Sep 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9312.50 NSE 64849.50 ============= TOTAL 74162.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G07536 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 23-Sep-16 100.0100 11.0000 9.40 INE660A07KD3 SUNDARAM FINANCE LTD 10.30% 10-Oct-16 100.1173 7.4000 500.00 INE796L07803 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PVT 0.00% 10-Oct-16 143.6700 0.0000 22.50 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.5300 6.7500 150.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.1100 7.3500 560.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.98% 21-Apr-17 100.2500 7.3200 200.00 INE756I07720 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.53% 04-Dec-17 100.7200 7.8300 10.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6500 7.3200 150.00 INE912Q07011 RUPAREL HOMES INDIA PRIVATE LTD 18.00% 13-Feb-18 100.0000 18.0000 2.10 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2400 7.8100 650.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.7900 7.9900 500.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 100.7453 8.3500 300.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.3200 7.8600 200.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.8300 17.5000 3.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 73.4400 7.5800 52.20 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 104.5200 7.6400 2.00 INE095A09122 INDUSIND BANK LIMITED 9.75% 23-Dec-21 100.5803 7.6400 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8800 9.2800 6.70 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.5000 0.0000 4.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.0500 7.6200 60.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.1000 11.9200 5.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 102.1800 7.8500 550.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 106.7200 7.6200 3.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.3800 7.5700 341.00 INE688I08145 CAPITAL FIRST LIMITED 10.50% 27-Feb-26 110.7500 9.1100 100.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.9500 10.0100 20.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.4900 7.8500 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.3500 7.9300 100.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.6500 9.0400 10.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.4600 9.2600 50.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 104.2000 9.0600 18.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 100.4500 8.8400 20.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0900 545.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.6400 7.5200 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 4.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 15.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.7100 6.4400 14.10 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 116.4300 6.4400 26.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.0800 6.3200 95.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.1600 6.2900 4.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.9000 7.5400 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 99.5000 10.1700 1161.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 98.9800 9.6700 500.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.5000 10.7100 108.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.7900 0.0000 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.0700 0.0000 0.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.5000 10.7800 526.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 101.1900 10.7900 389.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.2500 10.1600 18.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 101.0000 10.2700 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 110.8400 9.0200 2.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 100.7453 8.3500 300.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 100.5466 8.4300 100.00 INE535H07324 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.95% 07-Oct-16 100.1163 7.6500 50.00 INE660A07KD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 10-Oct-16 100.1173 7.4000 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0793 7.5000 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.0793 7.5000 450.00 INE511C07367 MAGMA FINCORP LIMITED 10.70% 21-Oct-16 100.1403 8.2300 150.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 100.2265 7.1000 650.00 INE523E07921 L T FINANCE LTD 9.95% 28-Oct-16 100.2265 7.1000 650.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 175.4300 0.0000 1.50 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 100.2908 7.0000 500.00 INE306N07DZ4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 02-Dec-16 100.2908 7.0000 500.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.4698 7.0984 50.00 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 100.5559 8.3250 390.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 173.0000 0.0000 1.00 INE848E07195 NHPC LIMITED 8.70% 11-Feb-17 100.5332 6.9225 26.00 INE306N07EG2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.88% 24-Mar-17 100.6396 7.5500 250.00 INE306N07EG2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.88% 24-Mar-17 100.6396 7.5500 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.1098 7.3500 560.00 INE115A07429 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 14-May-17 101.8537 7.0700 6.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 116.1252 8.5000 55.00 INE538L07320 AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 16-Aug-17 100.4743 8.9100 30.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 146.5000 0.0000 1.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 0.00% 14-Sep-17 92.9356 7.7500 250.00 INE092T08105 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 0.00% 14-Sep-17 92.9356 7.7500 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.7362 7.6541 150.00 INE721A07IW7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.20% 19-Dec-17 100.9704 8.2900 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6522 7.3200 150.00 INE511C07565 MAGMA FINCORP LIMITED 9.68% 01-Feb-18 100.5195 9.1800 150.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.0000 7.7500 3500.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 101.4018 7.8300 80.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2455 7.2300 6.00 INE891K07069 AXIS FINANCE LIMITED - 10-Apr-18 115.5086 7.8700 70.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2358 7.8100 650.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 101.0775 7.8000 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 15-May-18 100.9732 7.8000 150.00 INE217K07141 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.25% 03-Jun-18 100.1582 9.0900 100.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.7941 7.9900 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.5250 7.8100 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.5250 7.8100 250.00 INE860H07BR3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.80% 24-Aug-18 110.7873 8.1500 150.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-18 95.5000 0.0000 2.50 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 27-Sep-18 102.8707 10.3641 30.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.4517 7.7922 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.6969 7.2400 12.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.9224 7.3500 250.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 102.9224 7.3500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.8295 7.3500 8.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.4186 7.4200 3.00 INE093J07EY7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 01-Dec-18 101.7000 0.0000 2.50 INE295N07075 INFINITI RETAIL LIMITED - 18-Dec-18 108.6089 9.1700 170.00 INE295N07067 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 18-Dec-18 108.7481 9.1700 50.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.7888 8.2364 232.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.3475 7.8350 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.4386 7.3100 700.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5095 7.3200 50.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5095 7.3200 50.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4689 7.0500 1500.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4689 7.0500 1000.00 INE604U07016 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 9.88% 22-Mar-19 101.0655 9.6200 60.00 INE575S07012 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED - 22-Mar-19 120.8255 9.5500 30.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 104.5251 7.6725 150.00 INE301A08415 RAYMOND LIMITED 9.52% 10-Apr-19 101.0977 8.9900 54.00 INE482G07040 TATA SKY LIMITED - 11-Apr-19 106.3446 9.1200 110.00 INE069R07083 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 11.10% 12-Apr-19 107.6292 10.6966 40.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 12-Apr-19 104.6759 8.2600 40.00 INE092T08857 IDFC BANK LIMITED 9.50% 29-Apr-19 103.6438 7.8600 900.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.5879 7.8101 750.00 INE092T08857 IDFC BANK LIMITED 9.50% 29-Apr-19 103.6438 7.8600 900.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.5879 7.8100 750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.5427 7.8297 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.2606 7.3800 500.00 INE931S07082 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 30-May-19 100.8184 9.4500 41.00 INE482G07057 TATA SKY LIMITED - 30-May-19 106.5408 9.0800 18.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6163 7.8100 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.6163 7.8100 250.00 INE146O07102 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.55% 28-Jun-19 101.2602 9.9700 41.00 INE756I07928 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 03-Jul-19 101.7606 7.9400 10.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2332 7.8550 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2332 7.8550 500.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 19-Jul-19 101.4175 8.1000 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.3800 9.3400 130.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.0344 7.8400 40.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.4883 9.2500 2615.50 INE849A08066 TRENT LIMITED 7.84% 10-Sep-19 100.0000 7.8400 750.00 INE949L07428 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.05% 30-Sep-19 101.6499 9.3900 25.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.3167 7.8571 600.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.3167 7.8600 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3540 7.3900 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3540 7.3900 1000.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 104.1760 7.3500 50.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 104.1760 7.3500 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.4723 8.1700 320.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.2340 7.8800 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.3344 7.8500 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.3344 7.8500 250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.3300 8.1500 52.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 27-Apr-20 101.7573 7.8800 450.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.2004 7.3500 400.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.2004 7.3500 400.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 118.2530 7.8800 432.50 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 106.4209 7.4000 30.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 73.4433 7.5600 26.10 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.8452 7.9500 250.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.8452 7.9500 250.00 INE321N07046 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 16-Jan-21 123.4730 9.4000 280.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.2366 8.0550 500.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6224 7.8800 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.5890 8.5400 400.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.1000 8.4700 3.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0000 7.4652 750.00 INE155A08258 TATA MOTORS LIMITED 9.02% 10-Dec-21 101.5800 8.6100 3.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.0211 6.3000 150.00 INE775B07014 KWALITY LIMITED - 30-Jun-22 102.8058 11.8450 35.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.6500 9.0300 2.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.4633 8.9000 100.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 108.7025 8.0500 200.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.1908 9.0000 200.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 104.2000 6.3500 1.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 105.7647 7.5500 100.00 INE733E07JC4 NTPC LIMITED 8.73% 07-Mar-23 105.7647 7.5500 100.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.1244 7.6900 250.