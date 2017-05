Sep 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5749.80 NSE 51730.60 ============= TOTAL 57480.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.1300 6.7000 75.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 100.4400 6.9000 500.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2500 7.3000 1250.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0200 12.0000 2.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4490 7.0900 100.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.5400 7.4800 50.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.9400 7.8700 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 105.0600 7.4000 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3500 7.3900 500.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 101.1300 0.0000 28.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.1800 7.8500 450.00 INE658R07174 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 23-Dec-19 100.7600 0.0000 12.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 100.6400 8.9000 90.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LTD 5.00% 18-Feb-21 101.0000 14.5900 550.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.9100 7.9200 100.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.0000 9.2500 490.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.0000 8.8900 42.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.3700 9.9000 25.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.5900 9.5400 66.30 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.3800 8.0900 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2500 0.0000 1.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.3600 7.5700 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 104.0000 9.9700 5.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 101.0100 8.6800 10.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.0400 9.3700 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 99.6500 10.0400 50.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.8200 8.8300 10.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.2200 7.5900 100.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.5000 7.5000 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 302.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 13.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 119.3100 6.2100 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.8300 0.0000 16.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 106.1000 7.5700 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.66% 22-Jan-34 125.6200 6.2000 18.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.0000 0.0000 121.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 100.6000 5.9400 80.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.8000 10.1700 7.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.8000 10.4000 0.50 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7400 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.0100 7.5400 13.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 12.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3400 0.0000 2.00 INE688I08046 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.3600 0.0000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.2800 10.0000 1.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 100.0000 8.6500 250.00 INE918K07BU7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 30-Sep-16 110.1500 10.5000 10.00 INE148I07CY5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 24-Oct-16 100.1561 7.3003 250.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.3538 7.0352 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.4408 6.9000 500.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 30-Nov-16 100.4314 6.9000 100.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.55% 16-Dec-16 100.4588 7.0500 300.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 100.3313 7.2166 250.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.4773 7.2100 100.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 100.2974 7.1426 750.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.4690 7.2296 250.00 INE001A07OF7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.24% 27-Feb-17 100.2451 7.3000 1000.00 INE958G07BJ4 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.25% 22-Mar-17 100.6293 8.7200 1250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.0321 7.0800 450.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.0321 7.0800 450.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 143.1000 0.0000 0.30 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.8892 8.5900 850.00 INE958G07BI6 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.30% 18-May-17 100.4337 9.3400 4750.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD 8.90% 26-Jun-17 100.5994 7.9000 750.00 INE523E07CM3 L & T FINANCE LTD 8.90% 26-Jun-17 100.5994 7.9000 750.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5771 7.4000 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5771 7.4000 50.00 INE532F07AS2 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD - 12-Sep-17 125.4790 9.2749 50.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.0000 7.7400 400.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.7541 7.8000 300.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.4514 7.4000 87.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.4773 7.3200 224.00 INE062A09171 STATE BANK OF INDIA 8.40% 29-Jun-18 101.7691 7.2827 20.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.0000 8.1200 1000.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 103.4000 7.3968 477.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.6314 7.3900 300.00 INE804I078F7 ECL FINANCE LIMITED - 05-Mar-19 100.0000 0.0000 3.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.3764 7.0900 250.00 INE514E08FA8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.20% 15-Mar-19 100.3764 7.0900 250.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.4490 7.0900 1350.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 101.8479 7.8700 500.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 101.8479 7.8700 500.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0151 7.3000 250.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0151 7.3000 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.5404 7.8301 1500.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.5404 7.8300 1500.00 INE953L07339 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 1.25% 23-May-19 106.1753 11.2250 4.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.1823 7.3300 100.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.5440 7.4800 50.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.3900 7.5500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.8522 7.3900 100.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.8395 7.3300 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.2898 9.3750 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.9417 7.8725 400.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.9611 7.8643 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 105.0601 7.3988 50.00 INE668E07031 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-19 102.3705 8.2600 53.00 INE432R07174 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 8.97% 12-Sep-19 100.0412 8.9500 900.00 INE756I07951 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Sep-19 101.8115 7.9400 49.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.8194 7.3100 350.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.8194 7.3100 350.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 101.3331 8.3700 200.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 101.3331 8.3694 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.9410 7.4200 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3540 7.3900 1000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3540 7.3900 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3540 7.3900 48.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.0000 8.0000 200.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 103.1622 7.8492 1000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.2343 7.8800 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.2730 7.4400 150.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.2343 7.8800 250.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.1682 8.2100 252.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 102.5200 7.7300 6.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 101.9900 7.6500 2.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.7684 7.4500 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.7684 7.4500 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5535 7.8400 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5535 7.8400 500.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 103.4500 7.6090 2.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 106.7626 7.3000 30.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 106.7626 7.3000 30.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 100.0000 8.7500 250.00 INE691I07DT2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 14-Dec-20 100.0000 8.2711 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 73.5569 7.5200 26.10 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 18-Jan-21 104.4980 8.0000 50.00 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 18-Jan-21 104.4980 8.0000 50.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING PRIVATE LTD 5.00% 18-Feb-21 101.0000 14.5870 550.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.9123 7.9200 600.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.8767 7.9300 500.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5611 7.9300 500.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5611 7.9300 500.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 102.0878 7.4350 1000.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 102.0878 7.4350 1000.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.0000 8.1167 102.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 106.1800 7.6000 4.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 30-Aug-21 100.1217 8.3700 30.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0000 7.4652 1475.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 100.0150 7.8050 500.00 INE607M08022 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 15-Jun-22 101.3500 8.8500 250.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.6041 8.7600 200.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.21% 21-Nov-22 104.3313 6.3300 50.00 INE053F09HZ5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 06-Dec-22 104.4945 6.3200 50.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.3742 8.7600 650.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1275 7.5800 750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1275 7.5800 750.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.4239 8.1500 900.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.0000 9.4800 356.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.3821 8.0900 50.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 108.3901 7.9900 200.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 107.6800 8.0400 23.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.1300 8.1000 100.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 106.8000 7.9849 26.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6600 7.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.8208 7.5898 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.2100 7.5900 60.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 105.1500 7.8000 46.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 101.0373 8.7900 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 103.6297 7.5800 250.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 103.1687 7.9500 1.00 INE752E07MJ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-25 103.3629 7.5800 250.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.0000 10.7300 13.00 INE092T08592 IDFC BANK LIMITED 8.90% 19-Nov-25 105.4000 8.0400 7.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 103.8000 8.8500 2.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 104.3000 9.7100 3.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.6076 7.8350 111.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.3726 7.5300 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.3000 7.9300 3.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.3000 8.6249 2.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.2100 7.9600 20.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 103.4300 7.9400 10.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9010 7.9800 250.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 102.9010 7.9800 250.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.0400 9.3700 5.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.2000 8.6500 1.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 100.1740 8.9400 380.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 100.6000 8.8200 20.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.2300 8.8800 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1650 7.6000 100.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.90% 18-Aug-26 100.0300 7.8900 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2100 8.9600 4.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.0000 8.5040 70.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9100 9.2100 27.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.38% 12-Nov-28 116.6053 6.3689 600.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.55% 31-Mar-29 118.3700 6.3642 200.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 99.5000 11.0800 3522.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 99.9500 9.5000 800.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 105.1000 9.9000 300.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 100.8220 8.7800 250.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 104.2500 10.7700 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.0000 11.0700 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% - 102.3500 10.8500 2.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.6900 10.7500 1.00 INE033L07CO4 TATACP HG FN 9.00% - 101.2831 8.1100 90.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.4000 9.6800 2.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.7100 6.4000 50.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-31 106.0988 7.5700 50.00 INE031A07956 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.74% 25-Oct-33 122.0300 6.5500 1.80 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 111.0400 6.3500 0.40 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 111.5098 10.6200 6.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED - INE528G09079 YES BANK LIMITED - 31-Dec-99 103.4000 8.8200 212.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.3600 8.9500 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5500 10.8226 2.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 109.0000 10.6300 1.00 ===============================================================================================