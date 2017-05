Sep 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10109.80 NSE 54914.00 ============= TOTAL 65023.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE796L07829 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE 0.00% 17-Oct-16 137.5100 0.0000 4.00 INE919R08012 MAHAN SYNTHETIC TEXTILES PRIVATE 12.75% 18-Dec-16 100.0000 12.7500 800.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 16-Mar-17 100.4900 7.3300 1000.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.2000 7.2500 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.7500 7.8000 350.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.50 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.10 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 104.3500 7.3100 500.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 101.3300 7.3800 750.00 INE774D07OA4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 101.9200 7.9500 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2900 7.2800 250.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 09-Dec-19 101.1600 0.0000 30.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 100.3900 9.6200 150.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.6800 8.1300 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.8400 7.4300 200.00 INE514E08FD2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 27-May-21 102.1000 7.4300 1000.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 101.5600 7.9000 100.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.0000 9.2400 490.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1200 7.4600 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.0194 7.4600 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.1000 6.3700 19.00 INE153A08014 MTNL 8.57% 28-Mar-23 105.7800 7.5700 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9800 9.4500 350.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.1000 10.6300 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2600 0.0000 8.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 3.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.6400 7.4800 100.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 102.8200 7.8800 150.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.5400 7.9200 400.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.2400 7.9300 350.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 104.9000 9.2700 117.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 100.9100 8.8400 46.00 INE860H08DT3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.97% 28-Jul-26 100.8800 8.8200 131.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 100.7500 8.8500 200.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.0800 7.5700 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9500 8.8500 2.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2100 9.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.1500 6.3000 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.9000 6.7100 150.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 115.7000 0.0000 13.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.1400 6.3500 200.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 106.6000 6.6100 0.50 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.6300 6.3500 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.9800 6.2800 19.40 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.9800 6.2700 25.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 111.1500 6.3900 50.20 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 122.3800 6.5500 3.20 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 111.6500 6.3000 0.40 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 109.9000 0.0000 12.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 100.5900 9.4000 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.5000 0.0000 7.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 103.9400 9.9800 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.7900 0.0000 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.8000 10.4000 0.50 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 100.2300 5.3500 400.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED 9.90% 31-Dec-99 101.2200 9.5000 200.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 111.8500 8.7500 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3600 0.0000 1.00 NSE === INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 175.6200 0.0000 7.00 INE093J07437 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 153.0900 0.0000 0.50 INE958G07AZ2 RELIGARE FINVEST LIMITED - 23-Nov-16 100.2753 7.8600 1700.00 INE658R07018 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.25% 25-Nov-16 100.4211 8.0400 20.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.1810 7.0493 74.00 INE093J07619 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Feb-17 147.0000 0.0000 3.50 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.7298 7.0801 72.00 INE901T07026 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.95% 04-Mar-17 100.1384 10.0190 150.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.2008 7.2500 250.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 100.7447 7.0592 121.30 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.2579 7.3500 50.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 101.2579 7.3500 50.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED - 10-Apr-17 142.3000 0.0000 1.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.7930 8.7500 850.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 101.2334 7.2599 15.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 115.9574 8.7500 1750.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 115.9574 8.7500 900.00 INE901T07059 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 10.70% 11-Aug-17 99.9467 10.6350 80.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5710 7.4000 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.5710 7.4000 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.6821 7.6500 100.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 101.1500 21.0000 70.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.6750 7.7041 100.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 08-Dec-17 99.9551 7.7700 50.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jan-18 132.1100 0.0000 1.20 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 121.4930 0.0000 5.50 INE514E08CF4 EXIM BANK 8.77% 26-Feb-18 101.7992 7.3334 105.00 INE953L08162 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.25% 15-Mar-18 101.3991 11.1950 50.00 INE445L08185 NABHA POWER LIMITED 8.95% 09-Apr-18 101.7264 7.7350 90.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.7510 7.8000 350.00 INE261F08469 NABARD 8.19% 08-Jun-18 101.3485 7.3034 500.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 118.9700 0.0000 2.50 INE093J07EP5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-18 119.3000 0.0000 1.70 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.3311 7.3800 750.00 INE121A07MJ9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.50% 07-Sep-18 100.4258 8.2500 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 100.8096 7.8000 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 100.8096 7.8000 250.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 100.8950 7.3791 59.00 INE477L07479 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 112.0035 9.5000 310.00 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 21-Dec-18 112.1667 9.5000 100.00 INE081A08199 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-19 101.9652 8.1541 110.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.3001 7.8550 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6543 7.7800 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6543 7.7800 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.1790 7.4100 19.00 INE774D07OA4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 15-May-19 101.9159 7.9500 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.2870 7.2800 250.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.3520 7.3400 12.50 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.1809 7.3300 1.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.5422 7.4800 20.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 103.3875 7.4000 120.00 INE759E07889 L&T FINCORP LIMITED 8.31% 12-Sep-19 100.0000 8.3066 1000.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.4426 9.3229 250.00 INE261F08675 NABARD 7.29% 20-Sep-19 100.0000 7.2892 3750.00 INE628A08130 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 05-Oct-19 105.6593 8.1700 250.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.0000 7.9960 1200.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.3883 9.6200 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.4799 7.3000 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.4799 7.3000 250.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.97% 11-Feb-20 100.4860 7.8150 500.00 INE115A07KG1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.97% 11-Feb-20 100.4860 7.8150 500.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 103.4500 7.6100 1.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7395 7.3983 400.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7345 7.4000 200.00 INE148I07FX0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 02-Mar-20 98.9600 8.9000 300.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.5160 6.3000 50.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.2000 9.3400 3.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.8758 7.4150 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.8758 7.4150 100.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 101.6808 8.1300 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.8352 7.4300 200.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.5161 7.8200 350.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.5161 7.8200 250.00 INE949L07329 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED - 21-May-20 100.1326 9.6508 150.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 105.5266 7.9200 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.2843 7.4300 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.2843 7.4300 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2938 7.3700 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.2938 7.3700 100.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.3947 7.3400 700.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-20 103.3947 7.3400 700.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 100.0918 8.9400 750.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 105.9954 7.9200 20.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5601 7.9300 500.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5601 7.9300 500.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 102.1046 7.4300 1000.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.7998 7.3500 75.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.7998 7.3500 75.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.5629 7.9000 350.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.5532 7.9000 250.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.7200 7.8700 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.2355 7.4000 105.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.2355 7.4000 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1182 7.4600 600.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1182 7.4600 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 106.5000 8.5600 505.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.0579 8.4800 28.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.0998 7.3800 100.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.0998 7.3800 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0194 7.4600 750.00 INE688I07386 CAPITAL FIRST LIMITED 8.70% 20-Sep-21 100.0000 8.7000 150.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 104.2628 7.6900 100.00 INE237A08924 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 8.72% 14-Jan-22 104.2628 7.6863 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.1976 6.3500 19.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 127.0551 8.3200 500.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 127.0551 8.3200 700.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 103.7922 8.6438 200.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.6000 9.8400 11.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 100.6041 8.7600 100.00 INE134E07299 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.21% 22-Nov-22 104.4850 6.3000 50.00 INE153A08014 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.57% 28-Mar-23 105.7761 7.5700 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.3742 8.7600 1150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.2905 8.8200 1200.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 102.1877 7.4950 250.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.5832 8.7600 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.9782 9.4500 1220.50 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 108.2265 7.4850 100.00 INE733E07GZ1 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-24 108.2265 7.4850 100.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 107.8537 8.1500 250.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.9430 7.6200 150.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.1771 7.6000 140.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.1771 7.5993 140.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.2055 8.0972 700.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.2055 8.0972 350.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 109.0444 7.4850 100.00 INE733E07HA2 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-25 109.0444 7.4850 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.6426 7.4800 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.6747 7.5332 650.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.6747 7.5300 550.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.4251 7.5693 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.9741 7.5650 250.00 INE482A07043 CEAT LIMITED - 31-Jul-25 100.2553 9.3700 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.7517 7.5150 650.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.7189 7.5200 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.3912 7.5701 230.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 104.6455 7.4265 750.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 107.5300 8.2600 6.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 102.9500 10.0100 70.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 102.8878 7.5700 350.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 102.8878 7.5700 100.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 102.8187 7.8750 200.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 102.8187 7.8750 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.7878 7.9100 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.6851 7.8750 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.6851 7.8750 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.8800 9.0000 3.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 101.8834 8.7900 4.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.0000 8.6700 25.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 100.7000 8.6700 2.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.4755 7.9200 650.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.2389 7.9300 550.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 103.2389 7.9300 200.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 101.0000 8.6800 12.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.3900 9.3200 101.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.5000 9.7402 103.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 100.4916 8.9000 46.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 98.8500 9.4200 5.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.92% 11-Aug-26 100.4500 8.8400 36.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.5929 7.5350 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1720 7.5969 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.8800 9.3100 257.70 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.9500 8.9500 7.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.0786 7.8800 950.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.1456 7.8700 245.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.7716 7.4600 500.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.1164 7.8750 1800.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.1456 7.8700 995.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9500 8.8500 13.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.6900 8.3990 56.20 INE688I07394 CAPITAL FIRST LIMITED 8.75% 18-Sep-26 100.0000 8.7500 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.8000 6.3000 3.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.7300 6.3500 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.8000 6.4000 10.00 INE008A08U50 IDBI BANK LIMITED 8.99% 13-Dec-27 103.6000 8.2100 100.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 118.9215 6.3700 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.0000 11.0800 531.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 103.7847 10.8500 500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 100.5191 10.6500 390.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 99.5000 9.5734 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 99.9000 11.1000 30.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 100.5000 9.6700 2.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.1427 6.3500 200.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.4300 6.3350 19.40 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.5100 6.5900 2.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.5300 6.3200 25.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-34 123.9898 6.3300 66.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.5650 10.8200 800.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6292 11.0000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.1500 10.9030 500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com