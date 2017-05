Sep 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15952.50 NSE 69817.60 ============= TOTAL 85770.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE138A07330 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 06-Nov-16 142.3300 0.0000 40.00 INE138A07355 PENINSULA LAND LIMITED 0.00% 22-Nov-16 141.5604 0.0000 20.00 INE148I07DZ0 INDIA BULLS HOUSING FINANCE LIMITE 9.45% 21-Mar-17 100.3800 8.4500 900.00 INE975F07FA0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.67% 12-Dec-17 100.7762 7.9800 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 84.4600 7.5100 21.20 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.5700 9.2500 300.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.6100 9.2500 400.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 103.5700 7.4200 50.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.0300 7.7900 1500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.1400 7.4300 250.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.2300 7.4200 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.6700 6.5000 10.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.6500 8.2200 2700.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-22 102.9200 7.4500 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.40% 27-May-22 104.2300 7.4400 50.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7200 8.2200 450.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 100.5900 8.6000 1250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3700 9.3500 1100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.5200 0.0000 30.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.20% 23-Jan-25 104.2500 7.4800 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.9900 7.4800 250.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8000 9.1000 18.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 104.1500 7.8200 50.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.0500 8.5200 7.00 INE895D08618 TATA SONS LIMITED 8.08% 05-Aug-26 101.3728 7.8800 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 100.0900 7.5800 700.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 100.5500 7.8400 450.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.0600 7.6500 2398.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.7800 6.3100 17.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.60% 11-Jan-31 109.2400 12.0500 18.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 109.4400 6.4600 34.10 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.69% 09-Mar-31 109.7400 6.3400 8.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.4300 20.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.6800 6.3100 8.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.55% 21-Sep-31 100.0300 7.5400 850.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 110.8100 6.3100 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 124.4000 6.3800 3.20 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 100.7300 0.0000 300.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.3200 9.1000 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 101.5400 8.7900 300.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 104.1500 10.2300 1.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.7000 10.4000 0.50 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.5500 0.0000 400.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 48.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.4700 25.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 95.3600 0.0000 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 0.0000 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3600 0.0000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 101.9700 10.6000 2.00 NSE === INE121A07IU4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 15-Dec-16 118.9123 7.2210 600.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.3757 8.4500 900.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.2090 7.2000 1250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.2090 7.2000 1250.00 INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Apr-17 158.4700 0.0000 2.50 INE477L07321 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD-- 10-Apr-17 115.7758 8.9900 150.00 INE148I07EX3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-17 100.0521 8.8000 900.00 INE148I07EX3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-17 100.0521 8.8000 900.00 INE804I07UL2 ECL FINANCE LIMITED SR-C7F401 BR N-- 31-Jul-17 141.0000 0.0000 2.50 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.9030 8.0600 113.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6712 7.7500 500.00 INE092T08907 IDFC BANK LIMITED 8.43% 13-Nov-17 100.6712 7.7500 500.00 INE975F07FA0 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.66% 12-Dec-17 100.7762 7.9800 250.00 INE535H07506 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.20% 23-Jan-18 101.0323 8.2800 50.00 INE321N07061 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA-- 23-Apr-18 117.1376 9.2400 150.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.3013 7.8000 250.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.3013 7.8000 250.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.22% 29-May-18 100.2872 8.9700 465.00 INE691I07DG9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.64% 26-Jun-18 100.8593 8.0700 250.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA P 8.35% 31-Aug-18 100.1502 8.2500 400.00 INE866I07BA4 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED SR- 9.30% 20-Sep-18 99.9586 9.3200 1100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.5954 7.2937 40.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.25% 26-Dec-18 103.8414 7.3055 50.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3132 7.0469 10.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 101.3694 9.4262 2.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.9416 7.2750 50.00 INE804I070B3 ECL FINANCE LIMITED SR-F9G603C BR NIFTY 16-Jan-19 102.5200 0.0000 2.50 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 11-Mar-19 101.4569 7.7800 500.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 11-Mar-19 101.4569 7.7800 500.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.4757 7.2900 55.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 101.3158 7.7800 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 101.3158 7.7800 500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3884 7.2750 55.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.6282 7.2925 45.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.8339 7.7000 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.8339 7.7000 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.6746 7.7701 30.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 30-Apr-19 132.3655 9.2600 760.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.12% 10-Jun-19 101.6072 7.4500 150.00 INE227R08010 SHRIRAM INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITE 0.00% 28-Jun-19 119.0591 8.6300 10.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.6117 3500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.6117 3500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.5699 9.2600 200.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.5584 9.2649 48.50 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-19 108.6950 7.8145 8.10 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.6832 9.2200 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.4612 9.2597 200.10 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 105.5759 9.2650 100.00 INE688I07352 CAPITAL FIRST LIMITED SR-16-2019 8 8.65% 13-Sep-19 100.0000 8.6500 100.00 INE261F08675 NABARD 7.29% 20-Sep-19 100.0000 7.2882 250.00 INE310L07555 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-19 108.9581 7.8146 8.10 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 103.2893 7.7993 250.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 103.5722 7.4200 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.3000 11.6946 25.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 101.4000 8.6000 30.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 100.3895 8.2000 1250.00 INE658R07182 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI-- 01-Jan-20 100.6709 10.2500 10.00 INE658R07208 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI-- 02-Jan-20 100.6293 10.0100 28.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.7401 7.7501 100.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.7401 7.7500 100.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.35% 22-Jan-20 99.9725 7.3700 1000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8752 7.3500 1100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8752 7.3500 1100.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.49% 27-Apr-20 102.0669 7.7800 150.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.49% 27-Apr-20 102.0669 7.7750 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-20 103.3456 7.3000 150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-20 103.3456 7.3000 150.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 105.8528 7.8000 100.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.0459 7.7850 1500.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.0991 7.7850 50.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 103.8000 7.5000 2.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.4235 7.3200 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3229 7.3500 250.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 104.0435 7.7200 500.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 104.0435 7.7200 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4595 7.3200 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4595 7.3200 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-20 103.5325 7.3000 50.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-20 103.5325 7.3000 50.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE PR-- 31-Dec-20 100.0000 70.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 71.5000 7.9600 6.90 INE537P07117 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.62% 08-Mar-21 101.2700 8.4400 50.00 INE610U07013 RESYNC AGRO PRIVATE LIMITED -- 21-Mar-21 106.9290 30.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I JUNE 8.57% 30-Jun-21 101.7500 8.2763 4.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6653 7.8700 1000.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6653 7.8699 1000.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 107.6931 7.4200 350.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1952 7.4400 850.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 99.9400 9.2500 496.60 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1952 7.4400 600.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED SR-D 8.66 N 8.66% 14-Sep-21 100.0000 8.8500 2000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.1377 7.4300 350.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.2286 7.4200 250.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.5332 7.4500 350.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.5332 7.4500 350.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-22 103.1659 7.4377 600.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-22 103.1659 7.4342 600.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.2345 6.3800 10.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7143 6.3600 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.6538 8.2200 2900.00 INE752E07NO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-22 102.9248 7.4500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 104.8483 8.4000 500.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-22 104.2253 7.4400 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7240 8.2400 450.00 INE775B07014 KWALITY LIMITED -- 30-Jun-22 102.9990 11.8000 15.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 100.5918 8.6000 1250.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 101.8000 8.6300 1.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LIMITED 10.24% 17-May-23 98.9500 10.4500 1.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 100.3164 7.9000 700.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 100.3164 7.9000 700.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 102.8000 7.9400 7.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.2214 9.4000 1619.00 INE115A07KJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 19-Sep-23 100.0000 7.8600 800.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-24 102.5711 7.4600 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 106.8000 8.4400 56.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.24% 24-Jun-24 107.5500 7.8831 22.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.1476 8.1000 150.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 107.3700 7.8902 9.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.3353 7.5000 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.5000 7.5500 25.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-25 104.2461 7.4800 1050.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-25 104.2461 7.4800 800.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.9895 7.4800 400.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.2571 7.5200 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.9814 7.4800 800.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.4123 7.8600 1100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.4023 7.8616 550.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-25 105.0381 7.5300 250.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.17% 30-Mar-26 102.1889 8.8000 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.3800 7.7200 4.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 104.0538 7.8200 150.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 18-May-26 104.0538 7.8200 150.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 102.8100 9.1848 13.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.6000 8.5800 607.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.4504 8.6000 600.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 104.1514 7.8200 70.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 104.0823 7.8400 50.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.1500 7.9500 6.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.1644 7.8400 150.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2300 400.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GEN INSURANCE CO LTD 8.25% 28-Jul-26 100.0000 8.2300 400.00 INE895D08618 TATA SONS LIMITED 8.08% 05-Aug-26 101.3728 7.8800 100.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.92% 11-Aug-26 100.4393 8.8400 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9500 7.4900 1255.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.4963 9.2100 50.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 100.6191 7.8000 800.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9300 8.8500 12.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.3200 8.3035 102.70 INE340A07092 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 14-Sep-26 100.2500 9.2000 12.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.0785 7.6400 3400.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.0000 7.6600 250.00 INE031A09FD3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.83% 11-Nov-26 110.6760 6.3600 100.00 INE572F11083 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Dec-26 39.3800 9.5000 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.9724 8.3000 9.90 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 110.6744 7.5000 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 110.6744 7.5050 200.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 114.9371 6.4200 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.2414 6.3550 20.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 99.4040 11.1100 630.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.5383 9.2500 250.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 102.2503 10.5500 160.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 103.3767 10.5646 68.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.4700 10.4100 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.4700 10.4100 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.1661 6.3500 350.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.1643 6.3472 261.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.5744 6.3200 10.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.4963 6.3200 9.20 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.55% 21-Sep-31 100.7103 7.4600 2000.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 108.2746 9.1100 977.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.7254 10.7900 250.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 