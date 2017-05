Oct 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 30962.70 NSE 77366.00 ============= TOTAL 108328.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07AQ8 L & T FINANCE LIMITED 8.87% 20-Oct-16 100.0680 6.8000 300.00 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 142.4300 0.0000 2.50 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 10.90% 31-Dec-16 100.7100 7.5300 700.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 11-Jan-17 100.5500 7.3500 100.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.7469 6.8200 250.00 INE651J07150 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.50% 29-Jun-17 100.3439 8.6500 600.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 67.7000 0.0000 5.50 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.85% 01-Dec-17 100.7200 8.1300 500.00 INE523H07494 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 22-Dec-17 100.2500 8.6900 295.00 INE895D07404 TATA SONS LTD 9.77% 13-Jan-18 102.3500 7.2000 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 102.2100 7.2100 250.00 INE671H07244 SOBHA LIMITED 11.25% 03-Apr-18 100.0000 11.1700 1.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 0.20 INE691I07DG -- 8.64% 26-Jun-18 100.8759 8.0500 250.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.65% 30-Jul-18 100.6600 8.2300 1500.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.40% 20-Sep-18 100.2500 8.2500 750.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 101.2400 7.3200 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0000 7.7000 3000.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.4500 7.3500 250.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.5400 7.8200 200.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.9300 7.8000 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.2000 7.2800 250.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-19 105.5200 7.2500 50.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 28-Jun-19 100.5848 8.7200 100.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 28-Jun-19 101.7786 7.9200 100.00 INE063R07011 ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES 8.70% 02-Aug-19 101.0494 8.2500 1200.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 104.9800 9.0000 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.2500 7.7400 400.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 101.0000 0.0000 2250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.3400 7.3900 5.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.3200 7.7400 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.3900 7.7700 200.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 19.3200 2.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1000 7.4100 1000.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 74.4600 0.0000 87.60 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.0889 9.1100 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 107.1100 8.4000 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.1200 0.0000 3440.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0800 0.0000 3280.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 114.5700 0.0000 8.50 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.1000 3.5500 6.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 110.2700 7.4100 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.3000 10.5000 500.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6800 13.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.1500 11.8900 11.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1800 7.4500 450.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 109.4500 7.4500 50.00 INE235P07274 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.72% 27-Mar-26 102.1300 8.3700 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 29-Mar-26 104.8500 0.0000 21.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.6800 9.2200 150.00 INE774D08MG3 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 06-Jun-26 105.1600 0.0000 45.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.5600 9.2400 300.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.7000 9.2200 350.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1100 0.0000 1163.90 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.1400 7.4500 1000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2100 7.6900 1600.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 101.0100 0.0000 120.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 17.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.1800 0.0000 15.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.5800 6.3500 8.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 119.2900 7.4300 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.1500 9.0300 100.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.3100 0.0000 5.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.8500 10.7000 900.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 17-Dec-99 112.7500 10.3900 0.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 101.7000 10.1500 105.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3600 0.0000 2.00 NSE === INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 100.0475 6.5172 10.00 INE523E07AQ8 L & T FINANCE LTD 8.87% 20-Oct-16 100.0680 6.8000 300.00 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 176.3000 0.0000 3.00 INE093J07478 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Dec-16 98.2000 0.0000 1.00 INE688I07154 CAPITAL FIRST LIMITED 9.40% 27-Dec-16 100.4580 7.3039 1.00 INE148I07761 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.00% 30-Dec-16 116.0025 6.9530 900.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.5123 6.9500 500.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.7469 6.8200 250.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.3916 7.1500 100.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.3800 8.6492 3.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.7401 8.7500 850.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.7401 8.7500 90.00 INE548C08029 EMAMI LIMITED SR-I 8.45% 22-May-17 100.5062 7.5500 750.00 INE548C08029 EMAMI LIMITED SR-I 8.45% 22-May-17 100.5062 7.5500 750.00 INE651J07150 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 10.50% 29-Jun-17 100.3439 8.6500 600.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7037 7.1650 510.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 101.5844 7.2326 250.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 100.5482 7.3500 100.00 INE915D07SQ0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 01-Nov-17 108.3700 - 1000.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.7165 8.1300 500.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.6735 7.2960 350.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 102.3533 7.7000 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.6288 7.3100 1.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.6319 7.6500 100.00 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 13.50% 05-Feb-18 103.5621 10.3853 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 102.2146 7.2100 250.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.6205 7.1800 200.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 103.6205 7.1800 100.00 INE691I07DG9 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.64% 26-Jun-18 100.8759 8.0500 250.00 INE851M07085 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 30-Jul-18 100.6571 8.2250 1500.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.40% 20-Sep-18 100.2497 8.2500 750.00 INE756I07AH4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.85% 24-Sep-18 100.0000 7.8500 50.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4886 7.2800 600.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.2385 7.3200 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.0024 7.6946 3000.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.2724 7.2200 1000.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.2724 7.2200 1000.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.4512 7.3500 250.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.9300 8.4150 35.00 INE160A09249 PUNJAB NATIONAL BANK - 19-Jan-19 100.0500 8.8319 50.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 22-Jan-19 103.5403 7.8200 200.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.3246 7.7900 500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.9342 7.8000 250.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LTD 12.50% 28-Mar-19 104.0764 10.4987 200.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 100.0000 0.0000 3.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1594 7.3000 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1594 7.3000 250.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.4377 7.2200 1500.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.4377 7.2200 750.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 105.5196 7.2500 50.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 101.9926 8.3000 1100.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 101.9926 8.3000 100.00 INE115A07HO1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 13-Jun-19 102.1985 7.6500 250.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA - 16-Jun-19 100.0500 8.7949 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.1443 7.2500 200.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.1443 7.2500 200.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 28-Jun-19 100.5848 8.7200 100.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.6488 7.9200 500.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 100.9634 7.2750 100.00 INE063R07011 ORIX LEASING & FINANCIAL SERVICES 8.70% 02-Aug-19 101.0494 8.2500 1200.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0887 7.4909 1250.00 INE445L08326 NABHA POWER LIMITED 7.81% 16-Aug-19 100.3901 7.6400 1000.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 104.9812 9.0000 1000.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 104.2456 7.7350 400.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 100.1273 7.5500 150.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9502 9.0600 250.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 10-Sep-19 124.8823 7.8000 2000.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 10-Sep-19 124.8823 7.8000 2000.00 INE667F07GA1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.75% 12-Sep-19 101.4412 8.1700 200.00 INE667F07GA1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.75% 12-Sep-19 101.4412 8.1700 200.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.0508 7.3500 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.0508 7.3500 250.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 105.0559 7.3500 1421.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.0000 8.6470 500.00 INE756I07AJ0 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.90% 27-Sep-19 100.0000 7.8988 750.00 INE721A07LN0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.25% 27-Sep-19 100.0000 8.2400 450.00 INE028A09131 BANK OF BARODA - 09-Oct-19 98.0000 9.9975 3.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.3231 7.7400 750.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.6649 7.7250 250.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA - 18-Jan-20 102.0000 8.4020 4.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0000 7.8985 500.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.5215 7.3500 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3624 7.3350 1103.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.3624 7.3350 103.00 INE296A08474 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 29-Oct-20 102.2800 8.8506 2.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.3099 7.4100 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2708 7.4200 250.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.0889 9.1110 400.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.1082 8.4000 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2130 7.4100 2000.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2130 7.4100 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9750 8.9000 3350.20 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.0000 8.2100 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0000 7.3954 250.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.0000 8.3850 510.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.3100 9.9100 7.00 INE069I07348 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.80% 07-Jul-22 99.6500 9.8800 70.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK - 12-Dec-22 101.4500 7.9500 1.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 100.0100 10.9443 350.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.44% 10-May-23 104.4400 7.5435 231.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8073 9.2800 2623.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 104.0300 7.8203 30.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 110.2715 7.4100 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6600 39.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 105.9500 10.9700 450.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 104.6100 7.4550 50.00 INE039A07843 IFCI LIMITED 9.40% 12-Feb-25 102.5158 8.9372 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.2205 7.4900 250.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.8789 7.4969 250.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.5026 7.4800 150.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 107.6800 9.8600 50.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.2000 10.3500 8.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 106.0664 7.4400 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1782 7.4500 1080.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.1782 7.4500 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 109.4495 7.4500 50.00 INE537P07166 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Mar-26 102.9000 8.3700 2.00 INE235P07274 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED SR-H 8.72% 27-Mar-26 102.2500 8.3486 50.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 103.5000 9.8839 13.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.3752 7.7200 55.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 100.6807 9.2200 150.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.0284 7.9700 250.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.4250 9.2200 75.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 99.2659 9.1000 20.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 100.8296 9.2000 700.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.8600 8.5000 71.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.2361 7.4400 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2000 9.2600 300.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 101.1350 7.4468 2000.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0700 8.9800 1000.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2086 7.6200 4650.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2086 7.6200 900.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.7056 9.0400 347.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 99.9500 8.9377 17.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.2747 6.3500 9.50 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.5757 6.3500 8.00 INE141A08068 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 100.0100 10.9414 5000.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 103.5644 10.0000 600.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 100.6125 9.3941 555.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 101.4935 10.6650 145.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% - 105.9500 10.4900 107.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 101.2500 10.6000 7.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.0000 10.1200 4.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 99.9000 11.1000 140.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 108.5944 6.3500 320.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 108.5147 6.3500 250.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 119.2933 7.4300 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.55% 21-Sep-31 100.0000 7.5489 3150.00 INE039A09LZ7 IFCI LIMITED - 07-Jul-33 32.1400 7.0000 155.80 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.0000 8.4600 360.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.3814 10.8700 450.00 INE549K08046 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0000 250.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 99.1500 9.7426 150.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 