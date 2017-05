Oct 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17613.70 NSE 95939.70 ============= TOTAL 113553.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07A58 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 24-Oct-16 132.4430 0.0000 50.00 INE013A07A74 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 24-Oct-16 130.5700 0.0000 2.00 INE866I07503 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 24-Oct-16 142.5100 10.5000 1.00 INE866I07511 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 25-Oct-16 142.4700 0.0000 28.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 68.4600 16.5100 220.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8200 7.0200 2100.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 101.2600 7.4800 100.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 99.0000 0.0000 0.20 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 102.3600 7.7000 100.00 INE774D07PU9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.87% 28-Mar-19 100.3040 7.7600 500.00 INE296A07JZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 28-Mar-19 102.3790 7.7200 100.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.0196 7.5300 50.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 101.3930 7.7200 150.00 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.40% 16-Aug-19 101.2000 7.9000 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.1000 9.0000 821.80 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.1500 9.0300 50.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.0000 8.2400 900.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.2901 7.7800 100.00 INE658R07190 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 0.00% 01-Jan-20 100.8900 10.0000 20.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3100 7.2000 500.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0000 7.9000 500.00 INE881K08050 GRAMA VIDIYAL MICRO FINANCE LTD 19.00% 30-Jun-20 125.1800 10.4600 150.00 INE110L07070 RELIANCE JIO 8.32% 08-Jul-21 102.0400 7.7700 300.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9100 7.2700 750.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 107.2200 8.3700 40.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.3500 8.8000 73.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0900 8.8700 770.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.6300 7.2800 1600.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.9900 7.2400 500.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 105.6800 8.2100 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID COPORATION LTD 7.93% 20-May-22 102.5600 7.3400 100.00 INE514E08BA7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 107.9700 7.3200 50.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.8400 8.2100 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1000 0.0000 8.80 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 109.2300 10.5400 7.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 110.1700 7.9400 850.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.0200 5.9900 291.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 1.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.0500 11.7200 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3300 7.3800 150.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 104.7500 6.4500 10.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.9400 7.3300 500.00 INE654A08011 STATE BANK OF TRAVANCORE 8.45% 30-Mar-26 103.6015 7.4500 750.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.1600 9.3500 40.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.2300 8.7200 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 16-Aug-26 101.9900 7.3300 188.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED - 16-Aug-26 100.4200 0.0000 0.70 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8700 41.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.56% 16-Sep-26 100.1000 7.5400 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.7300 7.5400 300.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5600 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1500 8.9700 500.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 7.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.2900 0.0000 18.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.5500 6.3200 5.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 24-Mar-29 119.1700 6.3500 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.1500 6.3500 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 115.9400 7.3400 50.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5000 7.4000 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.9100 6.2900 44.50 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 109.9500 6.4000 83.70 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 100.6200 9.3900 250.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.7600 0.0000 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 99.3500 0.0000 100.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 97.9200 10.9000 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 102.1100 8.6800 1000.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 96.6600 0.0000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0200 253.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.7200 0.0000 3.00 NSE === INE774D07KH7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.35% 07-Oct-16 100.0108 6.7472 1250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.4224 6.7250 200.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.4996 6.7000 750.00 INE148I07CQ1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 20-Dec-16 100.4996 6.7000 750.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.5339 6.8000 1000.00 INE148I07AY9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 31-Dec-16 100.5339 6.8000 1000.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 155.3013 7.0900 50.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.2271 6.7949 25.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.6727 6.8000 500.00 INE115A07GU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.69% 16-Mar-17 100.6727 6.8000 500.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.4138 8.0500 150.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.5940 7.6549 100.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 97.4385 7.1100 300.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3442 7.4000 100.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 101.1003 8.5000 100.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 101.1003 8.5000 950.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 101.1972 8.0320 28.50 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 102.5518 7.5250 5.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.9278 8.0282 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.8156 7.0200 2100.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 24-Sep-17 67.4333 20.3900 97.00 INE915D07VS0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 7.65% 20-Nov-17 100.0694 7.0000 500.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 101.2576 7.4800 100.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 125.0000 0.0000 0.80 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.7599 7.2500 1.00 INE909H07DH5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 20-Jul-18 101.5142 8.2200 750.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8460 7.4000 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.8460 7.4000 500.00 INE514E08ET1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.82% 30-Nov-18 100.3479 6.7191 200.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.95% 06-Jan-19 104.9700 8.3900 35.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-19 100.9252 9.6500 10.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 14.10 INE359S07060 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 9.50 INE359S07029 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 8.70 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 102.3641 7.7000 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.5468 7.1950 30.00 INE774D07PU9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.87% 28-Mar-19 100.3040 7.7600 500.00 INE296A07JZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.84% 28-Mar-19 102.3790 7.7200 100.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.5194 7.1400 450.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.5194 7.1400 350.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.3493 7.4700 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.3493 7.4700 250.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.9658 7.9600 250.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.85% 03-May-19 101.9658 7.9600 250.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.6895 7.1300 50.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.6895 7.1300 50.00 INE134E08IF8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 13-May-19 101.4599 7.2850 15.00 INE752E07KQ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-19 101.6701 7.1800 150.00 INE752E07ML9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-19 102.7737 7.1800 50.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 102.0026 8.3025 400.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 104.1155 7.2600 15.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.0173 7.5250 400.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 104.3900 7.6858 2.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0000 7.6000 1250.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 101.3930 7.7200 150.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1230 9.0300 446.50 INE691I07DO3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.40% 16-Aug-19 101.2007 7.9000 250.00 INE920L07155 ORRIS INFRASTRUCTURE PRIVATE LTD 17.75% 31-Aug-19 100.0000 17.7500 20.00 INE297G08016 POWERLINKS TRANSMISSION LIMITED 7.60% 08-Sep-19 100.1261 7.5500 400.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.0972 9.0000 821.80 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.1464 9.0300 50.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.2901 7.7800 100.00 INE872A07QR1 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.55% 17-Sep-19 101.3500 10.9800 1.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7390 7.6575 750.00 INE774D07PV7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV - 27-Sep-19 100.0000 7.7500 2500.00 INE721A07LN0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.25% 27-Sep-19 100.0000 8.2400 900.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.0587 7.1200 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.0587 7.1200 500.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 103.7647 7.5400 500.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 103.7647 7.5400 500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.6410 7.1800 1500.00 INE134E08GS5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.52% 09-Dec-19 103.6410 7.1800 1250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.7122 7.6000 250.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 102.2700 7.8000 20.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.9955 7.1623 5000.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.9955 7.1623 5000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3062 7.2000 2550.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3062 7.2000 2050.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0000 7.8975 1000.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.5000 9.2300 2.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.7848 7.1600 250.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 104.7898 7.1600 250.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.5303 6.3500 8.50 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 100.0000 10.9666 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9947 7.2700 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.9947 7.2700 250.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 104.0172 7.2000 250.00 INE537P07059 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.65% 21-Aug-20 101.4200 8.1900 100.00 INE028A09180 BANK OF BARODA - 27-Aug-20 100.2000 8.9700 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 105.1816 7.4000 500.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 101.2300 8.4200 1.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 102.7912 7.9168 2000.00 INE273Q07018 ARIISTO REALTORS INFRASTRUCTURE - 31-Dec-20 101.1500 18.7300 170.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 101.6058 9.6500 90.00 INE148I07DT3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 19-Jan-21 100.0659 8.9500 50.00 INE688I07204 CAPITAL FIRST LIMITED 9.20% 22-Jan-21 101.6500 8.7000 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 103.8455 8.0300 50.00 INE081A08207 TATA STEEL LIMITED 9.15% 24-Jan-21 103.8455 8.0300 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 104.1932 7.5700 900.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 104.0808 7.6000 900.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 102.6651 7.2100 200.00 INE752E07KS8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-21 102.6651 7.2100 200.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 104.4514 7.2150 300.00 INE752E07MN5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-21 104.4711 7.2100 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9071 7.2600 1850.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 100.3119 9.1500 36.60 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 107.2219 8.3700 40.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.5107 7.6200 150.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.3400 8.8000 2.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.7736 7.2100 250.00 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 104.7736 7.2100 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.6964 7.2900 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.6964 7.2900 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.5859 9.0000 7050.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.0000 7.3950 2100.00 INE246R07111 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.38% 12-Oct-21 100.2414 8.3200 41.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 105.1584 7.2000 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 107.2237 6.5500 1.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.0822 7.3700 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.1502 6.5500 0.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.7671 8.1900 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 105.7671 8.1900 100.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 102.5581 7.3400 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 105.1300 8.5000 2.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 107.9677 7.3200 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.9302 8.1900 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.9302 8.1900 150.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 107.9767 7.7100 50.00 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 104.2000 7.7000 1.30 INE003S07155 RENEW POWER VENTURES PRIVATE LTD - 28-Sep-22 100.0000 10.7963 2000.00 INE535H08645 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.40% 13-Oct-22 101.1000 9.1500 42.00 INE013A07SK3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.95% 02-Nov-22 104.1100 9.0404 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8000 8.0400 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.5172 7.3100 750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 107.5702 7.3000 750.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 103.4446 8.2277 2250.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION SR-1 8.90% 09-May-23 103.7000 8.1500 5.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 102.8700 8.1739 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.7158 7.5100 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1000 9.2200 16.00 INE020B07HR4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.26% 24-Sep-23 107.9366 6.5500 1.00 INE733E07JH3 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-23 110.3476 6.5500 1.00 INE557F07116 NATIONAL HOUSING BANK 8.51% 13-Jan-24 109.5771 6.5500 0.80 INE115A07IT8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.58% 08-Feb-24 104.1400 7.8005 10.00 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.52% 15-Feb-24 109.7079 6.5500 0.50 INE053F07678 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 18-Feb-24 109.5209 6.5500 1.00 INE053F07736 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.44% 19-Mar-24 109.3695 6.5500 0.50 INE557F07173 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Mar-24 109.6969 6.5500 0.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 110.1734 7.9400 850.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.3700 9.0238 2.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.9000 9.6900 69.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 6.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3525 7.3800 350.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 105.3325 7.3800 200.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 104.8989 7.4900 250.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 103.3000 8.1500 1.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 101.5600 9.0337 1.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 106.3900 7.3909 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.50% 30-Sep-25 105.8500 10.7484 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.9250 7.3369 1230.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.9250 7.3369 250.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.3024 7.7224 750.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.3024 7.7224 750.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 102.6500 8.5000 5.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 102.3400 8.9015 60.00 INE654A08011 STATE BANK OF TRAVANCORE 8.45% 30-Mar-26 103.6015 7.4500 750.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.2487 8.7900 611.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.3305 7.5800 220.00 INE429C07073 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 9.36% 27-May-26 103.3000 9.1000 2.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.0200 7.6700 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.4280 8.6006 500.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.0232 7.7000 250.00 INE115A07JP4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 10-Jun-26 105.0232 7.7000 250.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.1021 7.9500 210.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 101.9091 9.0300 446.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.7989 7.7000 500.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.7989 7.7000 500.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.1900 8.5000 3.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.1600 9.3500 30.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 101.1000 9.8000 8.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.1900 8.5000 8.00 INE688I08160 CAPITAL FIRST LIMITED 9.24% 24-Jul-26 100.1500 9.2011 50.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.7500 8.8800 100.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.2700 8.7100 220.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.8076 7.3570 1038.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.8076 7.3570 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2300 9.2506 130.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8700 132.00 INE340A07092 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 14-Sep-26 100.0000 9.2500 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6917 7.5500 350.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 102.6917 7.5500 350.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.2500 7.3600 201.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5700 500.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 99.9586 9.0000 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.0000 9.1500 20.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 30-Sep-26 100.0000 7.9949 250.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.1695 7.5650 170.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.4272 6.3500 6.50 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.0443 6.3500 1000.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.2000 6.3500 40.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 103.9973 7.3600 300.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 107.9700 6.3359 2550.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 106.4500 8.0100 1.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 109.0658 7.5677 1250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 111.9206 7.3500 50.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 111.9206 7.3500 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.6881 6.2957 500.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.3200 6.3359 500.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 118.1248 6.2900 97.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 118.4387 6.2949 300.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 120.0688 6.2550 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 120.0755 6.2550 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 116.0268 7.3300 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 116.0268 7.3300 50.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 102.0000 10.6600 900.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 101.6200 10.5000 255.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 103.1448 9.0000 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.0500 10.5142 7.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 103.5500 10.1500 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 103.0500 10.2500 2.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5227 7.4000 300.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 106.5227 7.4000 300.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.9131 6.2700 99.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 109.7293 6.4200 83.70 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 101.0148 7.4300 950.00 INE269O07011 RENEW WIND ENERGY (JATH) LIMITED 9.75% 31-Mar-33 101.8200 9.8100 48.90 INE039A09LZ7 IFCI LIMITED - 07-Jul-33 32.1400 7.0000 155.80 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 114.0000 8.3400 50.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 102.1084 8.6800 1000.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.7200 10.6100 198.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 110.7300 10.6495 20.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.6500 11.0000 2.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 96.6600 10.7057 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - 