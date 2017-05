Sep 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19664.10 NSE 107930.70 ============= TOTAL 127594.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 142.3100 4.2000 25.00 INE866I07529 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Nov-16 142.2300 0.0000 29.50 INE866I07545 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 21-Nov-16 141.2800 0.0000 5.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4400 6.8000 450.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.4700 6.9200 500.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1700 6.8600 300.00 INE013A07YK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 20-Dec-16 100.4700 7.5000 150.00 INE148I07CK4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 22-Dec-16 100.4553 7.1100 250.00 INE202B07BD1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 27-Apr-17 101.0642 8.7500 230.00 INE202B07BF6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 29-May-17 101.2200 8.7500 180.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2800 8.6600 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 101.2600 7.2300 150.00 INE248U07079 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.72% 26-Jul-17 101.8300 0.0000 100.00 INE774D07NF5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 31-Jul-17 100.7100 7.7800 8.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 94.3600 7.1500 100.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 67.7200 16.50 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 112.9800 0.0000 33.50 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6600 7.3100 18.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.8100 7.7200 18.00 INE918K07BW3 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 01-Sep-17 112.6500 0.0000 28.90 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.6900 7.6100 18.00 INE586U15026 ARCHITECT IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Nov-17 104.2656 10.2500 25.10 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5300 6.9500 400.00 INE781S08014 ICC REALTY (INDIA) PVT LTD 20.00% 29-Apr-18 100.0000 1000.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 99.4000 12.7500 0.50 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.3500 6.9500 500.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.4100 7.7500 300.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 101.9700 7.7500 200.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.2200 7.2800 2750.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 98.9100 9.0800 500.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.3071 8.7000 250.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 105.7600 7.6100 20.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.5000 7.2800 100.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.4900 7.2500 100.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.4600 7.3600 75.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.1200 8.4000 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.1000 0.0000 181.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.2000 8.3200 500.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7900 8.2200 850.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.2600 6.3500 750.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0700 0.0000 3144.80 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 111.7000 0.0000 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.6300 8.0200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.1500 0.0000 100.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 1.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 105.9600 10.9700 700.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 105.1600 6.7300 45.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.0800 7.4700 100.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.7700 9.1200 10.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 9.50% 04-Nov-25 105.4000 7.9000 0.50 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.3100 8.4800 50.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.1200 9.3400 25.00 INE765G08012 ICICI LOMBARD GENERAL INSURRANCE 8.25% 28-Jul-26 100.4000 8.1400 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1000 0.0000 582.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.2300 9.2000 250.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 101.6600 7.7100 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8800 109.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.6600 7.7000 100.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.5000 0.0000 250.30 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 101.0300 8.9800 100.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 5.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION LIMITED 8.69% 25-Mar-28 108.8500 7.6000 513.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.3100 6.3400 102.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 119.1700 6.2200 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 110.6500 6.2000 2.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.9800 7.4200 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.7100 7.4700 100.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Oct-72 110.0200 8.4600 360.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD 11.25% 28-Jun-99 105.8500 9.8500 0.50 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 102.4000 0.0000 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 102.0300 4.3600 200.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.3000 9.5700 19.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.8700 8.5500 16.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 2.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.1100 0.0000 1.00 NSE === INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4385 6.8000 550.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4361 6.8641 23.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.4717 6.8000 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.2164 6.6501 250.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.2164 6.6500 250.00 INE013A07YK1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 20-Dec-16 100.4701 7.4998 150.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4101 7.5000 50.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4101 7.5000 50.00 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4362 7.3881 730.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.4332 7.5000 50.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.4789 7.4704 10.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.33% 17-Feb-17 100.7314 6.9801 2236.00 INE202B07DO4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 28-Feb-17 100.5279 8.0100 2000.00 INE202B07DO4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.75% 28-Feb-17 100.5279 8.0100 2000.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4214 6.9300 1000.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5425 7.8199 50.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.2668 7.1700 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.2668 7.1700 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.43% 28-Mar-17 97.2953 7.2328 70.00 INE069I07249 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.00% 17-Apr-17 100.4161 9.6581 20.00 INE202B07BD1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.95% 27-Apr-17 101.0642 8.7500 230.00 INE202B07EB9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-May-17 100.4300 8.8500 1500.00 INE202B07EB9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-May-17 100.4300 8.8500 1500.00 INE202B07BF6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION -- 29-May-17 101.2174 8.7500 180.00 INE657N07159 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 10.15% 08-Jun-17 100.7142 8.8889 8.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5232 8.8500 1200.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5232 8.8500 1200.00 INE148I07654 INDIABULL HSG FIN 10.50% 16-Jun-17 101.0326 8.6900 250.00 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED -- 03-Jul-17 113.7686 9.3600 140.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.2618 7.2300 150.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.8178 7.5497 52.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 94.3622 7.1500 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6331 7.2850 250.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 152.7000 0.0000 0.70 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5583 7.3000 550.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.5583 7.3000 550.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.5312 7.3250 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.9075 8.4181 1219.00 INE975F07FG7 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED-- 24-Jan-18 100.6241 7.8500 150.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.6921 7.7000 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.6921 7.7000 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.6921 7.7000 1785.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 101.1476 9.5115 340.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5281 6.9500 900.00 INE556F09528 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.40% 30-Mar-18 100.5233 6.9600 500.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 101.0590 7.1900 40.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.7431 7.2294 50.00 INE261F09EQ0 NABARD 0.00% 01-Aug-18 87.9123 7.2593 10.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.35% 02-Aug-18 100.7573 7.8669 100.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 16-Aug-18 100.7355 7.7950 100.00 INE148I07DB1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 20-Aug-18 100.7864 8.6100 1700.00 INE881J07DY7 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD -- 22-Aug-18 100.0000 8.9165 100.00 INE148I07FW2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 31-Aug-18 99.8756 8.6100 500.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.0000 7.9402 500.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.0000 7.9402 500.00 INE310L07431 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-18 105.9825 7.7750 17.00 INE881J08128 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 27-Sep-18 100.0000 12.0000 18.00 INE953L08204 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 28-Sep-18 99.9300 10.3536 150.00 INE093J07FB2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 09-Oct-18 115.0000 0.0000 0.50 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.9466 7.2700 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.9466 7.2700 250.00 INE477L07479 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 21-Dec-18 112.1986 9.5000 620.00 INE477L07461 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 21-Dec-18 112.3621 9.5000 200.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 101.4425 9.3932 18.00 INE556F09544 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.05% 28-Jan-19 100.3505 6.9500 500.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 101.9665 7.7500 200.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4293 6.9200 500.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.3791 7.7500 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3140 6.9500 2500.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.4713 7.2350 50.00 INE774D07PU9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.87% 28-Mar-19 100.0000 7.9000 250.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED -- 29-Mar-19 100.0000 0.0000 11.00 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LIMITED -- 08-Apr-19 109.5070 9.9381 14.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.8242 7.4500 1450.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9782 7.3825 1400.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 101.5160 7.2482 50.00 INE657N07191 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.80% 28-May-19 100.6519 9.4746 15.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.0303 7.2500 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.0303 7.2500 150.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.6604 9.2300 500.00 INE445K07189 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 10.25% 13-Sep-19 100.6077 10.3900 500.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.55% 17-Sep-19 100.0000 11.5400 10.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5456 7.7350 750.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 99.5667 8.8700 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.7434 8.7500 250.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-19 104.1657 7.2633 250.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.2377 7.3491 50.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.5388 8.0100 100.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED -- 22-Nov-19 102.4431 12.7400 39.00 INE008A08S13 IDBI BANK LIMITED 8.53% 23-Nov-19 101.4500 7.9750 100.00 INE226H07064 SADBHAV ENGINEERING LIMITED -- 27-Nov-19 112.0343 10.0504 480.00 INE114A07885 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.30% 21-Jan-20 100.5300 8.0800 250.00 INE774D07PP9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL -- 07-Feb-20 100.0000 7.9942 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7948 7.3750 100.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8415 7.3600 47.00 INE148I07FX0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 02-Mar-20 100.1258 8.4900 60.00 INE931S07116 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 16-Mar-20 101.1652 9.4231 1000.00 INE216P07100 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.30% 20-Mar-20 101.0698 9.9427 350.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 99.0000 10.5500 17.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0000 7.9000 1000.00 INE949L07444 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% 30-Mar-20 101.6458 9.4440 150.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.6200 9.3000 13.00 INE764L07108 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD - 15-Apr-20 100.2555 10.2745 350.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 20-Apr-20 105.2864 9.1749 650.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.5015 7.2800 100.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.9865 7.3750 200.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.9865 7.3750 200.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.4552 7.2700 250.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.4552 7.2700 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6451 7.3800 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6479 7.3800 200.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 102.8857 7.3400 100.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 102.8857 7.3405 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 108.3000 7.4500 12.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 106.7200 7.4600 3.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6614 7.8700 250.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.6614 7.8700 250.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 100.0000 8.1800 1000.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 108.0000 7.4500 4.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2736 7.4200 500.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.1315 9.1000 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.1248 8.4000 500.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.1215 8.8589 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8621 8.9300 351.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.2000 8.3321 17.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.6598 7.4000 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 109.6598 7.4000 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.4100 6.3000 600.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.1356 6.3500 1200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.1973 8.3200 500.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.0500 9.9700 250.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 109.2250 7.6150 8.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.7851 8.2250 850.00 INE069I07348 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.80% 07-Jul-22 99.3600 9.9500 30.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.8823 7.4233 150.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 100.9910 8.4164 500.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 100.8333 8.4159 250.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.5750 6.2903 4000.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 102.3960 6.3500 750.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 100.8253 8.4300 300.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 102.1800 8.5300 320.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 102.9055 7.8400 125.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.5680 7.5400 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7638 9.2895 3618.70 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.4766 9.3500 50.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.9500 7.8800 816.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 111.6659 6.3500 13.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.8337 8.0098 400.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.8337 8.0100 400.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.2300 7.7700 14.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.3819 10.4300 990.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4923 10.5000 20.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 108.6100 7.9100 300.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.7300 8.0000 1750.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 9.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 21-Dec-24 105.9244 10.9770 1350.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.2660 7.4775 550.00 INE115A07GS4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 24-Feb-25 104.0854 7.8000 2.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.0858 7.4645 250.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 107.3178 7.5000 100.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.0351 7.5700 250.00 INE752E07MR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-25 105.0351 7.5700 150.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 104.8045 6.3500 6000.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.0798 7.4650 600.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.7644 7.5100 250.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1444 7.4552 230.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.1500 8.3600 22.50 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.4900 9.8800 8.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.1800 7.7500 60.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.0000 7.8201 160.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.1100 8.5000 7.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 104.5000 7.7800 38.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 100.3730 9.0500 58.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.2400 8.4901 131.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.0000 8.9533 5.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.2000 8.6499 30.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 100.9300 8.7600 50.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.5300 8.5500 230.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 100.8800 8.7700 29.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 100.0000 8.7393 1500.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.9652 7.4800 350.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.0461 7.4682 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2722 647.90 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.0200 9.2394 547.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.5285 7.8125 300.00 INE115A07KE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Aug-26 100.5085 7.8155 300.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.5492 7.8100 200.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.5492 7.8100 150.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.1151 7.4500 1000.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.1151 7.4500 1000.00 INE895D08642 TATA SONS LIMITED 8.04% 02-Sep-26 101.4021 7.8400 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8600 2011.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.4000 8.2911 28.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8681 7.6700 3550.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8681 7.6700 1600.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.0500 7.6500 50.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.2628 9.1100 1310.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 98.0541 9.1500 100.00 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 109.8000 7.5000 2.00 INE572F09202 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 8.65% 05-Jan-27 101.0000 8.6700 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 114.4470 6.3500 975.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.5000 9.0000 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.2387 6.3500 750.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.6156 7.6300 1050.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.6156 7.6300 1050.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 115.3104 6.3800 50.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.6700 6.3000 175.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 116.9652 6.3800 650.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.6700 6.3000 27.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 118.2229 6.3200 3.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.7118 8.5500 2250.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.6359 10.5000 1000.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 101.7009 10.5000 750.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.5600 10.6500 715.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.5357 9.2500 325.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.1328 10.7907 65.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.5334 10.2500 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.5357 9.2500 250.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.5334 10.2500 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 104.3000 10.7600 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.1182 10.5000 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.1000 9.5900 1.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.5679 6.3500 300.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 109.6300 6.3000 223.60 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 109.3424 6.4600 22.80 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 106.0900 7.4100 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.9781 7.4200 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.7087 7.4650 200.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 110.4451 6.3500 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 110.3928 6.3500 1611.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 109.9718 7.9419 362.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 108.3105 8.5800 90.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange