Mar 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19382.40 NSE 72571.30 ============= TOTAL 91953.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07X28 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 20-Apr-17 37.2798 8.0000 4.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 07-Jun-17 100.5900 6.8600 180.00 INE248U07012 IIFL WEALTH FINANCE LTD 10.70% 19-Jul-17 106.7200 8.5000 5.00 INE020B07JB4 REC LTD 9.06% 23-Sep-17 101.2000 6.6400 168.00 INE296A07EB3 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 15-Nov-17 124.1500 7.2700 250.00 INE660A07NM8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.70% 08-Dec-17 100.8596 7.3500 50.00 INE092T08931 IDFC BANK LTD 8.43% 30-Jan-18 100.9904 7.2000 500.00 INE013A07V61 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 26-Feb-18 112.5300 0.0000 100.00 INE514E08CF4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.77% 26-Feb-18 101.8900 6.7000 28.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 27-Feb-18 116.0000 9.0000 25.00 INE013A07U39 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 15-Mar-18 114.8300 11.4200 18.00 INE001A07PI8 HDFC LTD 8.15% 27-Jul-18 100.8700 7.4100 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.51% 14-Aug-18 100.2000 7.4000 250.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.3700 7.1000 210.00 INE155A08308 TATA MOTORS LTD 8.00% 01-Aug-19 100.7100 7.6300 500.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 104.2700 7.2000 100.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.50% 03-Jan-20 99.0200 7.8900 250.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.66% 13-Mar-20 102.3400 7.7500 400.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.8300 8.7000 10.00 INE069I07207 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 11.50% 21-Aug-20 100.9700 11.1100 400.00 INE020B08AE5 REC LTD 7.13% 21-Sep-20 99.5623 6.2800 250.00 INE733E07JY8 NTPC LTD 8.18% 31-Dec-20 103.1700 7.1800 500.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 100.0500 8.8000 1200.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.5500 7.6000 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.8500 7.4500 200.00 INE217K07AD2 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-22 99.5496 9.0000 250.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 100.0500 8.8800 1200.00 INE020B07GG9 REC LTD 7.93% 27-Mar-22 107.7300 6.1100 15.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 100.0500 9.0700 2067.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 100.0600 8.9600 1200.00 INE053F07652 IRFC 8.23% 18-Feb-24 111.1400 6.2000 450.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 106.2600 8.5500 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.7200 0.1600 62.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 102.3400 0.0000 200.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 99.7500 9.5100 100.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION 11.80% 03-Jan-25 102.1500 11.7000 4.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 100.0600 9.0100 1343.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.6000 10.0500 2.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 106.3200 6.1900 2.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 101.9900 7.7700 5.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.0100 7.8400 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 100.0600 9.1000 1896.00 INE906B07EK6 NHAI 7.02% 18-Feb-26 106.9800 5.9900 44.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SER LTD 9.17% 30-Mar-26 103.1200 8.6600 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 10.00% 18-Jul-26 103.0900 9.4700 17.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LTD 8.80% 05-Aug-26 102.5000 8.4100 20.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.7000 8.8700 4.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 97.1300 8.3800 100.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 1.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 100.8500 8.7500 4.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 100.0600 9.1100 1896.00 INE906B07DB7 NHAI 8.48% 22-Nov-28 118.8200 6.1800 250.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.5700 9.5300 195.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.0200 8.6300 5.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 109.8200 6.1900 6.00 INE053F07801 IRFC 7.28% 21-Dec-30 110.9200 6.1600 45.30 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.6300 6.1600 156.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.0300 6.1900 6.00 INE053F07884 IRFC 7.35% 22-Mar-31 112.3100 6.0200 34.50 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF 7.25% 15-Dec-31 98.7700 7.5200 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.7100 6.1200 6.50 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.3400 5.6900 450.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 99.7400 11.1800 55.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.9600 9.8000 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.8500 1.2900 25.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 12.95% 26-Dec-99 109.5500 10.3000 2.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.3800 10.1000 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 107.0100 9.5800 1.00 NSE === INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LTD 8.47% 14-Sep-19 101.0971 8.1399 28.00 INE804I07RA1 ECL FINANCE LTD NIFTY 22-Mar-17 158.1340 9.7500 0.70 INE909H07CB0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 28-Mar-17 113.0213 6.7500 100.00 INE001A07OC4 HDFC LTD 1.43% 28-Mar-17 99.7273 6.1500 50.00 INE909H07CB0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 28-Mar-17 113.0213 6.7500 1300.00 INE001A07OC4 HDFC LTD 1.43% 28-Mar-17 99.6643 7.0000 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1254 6.4997 50.00 INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 25-Apr-17 164.7900 0.0000 0.20 INE140A08SE5 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.15% 15-May-17 100.3089 7.0000 1250.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.13% 29-May-17 100.3714 7.0000 50.00 INE140A08SH8 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.13% 29-May-17 100.3714 7.0000 250.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 4.50% 05-Jun-17 118.9444 7.1401 700.00 INE033L07934 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 9.45% 13-Jun-17 100.4135 7.3700 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.6131 7.6000 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.6131 7.6000 100.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND -- 07-Aug-17 115.2861 7.3500 250.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND -- 07-Aug-17 115.2861 7.3500 250.00 INE121A07KV8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND -- 10-Aug-17 115.2186 7.3500 500.00 INE121A07KV8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND -- 10-Aug-17 115.2186 7.3500 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9946 6.6930 18.00 INE020B07IY8 REC LTD 9.25% 25-Aug-17 100.9991 6.7200 50.00 INE092T08105 IDFC BANK LTD 0.00% 14-Sep-17 96.3752 7.1500 250.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 18-Sep-17 159.9000 0.0000 0.70 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 98.6000 0.0000 15.10 INE296A07EB3 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 15-Nov-17 124.1536 7.2700 250.00 INE121A07LB8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 8.90% 20-Nov-17 100.8235 7.4800 500.00 INE660A07NM8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.70% 08-Dec-17 100.8596 7.3500 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9139 6.6751 24.00 INE092T08931 IDFC BANK LTD 8.43% 30-Jan-18 100.9904 7.2000 500.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 101.8524 7.2080 80.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 28-Feb-18 101.4988 7.7500 250.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 28-Feb-18 101.4988 7.7500 250.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE NIFTY 28-Feb-18 142.3000 - 2.50 INE556F09502 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.27% 20-Mar-18 101.4468 6.7701 2.00 INE915D07TH7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 25-Mar-18 108.4400 - 70.00 INE092T08AE6 IDFC BANK LIMITED 8.54% 10-Apr-18 101.4099 7.4000 100.00 INE092T08AE6 IDFC BANK LIMITED -- 10-Apr-18 101.4099 7.4000 100.00 INE092T08AF3 IDFC BANK LIMITED 8.54% 12-Apr-18 101.4185 7.4000 100.00 INE092T08AF3 IDFC BANK LIMITED -- 12-Apr-18 101.4185 7.4000 100.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.30% 27-Apr-18 100.9308 7.4000 250.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.30% 27-Apr-18 100.9308 7.4000 250.00 INE092T08774 IDFC BANK LTD 8.34% 09-May-18 100.9790 7.4000 500.00 INE092T08774 IDFC BANK LTD 8.34% 09-May-18 100.9790 7.4000 500.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.9402 6.8254 1.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 101.0112 7.4000 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 101.0112 7.4000 250.00 INE092T08AD8 IDFC BANK LTD 8.53% 30-May-18 101.6095 7.4000 350.00 INE092T08AD8 IDFC BANK LTD 8.53% 30-May-18 101.6095 7.4000 350.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.0398 7.0166 13.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.7197 6.9900 850.00 INE001A07PI8 HDFC LTD 8.15% 22-Jul-18 100.8745 7.4100 500.00 INE071G08833 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 8.25% 27-Jul-18 100.8248 7.5474 1177.00 INE445L08268 NABHA POWER LIMITED SR-I 8.32% 31-Jul-18 101.4255 7.1675 1663.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.55% 31-Jul-18 101.7308 7.1549 800.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 8.40% 03-Aug-18 101.5462 7.1550 1580.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.51% 14-Aug-18 100.1984 7.4000 250.00 INE020B08AG0 REC LTD 6.88% 03-Sep-18 100.0000 6.9200 4750.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LTD -- 05-Oct-18 102.0000 0.0000 0.50 INE001A07PS7 HDFC LTD 7.50% 12-Oct-18 100.0830 7.4000 250.00 INE001A07PS7 HDFC LTD 7.50% 12-Oct-18 100.0830 7.4000 250.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 103.6604 6.9400 250.00 INE013A07R59 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 23-Nov-18 119.5820 0.0000 10.00 INE848E07609 NHPC LTD 8.49% 26-Nov-18 102.4830 6.8814 100.00 INE094O08037 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.05% 13-Dec-18 99.9456 8.0500 350.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.7719 6.7450 1200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.7643 6.7500 1200.00 INE081A08199 TATA STEEL LTD 9.15% 24-Jan-19 102.5138 7.6500 750.00 INE081A08199 TATA STEEL LTD 9.15% 24-Jan-19 102.5138 7.6500 750.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 88.1787 6.8200 200.00 INE093J07GR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 18-Feb-19 115.3400 0.0000 2.50 INE296A07JZ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.84% 28-Mar-19 102.1553 7.6750 100.00 INE093J07IX0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 15-May-19 112.8000 0.0000 10.00 INE804I07L68 ECL FINANCE LTD -- 23-Jul-19 118.6730 9.0000 2.50 INE155A08308 TATA MOTORS LTD -- 01-Aug-19 100.7144 7.6300 500.00 INE093J07KN7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 02-Aug-19 118.2000 0.0000 5.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD -- 22-Aug-19 50.0345 8.3000 500.00 INE202B07IJ3 DHFL 9.05% 09-Sep-19 100.9194 8.5850 50.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LTD 7.90% 16-Sep-19 100.4277 7.6750 100.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.65% 26-Sep-19 99.0600 9.0300 4.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LTD 8.65% 30-Sep-19 100.3100 8.4700 50.00 INE020B07EV3 REC LTD 8.80% 06-Oct-19 103.5832 7.2000 250.00 INE020B07EV3 REC LTD 8.80% 06-Oct-19 103.5832 7.2000 250.00 INE020B08856 REC LTD 9.04% 12-Oct-19 104.1561 7.2000 250.00 INE020B08856 REC LTD 9.04% 12-Oct-19 104.1561 7.2000 250.00 INE020B08856 REC LTD 9.04% 12-Oct-19 104.1561 7.2000 100.00 INE001A07PU3 HDFC LTD 7.80% 11-Nov-19 100.1722 7.7000 250.00 INE020B08864 REC LTD 8.56% 13-Nov-19 103.1602 7.2004 1000.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.8434 7.0007 190.00 INE001A07PR9 HDFC LTD 7.69% 04-Dec-19 99.9329 7.7025 250.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.50% 03-Jan-20 99.0197 7.8850 250.00 INE752E07ME4 PGC LTD 8.20% 23-Jan-20 102.7532 7.1000 119.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS -- 07-Feb-20 99.6787 9.6199 150.00 INE001A07PY5 HDFC LTD -- 12-Feb-20 100.7391 7.5900 120.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 102.9871 7.2075 118.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 100.0000 7.0825 750.00 INE895D08741 TATA SONS LTD 7.90% 03-Mar-20 100.0935 7.9000 5000.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.8124 7.0683 119.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 13-Mar-20 102.3361 7.7500 400.00 INE053F07959 IRFC 6.73% 23-Mar-20 99.1760 7.0624 120.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 100.2500 9.3100 70.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2500 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.9468 7.2200 250.00 INE146O07086 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD -- 15-May-20 100.1884 8.7900 1000.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN 8.41% 24-May-20 111.8770 6.2000 79.20 INE477A07233 CANFIN HOMES LTD 7.68% 27-May-20 100.0000 7.6900 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.3966 7.1500 2.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.67% 26-Aug-20 102.6323 7.7500 50.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.67% 26-Aug-20 102.6323 7.7500 49.00 INE020B08AE5 REC LTD 7.13% 21-Sep-20 99.5623 7.2800 250.00 INE733E07JY8 NTPC LTD 8.18% 31-Dec-20 103.1828 7.1800 500.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED SR- 8.97% 15-Feb-21 102.2398 8.4900 550.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 108.0700 8.1000 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.5497 7.6000 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.90% 26-Sep-21 99.8415 8.9134 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.09% 25-Nov-21 107.6225 6.1652 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 100.3329 8.5446 13.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 98.8465 7.4501 200.00 INE217K07AD2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-22 99.5496 9.0000 250.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 107.9655 6.2500 0.10 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.2340 6.1954 42.70 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 102.7616 8.4900 550.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 107.4915 6.1954 32.60 INE020B07GG9 REC LTD 7.93% 27-Mar-22 107.3720 6.1800 111.20 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 99.7500 8.7200 165.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 102.1482 8.7500 50.00 INE053F07561 IRFC 7.18% 19-Feb-23 104.9005 6.1660 1150.00 INE752E07KN9 PGC LTD 8.80% 13-Mar-23 105.0791 7.7100 200.00 INE752E07KN9 PGC LTD 8.80% 13-Mar-23 105.0791 7.7100 100.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 103.4253 6.1600 50.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 104.7794 7.8000 22.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 105.5955 7.6284 180.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.2062 7.8600 1.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 101.3000 7.7750 20.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 99.6600 9.3000 808.20 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 97.9731 7.9900 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 97.9731 7.9900 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.9180 8.0000 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.9180 8.0000 350.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 102.4421 8.7500 250.00 INE053F07652 IRFC 8.23% 18-Feb-24 111.2919 6.1800 150.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 106.2617 8.5500 500.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 101.9161 9.7500 1.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 4.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 102.7015 8.7500 220.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 101.4113 7.9500 266.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 101.4113 7.9500 250.00 INE020B08930 REC LTD 8.30% 10-Apr-25 103.9500 7.6200 60.00 INE053F07777 IRFC 7.19% 31-Jul-25 106.5345 6.1670 50.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.0101 7.8400 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 102.9467 8.7500 50.00 INE906B07EM2 NHAI 7.04% 09-Mar-26 107.1100 6.0000 1.50 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.0600 8.6500 7.00 INE001A07PC1 HDFC LTD 8.46% 15-Jun-26 102.2535 8.0900 100.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 21-Jul-26 103.6500 8.2600 7.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 99.4978 9.3600 305.70 INE733E07KE8 NTPC LTD 7.58% 23-Aug-26 98.7251 7.7600 250.00 INE733E07KE8 NTPC LTD 7.58% 23-Aug-26 98.7251 7.7600 250.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 98.9829 7.7600 550.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 98.9829 7.7600 548.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.8000 8.8500 600.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 99.7640 7.9700 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 99.7640 7.9700 100.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LTD 8.45% 29-Sep-26 100.5192 8.3500 50.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.5400 7.8900 800.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.1500 9.1000 15.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 97.1267 8.3800 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 100.8900 8.7550 7.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.05% 04-Dec-26 99.4458 8.1200 50.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 115.7876 6.1171 49.40 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVE 7.22% 06-Feb-27 97.3200 7.7500 433.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 103.1750 8.7500 50.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.0500 7.7307 100.00 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 109.0708 6.1700 200.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 118.0770 6.2000 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 118.5300 6.1500 8.00 INE053F07629 IRFC 8.48% 21-Nov-28 118.7427 6.1800 150.00 INE906B07DB7 NHAI 8.48% 22-Nov-28 118.7302 6.1850 250.00 INE053F07728 IRFC 8.63% 19-Mar-29 120.3419 6.1800 150.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF 7.25% 15-Dec-29 98.0000 7.6300 500.00 INE141A08068 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.0084 10.3327 5000.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0000 9.1448 5000.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 98.6569 9.6652 1650.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.5750 8.7500 950.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.1076 10.3000 483.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 102.5501 10.2000 297.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1500 11.5205 6.00 INE202B08785 DHFL 10.75% PERPETUAL 101.6000 10.4500 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD -- PERPETUAL 106.9700 9.5800 5.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.3554 9.6501 1500.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 1.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 110.6378 6.1000 200.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF 7.25% 15-Dec-30 98.0000 7.6200 500.00 INE752E07NL7 PGC LTD 8.32% 23-Dec-30 103.6171 7.8700 200.00 INE752E07NL7 PGC LTD 8.32% 23-Dec-30 103.6171 7.8700 200.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.4691 6.1981 100.00 INE906B07EL4 NHAI 7.39% 18-Feb-31 111.6917 6.1158 400.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 97.5200 7.6200 100.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF 7.25% 15-Dec-31 98.7600 7.5200 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange