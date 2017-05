Mar 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12508.90 NSE 54400.60 ============= TOTAL 66909.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07X28 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Apr-17 37.3300 0.0000 4.00 INE248U07012 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.70% 19-Jul-17 107.4300 8.5000 5.00 INE539K07015 CREDILA FINACIAL SERVICES PVT LTD 8.99% 07-Aug-17 100.5500 7.2500 250.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 155.7900 12.0000 2.50 INE916DA7JB3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD. 8.50% 15-Sep-17 100.6000 7.2500 150.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 101.2200 7.2500 450.00 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.6000 7.2500 150.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 28-Jan-18 101.7200 6.9000 250.00 INE092T08931 IDFC BANK LIMITED 8.43% 30-Jan-18 100.9900 7.2300 250.00 INE013A07V12 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 12-Feb-18 114.0900 0.0000 31.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0600 7.2500 500.00 INE013A07V61 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 26-Feb-18 112.6100 7.7500 100.00 INE013A07U39 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 15-Mar-18 114.8300 11.4200 1.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0300 7.5300 250.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.1300 7.5900 850.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.1100 6.2500 650.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4600 7.7100 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5000 7.7000 300.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.4200 7.7000 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 102.8100 7.7200 100.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8200 7.1500 500.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.0100 7.9500 200.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1000 7.2500 50.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 101.7600 8.2400 200.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.2400 7.6900 210.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.1400 7.6800 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9000 8.9000 100.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.0500 7.8200 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.2600 7.5500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.4600 7.5500 100.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 110.2200 0.0000 4.50 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.3800 7.2500 1000.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.6800 6.2100 250.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.1400 8.7500 100.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 111.2200 6.2100 900.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 105.2000 8.0400 8.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.4000 11.6500 5.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 99.4000 9.5000 50.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 107.4000 6.0300 2.00 INE688I08095 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 30-Oct-25 102.8300 8.7500 200.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 20-Nov-25 102.8300 8.7500 100.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 102.7800 8.0500 20.00 INE015L07261 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.00% 26-Jun-26 100.0000 10.0000 100.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.0500 8.5800 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.3400 9.3900 56.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6500 8.8800 7.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.3700 8.0100 745.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.9500 8.7400 14.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.0800 8.1800 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.5200 6.1500 2.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.3800 6.1700 21.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0800 6.1600 11.80 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.6500 6.1500 11.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 118.9300 6.1700 20.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 97.7800 7.6500 500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4200 9.0800 20.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 109.2900 6.2400 100.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 97.7800 7.6500 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 110.0600 6.2400 400.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.8700 6.1000 6.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.8100 6.1700 0.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 101.0000 0.0000 1.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.50% 21-Dec-35 111.7400 6.1700 10.70 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 96.3000 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.6900 9.4500 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.0500 0.0000 11.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.2800 10.1100 16.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 110.4700 8.6000 4.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 105.5600 0.0000 1.00 NSE === INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.0274 6.2052 3.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0897 7.1000 100.00 INE148I07DZ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 21-Mar-17 100.0897 7.1000 100.00 INE752E07GT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-17 100.1374 6.0496 10.00 INE667F07CL7 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 07-Apr-17 138.3231 7.1022 16.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED 10-Apr-17 152.3400 0.0000 1.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.1368 6.4130 5.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.4334 7.1538 100.00 INE539K07015 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD 8.99% 07-Aug-17 100.5503 7.2501 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.9697 6.7500 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.9697 6.7500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0146 6.6500 18.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 101.1682 6.5200 1.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.6707 6.5999 150.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.6707 6.6000 150.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 101.2175 7.2500 450.00 INE916DA7JE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 20-Oct-17 100.6017 7.2500 150.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2455 7.1500 750.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2455 7.1500 750.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.9339 6.6500 24.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.5430 7.2500 70.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 101.7167 6.9000 250.00 INE115A07KA4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.05% 01-Feb-18 100.7203 7.2000 50.00 INE306N07ET5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 02-Feb-18 101.1422 7.5000 500.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.9947 7.2289 250.00 INE306N07ET5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 02-Feb-18 101.1422 7.5000 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0626 7.2500 1000.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0626 7.2500 500.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 102.0331 6.8500 80.00 INE121A07IZ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.35% 15-Mar-18 101.4684 7.7912 500.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 122.6784 9.0599 10.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 103.0598 7.0000 13.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.9512 7.5300 500.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 11-Jun-18 100.9512 7.5300 500.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.1776 7.5500 1200.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.1776 7.5500 1200.00 INE958G07AI8 RELIGARE FINVEST LIMITED -- 13-Jul-18 121.1207 9.2900 10.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9018 7.0200 500.00 INE918K07813 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 17-Jul-18 105.8000 0.0000 5.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.0264 7.5300 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.6276 7.2500 10.00 INE071G08858 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 7.65% 23-Oct-18 100.0000 7.6816 950.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 30-Nov-18 101.1317 7.5900 850.00 INE093J07JS8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 01-Dec-18 110.2570 0.0000 3.00 INE658R08016 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.82% 14-Dec-18 101.5880 9.7467 15.00 INE093J07HE2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Dec-18 125.1000 0.0000 3.30 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.7205 6.8000 315.40 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.5856 7.0000 100.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.6717 7.6500 1000.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.6717 7.6500 1000.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 118.2900 0.0000 3.40 INE093J07HF9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Mar-19 112.3900 0.0000 3.30 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0467 6.3000 250.00 INE557F08EY7 NATIONAL HOUSING BANK 7.92% 21-Mar-19 100.0467 6.3000 1000.00 INE093J07LZ9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Apr-19 120.2100 0.0000 2.50 INE572E09296 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.23% 09-Apr-19 101.0869 7.8000 100.00 INE093J07ID2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 16-Apr-19 111.7000 0.0000 2.50 INE093J07JC2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-May-19 111.0100 0.0000 2.50 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 28-Jun-19 104.4713 7.1000 242.50 INE572E09312 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXIV 8.36% 12-Jul-19 101.4979 7.8000 100.00 INE093J07KE6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Jul-19 115.8000 0.0000 2.50 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.0361 11.2500 1.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4588 7.7100 700.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.4588 7.7100 200.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.9400 7.9462 50.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.7380 8.1000 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.5041 7.7000 300.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.4226 8.4699 28.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 108.0000 0.0000 2.50 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.4153 7.7001 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.8138 7.7200 100.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.6593 9.1248 400.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 100.0200 7.8900 500.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 100.0000 7.0800 1000.00 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 99.9105 6.8900 2250.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-20 102.4865 7.1937 37.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.8152 7.2000 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.8152 7.2000 250.00 INE296A07NW0 BAJAJ FINANCE LIMITED - 27-Mar-20 100.1685 7.7827 3.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 100.1600 9.8813 250.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 100.1600 9.8813 250.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.3687 7.2938 50.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.2500 9.3600 78.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.9472 7.2200 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.9472 7.2200 250.00 INE477L07677 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 20-Apr-20 105.4884 8.8919 10.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.1300 7.9100 200.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7557 7.6700 1000.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7557 7.6700 1000.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 111.9020 6.1948 79.20 INE093J07QR5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jun-20 100.0000 0.0000 11.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1027 7.2500 50.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-20 103.9092 7.2500 125.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 106.1003 7.2700 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 106.1003 7.2700 50.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.1907 7.1776 1000.00 INE537P07224 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.57% 30-Jun-21 101.7563 8.2350 200.00 INE828N07032 VADODARA BHARUCH TOLLWAY LIMITED 10.10% 30-Jun-21 99.0755 10.3600 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.2582 7.6800 190.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.0623 7.7000 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.0623 7.7000 150.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5400 8.8500 1.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.0530 7.8200 250.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.0533 7.8200 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.7668 7.5447 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.7668 7.5447 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8300 8.6700 5.70 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.3802 7.5400 1650.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.3233 7.5548 1400.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.6547 7.6000 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.6576 7.5000 200.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0000 10.0000 4.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.5800 8.1500 150.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.3466 6.1850 50.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.7500 8.7200 33.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.3797 7.2500 1000.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.6760 6.2100 250.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.2052 7.8600 4.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.5500 7.9300 1000.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.19% 14-Jun-23 101.0703 7.9500 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0885 9.2100 111.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6270 9.3000 30.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.7706 8.0300 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.7706 8.0300 250.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.8984 8.8000 100.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 111.2592 6.1850 300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3182 10.1123 10.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 105.2000 8.0400 18.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 106.2056 7.8000 5.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 102.0377 8.1105 100.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 9.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.4480 7.7700 500.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.6000 7.8100 1.30 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 106.7129 6.1400 450.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 99.6721 10.7900 1.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 105.5727 6.2000 100.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 20-Nov-25 102.0500 8.8800 100.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.0000 7.9650 64.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.0000 8.6600 14.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 100.9818 8.5750 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.9000 9.4600 50.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0841 55.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.8500 8.8500 3.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.3741 8.0300 4450.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.3741 8.0300 3690.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.3000 8.9300 9.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 98.8050 8.6200 300.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 98.4000 8.2200 521.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.2000 8.7000 4.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 98.9900 8.1900 100.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.3471 7.9300 150.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.3471 7.9300 150.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 95.9497 7.9198 550.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 95.9497 7.9200 450.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 97.3300 7.7500 433.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 109.8011 6.2425 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.1020 6.1972 50.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 118.8344 6.1700 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 120.4365 6.1700 50.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 97.7700 7.6600 500.00 INE898W15013 NOVO - - 100.0800 7.3248 1500.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0000 9.1438 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1500 11.5202 19.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.3300 10.1900 9.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 104.5200 9.4500 3.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 109.7400 9.8500 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 103.2500 8.9600 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.9435 10.4000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.4784 9.6000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 106.9700 9.5900 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 11.3700 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.4784 9.6000 1.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.3300 10.1900 21.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 109.9611 6.1700 2.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 97.7700 7.6500 500.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 11-Jan-31 110.0833 6.2400 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 112.4191 6.0000 185.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.1416 6.1400 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.0575 7.9400 150.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.0575 7.9400 150.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2000 11.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.0300 10.2800 10.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.5300 10.2000 5.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.9000 11.4600 5.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 110.0084 10.3500 4.50 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.4000 11.5000 3.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.0300 10.2800 20.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2000 19.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.5300 10.2000 12.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange