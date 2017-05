Sep 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8764.60 NSE 41981.60 ============= TOTAL 50746.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE918K07CD1 EDELWEISS FINANCE & IVESTMENTS LTD 0.00% 13-Oct-16 109.8030 0.0000 10.00 INE918K07CE9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 0.00% 13-Oct-16 109.8030 0.0000 5.00 INE796L07829 MACQUARIE FINANCE (INDIA) PRIVATE 0.00% 17-Oct-16 137.5400 0.0000 1.50 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4100 7.0000 250.00 INE261F09DW0 NABARD 0.00% 01-Dec-17 91.9400 7.3200 1.30 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 91.4000 7.3200 4.50 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8400 7.7300 500.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 28-May-18 101.5200 7.3500 250.00 INE953L08014 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.43% 10-Aug-18 102.2900 10.2500 100.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4845 7.2900 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.5000 7.3000 100.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.5436 8.1500 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.3700 7.7800 250.00 INE804I071H8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Feb-20 100.0500 0.0000 11.50 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 100.0000 8.0900 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 2.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 26-Apr-21 101.7000 7.8700 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.6400 7.9500 1000.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.0000 9.2400 490.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 100.4000 8.3900 3.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.0400 7.4600 50.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.0000 8.0800 500.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.2400 0.0000 15.80 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.2700 4.3600 18.50 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.0000 8.0700 1000.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.2300 10.5900 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2700 10.6800 306.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 98.8500 9.7400 324.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.5000 11.6300 3.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.5200 7.5000 64.50 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.7800 7.5100 125.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 102.9500 10.0000 24.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.8000 9.2500 2.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.5851 7.8900 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1300 8.6500 50.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 100.9000 8.6500 30.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.5600 7.5400 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.9000 9.1500 0.50 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.4100 9.0300 10.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 100.9100 7.4400 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8000 7.7300 848.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.9000 9.2300 117.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.4900 0.0000 25.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.9900 0.0000 60.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.6000 0.0000 26.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 117.6300 0.0000 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.1400 6.3200 7.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 106.6000 6.6100 0.50 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.3100 7.5100 400.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.1700 6.3800 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 124.6000 6.2800 66.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.5200 0.0000 6.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 98.4000 0.0000 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.9000 0.0000 1.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.1500 0.0000 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.5000 0.0000 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 8.8500 61.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 25.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 10.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3600 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 112.0400 8.6900 1.00 NSE === INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 153.0900 0.0000 5.00 INE093J07494 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Dec-16 174.8900 0.0000 0.50 INE093J07478 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED- - 15-Dec-16 97.1200 0.0000 0.50 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.4436 7.2000 100.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.4603 7.2000 1300.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 100.4674 7.2000 500.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Dec-16 100.4541 7.0498 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 23-Dec-16 100.4541 7.0500 50.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.5539 7.9789 240.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 9.00% 31-Dec-16 100.7374 7.5000 100.00 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Jan-17 173.1500 0.0000 1.00 INE093J07619 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 17-Feb-17 147.0000 0.0000 2.50 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4129 7.0000 250.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4129 7.0000 250.00 INE295N07042 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 14-Mar-17 137.7403 8.8900 555.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.5779 7.3000 250.00 INE660A07MW9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.83% 17-Mar-17 100.5779 7.3000 250.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.4595 7.3200 750.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.4595 7.3000 750.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.7351 7.6700 1000.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.7351 7.6700 1000.00 INE918K07250 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 15-Jan-18 132.1500 0.0000 0.80 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.5156 7.3500 250.00 INE093J07GM7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Jul-18 105.0270 0.0000 4.50 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED SR-E-27 C 8.13% 18-Jul-18 100.7369 7.6500 1000.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED SR-E-27 C 8.13% 18-Jul-18 100.7369 7.6500 1000.00 INE953L08014 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.42% 10-Aug-18 102.2868 10.2500 100.00 INE866I07BA4 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.30% 20-Sep-18 99.9618 9.3200 1400.00 INE093J07EN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 24-Oct-18 100.0000 0.0000 5.50 INE093J07EY7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 01-Dec-18 101.7000 0.0000 2.50 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 100.9749 7.3392 571.00 INE093J07GI5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-19 102.4630 0.0000 2.50 INE359S07136 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PRI 18.00% 28-Feb-19 100.0000 19.40 INE359S07128 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PRI 18.00% 28-Feb-19 100.0000 9.70 INE975G08033 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 12.00% 18-Mar-19 104.0000 10.6800 1.00 INE093J07JD0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 19-Mar-19 116.0000 0.0000 2.50 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 132.3341 9.2700 380.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 30-Apr-19 102.1100 0.0000 3.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.5436 8.1500 250.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 104.0900 0.0000 12.50 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 101.4591 7.9000 100.00 INE752E07HH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-19 103.2426 7.2900 12.50 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.5704 9.2600 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.4307 9.3180 121.30 INE891K07275 AXIS FINANCE LIMITED -- 27-Aug-19 100.2494 7.8926 50.00 INE774D07PN4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 30-Aug-19 100.1584 7.9800 500.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 20.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.4619 9.2600 100.00 INE759E07889 L&T FINCORP LIMITED 8.31% 12-Sep-19 100.0000 8.3062 1000.00 INE891K07283 AXIS FINANCE LIMITED -- 24-Sep-19 100.2494 7.8928 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3953 7.3700 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3953 7.3700 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.2766 7.7600 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.2766 7.7600 500.00 INE891K07291 AXIS FINANCE LIMITED 26-Dec-19 100.2494 7.8951 150.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.7520 7.7476 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7545 7.3927 200.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.8758 7.4150 150.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 103.1811 7.9000 50.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 103.2026 7.9000 50.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.0000 8.0700 455.00 INE148I07DM8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Dec-20 100.1118 8.9400 750.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.75% 08-Mar-21 102.9913 7.9000 50.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 26-Apr-21 101.6973 7.8700 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.6298 7.9500 1200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.6298 7.9500 200.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6273 7.4000 500.00 INE481G07182 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 06-Aug-21 100.6273 7.4000 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1162 7.4600 600.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 99.9409 9.2500 40.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1162 7.4600 350.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 100.0579 8.4794 23.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0400 7.4500 550.00 INE688V07025 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-21 100.0000 8.0700 455.00 INE476M07AN9 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 22-Sep-21 100.0000 8.2500 200.00 INE650A09074 STATE BANK OF INDIA 10.25% 22-Mar-22 100.2800 9.2041 3.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 127.0551 8.3200 200.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 127.0551 8.3200 200.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.3200 8.9985 2.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.3484 8.2500 45.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 104.1553 7.6000 750.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 104.1553 7.6000 250.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 100.5832 8.7600 1000.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 102.7300 7.9500 7.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4600 9.3600 149.00 INE115A07KJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 19-Sep-23 100.0000 7.8562 800.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.0000 8.0700 910.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 111.1789 6.3500 100.00 INE112A09059 CORPORATION BANK RESET 12-Dec-23 102.4477 8.8000 16.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 107.8987 8.1400 500.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 108.4401 7.9800 400.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.1276 8.1000 150.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 107.1300 7.9298 1.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.5199 7.5000 64.50 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.2977 7.5300 200.00 INE092T08378 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 38 8.83% 15-Jun-25 103.7600 8.1800 5.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 103.8542 7.9200 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.7189 7.5200 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.3237 7.5000 250.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 104.3237 7.5000 250.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.2800 7.7357 10.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 103.8480 7.4600 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.8549 7.9000 50.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.5851 7.8900 369.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.5851 7.8900 269.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 104.2401 7.4550 100.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 103.0800 8.6100 4.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 103.5966 7.8800 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.1250 8.6500 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.1250 8.6500 50.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 103.6717 7.9000 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.8900 7.8590 80.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 103.7072 7.9000 60.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 103.5374 8.1000 250.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.3988 9.1116 480.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.1100 8.5100 2.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 100.3500 9.1700 25.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.8000 8.7900 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.5588 7.5400 100.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.0786 7.8800 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.3498 7.8400 400.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0384 8.9868 510.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.0000 8.5039 322.50 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.0000 7.5593 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8728 7.6700 3600.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 99.8000 9.2300 88.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.9100 6.3900 10.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.6013 6.4200 13.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 119.2065 6.3400 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.5000 10.9400 133.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.5200 9.2500 54.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.2478 10.6000 46.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 101.1478 10.9000 5.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 99.3500 11.1100 5.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 101.4000 10.5000 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.4332 10.4200 1.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.5800 6.3000 462.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.1561 6.3500 350.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 109.5442 6.3500 200.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 109.6304 6.3500 1130.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.7300 6.3980 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.0233 7.5450 1200.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.0400 6.4445 6.40 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 111.5025 10.6200 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.8000 10.7757 590.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.1500 9.8800 2.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 98.7500 10.7900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : 