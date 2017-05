Sep 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7465.10 NSE 46926.30 ============= TOTAL 54391.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07BY9 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 06-Oct-16 109.8030 11.5000 10.00 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 141.7700 0.0000 30.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.6100 7.5000 500.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4100 7.0500 500.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1600 0.50 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.50 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 104.3100 8.4100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.4400 7.6500 59.20 INE516Q07150 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.20% 19-Aug-19 102.2200 11.6500 30.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 101.0000 0.0000 10.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.2800 7.3800 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.6000 7.4500 50.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.2100 7.3800 50.00 INE039A09MU6 IFCI LIMITED 8.00% 31-Jan-21 100.9800 0.0000 3.80 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LTD 5.00% 18-Feb-21 101.0000 550.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.0200 0.0000 10.00 INE866I07933 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 28-Feb-22 103.6100 0.0000 5.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.5600 9.8500 20.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 102.1500 9.2400 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 99.9700 9.0500 900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1900 7.5700 100.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 04-Jul-23 100.1248 9.0500 650.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.4100 9.3000 2003.40 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.2500 10.5800 1.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 103.7500 8.9100 2.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.3900 8.5200 140.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.9800 8.1300 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2600 0.0000 1.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.4100 7.5600 19.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.8900 8.8500 4.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 107.4500 9.9000 34.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.5200 7.4900 400.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Jun-26 101.5500 8.5500 3.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 99.2000 9.1200 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.3600 7.5800 148.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.3300 9.0400 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 105.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 116.7900 0.0000 20.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 118.3600 6.2800 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.0400 6.2600 5.00 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 110.1900 6.2900 4.20 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.6800 0.0000 20.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.2100 6.2500 4.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.5000 10.4700 10.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 101.1500 0.0000 3.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.8000 0.2700 19.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.6500 1.1500 19.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3400 6.4500 15.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.4900 10.1800 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.2500 10.6000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 99.1500 0.0000 1.00 NSE === INE668V15012 MFL SECURITISATION TRUST - - 89.4665 9.7500 617.30 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.0230 6.6964 570.00 INE148I07951 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-16 100.0627 7.0000 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 100.1450 7.8786 70.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 100.3249 7.1100 750.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 100.3249 7.0900 750.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.5767 7.3500 200.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.5767 7.3500 200.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.5596 7.3500 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.5596 7.3500 50.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.5853 7.3500 100.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 100.5853 7.3500 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.7552 7.0400 500.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.8005 6.6500 100.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4256 7.0000 750.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4256 7.1338 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.2698 6.6500 200.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 117.2070 9.0310 20.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.3497 9.1500 500.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.3497 9.1500 500.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.7467 8.5730 16.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.9700 7.7182 750.00 INE522D07867 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 11.50% 18-Oct-17 102.0340 9.9500 250.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 101.3903 8.0300 6.90 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2852 7.8000 2750.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.2852 7.8000 2750.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 29-Jan-18 115.1658 9.0000 45.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12-Feb-18 114.8941 9.0000 33.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 27-Feb-18 114.6274 9.0000 3.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 100.7895 7.8100 250.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 20-May-18 100.7895 7.8100 250.00 INE148I07FB6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 13-Jun-18 100.6729 8.6400 137.00 INE148I07FC4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 16-Aug-18 100.7385 8.6400 430.00 INE148I07FW2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 31-Aug-18 99.8330 8.6400 500.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.5060 7.3450 300.00 INE721A07GS9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-18 104.3144 8.4100 100.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.5834 8.0600 3.90 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Jan-19 101.0000 0.0000 2.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.3870 7.3400 51.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.72% 15-Apr-19 101.7870 7.9005 250.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.72% 15-Apr-19 101.7870 7.9006 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.1972 7.3200 1350.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.1972 7.3200 1350.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.1086 7.3200 2000.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.1275 7.3000 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.1334 7.2800 850.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.1334 7.2800 850.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2489 7.8500 1000.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2489 7.8500 750.00 INE516Q07150 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.20% 19-Aug-19 101.3929 12.0000 30.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 28-Aug-19 104.3913 12.6217 41.80 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.0000 9.0500 1750.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.6641 9.2301 200.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.4911 9.2501 228.70 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.3613 7.8100 1500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.3613 7.8100 1500.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 103.8905 8.0700 2.90 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-20 102.2821 7.3800 50.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.97% 11-Feb-20 100.0000 7.9800 100.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.4664 7.3500 600.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.4664 7.3500 600.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.6049 7.4450 50.00 INE756I07AD3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 02-Mar-20 100.2981 7.9640 50.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.1314 7.9300 300.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.1314 7.9300 150.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.2097 7.3800 50.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.6491 7.9300 50.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.6491 7.9300 50.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.0430 7.8700 200.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.0430 7.8700 200.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.9641 7.4600 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.9641 7.4600 150.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LTD 5.00% 18-Feb-21 101.0000 550.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.9168 7.9200 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.9168 7.9200 250.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 105.7042 8.0000 50.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 105.7042 8.0000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.2212 7.4800 200.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9612 7.5000 500.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.0500 9.2200 1.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9612 7.5000 250.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.0000 8.8900 668.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.0000 9.0433 250.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 102.1000 8.1886 33.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.2571 7.5000 200.00 INE866I07859 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 28-Jan-22 102.6120 9.0000 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.7500 6.3000 3.60 INE866I07933 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 28-Feb-22 103.6374 9.0000 10.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.3500 9.9100 70.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 102.2500 8.5750 26.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.6500 6.3000 10.00 INE580B08032 GRUH FINANCE LIMITED 9.75% 22-Mar-23 103.4747 9.0000 5.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 99.9714 9.0500 900.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1864 7.5700 550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1864 7.5700 200.00 INE742F07346 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 26-May-23 100.6200 9.2000 104.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.1248 9.0500 650.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7369 9.5000 1770.50 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 106.9350 7.9900 300.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 106.9350 7.9900 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.9600 8.1300 750.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.0000 9.9192 4.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 101.4500 8.4700 50.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 105.1000 7.8000 2.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 106.4750 7.7000 8.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 102.8640 8.4900 30.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.0000 7.5569 15.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.8900 8.8505 4.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 106.0500 7.7000 15.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.3800 7.5200 200.00 INE733E07JQ4 NTPC LIMITED 7.15% 21-Aug-25 105.4264 6.3300 10.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.5223 7.5500 250.00 INE774D07NN9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 09-Oct-25 101.1737 8.5500 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 107.0000 8.3700 10.00 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 105.3500 6.3000 26.20 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 101.4500 8.4783 200.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.9100 10.1200 192.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 100.0000 9.2283 20.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.5500 7.8442 8.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.4561 7.9600 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.3500 8.6200 21.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.80% 06-Jun-26 101.0800 8.6150 3.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.2413 7.9650 33.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.4279 7.9500 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.1810 9.1500 10.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9721 7.9700 250.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9721 7.9700 250.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 100.9500 8.6900 32.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0700 9.9700 10.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2400 300.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2400 300.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.0000 8.8150 14.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.7500 8.8000 6.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3569 7.5700 700.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.3568 7.5700 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2900 240.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0900 250.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 99.8700 9.2600 46.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 9.0000 137.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.0000 8.5049 26.30 INE340A07092 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 14-Sep-26 99.8700 9.2700 180.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD RESET 22-Aug-28 102.5696 9.8600 200.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD RESET 22-Aug-28 102.5696 9.8600 200.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.4450 6.3300 150.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 99.7500 9.5300 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.0000 11.0772 12.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.4300 10.8200 9.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.2500 10.7700 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 102.5000 10.8100 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.8380 10.8500 11.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 106.1750 8.0200 500.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.6200 6.3400 4.20 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 105.4000 7.4900 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.0558 6.3300 18.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.6000 10.8085 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange

Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com