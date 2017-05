Mar 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16857.80 NSE 58487.10 ============= TOTAL 75344.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.1100 6.6000 350.00 INE691I07BH1 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE 8.95% 14-Jun-17 100.4000 7.1000 250.00 INE092T08907 IDFC BANK LTD 8.43% 13-Nov-17 100.8400 7.0000 250.00 INE248U07020 IIFL WEALTH FINANCE LTD 14.26% 20-Nov-17 106.7020 8.6000 75.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-17 98.6100 9.1000 100.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 101.6300 7.4000 100.00 INE001A07KB4 HDFC 9.18% 12-Feb-18 101.6900 7.2500 60.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.97% 20-Feb-18 101.4100 7.4000 100.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.51% 20-Nov-18 100.1838 7.4200 500.00 INE756I07AK8 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.64% 14-Dec-18 100.1200 7.5500 250.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.8300 7.8000 1000.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 28-Feb-19 102.2300 7.6500 150.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.9100 7.0800 750.00 INE001A07MZ9 HDFC LTD 9.40% 26-Aug-19 103.8800 7.5900 350.00 INE134E08GF2 PFC 9.39% 27-Aug-19 104.8400 7.1600 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.8900 8.5900 700.00 INE134E08GJ4 PFC 9.32% 17-Sep-19 104.7800 7.1600 300.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE 9.10% 25-Nov-19 100.4700 2.9600 15.00 INE895D08667 TATA SONS LTD 7.55% 14-Dec-19 99.4100 7.7700 500.00 INE001A07NH5 HDFC 8.75% 13-Jan-20 102.8300 7.6000 150.00 INE752E07ME4 PGC 8.20% 23-Jan-20 102.7600 7.1000 350.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.53% 24-Sep-20 102.6900 7.6100 700.00 INE261F09FS3 NABARD 0.00% 01-Jan-21 15398.0600 7.0500 20.80 INE733E07KB4 NTPC LTD 8.10% 27-May-21 102.2200 8.0300 200.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 99.6600 7.5700 350.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 101.1200 8.6600 290.00 INE515Q08028 ANNAPURNA MICROFINANCE PVT 14.90% 15-Sep-21 107.4300 13.5000 70.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 99.4700 7.5200 150.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.8200 7.4300 400.00 INE752E07OD2 PGC 7.20% 21-Dec-21 99.2400 7.3800 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.8500 7.4300 850.00 INE752E07MF1 PGC 8.20% 23-Jan-22 102.7800 7.4900 250.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 99.9170 7.4800 250.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.89% 25-Apr-23 104.1300 8.0000 94.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 99.6400 9.3000 250.00 INE688V07033 ENERGY EFFICIENCY SERVICES 8.07% 20-Sep-23 101.6000 7.7300 100.00 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD. 10.10% 29-Sep-23 106.3700 8.7600 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.9200 8.0000 100.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.27% 05-Feb-24 111.6800 6.1500 20.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 106.1400 8.1500 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NET 11.50% 21-Jun-24 102.4100 11.3100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 0.0000 2.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.9500 11.7400 1.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 102.2800 7.8700 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.2700 7.6900 9.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.4000 9.7500 0.50 INE804I08684 ECL FINANCE LTD 9.50% 28-Apr-26 100.1300 9.5500 100.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.48% 29-Jun-26 102.3200 8.1000 100.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 18-Jul-26 103.4400 9.4100 1.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LTD 8.80% 05-Aug-26 101.7700 8.5000 172.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 98.6600 7.8200 500.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0800 590.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.6500 8.8800 9.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 99.5700 8.0000 1300.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.44% 27-Oct-26 100.6000 9.3800 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 96.7400 8.3900 300.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 100.6000 2.5000 28.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 100.8300 8.7600 420.00 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8500 177.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 96.9900 7.8000 50.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 107.0000 0.0000 25.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 95.6700 7.8300 550.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 98.7700 7.5200 100.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 107.9200 0.0000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0400 8.5600 100.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA 9.05% 27-Jan-99 100.0000 0.0000 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 98.8600 0.0000 402.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.6200 0.0000 1.00 INE028A09131 BANK OF BARODA 9.20% 09-Oct-99 99.2500 0.0000 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 99.9800 0.0500 214.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.95% 26-Dec-99 110.7500 10.0000 0.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 205.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8400 0.0000 135.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.5700 9.7300 8.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 109.4300 9.1800 1.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.3500 9.1900 81.00 NSE === INE020B08989 REC 8.28% 04-Mar-17 100.0089 6.1502 4710.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LTD NIFTY 22-Mar-17 157.9180 0.0000 14.30 INE907I07067 LIC HOUSING FINANCE LTD -- 27-Mar-17 100.0000 20.0000 27.40 INE001A07OC4 HDFC 1.43% 28-Mar-17 99.6791 6.1000 1000.00 INE140A08SL0 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.18% 04-Apr-17 100.0980 7.6196 20.00 INE324A07070 JINDAL SAW LTD 10.75% 08-Apr-17 100.1906 9.4862 50.00 INE146O07011 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.50% 30-May-17 100.5648 8.4040 225.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FIN 8.94% 14-Jun-17 100.4015 7.1000 250.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.99% 23-Jun-17 100.4336 7.1399 30.00 INE092T08923 IDFC BANK LTD 8.40% 28-Jun-17 100.4862 6.8001 250.00 INE092T08923 IDFC BANK LTD 8.40% 28-Jun-17 100.4862 6.9585 250.00 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT -- 30-Jun-17 114.9256 7.3250 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.6361 7.6096 200.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Sep-17 146.3880 0.0000 7.50 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Sep-17 155.1000 0.0000 7.50 INE020B07JB4 REC 9.06% 23-Sep-17 101.2083 6.5700 1.00 INE134E08HY1 PFC 7.88% 21-Oct-17 100.6021 6.7000 250.00 INE915D07SN7 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 30-Oct-17 115.1900 - 10.00 INE092T08907 IDFC BANK LTD 8.43% 13-Nov-17 100.8404 7.0000 250.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.32% 17-Nov-17 101.2213 7.3199 50.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LTD -- 20-Nov-17 126.8358 7.3000 250.00 INE092T08204 IDFC BANK LTD 8.95% 17-Jan-18 99.1000 9.4700 1.00 INE001A07PP3 HDFC 7.70% 09-Feb-18 100.4018 7.2100 500.00 INE001A07PO6 HDFC 7.70% 26-Feb-18 100.4549 7.2000 500.00 INE001A07KI9 HDFC 9.25% 26-Feb-18 101.8325 7.2500 80.00 INE001A07PO6 HDFC 7.70% 26-Feb-18 100.4549 7.2000 500.00 INE001A07KI9 HDFC 9.25% 26-Feb-18 101.8325 7.2500 80.00 INE001A07LJ5 HDFC 8.58% 08-May-18 101.2123 7.4300 40.00 INE752E07LC0 PGC 8.70% 15-Jul-18 106.4312 7.8100 200.00 INE752E07LC0 PGC 8.70% 15-Jul-18 106.3542 7.8200 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 99.6017 8.2500 30.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 99.6017 8.2500 30.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LTD -- 05-Oct-18 102.0000 0.0000 1.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.00% 22-Oct-18 101.4164 7.0152 80.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.50% 20-Nov-18 100.1838 7.4200 500.00 INE756I07AK8 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.64% 14-Dec-18 100.1201 7.5450 250.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.45% 26-Dec-18 102.3088 7.2000 6.00 INE093J07FL1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 29-Dec-18 120.1680 0.0000 40.00 INE001A07EN2 HDFC 9.90% 29-Dec-18 102.2700 8.4700 1.00 INE020B07EG4 REC 8.65% 15-Jan-19 102.4233 7.2000 4.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.55% 15-Jan-19 102.5574 7.2000 2.00 INE020B07IA8 REC 9.63% 05-Feb-19 104.5768 7.0000 750.00 INE020B07IA8 REC 9.63% 05-Feb-19 104.5768 7.0000 750.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.8312 7.5950 1000.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.8312 7.5950 500.00 INE756I07845 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 28-Feb-19 102.2287 7.6500 150.00 INE953L07313 JANALAKSHMI FINANCIAL SERV 12.50% 28-Mar-19 104.2321 10.1109 10.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT 11.28% 26-Apr-19 101.1771 10.5996 20.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 17-May-19 102.1779 7.6000 250.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.69% 17-May-19 102.1779 7.6000 250.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.9138 7.0800 750.00 INE752E07HH7 PGC 8.64% 08-Jul-19 102.9439 7.2000 2.50 INE915D07SK3 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 29-Jul-19 114.4100 - 6.00 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 05-Aug-19 117.6000 0.0000 42.10 INE001A07OR2 HDFC 8.26% 12-Aug-19 101.3486 7.6000 1500.00 INE001A07OR2 HDFC 8.26% 12-Aug-19 101.3486 7.6000 1500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 100.9736 8.6000 110.00 INE001A07MZ9 HDFC 9.40% 26-Aug-19 103.8779 7.5900 350.00 INE134E08GF2 PFC 9.39% 27-Aug-19 104.8363 7.1600 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.8891 8.6000 700.00 INE134E08GJ4 PFC 9.32% 17-Sep-19 104.7840 7.1600 300.00 INE093J07MF9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 29-Oct-19 117.2300 0.0000 28.50 INE001A07PT5 HDFC 7.48% 18-Nov-19 99.6689 7.6000 100.00 INE001A07PT5 HDFC 7.48% 18-Nov-19 99.6689 7.6000 100.00 INE931S07108 ADANI TRANSMISSION LTD 9.85% 16-Dec-19 101.6350 9.1307 230.00 INE001A07NH5 HDFC 8.75% 13-Jan-20 102.8282 7.6000 150.00 INE001A07NH5 HDFC 8.75% 13-Jan-20 102.8313 7.6000 50.00 INE752E07ME4 PGC 8.20% 23-Jan-20 102.7621 7.1000 600.00 INE752E07ME4 PGC 8.20% 23-Jan-20 102.7621 7.1000 250.00 INE134E07497 PFC 9.70% 31-Jan-20 106.4407 7.1661 250.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.02% 18-Feb-20 101.0686 7.6000 400.00 INE134E08FG2 PFC 8.82% 20-Feb-20 104.2855 7.1654 500.00 INE895D08733 TATA SONS LTD 7.90% 01-Mar-20 100.0965 7.9000 5000.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PVT -- 30-Mar-20 99.9417 9.9224 94.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.2800 8.9110 65.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 99.9359 8.2800 1600.00 INE134E08EG5 PFC 9.30% 15-Apr-20 105.7363 7.1649 150.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUS 8.29% 15-Apr-20 100.1023 8.2474 233.00 INE477L07677 INDIA INFOLINE HOUSING FIN -- 20-Apr-20 104.9720 9.0218 228.00 INE205A07048 VEDANTA LTD 8.70% 20-Apr-20 101.8251 8.0927 227.00 INE721A08901 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.00% 20-Apr-20 105.4319 8.9143 209.00 INE371K08086 TATA REALTY AND INFRA -- 20-Apr-20 102.9830 8.1426 185.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LTD -- 29-Apr-20 100.3534 9.7911 190.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.5493 7.7700 200.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.5493 7.7700 200.00 INE265J07084 JM FINANCIAL ASSET RECONS -- 08-May-20 101.8025 9.4415 69.00 INE909H08261 TATA MOTORS FINANCE LTD -- 12-May-20 100.5437 8.6922 190.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 99.8831 7.1000 1000.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LTD 7.68% 27-May-20 99.9800 7.7000 100.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 98.5000 7.6400 150.00 INE115A07HV6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.52% 24-Sep-20 102.6895 7.6100 350.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING 9.20% 24-Dec-20 103.0000 8.2450 50.00 INE733E07KB4 NTPC LTD SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.2187 7.4500 150.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 101.4068 7.9000 100.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.32% 08-Jul-21 101.4068 7.9000 100.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 99.7689 7.5400 600.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 99.7689 7.5400 250.00 INE134E08IJ0 PFC 7.47% 16-Sep-21 99.8793 7.4800 1500.00 INE134E08IJ0 PFC 7.47% 16-Sep-21 99.8793 7.4800 1050.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 99.4673 7.5200 150.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.8204 7.5300 650.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 99.0284 7.4750 50.00 INE481G08032 ULTRATECH CEMENT LTD 6.93% 25-Nov-21 97.3519 7.6000 250.00 INE481G08032 ULTRATECH CEMENT LTD 6.93% 25-Nov-21 97.3519 7.6000 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 99.8500 8.6700 1.50 INE752E07OD2 PGC -- 21-Dec-21 99.2374 7.3800 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.0414 7.4000 850.00 INE752E07MF1 PGC 8.20% 23-Jan-22 102.7762 7.4902 250.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LTD 8.50% 14-Feb-22 101.0000 8.2400 384.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LTD 8.05% 23-Feb-22 100.0000 8.0500 3.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 100.0000 7.4600 1200.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 107.5886 6.1350 50.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 99.6645 8.7500 354.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 103.2436 6.2000 50.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 104.7616 7.8000 750.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.89% 25-Apr-23 104.1310 8.0000 100.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 101.6200 7.7100 60.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 99.6763 8.5000 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 99.6419 9.3000 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 99.6419 9.2999 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 99.4377 9.3432 5.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.0698 7.9700 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.0698 7.9700 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.9164 8.0000 250.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.27% 15-Feb-24 111.6238 6.1600 350.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 106.1400 8.1498 200.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES 9.75% 02-Aug-24 106.9061 8.4400 450.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.6000 7.9700 1.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 102.2776 7.8600 100.00 INE134E08GY3 PFC 8.20% 10-Mar-25 101.4163 7.9500 507.00 INE733E07JP6 NTPC LTD SR-54 8.49% 25-Mar-25 106.1900 7.3500 9.00 INE092T08592 IDFC BANK LTD 8.90% 19-Nov-25 104.6417 8.1200 100.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.02% 18-Feb-26 106.2240 6.0942 200.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.45% 22-May-26 103.6200 7.8700 9.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 102.1400 8.6400 4.30 INE001A07PC1 HDFC 8.46% 15-Jun-26 102.1890 8.1000 300.00 INE001A07PC1 HDFC 8.46% 15-Jun-26 102.1890 8.1000 100.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.48% 29-Jun-26 102.3179 8.1000 450.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.48% 29-Jun-26 102.3181 8.1000 250.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 21-Jul-26 102.1700 8.4900 54.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 100.8235 8.6000 2150.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 98.7285 7.8100 750.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 98.7285 7.8100 750.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 4.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.2000 9.0500 62.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.5000 8.9000 107.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 99.5689 8.0000 2700.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 99.6339 7.9900 1000.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 99.9200 9.1400 2.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 99.5100 8.0451 580.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETW 9.44% 27-Oct-26 100.6000 9.5462 60.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 96.7353 8.3900 300.00 INE134E08IO0 PFC 7.23% 05-Jan-27 95.8000 7.8487 25.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 97.0000 7.8000 57.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 98.9537 7.8978 20.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 110.4878 6.1158 320.00 INE733E07JS0 NTPC LTD 7.28% 05-Oct-30 110.1000 6.1600 2.50 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 95.6718 7.8400 550.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-31 98.7600 7.5200 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 97.4168 9.6200 160.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 31-Dec-99 109.8087 10.4000 7.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.3672 11.2500 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.1151 8.6600 290.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9289 214.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 98.6068 9.1000 100.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange