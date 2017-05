Feb 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17536.40 NSE 29969.70 ============= TOTAL 47506.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07OC4 HDFC 1.43% 28-Mar-17 99.5900 6.6000 100.00 INE742F07320 ADANI PORTS AND SPECIAL 9.15% 28-Apr-17 100.3800 6.5000 2889.00 INE134E08ER2 PFC 9.61% 01-Jun-17 100.6600 6.5400 90.00 INE115A07JE8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.72% 15-Jun-17 100.3621 7.2100 95.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL 10.15% 15-Sep-17 101.7000 7.0500 594.00 INE108R07014 ANSAL HI-TECH TOWNSHIPS LTD 20.25% 13-Oct-17 106.0681 20.2500 39.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.10% 29-Dec-17 101.2100 7.4500 150.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 101.5500 7.5000 300.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.05% 01-Feb-18 100.6200 7.3300 50.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 101.8000 7.3000 250.00 INE001A07KS8 HDFC LTD 9.20% 19-Mar-18 101.7400 7.4000 200.00 INE516Q08075 ASIRVAD MICRO FINANCE 12.80% 01-Apr-18 100.5200 12.8500 33.30 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LTD 9.40% 16-Apr-18 101.8400 7.6000 250.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LTD 9.00% 04-Jun-18 102.0600 7.1900 250.00 INE020B07DG6 REC 9.68% 13-Jun-18 103.1800 6.9600 100.00 INE752E07LA4 PGC 8.70% 15-Jul-18 102.2100 6.9100 200.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PVT 12.25% 11-Aug-18 101.9300 11.2400 0.50 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.51% 14-Aug-18 100.0000 7.4800 800.00 INE742F07395 ADANI PORTS AND SPECIAL 9.05% 18-Aug-18 101.5500 7.8500 2500.00 INE516Q08091 ASIRVAD MICRO FINANCE PVT 12.80% 01-Oct-18 100.5200 13.0200 30.30 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LTD 10.25% 05-Oct-18 103.7000 7.6500 550.00 INE134E07406 PFC 9.81% 07-Oct-18 104.0400 7.0100 9.00 INE134E08HZ8 PFC 8.00% 22-Oct-18 101.4300 7.0100 100.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.6300 6.8500 150.00 INE660A07OO2 SUNDARAM FINANCE LTD 7.80% 20-Feb-19 99.8175 7.9000 500.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 102.4000 6.9500 250.00 INE516Q07176 ASIRVAD MICRO FINANCE LTD 11.45% 28-Mar-19 100.0100 11.9400 50.00 INE516Q07192 ASIRVAD MICROFINANCE LTD 11.45% 17-Apr-19 100.0100 11.9400 150.00 INE516Q08125 ASIRVAD MICRO FINANCE PVT 12.80% 01-Jul-19 100.5200 13.1300 33.30 INE053F09GU8 IRFC 6.70% 08-Mar-20 101.8500 6.1100 5.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.2700 8.9200 20.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.0500 8.2300 750.00 INE931S07058 ADANI TRANSMISSION LTD 0.00% 12-May-20 77.6300 8.2200 1650.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOP 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 1.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PVT LTD 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6700 7.2400 185.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.45% 10-Aug-20 103.4800 7.2400 500.00 INE020B08955 REC 8.36% 22-Sep-20 103.5500 7.1900 100.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LTD 8.00% 12-Nov-20 101.0500 7.6400 0.50 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.65% 17-Nov-20 100.2500 7.5700 300.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LTD 9.80% 31-Dec-20 101.1500 9.4100 6.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.2400 7.3500 500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0300 10.0200 7.60 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 10.00% 06-May-22 101.0000 9.7200 30.00 INE121H08107 IL AND FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Jun-22 99.8500 8.6700 8.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 101.5600 7.7200 37.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.1900 14.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 108.9400 8.4500 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.1200 2.9500 7.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 102.5500 7.6800 7.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 102.6900 9.5300 75.70 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 0.70 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 101.9600 8.7700 885.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.44% 27-Oct-26 100.6000 9.5400 93.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 96.8000 8.3800 100.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 97.5100 7.7200 100.00 INE134E07307 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.38% 22-Nov-27 109.8800 6.0900 1.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.5800 9.1000 75.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.5500 0.0000 1.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.4400 6.0200 6.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 112.3600 6.1400 10.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.39% 15-Mar-31 111.4900 6.1600 64.00 INE053F07884 IRFC 7.35% 22-Mar-31 111.7500 6.0800 18.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.4200 6.0700 28.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 1.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 96.0600 7.7900 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 98.7700 7.5200 150.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 103.5300 9.0000 350.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.5000 8.9200 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.2000 0.0000 154.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 107.2100 0.0000 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.5000 0.0000 8.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.2700 8.9400 500.00 NSE === INE295N07042 INFINITI RETAIL LTD 0.00% 14-Mar-17 143.0374 8.0495 555.00 INE001A07OC4 HDFC 1.43% 28-Mar-17 99.5884 6.6000 100.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LTD -- 28-Apr-17 130.2446 8.3335 500.00 INE511C07482 MAGMA FINCORP LTD 9.63% 28-Apr-17 100.0449 8.6650 60.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.4379 7.0799 200.00 INE092T08790 IDFC BANK LTD 7.98% 19-May-17 100.0897 7.1298 250.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.00% 24-May-17 100.2641 7.3450 2900.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.00% 24-May-17 100.2641 7.3450 450.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.00% 24-May-17 100.2656 7.3511 1950.00 INE155A08076 TATA MOTORS LTD 10.00% 26-May-17 100.6042 6.9300 250.00 INE013A07Z26 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 31-May-17 51.5610 0.0000 12.50 INE013A07Z34 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 05-Jun-17 44.3830 0.0000 10.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 27-Jun-17 170.9850 0.0000 3.00 INE140A08SM8 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.18% 30-Jun-17 100.3200 7.7350 200.00 INE134E08GC9 PFC 9.32% 19-Aug-17 101.0527 6.7000 100.00 INE918K07BW3 EDELWEISS FINANCE & INVEST -- 01-Sep-17 116.1030 10.5000 13.20 INE001A07PQ1 HDFC 7.67% 23-Nov-17 100.2254 7.2000 750.00 INE001A07PQ1 HDFC 7.67% 23-Nov-17 100.2254 7.2000 750.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.10% 29-Dec-17 101.2080 7.4500 150.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 101.5544 7.5000 300.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.05% 01-Feb-18 100.6205 7.3300 400.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.05% 01-Feb-18 100.6046 7.3501 350.00 INE001A07KI9 HDFC 9.25% 26-Feb-18 101.8046 7.3000 250.00 INE140A08SC9 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.43% 16-Mar-18 101.1185 8.4400 250.00 INE001A07KS8 HDFC 9.20% 19-Mar-18 101.7435 7.4000 200.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD RESET 24-Mar-18 101.6671 9.1521 250.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LTD 9.40% 16-Apr-18 101.8405 7.6000 250.00 INE514E08EN4 EXIM 7.95% 25-Apr-18 101.3537 6.8500 250.00 INE514E08EN4 EXIM 7.95% 25-Apr-18 101.3537 6.8500 250.00 INE140A08SG0 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.25% 30-Apr-18 100.7826 8.4700 250.00 INE660A07NX5 SUNDARAM FINANCE LTD 8.60% 09-May-18 100.9391 7.7000 250.00 INE660A07NX5 SUNDARAM FINANCE LTD 8.60% 09-May-18 100.9391 7.7000 250.00 INE140A08SJ4 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.22% 29-May-18 100.7851 8.4700 165.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FIN -- 14-Jun-18 132.0600 0.0000 3.40 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.51% 14-Aug-18 100.0048 7.5500 100.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Sep-18 100.0000 0.0000 19.50 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LTD -- 05-Oct-18 102.0000 0.0000 1.00 INE071G08858 ICICI HOME FINANCE COMPANY 7.65% 23-Oct-18 100.0000 7.6851 300.00 INE514E08DD7 EXIM 9.70% 21-Nov-18 104.1373 7.0300 450.00 INE241O07069 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LTD -- 07-Dec-18 104.6740 10.0000 19.50 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.6226 6.7700 152.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.6226 6.7700 76.00 INE733E07CD7 NTPC LTD 8.65% 04-Feb-19 102.8131 7.0500 300.00 INE660A07OO2 SUNDARAM FINANCE LTD 7.80% 20-Feb-19 99.8175 7.9000 500.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 102.4001 6.9500 250.00 INE001A07OH3 HDFC 8.39% 15-Mar-19 101.4765 7.5812 50.00 INE001A07OH3 HDFC 8.39% 15-Mar-19 101.4765 7.5812 50.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION -- 12-Apr-19 109.0857 7.9300 60.00 INE134E08IC5 PFC 7.85% 15-Apr-19 101.3657 7.1200 250.00 INE134E08IC5 PFC 7.85% 15-Apr-19 101.3657 7.1200 250.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT 11.28% 26-Apr-19 101.2062 10.5846 35.00 INE134E08IF8 PFC 7.95% 13-May-19 101.5956 7.1200 250.00 INE134E08IF8 PFC 7.95% 13-May-19 101.5956 7.1200 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.10% 16-Aug-19 100.6978 8.7250 50.00 INE461T07013 CRANES DEVELOPERS PRIVATE 17.75% 31-Aug-19 100.0000 17.7500 400.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 104.1296 7.2200 450.00 INE114A07646 SAIL 8.60% 19-Nov-19 101.8411 7.7975 35.00 INE658R07166 ASPIRE HOME FINANCE CORP -- 09-Dec-19 105.4373 10.0000 6.00 INE658R07190 ASPIRE HOME FINANCE CORP -- 01-Jan-20 104.8060 10.0000 7.00 INE898G07195 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY 0.00% 15-Jan-20 178.5372 8.0100 13.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.65% 16-Feb-20 104.4114 8.8900 23.00 INE476M07AU4 L&T HOUSING FINANCE LTD 8.05% 24-Feb-20 100.0000 8.0486 150.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 103.0814 7.1800 250.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 103.0814 7.1800 250.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 103.0581 7.1894 1000.00 INE901T07117 ARM INFRA & UTILITIES PVT -- 30-Mar-20 100.0000 9.8647 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 102.4000 8.4600 6.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.0744 8.2100 400.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 9.50% 15-Apr-20 99.1355 9.8423 35.00 INE371K08086 TATA REALTY AND INFRA -- 20-Apr-20 102.8380 8.1689 110.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.52% 11-May-20 99.8190 7.5900 250.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.52% 11-May-20 99.8190 7.5920 250.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LTD 9.85% 03-Jun-20 101.4386 9.2800 24.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LTD 8.57% 14-Sep-20 101.5876 8.2000 24.00 INE020B08955 REC 8.36% 22-Sep-20 103.5489 7.1900 100.00 INE321N07186 KKR INDIA FINANCIAL SERV 2.00% 04-Oct-20 101.6006 9.1900 20.00 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-20 112.0629 7.7100 16.80 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.65% 17-Nov-20 100.2713 7.5700 300.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMP RESET 11-May-21 107.1703 9.6000 2.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 99.1414 7.4500 500.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 99.1414 7.4450 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 100.0000 8.6300 33.80 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 98.7447 7.4400 250.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 98.7447 7.4450 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.2375 7.3500 500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0300 10.0300 3.20 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY -- 31-Jan-22 100.0000 7.9900 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 106.6500 7.3400 6.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 107.8935 6.1100 50.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 10.00% 06-May-22 101.1600 9.6870 30.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 99.8300 8.7100 370.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 106.6452 7.7500 50.00 INE514E08CI8 EXIM 8.80% 15-Mar-23 105.8827 7.5500 200.00 INE514E08CI8 EXIM 8.80% 15-Mar-23 105.8827 7.5500 100.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 105.5994 7.6300 200.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 105.5994 7.6300 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.6200 7.7758 10.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 101.1500 7.8050 63.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.6400 9.3000 99.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.3157 7.9200 350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.3157 7.9200 245.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 108.8750 8.4575 3.00 INE134E08GL0 PFC 8.98% 08-Oct-24 106.4800 7.8000 50.00 INE114A07869 SAIL 9.00% 14-Oct-24 105.9500 7.9116 48.00 INE752E07LY4 PGC 8.93% 20-Oct-24 106.9254 7.6800 6.00 INE134E08GY3 PFC 8.20% 10-Mar-25 102.3581 7.7900 100.00 INE134E08GY3 PFC 8.20% 10-Mar-25 102.3581 7.7900 100.00 INE134E08GY3 PFC 8.20% 10-Mar-25 102.3394 7.7903 39.00 INE733E07JQ4 NTPC LTD 7.15% 21-Aug-25 106.8494 6.0800 1.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.25% 23-Oct-25 101.5410 7.9800 50.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.17% 30-Mar-26 103.5258 8.5900 118.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.7522 7.8000 11.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 101.3900 7.8000 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.45% 22-May-26 103.4225 7.9000 56.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.2700 8.6200 120.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LTD SR-172 8.85% 15-Jul-26 101.7700 8.5500 35.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 18-Jul-26 103.1500 9.4600 18.30 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 21-Jul-26 103.8500 8.2300 6.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.0000 10.7800 2.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 99.7500 7.6500 43.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 36.60 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.6900 8.8700 34.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 100.6000 9.5500 93.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 98.4066 7.7450 150.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 98.4066 7.7450 130.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 96.9888 8.3500 160.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0786 1.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 101.4700 8.6400 67.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 98.5567 7.7450 300.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.15% 03-Jan-27 98.9000 9.3100 7.40 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 96.6887 7.7200 4.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 97.5061 7.7200 245.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 100.2500 7.7000 1226.00 INE121H07BT6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.50% 20-Feb-27 100.0700 8.4836 20.00 INE031A07840 HDFC 8.20% 05-Mar-27 115.5400 6.0800 0.50 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 110.8044 8.0000 20.00 INE053F09IA6 IRFC 7.39% 06-Dec-27 109.7100 6.1200 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 98.8500 11.2472 200.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.7560 8.7000 100.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.6000 8.5300 16.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERV 10.60% PERPETUAL 104.4000 9.4800 12.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0000 11.6000 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 102.0000 10.3799 1.00 INE136E07QN2 CITICFIN -- - 144.2500 - 18.50 INE915D07RQ2 CFNL RESET -- - 109.5100 - 5.00 INE752E07MH7 PGC 8.20% 23-Jan-30 102.8726 7.8300 50.00 INE752E07MH7 PGC 8.20% 23-Jan-30 102.8726 7.8300 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 110.9221 6.0714 12.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 112.1280 6.1600 10.00 INE031A07AR8 HDFC 7.39% 15-Mar-31 111.5878 6.1300 44.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-31 104.3400 7.7700 50.00 INE752E07NX2 PGC 8.13% 25-Apr-31 103.8430 7.6655 27.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 103.6926 7.8000 250.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 96.0777 7.7900 150.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.4377 7.3100 100.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 98.7600 7.5200 150.00 INE217K08271 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.25% 03-Jan-32 100.0000 9.2388 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2658 8.9400 500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, 