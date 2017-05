Mar 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13945.50 NSE 51634.00 ============= TOTAL 65579.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07ZS6 ECL FINANCE LTD 0.00% 27-Mar-17 101.0900 10.7600 86.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 118.9551 7.1800 350.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.4700 7.2300 350.00 INE539K07015 CREDILA FINACIAL SERVICES PVT LTD 8.99% 07-Aug-17 100.5200 7.3000 250.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 101.2800 7.3000 150.00 INE013A07V12 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 12-Feb-18 114.0900 0.0000 2.50 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 14-Mar-18 100.3807 7.3500 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 100.0000 6.9500 2000.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.8900 11.2500 1.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 101.2400 7.7000 50.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 101.2700 7.8000 500.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.8000 7.8400 500.00 INE053F07926 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.92% 10-Nov-19 111.5800 6.0900 3.00 INE804I077B8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Dec-19 100.6750 15.0000 10.00 INE895D08717 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-20 99.7500 7.9400 100.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 99.8400 8.0000 1000.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Mar-20 100.1100 8.0200 100.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.3600 8.8700 25.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5600 10.0000 100.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 102.1100 7.9300 446.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5600 7.7400 173.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.4900 7.7000 150.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.4700 7.7100 30.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 15-Sep-20 102.6200 7.7400 38.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.2200 7.6900 50.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 30-Aug-21 100.5639 8.2500 100.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.51% 15-Oct-21 105.1600 6.1700 150.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6500 13.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.1900 7.5900 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.4600 7.5500 1800.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.4400 9.6000 4.10 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5900 6.1700 238.80 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.5400 6.1500 29.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.90% 06-Aug-22 110.8900 10.2200 2.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.8000 6.1900 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 99.7000 8.5000 400.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.19% 14-Jun-23 101.1500 7.9400 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5900 8.4300 114.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.7600 8.0300 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.7700 8.0300 2000.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 106.2600 8.5500 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 104.2600 9.0600 24.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 103.7700 7.8200 62.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 22-Aug-25 103.0000 8.7100 50.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.4000 9.7500 0.50 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.5500 7.8400 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 99.9500 9.3900 11.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.2500 7.8900 94.00 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 98.1200 7.8500 250.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.2000 9.2600 120.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 97.0000 8.4000 50.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 250.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 109.8400 6.2400 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 121.4100 5.8500 2.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 118.1300 6.2500 10.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 118.6800 6.2300 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5700 9.0600 11.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 100.0000 0.0000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 109.9800 6.1300 5.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 111.2200 6.2500 10.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.9200 6.2000 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.8100 6.1500 23.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 125.1200 6.2000 5.10 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 102.0000 0.0000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 103.4000 5.0100 2.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 106.1700 0.0000 0.50 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.3000 0.0000 5.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 110.7500 10.0000 2.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 200.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 150.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 110.7400 0.0000 132.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 104.5200 0.0000 23.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.7700 9.0500 2.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.80% 31-Dec-99 110.4400 0.0000 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.5000 0.0000 1.00 NSE === INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP R 1.43% 28-Mar-17 99.6991 6.9000 100.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 152.3910 0.0000 1.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 172.2250 0.0000 0.50 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.4657 7.2300 350.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.5411 8.3613 2000.00 INE539K07015 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 8.99% 07-Aug-17 100.5249 7.3000 250.00 INE121H07AG5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.65% 18-Sep-17 100.6258 8.0500 30.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.1256 6.6400 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.1256 6.6400 250.00 INE694L07057 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.27% 10-Nov-17 100.8517 7.7169 220.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2455 7.1500 50.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 101.1346 6.7100 10.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 101.2793 7.3000 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8337 7.0000 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.8337 7.0000 250.00 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 14-Mar-18 100.3807 7.3500 250.00 INE092T08AF3 IDFC BANK LIMITED 8.54% 12-Apr-18 101.4101 7.4000 900.00 INE092T08AF3 IDFC BANK LIMITED 8.54% 12-Apr-18 101.4101 7.4000 900.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.3203 7.4700 500.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.75% 30-May-18 100.4411 11.9092 300.00 INE092T08AJ5 IDFC BANK LIMITED 8.65% 28-Jun-18 101.7788 7.4500 467.00 INE092T08AJ5 IDFC BANK LIMITED 8.65% 28-Jun-18 101.7788 7.4500 467.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9256 7.0000 10500.0 INE918K07813 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 17-Jul-18 105.8000 0.0000 5.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.4875 6.7400 1000.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-18 102.4809 7.2000 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-18 102.4809 7.2000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2334 7.2000 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2334 7.2000 200.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.6039 7.6200 3000.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.6039 7.6200 3000.00 INE180C07031 CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED 10.25% 07-Mar-19 100.0000 10.2500 150.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Mar-19 118.2900 0.0000 3.40 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 101.2684 7.8000 500.00 INE756I07886 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.48% 13-May-19 101.2694 7.8000 50.00 INE261F08626 NABARD 7.65% 16-May-19 100.6100 6.7300 500.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.5135 7.3800 200.00 INE721A07KV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.80% 29-Jul-19 101.3856 8.1000 250.00 INE296A07LU8 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.25% 19-Aug-19 100.8046 7.8400 500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.5521 7.6700 150.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.0521 8.1451 68.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.3664 8.4949 17.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.1120 7.2200 100.00 INE071G08262 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 9.29% 25-Nov-19 103.4483 8.0000 13.00 INE121A07NC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 28-Nov-19 100.0566 8.0500 150.00 INE804I077B8 ECL FINANCE LIMITED - 23-Dec-19 100.6750 0.0000 10.00 INE756I07AQ5 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.50% 03-Jan-20 99.1786 7.8200 500.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.5590 8.8613 100.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.5965 9.1500 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2261 7.3000 250.00 INE261F08758 NABARD 6.80% 03-Mar-20 100.0000 6.7900 1250.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 99.8357 8.0000 1000.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.2620 7.3000 100.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.2620 7.3000 100.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7961 7.6550 1000.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.0000 7.6923 500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1099 7.2468 50.00 INE115A07HQ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 22-Jul-20 102.4933 7.7000 150.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.0000 8.0661 105.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 103.0190 7.6595 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.9930 7.8400 100.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 104.6776 9.2060 50.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.2691 7.9900 100.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.2691 7.8449 100.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.2154 7.9526 100.00 INE140A07203 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED SR-I 9.57% 19-Jul-21 101.4700 9.1188 4.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.2222 7.6900 150.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 30-Aug-21 100.5639 8.2450 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 98.7971 7.7000 350.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 98.7971 7.7001 350.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 99.4500 7.7200 250.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 105.1630 6.1700 150.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8200 8.6751 27.70 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.1886 7.5900 100.00 INE895D08675 TATA SONS LIMITED 7.60% 14-Dec-21 97.8267 8.1500 350.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.6628 7.5979 1500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.4589 7.5500 400.00 INE090A08LJ6 ICICI BANK LIMITED RESET 15-Jan-22 100.2922 9.3232 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5916 6.1700 238.80 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.3688 6.1800 50.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.7500 8.7200 230.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.3768 7.2462 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.3000 7.8400 4.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 103.7850 7.9000 50.00 INE688I07345 CAPITAL FIRST LIMITED 9.15% 19-Jul-23 101.5400 8.8000 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6500 9.3000 6.80 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.7777 8.0300 1450.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.7777 8.0300 1338.00 INE623B07438 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 26-Oct-23 101.8200 9.6400 30.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 111.1115 6.2100 1600.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 106.2587 8.5500 250.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 106.2100 7.8000 7.00 INE092T08BR6 IDFC BANK LIMITED 8.49% 11-Dec-24 102.0377 8.1100 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.0000 7.8560 31.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7500 4.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.5525 7.9900 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.5525 7.9900 100.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 101.4103 7.9500 500.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.4000 7.8500 70.30 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 102.4840 7.9400 350.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 102.4840 7.9400 350.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 102.4700 8.8000 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 101.7000 7.8100 10.00 INE906B07EM2 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.04% 09-Mar-26 107.1100 6.0000 0.50 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 22-Mar-26 105.9900 6.1500 1.50 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0500 9.3700 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.6883 8.7100 60.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.1500 8.1100 180.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.1241 8.1100 80.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.5700 8.9130 300.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.1499 7.9000 119.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9000 9.2900 365.50 INE733E07KE8 NTPC LIMITED 7.58% 23-Aug-26 98.1441 7.8500 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.5400 7.8900 696.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.2000 9.2700 70.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 97.0008 8.4000 50.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0500 8.7200 9.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 99.2000 8.6100 31.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 98.5215 7.7500 600.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 95.9503 7.9200 800.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 95.9503 7.9200 200.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.6100 7.8000 18.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.90% 03-Mar-27 100.0000 8.0500 300.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.6422 6.1500 1.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 118.6935 6.2300 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 98.0000 7.6400 456.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 102.0500 9.9500 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1000 11.5400 4.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.6500 9.0500 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.0000 11.2036 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.8294 9.5000 2.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.1260 8.6000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.8294 9.5000 2.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.1260 8.6000 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.2145 6.2500 400.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 110.2305 6.1500 350.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.2305 6.1500 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.0803 6.2400 450.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 110.3488 10.3000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com