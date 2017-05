Sep 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19769.20 NSE 57961.50 ============= TOTAL 77730.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07787 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT 0.00% 05-Oct-16 144.2450 8.1000 50.00 INE013A07WI9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 07-Oct-16 140.6200 0.0000 1650.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4100 7.0500 500.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.40% 06-Jun-17 101.6100 8.8000 250.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.9600 7.7500 750.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 101.5900 7.4000 1450.00 INE261F09DZ3 NABARD 0.00% 01-Jan-18 91.2400 7.3300 23.20 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 115.1400 0.0000 45.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 114.8700 0.0000 33.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 114.6000 0.0000 3.00 INE774D07PE3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.16% 21-Mar-18 100.3800 7.9000 2000.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.8300 9.4000 5.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 104.4000 7.7300 750.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2000 7.3200 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFORCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6900 7.7800 200.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4800 9.3000 50.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.9100 7.2100 200.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 100.9700 0.0000 8.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.7000 7.9000 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.1700 7.4700 150.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 103.8100 7.8000 500.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.3400 7.4500 50.00 INE013A079A1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.75% 24-Jun-21 100.0699 8.9900 200.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.9900 8.5800 500.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.0000 8.9000 1000.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 104.4200 0.0000 45.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-22 102.5900 0.0000 3.00 INE866I07933 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Feb-22 103.6100 0.0000 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.1100 9.2500 100.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.44% 10-May-23 103.7500 7.6800 520.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 102.7400 7.6400 5.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 103.1900 8.1100 24.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.4000 9.2400 4458.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.0000 0.0000 1.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 110.5900 0.0000 30.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.1400 8.1000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 0.0000 1.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 105.6300 8.7900 14.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 103.9700 8.0900 50.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.4200 7.5200 330.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 107.3300 9.9200 17.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.5900 8.4800 59.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9100 7.9800 250.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3000 9.3300 20.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GENERAL INSURRANCE 8.25% 28-Jul-26 100.4000 8.1800 300.00 INE202B07IA2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 16-Aug-26 100.0000 9.2400 250.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.0200 8.9300 46.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0000 7.6100 1250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0700 8.9900 1150.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 117.3600 6.4200 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.9800 6.3500 5.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.7300 6.3400 4.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.7100 6.3000 4.00 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 109.5700 6.3700 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.7000 0.0000 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.8500 10.4200 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 101.4500 10.5700 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 111.5300 10.6200 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3400 0.0000 18.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.7000 0.0000 8.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.1000 11.0500 5.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 110.6100 0.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 1.00 NSE === INE668V15012 MFL SECURITISATION - 30-Aug-16 89.4437 9.7500 1122.40 INE668V15020 MFL SECURITISATION - 30-Aug-16 76.1231 9.7500 116.40 INE666V15016 MFL SECURITISATION - 31-Aug-16 88.4881 9.7500 1654.90 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.0842 6.6007 96.00 INE093J07437 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 177.1600 0.0000 5.00 INE148I07BX9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 30-Nov-16 100.4007 7.1897 250.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.4946 7.1000 250.00 INE093J07528 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 150.2300 0.0000 1.00 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 100.5858 8.3450 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.5690 6.8000 50.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.14% 15-Dec-16 100.1820 6.9500 50.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.14% 15-Dec-16 100.1876 6.9500 1050.00 INE093J07627 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 160.9400 0.0000 2.50 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.7598 7.1001 60.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4148 7.0500 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.0055 7.4000 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.0055 7.4000 250.00 INE134E08HJ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 03-Apr-17 100.2084 7.4203 53.00 INE140A08SD7 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.15% 10-Apr-17 100.2606 8.3800 94.00 INE400K07036 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Apr-17 97.3882 8.3800 147.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE 11.40% 06-Jun-17 101.6054 8.8000 250.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.9640 7.7500 750.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 101.2745 7.8000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.5886 7.4000 1450.00 INE220B08019 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 10.50% 05-Sep-17 101.9490 8.6500 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.7048 7.6800 33.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9088 7.6000 19.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 100.2200 8.7000 3.00 INE916DA7LP9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.17% 29-Jan-18 100.4347 7.8500 1000.00 INE774D07PE3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.15% 21-Mar-18 100.3823 7.9000 2000.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.4881 7.1300 500.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 106.4421 7.6000 6.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 106.0625 7.6000 10.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 105.7025 7.6000 10.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.0965 7.6000 10.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1982 7.1300 500.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.1982 7.7128 500.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 104.5589 7.6000 3.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3072 7.1100 750.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3072 7.1100 500.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3161 7.0971 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.8566 7.3300 15.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED - 16-Jan-19 102.4700 0.0000 2.50 INE078G08028 PUNJAB STATE ELECTRICITY BOARD 10.15% 29-Jan-19 96.0000 12.1000 10.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.3789 7.1100 3250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.3789 7.1100 2000.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4548 7.1100 500.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4548 7.1100 500.00 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-19 107.3035 7.8900 18.90 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 104.4019 7.7318 750.00 INE482G07040 TATA SKY LIMITED - 11-Apr-19 106.5936 8.9700 3.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9077 7.4200 500.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2016 7.3200 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6855 7.7825 200.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2035 7.3198 42.00 INE931S07124 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-19 100.9231 9.4100 42.00 INE140A07229 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jun-19 100.9568 9.0300 42.00 INE850M07095 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10.90% 24-Jun-19 101.3872 10.2600 42.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.1302 7.9000 150.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.1302 7.9000 150.00 INE755K07157 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-19 102.9925 9.5000 41.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4779 9.3000 300.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.5269 9.2800 50.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.6622 7.9800 250.00 INE371K08078 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 23-Aug-19 101.3005 8.5700 42.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.2135 7.2800 300.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.9124 7.2050 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 105.2135 7.2280 300.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.4911 9.2501 3400.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.6925 9.2200 1150.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.9161 7.2807 150.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.9161 7.2800 150.00 INE081T08082 AASAN CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE 10.75% 16-Sep-19 100.2474 10.6600 42.00 INE860H07DX7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.18% 10-Dec-19 100.0000 8.1979 250.00 INE860H07DX7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.18% 10-Dec-19 100.0000 8.1979 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5949 7.4500 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5949 7.4500 100.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.7008 7.9000 100.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.2736 7.9100 350.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 103.8094 7.8000 1050.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.65% 29-Sep-20 102.9320 7.7750 700.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.65% 29-Sep-20 102.9320 7.7750 350.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 105.3375 7.4500 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.8468 7.9400 700.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.8468 7.9400 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 101.5000 8.2500 2.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.6100 7.8700 50.00 INE721A07KZ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.85% 03-Aug-21 100.9861 8.5800 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9562 7.5017 800.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.1500 9.2000 2.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9800 7.4958 800.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9997 7.4910 200.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.1000 8.4700 16.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 99.2035 9.2500 250.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.5000 9.1500 150.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.9521 7.4200 400.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.9521 7.4200 400.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 101.4800 8.3500 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5900 6.3100 3.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.8450 6.3400 30.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 101.9150 8.6484 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.1078 9.2500 100.00 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 107.4850 7.9980 550.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.4900 6.3200 10.00 INE580B08032 GRUH FINANCE LIMITED 9.75% 22-Mar-23 103.4547 9.0000 10.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.44% 10-May-23 103.3933 7.7500 1000.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 103.1400 8.1275 163.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.7500 8.7000 3923.60 INE155A08241 TATA MOTORS LIMITED 9.35% 10-Nov-23 107.1050 7.9947 700.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.6200 8.4700 4.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.5682 11.0886 1200.00 INE660A08BR0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.80% 12-Nov-24 105.6900 8.7750 14.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.5300 8.7000 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.1000 11.9200 15.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 102.8440 8.5000 60.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.8189 7.5500 250.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.9187 7.5700 150.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 102.0413 7.8700 1707.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.4170 7.5200 250.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.9000 8.8500 11.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 107.3300 9.9200 17.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.1361 7.5575 200.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.1842 7.5500 100.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 102.6400 8.2500 30.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.4895 7.5550 900.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 104.8094 7.5650 200.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 105.1200 6.3100 26.20 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.0200 10.1200 70.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 103.4200 8.6100 1.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.6524 7.4900 850.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.3935 7.9200 197.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 101.4400 8.8600 6.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.2400 8.7882 301.50 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.1554 7.9700 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.5423 8.1050 50.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.1554 7.9700 100.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.1610 9.1500 20.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9077 7.9800 400.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9077 7.9800 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.3000 8.6400 10.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE 8.25% 28-Jul-26 100.3728 8.1800 200.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.6000 8.8600 127.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2400 100.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.0200 8.8100 5.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 100.3800 8.8500 100.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.5700 8.8200 126.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.2200 7.8600 800.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.0000 7.6129 1250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 9.0000 200.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.0000 8.5100 24.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 117.0800 6.3700 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT COR 8.51% 25-Oct-28 117.8700 6.3434 400.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.6200 6.3500 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.1000 6.3500 200.00 INE053F07645 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 27-Nov-28 117.6850 6.3412 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.0000 11.0800 286.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.5000 10.8088 9.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.4800 10.8178 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.3000 10.7665 2.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 8.68% 30-Sep-30 106.1400 8.0245 1000.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.4700 6.4200 150.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.3998 6.3700 50.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.6000 6.4200 150.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.5200 6.4200 150.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.3110 7.4950 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.3110 7.4950 50.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.5200 11.2400 20.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 109.0000 10.6300 11.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5000 10.8400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 