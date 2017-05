Feb 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18210.10 NSE 38776.70 ============= TOTAL 56986.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7GR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 27-Mar-17 100.1300 6.5000 600.00 INE548C08029 EMAMI LTD 8.45% 22-May-17 100.3500 6.8600 150.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.1800 7.4000 250.00 INE548C08045 EMAMI LTD 8.45% 22-Nov-17 100.8800 7.1800 140.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 101.8000 7.3000 250.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE 0.00% 27-Feb-18 116.1800 9.0000 100.00 INE742F07379 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 9.05% 18-May-18 101.3600 7.8000 2500.00 INE721A07IN6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.55% 11-Jun-18 101.8850 7.9500 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.8200 7.1000 800.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LTD 8.37% 14-Sep-18 100.8200 7.9400 400.00 INE217K08115 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.50% 12-Nov-18 101.3600 8.6200 8.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING 11.52% 26-Dec-18 105.1600 8.8000 4.00 INE020B07HZ7 REC 9.61% 03-Jan-19 104.2400 7.0500 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.6900 6.9500 1000.00 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 102.4000 6.9500 230.00 INE514E08EY1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.33% 20-Mar-19 100.0900 6.2000 1500.00 INE077E08165 ESSEL MINING & INDUSTRIES 9.50% 24-Jun-19 101.2600 7.8500 800.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 100.6200 7.6500 150.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 30-Jan-20 99.7000 9.1100 80.00 INE895D08717 TATA SONS LTD 7.85% 31-Jan-20 100.1813 7.7700 190.00 INE205A07097 VEDANTA LTD 7.95% 22-Apr-20 100.4500 7.7400 1000.00 INE114A07703 SAIL 8.72% 30-Apr-20 102.6000 7.8400 20.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS 10.00% 17-Jun-20 99.9300 8.0500 800.00 INE205A07030 VEDANTA LTD 9.45% 17-Aug-20 105.2200 7.8800 500.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.7700 7.2400 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.2600 5.7300 15.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 104.7700 8.3600 250.00 INE121H08107 IL AND FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Jun-22 99.8900 8.6800 15.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.80% 26-Oct-23 101.4500 9.7200 50.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LIMTED 9.80% 05-Dec-23 101.5000 9.7100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.1900 0.0000 7.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 106.5700 6.1600 7.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 100.5000 8.9000 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.2500 9.4000 128.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 101.9600 8.7700 435.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.7000 8.9000 80.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 99.9000 9.1500 117.50 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION 9.44% 27-Oct-26 102.7000 9.2500 95.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 98.5100 7.7300 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 96.8000 8.3800 300.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0800 0.50 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8400 504.00 INE040A08310 HDFC BANK LTD 9.45% 13-Aug-27 106.2306 8.0000 50.00 INE134E07307 PFC 7.38% 22-Nov-27 109.8800 6.0900 1.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-27 97.0200 7.8000 200.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-28 96.8500 7.8000 200.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-29 96.6900 7.8000 200.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.0100 9.2900 377.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.0000 0.0000 2.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 110.4000 6.0900 9.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-30 96.5400 7.8000 200.00 INE053F07884 IRFC 7.35% 22-Mar-31 112.0200 6.0400 7.60 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.50 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 115.3300 7.8200 250.00 INE053F09HD2 IRFC 8.83% 14-May-31 110.0300 7.8000 50.00 INE514E08FF7 EXIM 8.11% 11-Jul-31 102.9200 7.7500 20.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 96.4100 7.8000 200.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 96.8400 7.8000 500.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 103.5300 9.0000 350.00 INE134E07455 PFC 8.67% 16-Nov-33 126.6200 6.0800 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP 10.45% 28-Sep-72 111.5400 8.0100 741.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 99.7500 0.0700 151.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 11-May-99 109.8500 8.8400 11.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1800 0.0000 6.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.2400 8.9500 400.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 110.5700 8.8600 2.00 NSE === INE804I07O73 ECL FINANCE LTD -- 22-Mar-17 99.5249 8.5000 250.00 INE804I07O81 ECL FINANCE LTD -- 22-Mar-17 99.1004 8.5000 250.00 INE804I07O99 ECL FINANCE LTD -- 22-Mar-17 99.1004 8.5000 250.00 INE804I07P07 ECL FINANCE LTD -- 22-Mar-17 98.9707 8.5000 250.00 INE804I07P15 ECL FINANCE LTD -- 22-Mar-17 99.5379 8.5000 250.00 INE916DA7GR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.80% 27-Mar-17 100.1304 6.5000 300.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.1998 6.4033 282.00 INE134E08HR5 PFC 8.12% 17-Apr-17 100.1980 6.3301 115.00 INE146O07011 HINDUJA LEYLAND FINANCE 10.50% 30-May-17 100.5475 8.5190 450.00 INE134E08ER2 PFC 9.61% 01-Jun-17 100.6520 6.5401 17.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6039 7.7195 300.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.85% 31-Jul-17 100.3927 7.4795 141.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES 9.71% 09-Oct-17 101.1777 7.4000 250.00 INE134E08EZ5 PFC 8.91% 15-Oct-17 101.2220 6.6500 500.00 INE134E08EZ5 PFC 8.91% 15-Oct-17 101.2220 6.6500 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.35% 16-Feb-18 100.1002 7.2200 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.35% 16-Feb-18 100.1002 7.2200 500.00 INE001A07KI9 HDFC 9.25% 26-Feb-18 101.7983 7.3000 250.00 INE053F09GH5 IRFC 8.20% 27-Apr-18 101.6075 6.8400 35.00 INE721A07IN6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.55% 11-Jun-18 101.8850 7.9500 500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LTD 8.13% 18-Jul-18 100.8203 7.4300 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.8201 7.1000 800.00 INE093J07DW3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Sep-18 100.0000 0.0000 19.50 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LTD -- 05-Oct-18 102.0000 0.0000 1.00 INE020B07HZ7 REC 9.61% 03-Jan-19 104.2436 7.0500 100.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.6922 6.9507 1000.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LTD 8.75% 30-Jan-19 99.6841 8.9200 1250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0720 6.2000 1500.00 INE001A07PH0 HDFC 8.38% 15-Jul-19 101.5881 7.5900 750.00 INE001A07PH0 HDFC 8.38% 15-Jul-19 101.5881 7.5900 750.00 INE477L07610 INDIA INFOLINE HOUSING 9.50% 22-Jul-19 100.4579 8.2400 300.00 INE155A08308 TATA MOTORS LTD -- 01-Aug-19 100.8056 7.5900 500.00 INE001A07PM0 HDFC 7.95% 23-Sep-19 100.6210 7.6500 150.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 104.5414 7.0500 170.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.9480 6.9600 1190.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LTD 10.25% 15-Dec-19 102.1500 9.3000 3.00 INE752E07ME4 PGC 8.20% 23-Jan-20 102.6616 7.1400 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 30-Jan-20 99.5519 9.1700 500.00 INE001A07PY5 HDFC -- 12-Feb-20 100.5499 7.6250 120.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 103.0729 7.0400 40.00 INE476M07AU4 L&T HOUSING FINANCE LTD 8.05% 24-Feb-20 100.0000 8.0486 150.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 104.5517 7.1300 36.00 INE053F07959 IRFC 6.73% 23-Mar-20 99.1679 7.0600 40.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 30-Mar-20 100.4645 7.6000 1000.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES -- 30-Mar-20 100.0000 9.8831 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 102.4000 8.4600 6.00 INE660N08078 S. CORPORATION PRIVATE 9.75% 09-Apr-20 100.0400 9.7321 1150.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2600 360.00 INE134E08IQ5 PFC 6.83% 15-Apr-20 99.0525 7.1800 500.00 INE134E08IQ5 PFC 6.83% 15-Apr-20 99.0525 7.1800 500.00 INE134E08IQ5 PFC 6.83% 15-Apr-20 98.9226 7.2300 40.00 INE001A07NU8 HDFC 8.49% 27-Apr-20 102.1974 7.6600 10.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.7900 7.6900 15.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 99.7500 7.1500 1000.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 99.6626 7.1800 500.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LTD 7.68% 27-May-20 100.0000 7.6929 800.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.58% 11-Jun-20 99.8401 7.6375 500.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.58% 11-Jun-20 99.8401 7.6410 500.00 INE001A07NZ7 HDFC 8.50% 31-Aug-20 102.5862 7.6000 750.00 INE001A07NZ7 HDFC 8.50% 31-Aug-20 102.5862 7.6000 750.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.7688 7.2400 50.00 INE202B07HS6 DEWAN HOUSING FINANCE 9.10% 16-Aug-21 99.9175 9.0900 19.50 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 99.3478 8.9000 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Dec-21 99.8500 8.6700 8.40 INE134E08GT3 PFC 8.55% 09-Dec-21 103.9384 7.5247 250.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LTD 8.05% 23-Feb-22 100.0000 8.0500 50.00 INE020B08922 REC 8.27% 09-Mar-22 103.3100 7.4500 50.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 104.7735 8.3550 250.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 106.9985 7.6700 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 105.1441 8.3550 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 105.1441 8.3550 50.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 105.5955 7.6300 200.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.89% 25-Apr-23 104.2297 7.9800 30.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 101.6200 7.7100 200.00 INE268A07152 SESA STERLITE LTD 9.17% 04-Jul-23 102.1159 7.4000 750.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES 9.17% 05-Jul-23 102.1201 7.3999 1200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.6200 9.3000 4.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.3157 7.9200 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.3157 7.9200 250.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 8.10% 17-Oct-23 99.6605 8.1500 5.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.80% 26-Oct-23 99.8581 10.0593 40.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.80% 05-Dec-23 99.8425 10.0612 60.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.8300 7.9320 10.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 104.1096 8.1000 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 112.7000 9.7500 1.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 12-Feb-25 101.0632 9.1968 50.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 102.5800 7.6800 7.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.25% 23-Oct-25 101.9113 7.9200 50.00 INE092T08592 IDFC BANK LTD 8.90% 19-Nov-25 104.5176 8.1400 50.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-25 97.0271 7.8000 500.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-25 97.0121 7.8022 200.00 INE092T08014 IDFC BANK LTD 0.00% 17-Jan-26 58.1250 8.1100 1.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.17% 30-Mar-26 103.0700 8.6579 40.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.8500 7.7900 11.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.45% 22-May-26 103.6700 7.8600 19.00 INE238A08393 AXIS BANK LTD 8.50% 27-May-26 102.6400 8.0700 300.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.4500 8.7500 67.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 103.1900 9.4490 223.30 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 07-Aug-26 100.8000 8.8500 6.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 99.8000 7.6500 7.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.2500 9.4000 7.30 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LTD 9.25% 18-Aug-26 103.5000 8.6300 1.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANC 9.00% 26-Sep-26 100.3000 8.9300 20.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.69% 29-Sep-26 101.1000 8.5000 1.20 INE752E07OC4 PGC 7.36% 18-Oct-26 97.6543 7.7000 300.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.7000 9.1900 5.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 96.7983 8.3800 300.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 100.9300 8.7400 56.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.05% 04-Dec-26 99.6200 8.0949 4.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.8486 7.8500 500.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 96.3937 7.8500 300.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 96.3937 7.7030 300.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 97.0800 7.7850 218.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.8200 7.7700 191.00 INE121H07BT6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.50% 20-Feb-27 100.0800 8.4819 30.00 INE040A08310 HDFC BANK LTD 9.45% 13-Aug-27 106.2306 8.0000 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-28 96.8486 7.8000 500.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-28 96.8336 7.8021 200.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-29 96.6913 7.8000 500.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-29 96.6763 7.8020 200.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 98.8041 9.8000 500.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 100.6500 10.7500 210.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 100.0016 8.7200 150.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL 10.60% PERPETUAL 104.1800 9.5300 53.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 105.0000 8.6872 30.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.1895 8.6400 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 100.6400 10.8500 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.8000 11.3400 1.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 100.0016 8.7200 150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% - 101.9578 10.4000 10.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-30 96.5455 7.8000 500.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-30 96.5305 7.8019 200.00 INE053F09HQ4 IRFC 9.47% 10-May-31 115.3291 7.8200 250.00 INE053F09HD2 IRFC 8.83% 14-May-31 110.0293 7.8000 50.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.4483 7.3100 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 96.4101 7.8000 500.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 96.3951 7.8018 200.00 INE261F08717 NABARD 7.30% 26-Dec-31 96.8411 7.8000 500.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 10.45% 28-Sep-72 108.0200 8.7900 1482.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.2393 8.9500 400.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 104.5000 8.8500 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 31-Dec-99 113.4800 10.0006 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : 