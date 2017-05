Mar 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25847.70 NSE 47363.70 ============= TOTAL 73211.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE108R07014 ANSAL HI-TECH TOWNSHIPS LTD 20.25% 13-Oct-17 106.2800 20.2500 39.00 INE248U07020 IIFL WEALTH FINANCE LTD 14.26% 20-Nov-17 107.3700 9.0500 75.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-17 98.6100 9.1000 250.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 29-Jan-18 120.9900 9.0000 10.00 INE013A07V61 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 26-Feb-18 112.3620 0.0000 100.00 INE752E07ID4 PGC 9.64% 31-May-18 103.1000 6.9000 100.00 INE020B07DG6 REC 9.68% 13-Jun-18 103.1700 6.9500 100.00 INE752E07LA4 PGC 8.70% 15-Jul-18 102.2100 6.9000 200.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.5800 6.8700 150.00 INE774D07PK0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.25% 23-Aug-19 100.8982 7.8000 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-19 101.4400 8.3500 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 99.5700 8.0000 100.00 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.4200 7.1000 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.61% 11-Dec-19 102.3900 7.6000 250.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.70% 03-Jan-20 100.3100 8.6800 1000.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.70% 31-Jan-20 106.4500 7.1600 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.7600 7.1000 50.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.82% 20-Feb-20 104.3000 7.1600 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 102.9900 7.2100 50.00 INE733E07CF2 NTPC LTD 8.78% 09-Mar-20 104.2500 7.1500 20.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.68% 30-Mar-20 102.8300 7.6000 250.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.4200 8.1000 1000.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 15-Apr-20 105.7500 7.1600 150.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.05% 15-May-20 99.5900 7.2100 500.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 102.0700 8.5500 1000.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.4200 7.9500 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.6600 7.5700 100.00 INE481G07208 ULTRATECH CEMENT LTD 7.15% 18-Oct-21 98.2202 7.6000 150.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LTD 6.99% 24-Nov-21 97.6200 7.5900 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 107.9800 6.2500 0.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.0100 6.2500 0.50 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 102.5500 8.5500 1000.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 107.7400 6.1100 35.00 INE081A08181 TATA STEEL LTD 2.00% 23-Apr-22 131.3500 8.1100 50.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 27-Jun-22 104.8400 8.3600 1050.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 105.1200 8.3600 100.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.90% 06-Aug-22 110.4500 0.0000 7.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 102.1500 8.7000 2100.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 101.9700 8.8500 1000.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.8200 99.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 106.2600 8.5500 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.4600 0.0000 2.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 102.1700 8.8500 1000.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.6100 7.7500 7.00 INE733E07JQ4 NTPC LTD 7.15% 21-Aug-25 106.5800 6.1200 1.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 102.1400 8.8700 2500.00 INE906B07EK6 NATIONAL HIGWAY AUTHORITY 7.02% 18-Feb-26 106.0600 6.1200 138.00 INE238A08393 AXIS BANK LTD 8.50% 27-May-26 102.7300 8.0600 20.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0800 530.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LTD 7.53% 21-Aug-26 97.8800 7.8400 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.5400 8.8900 68.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 99.5700 8.0000 1000.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 100.6000 9.2200 160.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 97.1900 8.3700 750.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 96.7400 8.3900 550.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 2.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 100.8400 8.7500 17.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 177.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 102.3100 8.8700 2500.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 118.7400 6.1400 4.50 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 117.2200 6.2500 1.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.48% 22-Nov-28 118.1500 6.2500 10.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.75% 05-Feb-29 118.5100 6.2500 2.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% #VALUE! 99.0100 8.6300 70.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% #VALUE! 101.4200 9.0900 25.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.60% 11-Jan-31 110.0600 6.2400 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 110.6700 6.1800 100.60 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 112.5200 6.1400 30.00 INE053F07884 IRFC 7.35% 22-Mar-31 111.3100 6.1200 107.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LTD 11.75% 30-Mar-31 99.7500 0.0000 1.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.9700 7.8300 1000.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 103.5700 9.0000 350.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.92% 16-Nov-33 125.7600 6.1700 9.70 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 125.6400 6.2500 1.50 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 124.6400 6.2500 1.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LTD 9.50% 26-Mar-99 99.9500 0.0000 20.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 99.7400 11.0000 15.00 INE476A09223 CANARA BANK 9.05% 03-Aug-99 99.7000 0.0000 10.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.9700 9.8000 15.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.1500 0.0000 9.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 205.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% 31-Dec-99 101.3000 10.5400 32.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.3900 10.1000 15.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.3600 9.7600 4.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-16 101.0554 8.1599 20.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.0660 6.6500 650.00 INE660A07NH8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.57% 20-Mar-17 100.0635 6.7000 300.00 INE721A07IJ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.66% 21-Mar-17 100.1152 6.7000 750.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.20% 31-Mar-17 100.1312 6.7000 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION 7.98% 21-Apr-17 100.1489 6.4200 1400.00 INE146O07011 HINDUJA LEYLAND FINANCE 10.50% 30-May-17 100.5454 8.4540 470.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE 9.74% 09-Jun-17 100.6751 7.1650 100.00 INE217K07356 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED -- 26-Jun-17 122.6678 10.0000 53.00 INE093J07825 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 14-Jul-17 160.4010 0.0000 1.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.6700 0.0000 30.20 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 99.0600 10.0058 3.00 INE092T08220 IDFC BANK LIMITED 9.10% 08-Feb-18 99.1700 10.0115 1.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 132.0000 0.0000 5.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 101.4988 7.7500 250.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.40% 28-Feb-18 101.4988 7.7500 250.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.7797 7.1500 50.00 INE148I07EB9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.49% 12-Mar-18 100.2879 9.2023 350.00 INE556F09528 SIDBI 8.40% 30-Mar-18 100.0823 6.1496 1000.00 INE092T08782 IDFC BANK LIMITED 8.35% 10-May-18 98.1500 10.0237 3.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION 7.93% 20-May-18 101.0592 6.9500 50.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 11-Jun-18 101.1809 7.4500 50.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 101.8571 7.4700 50.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.8303 7.4187 250.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 13-Aug-18 104.6005 7.5300 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 101.6324 7.0500 50.00 INE148I07EC7 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.45% 12-Sep-18 100.2824 9.3279 350.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 05-Oct-18 102.0000 0.0000 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6338 7.2500 20.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 101.8278 8.6450 50.00 INE020B07HZ7 REC 9.61% 03-Jan-19 104.1785 7.0800 100.00 INE001A07QA3 HDFC 7.49% 25-Jan-19 99.9227 7.5200 500.00 INE001A07QA3 HDFC 7.49% 25-Jan-19 99.9227 7.5200 500.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.8318 7.5950 1000.00 INE001A07OL5 HDFC 8.60% 28-Feb-19 102.0538 7.5900 290.00 INE148I07ED5 INDIABULLS HOUSING FIN 9.49% 11-Mar-19 100.2882 9.3480 500.00 INE001A07PD9 HDFC 8.46% 11-Mar-19 101.5642 7.5903 250.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.8431 6.9900 500.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0622 6.2500 500.00 INE001A07OQ4 HDFC 8.72% 15-Apr-19 102.0574 7.6390 250.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 124.0000 0.0000 1.60 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 102.1019 7.6382 21.00 INE093J07JI9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-19 109.4500 0.0000 2.50 INE093J07KT4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 17-Jun-19 119.1200 0.0000 2.50 INE114A07463 SAIL 8.80% 22-Jun-19 98.0000 9.7668 4.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.7795 7.6000 600.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.7795 7.6000 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.6372 7.6382 10.00 INE774D07PK0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.25% 23-Aug-19 100.8982 7.8000 250.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-19 100.8200 8.6300 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-19 100.9776 8.5601 50.00 INE093J07LL9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 24-Sep-19 113.4100 0.0000 2.50 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.4156 7.0999 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.3928 7.5990 250.00 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 31-Jan-20 106.4507 7.1600 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.7649 7.1001 50.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.8957 7.1000 200.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.8957 7.1000 200.00 INE134E08FG2 PFC 8.82% 20-Feb-20 104.2955 7.1600 500.00 INE134E08FG2 PFC 8.82% 20-Feb-20 104.0554 7.2500 50.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 102.9918 7.2099 50.00 INE514E08FK7 EXIM 7.09% 02-Mar-20 100.0000 7.0800 6500.00 INE895D08758 TATA SONS LIMITED 7.90% 02-Mar-20 100.0958 7.9000 5000.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.8086 7.1000 50.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.8086 7.1000 50.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 104.3804 7.1938 60.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 104.2533 7.1500 20.00 INE752E07MI5 PGC 8.15% 09-Mar-20 102.4916 7.1938 26.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.8257 7.6000 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.3000 8.9000 25.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0846 8.2238 1510.00 INE134E08EG5 PFC 9.30% 15-Apr-20 105.7463 7.1600 150.00 INE901T07067 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LIMI 0.00% 20-Apr-20 103.5971 9.9409 85.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.19% 23-Apr-20 100.0000 8.1944 50.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.6014 7.7500 500.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 99.7500 7.1500 500.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Jun-20 110.6485 7.7514 8.10 INE310L07654 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Jul-20 110.9245 7.7514 8.10 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 96.2000 10.3871 3.00 INE310L07662 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Aug-20 111.2102 7.7514 7.20 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.6340 7.7500 100.00 INE310L07670 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Sep-20 111.4965 7.7514 7.20 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Oct-20 111.7741 7.7514 7.20 INE310L07696 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Nov-20 112.0615 7.7514 7.20 INE310L07704 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Dec-20 112.3402 7.7514 7.20 INE310L07712 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Jan-21 111.2211 8.0214 7.20 INE310L07720 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Feb-21 111.4768 8.0213 7.20 INE310L07738 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Mar-21 111.7069 8.0216 6.30 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 11-May-21 109.1800 9.0192 2.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.4157 7.9500 250.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 99.6593 7.5700 600.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 99.7900 7.5344 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 99.7839 8.7795 930.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 99.3574 8.8970 200.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 97.6240 7.5900 500.00 INE134E07133 PFC 8.09% 25-Nov-21 107.6025 6.1700 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.2140 6.2000 42.70 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.0466 8.4842 64.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 107.4715 6.2000 32.60 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 100.0000 7.4500 250.00 INE020B07GG9 D 7.93% 27-Mar-22 107.2865 6.2000 96.20 INE895D08436 TATA SONS LIMITED 9.54% 25-Apr-22 96.2500 10.5046 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.8443 8.3600 50.00 INE200M07044 VARUN BEVERAGES LIMITED 7.70% 30-Jun-22 100.0000 7.9737 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 105.1183 8.3600 100.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-23 102.1522 8.7500 600.00 INE053F07561 IRFC 7.18% 19-Feb-23 104.8805 6.1700 150.00 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES 9.55% 28-Feb-23 100.1500 9.5152 2.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 104.3053 7.6959 100.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 104.7586 7.8000 350.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 105.0512 7.7400 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.5500 7.7900 6.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 100.7878 7.8800 20.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 102.1059 7.3985 750.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.6419 9.3000 246.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.6419 9.3000 50.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-24 102.4458 8.7500 600.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES 9.75% 02-Aug-24 106.2633 8.5500 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.4000 8.0047 1.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION 11.80% 03-Jan-25 106.0000 10.9300 1.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM 9.00% 21-Jan-25 103.9251 8.2965 50.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 14-Feb-25 102.7050 8.7500 800.00 INE752E07MJ3 PGC 8.15% 09-Mar-25 101.7064 7.8500 50.00 INE752E07MJ3 PGC 8.15% 09-Mar-25 101.7064 7.8500 50.00 INE134E08GY3 PFC 8.20% 10-Mar-25 101.4115 7.9500 500.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 102.5167 7.8600 50.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 100.1500 8.7588 1.00 INE053F07777 IRFC 7.19% 31-Jul-25 106.5145 6.1700 50.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 101.3714 7.8700 200.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 101.3714 7.8700 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1000 8.1135 0.50 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.17% 30-Mar-26 105.2000 8.3300 3.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 101.5119 7.7800 500.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 99.8300 9.4100 120.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED 8.40% 13-May-26 102.4533 7.2099 250.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED 8.40% 13-May-26 102.4533 8.0000 250.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.5500 7.8800 6.00 INE733E07KC2 NTPC LIMITED SR-61 STRPP B 8.10% 27-May-26 102.0316 7.7800 100.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 15-Jun-26 102.2860 8.0850 100.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.2200 8.5377 22.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.4989 9.3600 483.60 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.4989 9.3600 440.00 INE481G07190 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.53% 21-Aug-26 97.8807 7.8400 300.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.5000 8.9000 567.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.5688 8.0000 1000.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.0500 9.1200 165.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 97.1898 8.3700 750.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 96.7359 8.3900 550.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES 8.05% 04-Dec-26 99.6000 8.0987 18.00 INE134E08IO0 PFC 7.23% 05-Jan-27 96.9058 7.6800 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 115.7676 6.1200 49.40 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 109.0465 6.1725 100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 100.0000 9.7300 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 118.4444 6.1600 8.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.48% 22-Nov-28 118.7302 6.1850 500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.3554 9.6501 350.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.1518 8.6500 290.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.6068 9.1000 250.00 INE751F08030 TATA INTERNATIONAL LIMITED 9.30% - 100.0000 9.5100 200.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL 10.60% PERPETUAL 103.6700 10.0392 82.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 102.5985 10.4311 80.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.7888 0.0000 30.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9275 27.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1500 11.5205 2.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.3106 9.1849 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.5865 11.6873 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 110.6709 6.1775 100.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 18-Feb-31 111.6517 6.1200 200.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.9691 7.8300 400.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.9691 7.8299 400.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.8000 8.3849 4.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 31-Dec-99 109.8087 10.4000 20.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.00% 31-Dec-99 109.3895 10.4000 4.00
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange