Sep 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18872.50 NSE 69082.30 ============= TOTAL 87954.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 142.3300 0.0000 15.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 142.1900 0.0000 29.50 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 141.2400 0.0000 5.00 INE338I07024 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 28-Nov-16 100.2566 7.8300 500.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1700 6.8700 900.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.4600 7.4000 250.00 INE916DA7BW6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.15% 10-Feb-17 100.8500 7.2700 250.00 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.2500 7.2000 750.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5000 7.3000 100.00 INE248U07079 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.72% 26-Jul-17 101.8020 0.0000 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 99.4100 10.8500 150.00 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 112.9500 0.0000 33.50 INE548C08037 EMAMI LIMITED 8.45% 22-Aug-17 100.6719 7.6300 21.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6400 7.3400 26.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.7700 7.7800 25.00 INE918K07BW3 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 01-Sep-17 112.6200 0.0000 28.90 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.7000 7.6100 25.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.6400 7.2800 26.00 INE866I07719 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 19-Mar-18 121.4375 11.7500 20.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 12.7500 1.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5000 7.6200 450.00 INE233B08095 THE BLUE DART EXPRESS LIMITED 9.40% 20-Nov-18 102.6800 7.9800 450.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 101.9700 7.7500 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7900 7.7200 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.95% 13-May-19 101.3600 7.3300 250.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3000 7.2700 100.00 INE516Q07150 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.20% 19-Aug-19 102.2200 11.6400 70.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.1837 8.8500 13.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8100 7.3700 50.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.3000 7.7300 1000.00 INE721A07KX1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.82% 27-Apr-20 101.0432 8.4700 80.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 103.0700 7.3500 60.00 INE296A07MI1 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 25-May-20 100.2918 7.9000 390.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.2200 7.7300 1000.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.4700 7.3700 50.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4800 250.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 107.6900 7.4200 350.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2300 7.4300 600.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.7500 8.5400 2500.00 INE548V07047 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.66% 14-Sep-21 101.0100 8.5800 80.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.1800 7.4200 200.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.1800 8.8700 1637.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.5800 7.4200 50.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.8100 8.2200 300.00 INE803N07043 HPCL MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 148.7400 8.5000 250.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.8300 7.4300 100.00 INE774D08LD2 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.70% 24-Apr-23 105.2400 8.6000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7500 9.2900 505.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.41% 22-Jan-24 111.1800 6.4300 40.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.9300 7.3000 150.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.8000 9.7100 43.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.5000 11.6400 1.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 100.8500 10.6000 12.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1800 7.4500 190.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.14% 11-Jan-26 104.8500 6.4200 10.10 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.3000 9.1000 9.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.0400 8.5200 140.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.4000 9.3100 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.9500 9.8300 20.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GENERAL INSURRANCE 8.25% 28-Jul-26 100.4000 0.0000 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 101.0300 7.4700 150.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 101.2500 7.3900 51.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.0800 8.8300 2.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.6200 8.4100 3.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1500 7.6300 390.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.5000 8.9200 300.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 101.1700 8.9600 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.7800 6.4300 23.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 104.8800 6.7100 630.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 116.4900 6.4300 20.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.1700 6.5100 470.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 116.1700 6.4700 250.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 116.6700 6.4300 60.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 116.8500 6.4300 20.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY 9.15% 31-Dec-30 106.3000 8.5500 50.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 109.4400 6.4500 50.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 106.0000 7.4200 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.0900 7.5200 500.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.1500 9.0000 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.0200 5.2000 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.7600 10.7600 450.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.3500 10.7600 29.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.5000 9.9500 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.2100 5.2300 2.00 INE511C08969 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.0000 12.0700 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 1.00 NSE === INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.0737 6.6172 100.00 INE721A07IV9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.10% 19-Dec-16 100.3259 7.1000 250.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4389 7.4000 250.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4389 7.4000 1700.00 INE722A07646 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 9.11% 26-Dec-16 100.4526 7.2500 500.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.4631 7.4000 250.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.4679 7.3800 500.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.2528 7.2000 1000.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.2668 7.1700 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.2522 7.1700 1580.00 INE033L07CG0 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.79% 02-May-17 100.4097 7.8627 50.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 116.0806 8.7000 550.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 116.0806 8.7000 550.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5526 8.8130 4.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3198 7.5000 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3198 7.5000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.5000 7.2950 100.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 99.4145 10.8500 150.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.0000 7.7000 650.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 116.5083 9.0000 25.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 115.8766 9.0000 50.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 12-Feb-18 116.2334 9.0000 100.00 INE866I07941 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 27-Feb-18 115.9873 9.0000 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8788 7.6900 1000.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5233 6.9600 500.00 INE936S07024 SHRADDHA SHELTERS PRIVATE LIMITED 18.00% 28-May-18 100.0000 18.0000 100.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 101.8053 7.8500 200.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 101.8053 7.8500 200.00 INE918K07BB7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 02-Jul-18 112.2113 0.0000 250.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.4261 7.6200 50.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.0000 7.9406 500.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.0000 7.9406 500.00 INE866I07BA4 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.30% 20-Sep-18 99.9555 9.3200 1200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5725 7.3000 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.2800 7.3000 250.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.6794 7.9800 450.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 104.5567 7.2582 35.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.4212 7.2974 122.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.7032 7.4000 27.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.6880 7.8000 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.6880 7.8000 50.00 INE028A09081 BANK OF BARODA - 30-Jan-19 100.0500 8.8298 150.00 INE115A07IV4 LIC HOUSING FINANCE LTD - 18-Feb-19 107.4242 7.7500 10.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Feb-19 101.9695 7.7500 250.00 INE321N07111 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 14-Mar-19 110.6326 9.2600 50.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.3791 7.7500 700.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.3791 7.7500 250.00 INE522D07974 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.20% 22-Mar-19 100.3879 10.0400 100.00 INE476A09207 CANARA BANK - 30-Mar-19 100.0500 8.9321 150.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9736 7.3850 1400.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7861 7.7200 750.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.8444 7.7000 250.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.3643 7.3300 250.00 INE482G07057 TATA SKY LIMITED - 30-May-19 106.8747 9.0300 10.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.8313 7.7150 400.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3017 7.2700 100.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.8313 7.7150 400.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.6755 7.4200 400.00 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 101.4605 7.9000 100.00 INE140A07229 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jun-19 101.1214 8.9500 13.00 INE850M07095 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 10.90% 24-Jun-19 101.5002 10.2000 12.00 INE755K07157 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-19 103.1934 9.4000 9.00 INE755K07124 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 10.75% 07-Aug-19 103.1934 9.4000 2.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9585 9.1000 945.60 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9585 9.1000 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.7127 9.2010 35.00 INE516Q07150 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.20% 19-Aug-19 101.3800 11.9000 70.00 INE880N07025 BOMBAY SLUM REDEVELOPMENT CORPORAT 18.00% 31-Aug-19 100.0000 18.0000 50.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.9309 9.1200 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.4596 9.2599 228.70 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.7442 8.7500 100.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.5393 8.0100 50.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED - 22-Nov-19 101.6644 13.0058 86.00 INE008A08S13 IDBI BANK LIMITED 8.53% 23-Nov-19 101.4500 7.9700 200.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.4490 7.7500 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.4490 7.7500 250.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 101.7400 7.9901 156.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.5300 8.0800 250.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.35% 22-Jan-20 99.9625 7.3770 3000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8116 7.3700 50.00 INE148I07FX0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 02-Mar-20 98.8981 8.9500 200.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.4071 6.3400 1580.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.2991 7.7300 1000.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.4584 7.2700 250.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 101.8711 7.3000 200.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 19-Jun-20 100.2156 7.7300 1000.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 104.2154 7.3000 100.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.4686 7.3700 200.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 103.6575 7.7600 50.00 INE028A09180 BANK OF BARODA - 27-Aug-20 100.5905 8.8550 100.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.4237 7.3300 25.00 INE691I07DT2 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 14-Dec-20 100.0000 8.2700 450.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.8871 7.7800 250.00 INE115A07JF5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 26-Feb-21 102.8871 7.7800 250.00 INE975G08173 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.28% 30-Jun-21 100.0000 9.4766 250.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 101.7500 8.2735 34.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.8167 7.9000 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6627 7.8700 750.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6627 7.8699 750.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 107.6903 7.4200 350.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2337 7.4300 1150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2345 7.4300 450.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2345 7.4300 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 106.7226 8.5000 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.1765 7.4200 650.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2581 7.4000 400.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.1007 8.8736 6500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.6226 9.1000 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.5753 7.4200 800.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.6633 7.4000 750.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 104.5319 7.4500 350.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.2272 6.3800 5.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.7593 6.3500 400.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.5118 7.5000 50.00 INE650A09074 STATE BANK OF INDIA 10.25% 22-Mar-22 100.7400 8.2300 3.00 INE872A08CD9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.50% 01-Jun-22 103.3000 10.6500 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.8109 8.2200 300.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 148.7420 8.5000 250.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.9846 7.4300 100.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.9846 7.4300 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 101.9500 7.9500 11.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.8344 7.4300 100.00 INE053F09HV4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.21% 26-Nov-22 103.9917 6.4000 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 103.9324 6.4000 50.00 INE774D08LD2 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.70% 24-Apr-23 105.2366 8.6000 50.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 101.8300 8.6200 5.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.4125 7.5700 1000.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 103.2200 7.5500 13.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6000 9.3200 716.40 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.9500 7.8800 700.00 INE134E07414 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.18% 22-Nov-23 110.0800 6.3700 0.70 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 104.1400 7.8000 31.00 INE691I08297 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.73% 14-Mar-24 107.0600 8.4000 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.8337 8.0100 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.8600 10.6200 36.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 108.4071 7.9500 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.8298 8.1500 800.00 INE092T08BQ8 IDFC BANK LIMITED 9.17% 14-Oct-24 107.6100 7.8505 1.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 108.3500 8.5200 30.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 4.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.2000 7.8874 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.2889 7.4800 50.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.8100 7.4500 250.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 105.5086 6.3500 900.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.9500 10.5600 4.00 INE434A08026 ANDHRA BANK 8.58% 16-Sep-25 102.3500 7.8589 54.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1128 7.4600 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.0799 7.4650 100.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 105.4204 8.3611 97.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.1500 8.3600 20.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.4600 7.7100 122.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 103.2847 7.8050 200.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.32% 04-May-26 103.2847 7.8050 200.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 104.5833 7.4050 200.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 101.4300 9.1000 5.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 104.5833 7.4050 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2000 8.4850 14.80 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 104.2175 7.8200 50.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 104.3178 7.8050 92.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.0235 7.9749 350.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.0434 8.5200 250.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.4000 9.3100 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.5300 9.9009 314.50 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.3791 8.4700 50.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 100.7700 9.1100 2.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.7300 8.7000 1.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 100.9300 8.7600 152.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.5300 8.5500 35.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 100.5782 8.6500 1500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2700 306.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6436 9.3449 50.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0253 9.2400 147.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8600 126.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.3000 8.3100 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.1453 7.6300 3100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.0764 7.6400 750.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.0000 7.6555 350.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5656 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.9000 9.0102 1275.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 116.0500 7.5000 7.00 INE031A09FD3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.83% 11-Nov-26 110.7210 6.3541 200.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 114.5046 6.3450 220.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 110.2791 7.5150 50.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 110.2791 7.5150 50.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.8414 7.6000 150.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 115.2932 6.3800 150.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 116.8997 6.3900 650.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 115.4156 6.5500 18.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.5608 6.3200 23.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.5721 6.3500 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 101.7134 8.5500 2650.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 100.7600 10.7600 535.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 100.9500 10.8100 51.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 103.1500 9.0000 20.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% - 101.7246 10.7000 11.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 99.3500 11.1100 7.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 105.1000 10.6400 4.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 101.7027 10.5000 85.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.4215 10.4200 7.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 106.8585 7.9300 50.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.5179 6.3500 150.00 INE923L07316 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-30 106.8750 8.4800 50.00 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 109.8100 6.3300 10.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.7087 7.4650 50.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.1000 10.2200 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 102.5000 9.0570 35.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6300 11.0000 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange