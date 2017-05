Oct 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17508.50 NSE 66863.80 ============= TOTAL 84372.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 142.4700 0.0000 15.00 INE866I07511 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 25-Oct-16 142.4290 10.5000 2.50 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 10-Feb-17 101.0814 8.1000 5000.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.5571 7.7900 80.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 67.6900 19.4000 5.50 INE597U15023 SENTINEL IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Sep-17 103.6800 10.8000 16.90 INE595U15027 ORACLE IFMR CAPITAL 2016 14.00% 19-Nov-17 104.1200 10.8000 50.80 INE523H07494 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 8.70% 22-Dec-17 100.3300 8.6500 5.00 INE001A07JZ5 HDFC LTD 9.05% 04-Feb-18 101.7000 7.6000 50.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 3.00 INE138A07504 PENINSULA LAND LIMITED 12.37% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 1.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 101.7700 7.2400 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 101.4000 7.2300 1000.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 100.5998 9.8200 10.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.3700 6.8000 500.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 99.7400 0.0000 2000.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.8400 8.9900 53.80 INE296A07DQ3 BAJAJ FINANCE LTD 9.47% 22-Oct-19 104.1998 7.8600 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.4900 7.6800 250.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-19 100.5500 9.5700 20.00 INE658R07190 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LI 0.00% 01-Jan-20 100.8653 10.0000 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0100 7.3000 50.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.7000 7.2000 100.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.4500 7.6800 900.00 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 30-Jun-20 125.2000 10.4600 150.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.7900 17.5000 7.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 101.0425 9.8200 90.00 INE651J07200 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.50% 24-May-21 100.2000 9.4100 10.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 107.9600 7.7800 50.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.8900 7.7000 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 100.2100 7.4100 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.4500 0.0000 1250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.1400 7.3400 2900.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.39% 12-Oct-21 100.2832 8.3100 60.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.3900 6.3500 2.50 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.55% 09-Dec-21 104.7000 7.4100 110.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 106.5500 6.5100 12.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 105.4600 6.7000 0.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6700 0.0000 75.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 107.0800 6.7000 1.00 INE733E07JH3 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-23 109.4600 6.7000 1.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.1700 10.4000 2.00 INE557F07116 NATIONAL HOUSING BANK 8.51% 13-Jan-24 108.6800 6.7000 0.80 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.52% 05-Feb-24 108.8100 6.7000 0.50 INE053F07678 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 18-Feb-24 108.6200 6.7000 1.00 INE053F07736 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.44% 19-Mar-24 108.4600 6.7000 0.70 INE557F07173 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Mar-24 108.7845 6.7000 0.50 INE020B07IF7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 24-Mar-24 108.5100 6.7000 0.10 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.7000 9.7400 55.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.0500 11.7000 7.00 INE804I08643 ECL FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 107.8000 9.8400 50.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 105.1200 6.4300 30.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.4400 7.4100 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.5600 9.0500 75.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.2500 9.3400 16.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.8700 9.1500 1.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.2600 9.2000 30.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8700 100.00 INE340A07092 BIRLA CORPORATION LTD 9.25% 14-Sep-26 100.0500 9.2300 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2800 7.6200 250.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5600 500.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 101.0100 0.0000 188.80 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.8300 8.9900 6.20 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.4383 7.9300 250.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.3500 9.0300 20.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 109.1200 6.3500 8.40 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.2300 6.2500 2.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.6500 6.3200 16.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 114.5800 6.8500 0.50 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 102.1000 0.0000 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 100.6300 9.3900 250.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7500 0.0000 18.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.2000 10.0700 200.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.2800 0.4700 22.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.1200 5.1200 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.3600 0.0000 1.00 NSE === INE549K08061 MUTHOOT FINCORP LIMITED 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0000 250.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 99.0000 10.7100 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.2840 10.8500 20.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 97.0406 10.5300 20.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 109.0000 10.6300 7.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6400 11.0000 1.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.4241 6.9200 50.00 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 100.5385 7.9450 50.00 INE949L07287 AU FINANCIERS (INDIA) LTD 10.75% 23-Dec-16 100.5516 7.6789 40.00 INE134E08FC1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-17 100.3474 7.2500 600.00 INE093J07668 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD - 13-Feb-17 162.3000 0.0000 0.70 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.5596 7.2500 600.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.7106 7.4000 150.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.5765 6.9300 500.00 INE134E08HR5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 17-Apr-17 100.5765 6.9300 500.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.7783 7.7600 1100.00 INE918K07CN0 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 29-Sep-17 114.0580 9.5000 5.00 INE523E07CZ5 L & T FINANCE LTD 8.61% 29-Sep-17 100.7783 7.7600 1100.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.0814 8.1000 5000.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2392 7.4700 1000.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2077 7.5000 750.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.6140 7.5636 500.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.6140 7.5636 500.00 INE001A07JZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.05% 04-Feb-18 101.6972 7.6000 50.00 INE092T08774 IDFC BANK LIMITED 8.34% 09-May-18 100.9392 7.6400 500.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 101.0488 7.6200 150.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 101.0498 7.6200 150.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.8757 7.6700 500.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-18 104.6300 0.0000 3.50 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.7052 7.2860 1.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 101.3212 7.5000 500.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 101.3212 7.5000 500.00 INE756I07993 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.27% 03-Aug-18 100.7138 7.8100 500.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Sep-18 101.6812 7.6500 50.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.4044 7.2307 1000.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.7120 7.9600 19.20 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.4526 7.3500 21.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.3965 7.6000 250.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.3965 7.6000 250.00 INE160A09249 PUNJAB NATIONAL BANK - 19-Jan-19 101.4325 8.1500 50.00 INE028A09081 BANK OF BARODA - 30-Jan-19 101.4470 8.1500 150.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 102.0626 7.6001 500.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 102.0626 7.6000 500.00 INE134E08IA9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 28-Feb-19 101.6921 7.3100 10.00 INE804I079H1 ECL FINANCE LIMITED - 29-Mar-19 100.0000 0.0000 3.50 INE476A09207 CANARA BANK - 30-Mar-19 101.7570 8.1500 300.00 INE692A09191 UNION BANK OF INDIA - 30-Mar-19 101.9731 8.1500 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2487 7.2600 850.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2487 7.2600 850.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.9294 7.6550 500.00 INE692A09209 UNION BANK OF INDIA - 16-Jun-19 101.5643 8.1500 150.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD - 28-Jun-19 101.7786 7.9200 100.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 28-Jun-19 100.5837 8.7200 50.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 28-Jun-19 100.5837 8.7200 50.00 INE898G07187 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jul-19 171.9407 8.1094 148.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.1071 7.4658 480.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1240 9.0300 500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 104.0304 7.7200 500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 104.0304 7.7200 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 99.9493 9.0600 321.80 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 10-Sep-19 124.8823 7.8000 2000.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.1634 7.8300 150.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 99.9930 11.5400 2.00 INE721A07LN0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.25% 27-Sep-19 100.0000 8.2491 1250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.9275 7.1700 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.9275 7.1700 250.00 INE296A07DQ3 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 22-Oct-19 104.1998 7.8600 50.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.5019 7.2500 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.5019 7.2425 500.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.7939 7.2463 50.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 104.0010 8.0000 14.40 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 103.3359 7.2998 130.00 INE160A09314 PUNJAB NATIONAL BANK - 27-Nov-19 102.2311 8.1500 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.4889 7.6800 500.00 INE804I07I30 ECL FINANCE LIMITED SR-II 9.80% 31-Dec-19 100.5000 9.5799 20.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.3924 7.6700 200.00 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.3924 7.6700 200.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.9597 7.7000 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0112 7.3000 150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.0112 7.3000 100.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.7006 7.2000 100.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.4453 7.6800 1150.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-20 103.4319 7.2674 100.00 INE537P07059 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Aug-20 101.0205 8.3200 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 107.9606 7.7800 50.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.8874 7.7000 1050.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 106.7800 8.9500 10.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.5083 7.3600 450.00 INE340A07076 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.15% 18-Aug-21 100.1517 9.0935 450.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.2726 7.6800 950.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.0500 9.1300 150.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.3000 8.8100 25.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.2123 7.4100 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.5867 9.0000 550.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.1428 7.3600 - INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.3300 8.3000 100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 108.3027 7.8500 50.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.3600 6.3500 100.00 INE069I07298 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 29-Apr-22 100.4200 9.8800 50.00 INE069I07314 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 12-May-22 100.7500 9.8000 6.00 INE069I07348 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 9.80% 07-Jul-22 100.0000 9.7900 70.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.0438 7.4000 500.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.0438 7.4000 250.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% 23-May-23 100.3138 7.9000 18.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8064 9.2800 1353.10 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 107.6500 8.9300 200.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 104.0307 7.8200 100.00 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 104.0307 7.8200 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 98.7600 9.7200 60.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.4380 7.4900 168.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 106.3297 7.4000 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.5738 7.3900 750.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.4417 7.4100 100.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 100.4700 9.1600 67.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 107.2238 7.4303 200.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 102.3400 8.9015 100.00 INE220H08016 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 10.39% 27-Mar-26 105.2500 9.5000 31.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.5102 7.7000 313.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.5102 7.7000 250.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 27-May-26 101.1200 9.1500 115.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 104.2666 7.7800 500.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 104.5500 7.7700 100.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.47% 15-Jun-26 104.5500 7.7700 100.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.0500 7.9690 250.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.5656 7.7800 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.4250 9.2200 75.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 104.5656 7.7800 100.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.2500 9.3400 15.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 100.4100 9.1600 53.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2000 8.4500 11.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5110 7.4000 350.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 99.9000 9.1000 100.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 100.2000 9.2000 25.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0658 8.9800 1000.00 INE340A07092 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 14-Sep-26 100.0000 9.2500 100.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.9898 7.4100 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2075 7.6200 1250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.2075 7.6200 800.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.6500 7.5600 200.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.7046 9.0400 100.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 100.0000 8.8943 1250.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.0300 7.9950 2250.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 99.3900 9.0300 20.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 108.9790 7.5800 700.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.2444 6.3450 18.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.6610 6.3077 20.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.6500 6.3400 8.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 101.5278 9.2500 770.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 104.1962 10.0700 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 101.7315 10.6000 251.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 108.6394 6.3500 640.00 INE636F07209 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 8.68% 30-Sep-30 107.8000 7.8150 20.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 108.5547 6.3500 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 108.8372 6.3800 50.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 109.6313 6.4300 83.70 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.1048 7.4200 150.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 101.0000 9.9982 48.90 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 118.9500 9.9000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 