650.00 INE514E08CM0 EXIM BANK 8.25% 09-May-18 101.3771 7.2900 4.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.4387 7.2700 17.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.5467 7.2700 12.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 20-Jun-18 100.2674 8.4900 210.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 102.3490 7.2600 24.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 100.6772 7.8500 500.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1852 7.6823 160.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA 8.53% 20-Aug-18 101.0600 7.9050 330.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 104.2000 8.8304 6.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 104.1500 0.0000 10.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 104.0000 6.0367 10.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.0500 0.0000 10.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 105.0478 6.9950 2.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 102.1500 8.7706 3.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 105.6310 6.9954 4.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.3186 7.0971 100.00 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 93.7000 13.3331 10.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.5566 7.3815 40.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3543 7.3000 1000.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 101.4722 7.3000 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3543 7.3008 1000.00 INE556F09569 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.98% 26-Mar-19 101.4722 7.3000 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3591 7.3000 180.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 104.3819 7.7420 1500.00 INE093J07HV6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-Apr-19 106.7500 0.0000 2.50 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 101.7670 7.9100 250.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 101.7670 7.9100 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6391 7.7900 150.00 INE336K07024 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-19 100.6567 8.8200 20.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.2442 7.3900 300.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 108.0076 7.8300 18.00 INE896L07348 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 9.95% 05-Jun-19 101.2605 9.3700 20.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 103.1953 7.9000 50.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-19 108.2674 7.8300 6.00 INE850M07095 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10.90% 24-Jun-19 101.3893 10.2600 43.00 INE657N07217 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.70% 28-Jun-19 100.4198 9.5150 10.00 INE163N08032 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 102.0267 7.4800 250.00 INE296A07LN3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 19-Jul-19 101.2593 7.9500 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 106.2699 6.9962 4.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 22-Aug-19 50.6398 8.4400 500.00 INE371K08078 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 23-Aug-19 101.2978 8.5700 80.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 105.0324 7.4200 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 9.39% 27-Aug-19 105.0324 7.4200 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.2239 7.2800 300.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.2239 7.2800 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.4500 9.3169 12850.0 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.5455 9.2285 4788.20 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.9184 9.1550 50.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.9225 7.2800 250.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.9225 7.2800 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.0108 7.4022 10.00 INE155A08217 TATA MOTORS LIMITED 9.71% 01-Oct-19 104.9919 7.7996 140.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.0937 7.4100 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.0937 7.4100 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.8115 8.0500 200.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.8115 8.0500 200.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.8458 8.0385 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.2411 7.8800 250.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.0544 7.8000 400.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.0544 7.8000 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.6080 7.4469 100.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 96.0000 11.3494 20.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.7000 7.7950 4.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.1245 7.9200 250.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.1245 7.9200 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.1715 7.4700 200.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1226 7.4104 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.9404 7.4700 50.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 105.5786 9.5000 400.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 104.7551 9.7500 200.00 INE487V07022 GREEN VALLEYS SHELTERS PRIVATE LTD 19.00% 30-Sep-20 100.1321 19.0000 60.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 105.7496 8.0000 300.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 105.2872 7.3749 150.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 104.9811 7.3749 100.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.9925 7.9100 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 103.2600 8.2000 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.8096 7.9500 650.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6997 7.8657 700.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 109.1729 8.0200 450.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1500 9.2000 2.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.5000 8.3700 30.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 99.3247 9.2800 3300.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.0200 8.8886 2750.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 105.6598 7.5400 50.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 101.4800 8.3500 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.2055 7.5300 45.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 101.3500 8.7941 9.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 106.5520 7.5400 50.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 107.4500 8.0000 150.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.5500 9.2123 8.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.6925 9.2500 350.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 104.9686 7.4500 90.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.1680 7.6200 200.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.1680 7.6200 100.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 102.6918 7.6500 5.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 99.8089 9.2500 100.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 103.0700 8.1400 9.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.2300 9.4000 27753.0 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.0000 9.0490 285.90 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.0165 10.7900 450.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 110.1690 7.6300 30.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.8336 8.1500 70.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 3.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.1955 8.1000 350.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.1955 8.1000 350.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.8580 7.5819 150.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.4160 7.5200 355.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 106.5000 7.6900 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.4567 7.5600 100.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 105.0640 7.5250 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.9000 10.0200 70.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.4979 7.5125 250.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.2500 7.9913 10.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.0671 7.9600 310.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.9000 8.6861 5.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.1457 7.9700 520.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.1457 7.9700 250.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.0226 8.0100 200.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.5000 9.2000 10.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.0226 8.0100 150.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.4700 8.6100 2.00 INE658R08123 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-Aug-26 101.2318 10.7770 42.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3100 7.5774 240.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2900 311.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.0600 7.8837 500.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.3712 7.5600 900.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.5083 7.5400 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.9000 9.0100 400.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 101.4964 8.7602 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 117.8300 6.3480 400.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 118.0816 6.3000 100.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 117.6650 6.3453 200.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.1950 6.3542 200.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 103.8000 10.8496 55.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.4800 10.8183 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.1785 6.3500 250.00 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.74% 21-Jan-31 109.8400 6.4100 1.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.6358 6.3500 4.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 105.1921 7.5100 64.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 123.0400 6.4100 0.90 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 124.0600 6.4100 2.10 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com