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 105.1244 7.6900 250.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.5194 7.5100 300.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.3634 8.9000 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7000 9.5100 1833.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA - 19-Dec-23 103.0413 7.3700 300.00 INE062A09163 STATE BANK OF INDIA - 19-Dec-23 103.0413 8.3121 300.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 107.1700 7.9494 20.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 103.8280 7.7500 250.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.29% 28-Nov-24 104.0500 7.7600 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 27.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.0546 7.6200 110.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 102.1765 7.8475 1650.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.2944 7.6400 250.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.2944 7.6400 250.00 INE306N08052 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.37% 31-Mar-25 103.1500 8.8100 9.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.3600 7.5800 13.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.1768 7.5500 300.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 105.3663 7.5500 300.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 101.7270 8.2943 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.2610 7.5900 780.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.2610 7.5900 450.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 104.1944 7.5300 250.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 107.3000 8.2900 3.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.0500 9.9800 32.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.3200 8.7800 2.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.5750 7.8400 309.00 INE572E09346 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.39% 28-Apr-26 102.8800 8.1124 9.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 103.3495 7.9250 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.2500 7.9400 3.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 101.6600 8.8251 4.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.2400 8.7877 3.50 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.3406 7.9500 10.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 103.1850 7.9850 500.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 103.1850 7.9850 500.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.8200 9.2000 100.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 9.10% 13-Jul-26 101.6900 8.8200 3.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.4500 9.3000 17.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.5500 9.8936 24.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.8800 8.8200 8.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.0833 7.6100 600.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1172 7.6050 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8500 9.3180 9.40 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.4650 7.5050 250.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.6407 7.5200 150.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 100.6407 7.5200 150.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.9800 9.0000 300.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.0000 8.5042 293.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 99.9600 7.5700 1000.00 INE733E07KF5 NTPC LIMITED 7.47% 16-Sep-26 100.0000 7.4600 700.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 112.5705 6.4300 0.50 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 99.9300 9.2000 27.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.6500 6.3600 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 107.3713 6.4300 0.50 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 109.5500 7.5057 200.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7200 50.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD - 22-Aug-28 103.1846 8.9000 1000.00 INE437A07104 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD - 22-Aug-28 103.1846 8.9000 300.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.5300 6.3192 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 117.1500 6.3600 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 117.4800 6.3847 95.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 118.2443 6.3200 1.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.4208 6.3258 57.50 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.4420 6.3271 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 100.7048 8.8100 2750.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 99.5000 9.5737 2158.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 100.0000 10.9427 1140.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 100.0000 10.7400 500.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% - 103.9880 9.6421 350.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.2700 10.8700 180.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.1000 10.7983 50.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.4300 10.8500 41.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.1524 10.9000 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.1383 10.5000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 103.0000 10.6700 122.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-30 104.5627 7.5723 30.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.4100 6.3225 2333.50 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.8400 6.3300 70.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.6250 6.4100 300.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.5011 6.3200 401.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.8969 7.5400 50.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 100.0000 9.8800 25.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 100.0000 9.8800 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0200 25.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8846 10.9500 485.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.4500 10.0100 400.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 95.8846 10.9500 485.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 98.4500 10.0100 400.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 109.0000 10.6300 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.5000 10.6400 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.5000 10.6400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange