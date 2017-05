Sep 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10489.00 NSE 62482.50 ============= TOTAL 72971.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.5100 7.3500 9.00 INE970T15024 OREAD IFMR CAPITAL 2015 14.00% 17-Jan-17 100.9300 10.8000 1.80 INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.3300 7.0500 100.00 INE283U15020 LIBERTAS IFMR CAPITAL 2015 14.00% 17-May-17 102.3700 10.8000 3.50 INE746U15026 JUVENTAS IFMR CAPITAL 2016 15.00% 17-Jun-17 100.8704 10.2500 11.70 INE102U15022 MORPHEUS IFMR CAPITAL 2016 14.00% 17-Aug-17 103.3703 10.2500 57.20 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 101.6300 7.3400 78.00 INE916DA7KK2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.68% 28-Aug-17 100.8100 7.7200 76.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 101.6500 7.6600 78.00 INE426U15025 ZION IFMR CAPITAL 2016 15.00% 19-Sep-17 103.8513 10.8000 57.70 INE597U15023 SENTINEL IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Sep-17 103.5378 10.8000 16.90 INE969T15026 LUCINA IFMR CAPITAL 2015 16.00% 27-Sep-17 102.4400 10.2500 4.60 INE964T15027 CABALETTA IFMR CAPITAL 2015 16.02% 18-Oct-17 102.7800 10.2500 5.20 INE424U15020 SAIKA IFMR CAPITAL 2016 15.00% 18-Nov-17 101.5614 10.2500 16.50 INE756U15025 NIOBE IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Nov-17 104.3181 10.2500 59.20 INE595U15027 ORACLE IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Nov-17 104.0041 10.8000 50.80 INE586U15026 ARCHITECT IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Nov-17 104.2900 10.2500 25.40 INE900U15029 FREY IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Nov-17 103.3630 10.8000 16.70 INE727U15026 MJOLNIR IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Nov-17 103.8516 10.8000 14.70 INE740U15029 CYPHER IFMR CAPITAL 2016 14.00% 01-Dec-17 104.3895 10.2500 48.50 INE425U15027 MELLONA IFMR CAPITAL 2016 15.00% 06-Dec-17 102.6608 10.2500 10.60 INE523H07494 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 22-Dec-17 100.1850 8.7000 250.00 INE295V15022 GOLDSTEIN IFMR CAPITAL 2016 14.00% 17-Jan-18 104.1921 10.8000 36.90 INE569V15020 NAPOLEON IFMR CAPITAL 2016 14.00% 22-Jan-18 104.2871 10.8000 52.10 INE277V15020 SMITH IFMR CAPITAL 2016 14.00% 18-Feb-18 104.9042 10.8000 48.40 INE276V15022 SYME IFMR CAPITAL 2016 14.00% 21-Feb-18 104.3164 10.8000 14.20 INE496V15026 MOSES IFMR CAPITAL 2016 14.00% 01-Mar-18 105.6462 10.8000 2.30 INE431V15023 MARTELL IFMR CAPITAL 2016 13.50% 17-Apr-18 102.2213 10.8000 71.00 INE706V15028 FUBELT IFMR CAPITAL 2016 13.50% 17-May-18 104.2110 10.8000 80.90 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.80 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.6000 7.3500 400.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.2700 7.8000 150.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 106.0900 7.1100 1900.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFORCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.7700 7.7400 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9511 9.0600 100.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 100.4800 8.4500 600.00 INE146O07268 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.00% 15-Sep-19 100.1200 9.9400 400.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.8600 8.3600 20.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3500 7.3900 1000.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 105.1200 7.8200 20.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0800 7.4200 1000.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 106.2200 7.8500 250.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 71.9500 0.0000 87.60 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.1100 8.4000 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0100 8.8900 9.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.1000 9.1500 17.00 INE848E07831 NHPC LIMITED 8.50% 14-Jul-23 105.4100 7.4400 90.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 106.3600 7.4600 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 0.0000 80.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.0000 0.0000 8.50 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.0100 7.4800 150.00 INE503A08010 DCB BANK LIMITED 10.25% 30-Apr-26 100.0000 10.5000 3.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.4000 9.3100 5.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.7900 9.2000 100.00 INE774D08MG3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 06-Jun-26 102.0000 0.0000 85.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.7900 9.3000 6.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7800 7.6800 1000.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 101.0000 9.0500 548.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.2200 0.0000 350.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 114.7600 7.6700 15.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.5000 0.0000 7.50 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 109.4400 6.4500 22.80 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.5700 7.4800 50.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.6500 0.0000 1.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 100.8000 10.7400 300.00 INE528G08261 YES BANK LTD 10.50% 31-Dec-99 100.0000 10.3700 44.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 7.0600 12.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 5.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.0000 3.8200 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3600 0.0000 1.00 NSE === INE668V15020 MFL SECURITISATION TRUST 30-Aug-16 76.0207 9.7100 116.40 INE688I07147 CAPITAL FIRST LIMITED SR-3 9.40% 23-Dec-16 100.4202 7.4543 500.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.5045 7.3000 200.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.5045 7.3000 200.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.6084 6.5500 300.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.6391 7.2700 150.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.6391 7.2700 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.8382 6.5500 300.00 INE140A08SP1 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.27% 24-Feb-17 100.5082 7.8350 163.00 INE020B08989 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.28% 04-Mar-17 100.4214 6.9300 1000.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 24-May-17 101.2179 7.2097 38.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1311 7.7000 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 101.1311 7.7000 50.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.2756 8.6600 500.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.7982 7.5698 448.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.6574 7.2400 510.00 INE752E07BV1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-17 101.3428 7.3194 40.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.1597 7.3800 1.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.1745 7.3667 1000.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6126 7.3300 1.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6196 7.3244 490.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 103.5521 10.4087 250.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 102.0428 7.2900 38.80 INE660N08037 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 25-Apr-18 101.1119 9.5000 200.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 101.7924 7.8500 130.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 6.90% 29-May-18 101.7924 7.8500 130.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.4972 7.2793 100.00 INE114A07927 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.18% 10-Aug-18 100.0953 8.1000 20.00 INE658R07109 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.84% 17-Aug-18 101.4151 9.9464 90.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.0000 7.9390 500.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.0000 7.9390 500.00 INE093J07EC3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Sep-18 94.2780 0.0000 20.50 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 106.3611 7.3163 1.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4834 7.3000 500.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4834 7.3000 500.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4719 7.2993 1150.00 INE261F08568 NABARD 7.86% 07-Dec-18 101.1319 7.2581 40.00 INE098T07039 MARVEL SIGMA HOMES PRIVATE LIMITED 14.00% 13-Dec-18 104.9200 30.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3707 6.9000 1000.00 INE261F08576 NABARD 8.05% 04-Jan-19 100.3707 7.8470 1000.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.3216 7.7900 500.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.3216 7.7900 500.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.8320 7.3312 1.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.0182 7.2986 650.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4560 6.8500 1250.00 INE557F08EX9 NATIONAL HOUSING BANK 8.24% 08-Mar-19 100.4560 7.9901 1250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3128 6.9500 600.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 28-Mar-19 104.0664 10.5093 200.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED 29-Mar-19 100.0000 0.0000 1.00 INE476A09207 CANARA BANK RESET 30-Mar-19 100.1000 8.9087 150.00 INE692A09191 UNION BANK OF INDIA RESET 30-Mar-19 100.0500 9.0308 100.00 INE660N08045 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.95% 29-Apr-19 101.7510 9.5000 400.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7596 7.7300 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.7596 7.7300 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.3773 7.2800 1000.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.3773 7.2800 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.7917 7.7300 900.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 100.7917 7.7300 650.00 INE860H07DL2 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 19-Jul-19 101.4200 8.0914 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 99.9552 9.1000 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9511 9.0600 100.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 98.9814 9.5000 7.20 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9254 8.1000 250.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9254 8.1000 350.00 INE432R07182 SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED 8.97% 19-Sep-19 100.0428 8.9500 1000.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.4153 7.7850 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.5405 8.8300 250.00 INE296A07MQ4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 27-Sep-19 99.2099 7.8991 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3532 7.3900 2000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3532 7.3900 1000.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.0000 8.0000 3000.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Nov-19 100.0500 8.9608 100.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.0000 7.9100 500.00 INE148I07FX0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 02-Mar-20 98.9050 8.9500 50.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 101.8785 7.5000 250.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 104.9000 7.9000 20.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6546 7.3771 600.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1472 7.4000 2050.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1472 7.4000 1050.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 106.2216 7.8500 250.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 105.0863 7.4400 3.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 99.9500 8.0100 1.20 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.6089 7.7000 2000.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 100.9267 8.9000 75.00 INE610U07013 RESYNC AGRO PRIVATE LIMITED -- 21-Mar-21 106.9943 80.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2709 7.4200 755.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 146.7084 8.4000 170.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.1124 8.4000 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.3976 9.0500 100.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.0000 8.3850 252.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.4400 6.2900 600.00 INE018E08060 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 9.65% 25-Apr-22 104.3901 8.6100 30.00 INE069I07348 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.80% 07-Jul-22 100.0000 9.8000 30.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.3502 7.4700 250.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 101.4400 7.9900 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.5500 6.2900 3000.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 102.8800 6.3000 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 104.5546 8.0100 2250.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.44% 10-May-23 104.3800 7.5550 150.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 103.2300 7.5464 56.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 100.3200 9.0700 4.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4626 9.3500 589.60 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-23 100.0000 8.0700 100.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 111.3495 6.4000 38.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 108.0000 7.8057 14.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 7.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.6099 8.0300 250.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.00% 21-Jan-25 105.6099 8.0300 250.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.2419 7.4800 800.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-25 104.2219 7.4832 400.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 102.4658 8.9455 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.8589 7.5000 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.2806 7.5150 200.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.8500 7.5000 930.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 103.9648 7.4825 250.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.4000 10.0300 50.00 INE503A08010 DCB BANK LIMITED 10.25% 30-Apr-26 100.8500 10.3600 3.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.8340 9.1956 200.00 INE950O08089 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.10% 29-May-26 101.7800 8.8000 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.4280 8.4500 500.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 104.0079 7.8400 350.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.9398 7.8500 350.00 INE001A07PF4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 24-Jun-26 103.9502 7.8500 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.4000 7.8755 65.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 99.2671 9.1000 30.00 INE831R08035 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD 9.10% 13-Jul-26 101.8200 8.8000 7.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.1700 8.5000 3.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.6800 9.8700 1.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.1700 8.5000 8.00 INE957N08029 HERO FINCORP LIMITED 8.98% 03-Aug-26 101.7000 8.7100 69.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 101.0000 8.7500 14.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.8700 8.5000 5.00 INE658R08123 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-Aug-26 101.3061 10.7610 50.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.1500 8.7300 27.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.8936 7.4900 350.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.7567 7.5100 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1320 9.2700 103.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.4795 7.8200 100.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.4795 7.8200 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0600 8.9800 1000.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.2333 7.5200 750.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.2698 7.5150 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8648 7.6700 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.8648 7.6700 500.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5700 750.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 98.5762 9.3700 750.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.3000 8.9500 400.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 98.0534 9.1500 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 113.2553 7.8700 159.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 100.0000 8.8950 250.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 114.0174 6.4000 17.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.0443 6.3500 500.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.9669 6.3800 142.80 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.8654 6.3500 500.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.7000 6.3000 70.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.7000 6.2950 27.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 116.9429 6.4000 30.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.1243 6.4000 20.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.6221 6.3400 200.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 100.0205 9.4900 1000.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.7118 8.5500 650.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.2708 11.7250 158.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 105.4500 10.5700 101.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 105.4500 10.5700 101.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 101.6600 10.5000 26.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.8342 7.4839 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 105.8342 7.4800 50.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 11-Jan-31 109.1315 6.3500 505.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 105.9800 7.4200 114.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 100.6636 7.4700 600.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 113.8678 8.3500 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3814 10.8600 450.00 =============================================================================================== 