Sep 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13849.70 NSE 53721.00 ============= TOTAL 67570.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.3100 6.9500 50.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 30-Mar-17 101.0500 7.5500 50.00 INE752E07FW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-17 101.4300 7.3000 40.00 INE522D07867 MANAPPURAM FINANCE LTD 11.50% 18-Oct-17 102.0568 9.9100 250.00 INE261F09ID9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.79% 19-Feb-18 101.8800 7.2800 80.00 INE115A07JZ3 -- 8.18% 27-Sep-18 100.6291 7.8300 250.00 INE535H07696 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 15-Oct-18 106.6700 8.4400 5.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.3100 7.4300 477.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 101.5100 7.9000 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.5000 7.4400 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6600 7.4700 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4000 9.3300 450.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.3000 7.8500 100.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 103.1400 7.4800 150.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 114.5200 10.2200 12.30 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4800 100.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.0000 8.8900 1650.00 INE721A07BK7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.60% 13-Sep-21 106.4928 8.9500 900.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 104.4300 6.4500 5.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.3900 6.3500 11.00 INE069I07355 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.85% 08-Jul-22 100.5600 9.7200 50.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.8200 7.4700 250.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.1300 9.0500 1450.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.7000 8.6500 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2500 9.1600 525.50 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.41% 22-Jan-24 111.1500 6.4400 5.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.1600 8.8100 4.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.4600 7.5600 250.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 104.0000 9.3700 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.5700 7.8400 250.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.4800 7.9600 100.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.4800 7.9700 80.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.0800 9.9800 5.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GENERAL INSURRANCE 8.25% 28-Jul-26 100.4000 8.1400 300.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.8300 5.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9700 74.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.8200 6.3400 7.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.7000 6.7300 960.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.0000 6.4900 250.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 116.0000 6.4900 250.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 116.5500 6.3900 20.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 116.4500 6.5100 132.90 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 112.0000 6.1200 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 124.3600 6.3000 18.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 103.8700 0.0000 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.3400 9.2000 1012.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 109.7200 8.5400 327.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 100.0000 0.0000 300.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.4000 0.0000 10.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.3100 10.7000 117.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.7500 5.3000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 102.3000 11.1600 1011.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 10.6300 554.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3400 10.7800 431.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.6800 0.0000 5.00 INE027E08079 FAMILY CREDIT LIMITED 10.10% 31-Dec-99 102.2700 9.7000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.3500 9.1500 1.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0800 1.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 100.0000 8.6500 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0979 7.2600 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0979 7.2600 250.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 100.3071 6.9500 50.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 100.2908 7.0000 500.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.6062 7.5000 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.7552 7.0400 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.7552 7.0400 500.00 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 114.6915 7.3000 1000.00 INE115A07GR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 2.00% 24-Feb-17 114.6915 7.3000 1000.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 100.4620 7.4000 200.00 INE033L07BI8 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 10-Mar-17 100.4963 7.5707 500.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.5654 7.3700 250.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.5654 7.3500 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8465 7.4500 400.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.0904 7.3500 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.0904 4.3500 250.00 INE296A07AP1 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 30-Mar-17 101.0521 7.5500 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2468 7.3000 250.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.2468 7.4098 250.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 100.8776 7.4000 100.00 INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 100.0243 7.7350 1000.00 INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 100.0243 7.7350 1000.00 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 15-Jun-17 100.4388 8.0800 100.00 INE857Q07059 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-17 100.6211 8.0400 500.00 INE027E07295 FAMILY CREDIT LIMITED 8.98% 04-Aug-17 100.5496 8.2800 400.00 INE522D07867 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 11.50% 18-Oct-17 102.0625 9.9000 250.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.0000 7.7468 1500.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.7413 7.7900 250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.7413 7.7900 250.00 INE217K07141 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.25% 03-Jun-18 100.0363 9.1700 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.2391 7.5000 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.2391 7.5000 50.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.6291 7.8300 250.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 101.5148 7.9000 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.2531 7.5000 150.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.2531 7.5000 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 84.8585 7.4500 59.20 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.3962 7.2950 1.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6347 7.7900 750.00 INE296A07LK9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.60% 05-Jul-19 101.5553 7.9350 1.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.3661 9.3450 650.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.4889 9.2500 2900.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.4415 7.3600 5.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.2970 7.8500 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 104.1398 7.4000 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 104.1398 7.4000 50.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.1803 7.9000 150.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.3363 7.8500 500.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.3363 7.8500 500.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 102.1700 7.7000 6.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 102.8200 7.6800 5.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.2900 8.1700 8.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.0700 7.6800 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.4410 7.4500 50.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.4410 7.4500 50.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 102.7186 7.5800 50.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 100.0692 8.9500 750.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 102.6043 7.4219 100.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4768 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.9612 7.5000 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 105.1500 8.9300 40.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.2900 8.4200 12.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.0000 8.8927 1650.00 INE721A07LI0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 13-Sep-21 106.4928 8.9500 1250.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 104.7000 6.3900 2.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 100.8500 10.0000 2.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 105.9597 8.0000 50.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.43% 10-Feb-22 105.9597 8.0000 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5301 6.3200 11.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.8549 6.3351 300.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.5036 7.5100 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.2043 7.5743 300.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-22 102.5587 7.5369 100.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-22 103.8096 7.5369 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.8216 7.4700 250.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.2500 9.1100 2.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.1908 9.0000 1650.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.1908 9.0000 1050.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 104.2000 6.3500 1.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.1044 7.6900 250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.44% 10-May-23 102.8719 7.8500 350.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-VI 8.57% 26-Jul-23 103.1600 8.1200 81.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.9500 8.8600 2000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.5890 9.5300 593.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7161 9.3013 20.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 110.1100 6.4200 2.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 111.0200 6.3100 5.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 103.2064 8.0000 250.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 110.1900 7.5400 117.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 106.7100 8.0000 150.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.4134 7.7500 350.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 106.4134 7.7500 345.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 102.9500 8.8403 9.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.2338 7.6000 413.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.4548 7.5650 150.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 104.0700 8.0200 44.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.4732 7.5600 1600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.4532 7.5606 1000.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.32% 21-Dec-25 106.0500 6.4300 1.60 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 106.8000 9.4400 5.00 INE556S07376 EAST-NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 101.9800 8.8900 20.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.5759 7.8400 1100.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 102.9000 8.1100 50.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.9277 7.9800 500.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 102.9277 7.9800 500.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.1348 7.9800 250.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.1415 7.9700 130.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.4100 7.9400 13.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.0387 7.9600 100.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.0387 7.9600 100.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.0900 8.8000 10.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 100.9200 8.6500 10.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.6400 8.8150 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1000 7.6076 180.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1859 7.5950 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6200 9.3500 81.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.75% 16-Aug-26 100.7700 8.6200 7.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.1000 300.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.4993 7.5000 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.0700 7.8823 870.00 INE537P07240 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 29-Aug-26 100.0000 8.4000 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0274 8.9893 250.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.0000 8.5043 20.00 INE733E07KF5 NTPC LIMITED 7.47% 16-Sep-26 100.0000 7.4700 1450.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.3800 2.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.0500 6.3500 0.90 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.4574 6.4000 50.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD - 22-Aug-28 102.9385 9.8031 500.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.4541 6.3275 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.6800 6.3400 100.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.1600 6.3300 200.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 31-Mar-29 118.6900 6.3300 408.80 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 100.5500 8.8500 4000.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.0000 11.0761 1016.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% - 104.0614 10.8000 909.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.4080 10.8300 200.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 100.0000 9.4939 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.3500 10.8501 7.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 8.68% 30-Sep-30 106.2100 8.1500 1000.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.1000 6.3590 1353.90 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 110.9900 6.4400 1.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 111.5800 6.4300 1.80 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 111.4900 6.4400 0.80 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.2067 6.3500 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.1400 6.4300 2.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.8858 9.2000 1000.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.2100 11.1500 10.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5300 10.8400 2.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 100.9500 9.3600 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com