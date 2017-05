Oct 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19910.00 NSE 83739.50 ============= TOTAL 103649.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.1300 0.0000 23.30 INE031A07AO5 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 108.5200 0.0000 0.50 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.1300 0.0000 0.90 INE031A07AT4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.69% 15-Mar-31 108.6400 0.0000 0.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.7800 0.0000 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 108.7000 0.0000 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.5000 0.0000 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 109.7200 0.0000 1.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 122.9600 0.0000 1.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.75% 12-Nov-33 121.2427 0.0000 1.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 122.9800 0.0000 1.00 INE733E07JJ9 NTPC LTD 8.91% 16-Dec-33 122.9300 0.0000 1.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 124.1200 0.0000 1.40 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 109.4400 0.0000 15.10 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 105.1300 8.7000 15.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 101.6300 0.0000 14.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 101.8800 5.3500 1200.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.7500 10.1200 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 102.0600 4.6200 9.00 INE013A07A74 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 24-Oct-16 130.5700 0.0000 21.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.3200 6.4500 350.00 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.8000 6.6500 250.00 INE640N07031 SHETH BUILDWELL PRIVATE LIMITED 21.00% 16-Aug-17 68.4600 16.5100 220.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.9300 6.9000 2400.00 INE138A08072 PENINSULA LAND LTD 12.00% 01-Jan-18 107.9041 5.4400 130.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 101.2755 7.6800 100.00 INE138A07512 PENINSULA LAND LIMITED 12.75% 02-Jun-18 100.0000 0.0000 2.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.9600 7.1200 50.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-18 101.4932 7.6500 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.40% 29-Jun-18 101.9600 7.1200 50.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6000 7.4000 100.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 101.0782 8.0700 1350.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.9100 8.6500 0.90 INE138A08080 PENINSULA LAND LTD 12.00% 01-Jan-19 107.9041 5.4400 130.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.2200 6.9000 3000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1200 9.0300 250.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 105.5800 8.7500 1500.00 INE138A08098 PENINSULA CEMENT 12.00% 01-Jan-20 107.9041 5.4400 130.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.4000 7.1700 500.00 INE721A07KX1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.82% 27-Apr-20 101.7800 8.2200 80.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.7800 17.5000 6.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 105.1000 7.4000 500.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9900 7.2400 800.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.5900 7.6000 1250.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 31-Aug-21 100.1200 8.4600 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.6500 8.7300 709.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 100.5900 7.2500 300.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.8400 7.2500 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 0.1200 506.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 27-Dec-23 110.4000 0.0000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 101.2900 10.1600 155.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 98.8000 9.7000 20.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 20.00 INE428A08028 ALLAHABAD BANK 8.78% 20-Jan-25 105.4500 0.0000 2.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8400 7.3500 100.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 7.6000 1200.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 105.0800 7.6600 10.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.4000 9.3400 32.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 101.2000 8.7200 200.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1500 8.4600 10.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8700 120.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1600 8.9700 500.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.5800 9.0300 3.20 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.0000 8.0000 500.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.3121 7.5400 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 112.8900 0.0000 3.00 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.4000 9.0300 2.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.5400 0.0000 0.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 108.2500 0.0000 1.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 117.1000 6.3600 100.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 118.5700 0.0000 0.40 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 116.8300 0.0000 1.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 117.1500 6.3900 55.30 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 119.0700 0.0000 1.00 NSE === INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.9616 6.2650 150.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.39% 09-Mar-31 110.3164 6.2800 200.00 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.9808 6.3150 50.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 102.0026 7.3200 50.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 114.0000 8.3400 450.00 INE121A08ND8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 109.2500 10.5800 24.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 107.1400 9.4400 3.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 101.4746 8.0500 1000.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 101.4746 7.8956 1000.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.0585 6.6148 67.50 INE093J07395 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 153.8400 0.0000 3.60 INE093J07387 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Oct-16 149.8700 0.0000 3.20 INE093J07403 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 31-Oct-16 174.8600 0.0000 3.50 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1980 6.6200 750.00 INE001A07OE0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.14% 15-Dec-16 100.1980 6.6200 750.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.4938 6.5000 10.00 INE093J07577 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 11-Jan-17 149.8700 0.0000 0.50 INE093J07585 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Jan-17 173.9800 0.0000 2.00 INE093J07627 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jan-17 162.1000 0.0000 12.00 INE053F07751 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 22-Jan-17 100.3244 6.4500 350.00 INE918K07482 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Feb-17 120.7000 0.0000 0.40 INE556F09379 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.20% 23-Feb-17 100.7968 6.6500 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.0987 6.8000 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 101.0987 6.8000 250.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 101.3959 6.8400 250.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 101.3959 6.8400 250.00 INE872A07QL4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.30% 31-Jul-17 100.4416 10.5000 8.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 101.9186 7.6300 1200.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 101.9186 7.6300 1200.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8223 7.0000 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.8223 7.0000 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8136 7.0149 510.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.8591 7.3500 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 101.8591 7.3500 500.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 147.0000 0.0000 0.70 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.9258 6.9000 2400.00 INE001A07JN1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.30% 04-Oct-17 101.7754 7.3800 50.00 INE915D07VS0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 7.65% 20-Nov-17 100.0677 7.2200 1000.00 INE138A08072 PENINSULA LAND LIMITED - 01-Jan-18 107.9041 5.4361 130.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.85% 05-Jan-18 101.2755 7.6800 100.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.7330 7.4000 500.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.7330 7.4000 500.00 INE148I07FO9 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Feb-18 100.3395 8.4500 50.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.97% 20-Feb-18 101.6571 7.5950 50.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.46% 23-Feb-18 101.3479 7.4000 250.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.46% 23-Feb-18 101.3479 7.4000 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 101.2123 7.4800 1000.00 INE658R07042 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.85% 08-Jun-18 101.5063 9.7549 5.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-18 101.4932 7.6500 50.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.9552 7.1200 50.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED SR-E-27 C 8.13% 18-Jul-18 101.2079 7.3500 1000.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED SR-E-27 C 8.13% 18-Jul-18 101.2079 7.3500 1000.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.9589 7.1200 50.00 INE909H07DH5 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.20% 20-Jul-18 101.5085 8.2200 1250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.6046 7.4000 100.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.7419 7.1200 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.7419 7.1200 250.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 101.0782 8.0700 1350.00 INE093J07FD8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Dec-18 101.0000 0.0000 50.00 INE138A08080 PENINSULA LAND LIMITED - 01-Jan-19 107.9041 5.4361 130.00 INE721A07LM2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.11% 29-Mar-19 100.1673 8.0700 1000.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.2159 6.9000 3000.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.4638 7.4200 380.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.4638 7.4200 380.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 102.0300 8.2800 400.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.20% 03-Jun-19 102.0300 8.2811 400.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.3334 6.9500 1000.00 INE261F08659 NABARD 7.62% 17-Jun-19 100.3334 6.9500 500.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 102.0255 7.8500 250.00 INE860H07DB3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 102.0255 7.8500 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.1951 9.0000 150.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 105.5788 8.7500 1500.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 10-Sep-19 125.8455 7.5400 3500.00 INE115A07FT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 10-Sep-19 125.8455 7.5400 3500.00 INE667F07GA1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.75% 12-Sep-19 101.6931 8.0700 200.00 INE721A07LN0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.25% 27-Sep-19 100.0000 8.2400 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.1082 7.1000 750.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 105.1082 7.1000 750.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.5000 11.6132 3.00 INE001A07PR9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.69% 04-Dec-19 100.4639 7.5300 350.00 INE138A08098 PENINSULA LAND LIMITED - 01-Jan-20 107.9041 5.4361 130.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.0005 7.1600 2000.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.0005 7.1600 2000.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3338 7.1900 1150.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 103.3338 7.1900 1150.00 INE148I07FX0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 02-Mar-20 98.9029 8.9500 740.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0000 7.8800 250.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.6671 6.3300 9.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.1212 7.2300 300.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 104.1212 7.2300 350.00 INE028A09180 BANK OF BARODA - 27-Aug-20 103.3000 8.0100 100.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 105.1012 7.4000 500.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 105.1776 7.4000 350.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 102.8112 7.9150 2000.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 73.4900 7.3700 87.60 INE299U07031 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC 8.95% 24-Jun-21 102.5547 8.2500 300.00 INE828N07032 VADODARA BHARUCH TOLLWAY LIMITED 10.10% 30-Jun-21 100.0000 10.1100 3975.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.0064 7.2350 1600.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.0064 7.2350 800.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 107.3398 8.3400 50.00 INE115A07KN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.75% 27-Aug-21 100.5893 7.6200 1250.00 INE246R07095 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.50% 31-Aug-21 101.9200 8.0000 600.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.8171 7.2600 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.8171 7.2600 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 98.5246 9.1200 4000.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.7783 8.9500 250.00 INE121H07BR0 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.22% 28-Sep-21 100.0000 8.2137 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.5885 7.2500 550.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 107.7700 6.2600 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.0822 7.3737 100.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 99.9267 10.2500 11.40 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 108.0956 7.6850 50.00 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 105.0970 7.5000 1.30 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 108.8405 7.2500 100.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK - 12-Dec-22 101.4500 7.9600 5.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 107.0000 7.4100 1.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 103.4646 8.2200 2250.00 INE818F07013 KERALA FINANCIAL CORPORATION 8.90% 09-May-23 103.8500 8.1100 72.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0026 9.2400 1039.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 119.6300 7.1900 100.00 INE557F07173 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Mar-24 110.0000 6.5100 0.50 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 111.5915 7.3400 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 111.3994 7.3400 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 99.0000 9.6600 16.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.2500 11.8900 5.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 105.0685 7.3550 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6606 7.3737 100.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 105.7628 7.5000 1.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 105.6011 6.3000 380.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 100.9000 10.5700 2.00 INE752E07ND4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-25 106.7249 7.3356 100.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 104.9800 6.4200 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.8382 7.3500 950.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 105.0376 7.3200 150.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 103.2857 7.7250 750.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.17% 30-Mar-26 102.6314 8.7300 133.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.1919 7.6000 1228.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 101.0400 9.2100 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.4480 8.6000 500.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.5700 7.8300 706.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 104.8666 7.6900 300.00 INE975G08199 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 17-Jul-26 102.4000 9.3100 2.00 INE033L08262 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 8.92% 04-Aug-26 101.5500 8.6800 221.00 INE306N08193 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.92% 11-Aug-26 101.6000 8.6600 13.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 102.0644 7.3200 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.4000 9.2253 200.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0600 8.9800 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.0392 7.5000 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.0392 7.5000 250.00 INE101A08088 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 7.57% 25-Sep-26 100.0000 7.5700 250.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.0000 9.1500 352.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 115.1700 7.6094 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.5300 8.6000 20.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED - 30-Sep-26 100.0300 7.9950 920.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 100.1800 7.5500 200.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.0000 8.1454 1450.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 114.4200 6.3500 0.50 INE891F08026 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 8.74% 26-Mar-27 99.5200 9.0200 7.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 113.8400 6.2700 6.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 110.5700 7.4800 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 109.6438 7.5000 138.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 109.3422 7.5300 882.00 INE031A07881 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 28-Mar-28 106.9450 6.3100 0.80 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 116.9900 6.3726 100.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 118.1000 8.7630 16.00 INE296A08813 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.06% 04-Oct-29 34.0000 8.0550 1000.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% - 102.1470 10.3600 581.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% - 106.4000 10.1700 456.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% - 102.9906 10.1500 250.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 102.1757 10.4800 178.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 104.4600 8.8000 164.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 102.5000 10.4100 150.00 