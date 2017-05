Mar 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21770.00 NSE 48215.10 ============= TOTAL 69985.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE071R07022 TRUE VALUE HOMES INDAI PVT LTD 18.00% 12-Mar-17 10.0000 18.3800 3750.00 INE804I07E18 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 27-Mar-17 118.8700 10.7600 12.50 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.4200 6.9300 110.00 INE338I07032 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 26-May-17 100.3600 8.3900 235.00 INE523H07338 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jun-17 111.7800 8.0000 150.00 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-17 115.0100 7.6000 300.00 INE539K07015 CREDILA FINACIAL SERVICES PVT LTD 8.99% 07-Aug-17 100.5200 7.3000 500.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 101.1300 6.7300 250.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.9500 7.5500 500.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 99.8200 6.9700 2250.00 INE628A08122 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.25% 05-Oct-18 103.4600 7.7700 250.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.1500 7.7200 30.00 INE371K08060 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 25-Jun-19 101.8000 8.1700 400.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.6100 8.1600 300.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.3500 8.4600 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.1200 7.7200 100.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.6800 8.8100 100.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 99.3500 7.8100 550.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPEMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.4900 7.7300 25.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.2300 7.3000 100.00 INE656J07092 GEETANJALI TRADING AND INVESTMENTS 0.00% 20-Feb-20 90.3223 8.2100 360.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5200 7.3800 170.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 99.8400 8.0000 1250.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 102.4100 7.7500 80.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.9200 8.7300 75.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.3500 10.0400 200.00 INE255A07514 ESSEL PROPAC LTD 10.00% 25-Apr-21 102.1285 8.1500 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.4000 7.5500 3600.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.4300 6.5700 3.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 9.6400 5.00 INE491W07030 ZEN LEFIN PRIVATE LIMITED 13.25% 23-Jun-22 100.0000 14.0900 73.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 104.5300 6.2300 10.00 INE053F09IC2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 14-Dec-22 104.7800 6.1700 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE 9.56% 09-Jan-23 101.0000 0.0000 16.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.8100 8.0300 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.6200 8.0300 2076.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 103.6600 7.8200 66.10 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.16% 17-Jul-25 105.9800 6.2100 500.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.0500 9.8100 3.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5500 9.3500 40.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 98.9700 9.3000 4.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 96.6100 8.4100 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 96.6100 8.4100 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.1100 8.7100 8.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 100.1200 7.5700 600.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 100.7000 7.9000 20.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 08-Mar-27 100.0300 0.0000 200.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 97.5000 7.7100 150.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5700 9.0800 49.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.1400 0.0000 3.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 111.5700 6.1700 20.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 101.8100 7.8800 15.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 126.5800 6.1700 20.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 125.6000 6.2500 2.40 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 109.8700 6.4200 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.5700 5.0700 4.00 INE121A08MB4 CHOLA MANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 18-Aug-99 108.6100 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.0500 0.0400 266.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.95% 26-Dec-99 110.7500 10.0000 2.50 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 99.7500 8.7900 500.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.0500 8.7000 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.5800 9.4500 5.00 NSE === INE898W15013 NOVO - - 100.0900 7.3010 2029.50 INE742F07288 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.15% 16-Mar-17 100.0570 6.8444 150.00 INE140A08SA3 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.43% 17-Mar-17 100.0338 7.2202 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.1101 6.4187 100.00 INE909H07CB0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 28-Mar-17 113.0750 6.9000 350.00 INE909H07CB0 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 28-Mar-17 113.0750 6.9000 950.00 INE001A07OC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.7377 6.4459 100.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 161.1000 0.0000 3.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 172.0000 0.0000 0.50 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LTD 10.00% 13-Jul-17 115.0051 7.6000 300.00 INE539K07015 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 8.99% 07-Aug-17 100.5208 7.3000 250.00 INE121H07AG5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.65% 18-Sep-17 100.6525 8.0000 30.00 INE105N07027 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-17 100.5519 7.3490 200.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 100.9505 7.5500 500.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.90% 14-Mar-18 100.4343 7.4500 250.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.90% 14-Mar-18 100.4343 7.4500 250.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 100.9617 7.5500 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 100.9617 7.5500 500.00 INE340M08046 TAMILNADU GENERATION AND 9.01% 03-Apr-18 101.0900 8.0700 50.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.8795 7.6500 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 100.8795 7.6500 250.00 INE036A07500 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.75% 30-May-18 100.4398 11.8500 400.00 INE140A07336 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.95% 06-Jun-18 100.9384 8.1000 140.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.0044 7.6500 500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.0044 7.6500 500.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Jun-18 110.5000 0.0000 2.50 INE093J07DD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 13-Jul-18 114.2600 0.0000 2.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8200 7.0850 1250.00 INE093J07DJ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Jul-18 117.0000 0.0000 2.50 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 22-Aug-18 100.3243 7.7000 250.00 INE001A07PL2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 22-Aug-18 100.3243 7.7000 250.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 05-Oct-18 102.0000 0.0000 1.50 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.6445 7.7000 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 99.6445 7.7000 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9009 7.2100 250.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 102.9009 7.2100 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2123 7.2100 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2123 7.2100 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.3055 7.2100 250.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.3055 7.2100 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.9545 7.2000 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.25% 26-Dec-18 103.3770 7.1500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.7365 6.8000 80.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.7365 6.8000 80.00 INE916DA7MS1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 27-Feb-19 100.0000 7.6957 1500.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 15-May-19 116.0000 0.0000 2.50 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 05-Aug-19 115.0000 0.0000 13.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8821 8.6000 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8821 8.6001 100.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 14-Sep-19 102.4876 7.2500 800.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.6135 8.1550 300.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.3500 8.4550 50.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.6816 8.8100 100.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 99.3466 7.9000 550.00 INE909H08220 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10-Jan-20 101.7148 8.7150 70.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.4937 7.7250 25.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.2284 7.3000 100.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2235 7.4400 500.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2235 7.3000 500.00 INE660A07OQ7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 28-Feb-20 100.0000 7.8500 230.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.6305 7.7200 140.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.5628 7.2500 2000.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.5628 7.2500 250.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.6965 7.2100 175.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 99.8357 8.0000 250.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.0900 7.9000 2750.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.0936 7.3000 160.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.6005 7.2100 160.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.6860 7.2499 500.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.6860 7.2500 500.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.7277 7.2400 175.00 INE774D07QV5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.69% 27-Mar-20 99.5245 7.8800 140.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 100.2825 7.7300 140.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.5361 7.8200 140.00 INE465N07090 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI 9.05% 31-Mar-20 102.8656 8.1273 68.00 INE572O07018 ECAP EQUITIES LIMITED 03-Apr-20 100.0000 0.0000 186.50 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 100.0000 9.4077 98.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.3000 9.0200 1.00 INE896F07068 IL & FS EDUCATION & TECH SERV LTD 11.00% 10-Apr-20 102.2366 10.1409 68.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.4322 7.4200 175.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 98.7123 10.0073 70.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 106.3473 10.0800 150.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.5970 7.7500 1000.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.5970 7.7500 1000.00 INE093J07QS3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 17-Jun-20 100.0000 0.0000 11.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.1326 7.4200 700.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.7478 7.4400 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.7478 7.4400 250.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.1287 7.8600 400.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 101.1287 7.8600 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.5400 8.8518 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8704 8.9050 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 98.8704 9.1826 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 98.8349 7.6899 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.5969 7.5900 100.00 INE039A07868 IFCI LIMITED SR-PP-61 8.55% 03-Nov-21 100.2500 8.6500 1.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.9000 8.6500 21.70 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.1508 7.6000 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.3433 7.5800 1450.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 100.3036 8.9500 9.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 105.1500 9.1450 10.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 104.6215 6.2100 10.00 INE053F09IC2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 14-Dec-22 104.7798 6.1700 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 103.0800 8.5000 16.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.8243 6.1800 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.4523 8.1400 400.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 103.4523 8.1400 400.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.7100 7.9000 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 99.7163 8.4922 400.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 103.8100 8.0000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5241 9.3250 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.8295 8.0200 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.8295 8.0200 100.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 104.1700 7.8434 3.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 105.8797 8.1200 100.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 108.7473 7.8542 1.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 100.0000 8.8600 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.2683 8.0700 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.2683 8.0700 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.3000 7.8100 2.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.7720 7.7800 30.00 INE092T08428 IDFC BANK LIMITED 9.03% 05-Apr-25 101.0000 8.8500 1.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 106.7529 6.1338 450.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 105.1500 6.3600 10.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 101.0000 8.7500 100.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 96.8500 7.8265 100.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 96.8500 7.8265 50.00 INE906B07EM2 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.04% 09-Mar-26 107.1100 6.0000 0.50 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.17% 30-Mar-26 103.0900 8.6600 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.0000 8.6600 2.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 103.6500 8.2600 1.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.2100 7.8900 13.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.2500 9.4064 144.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8600 74.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 97.7050 7.8964 100.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 97.7050 7.8964 50.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 98.6500 9.3500 4.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 96.9000 7.8165 100.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 96.9000 7.8165 50.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.4000 7.9135 191.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 101.9500 9.3100 10.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 97.6800 7.8560 100.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 97.6800 7.8560 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 96.6103 8.4100 200.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0000 8.7300 95.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 97.5314 7.9000 650.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 97.5314 7.9000 650.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.1300 9.1200 84.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 95.6325 7.9700 1450.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 95.6960 7.9600 650.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 98.4821 7.9700 2000.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 98.4821 7.9700 1000.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.90% 03-Mar-27 100.0263 8.0470 100.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.2181 6.2400 155.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.2181 6.2400 150.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 100.0000 8.0000 1520.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 108.6844 6.2300 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 97.4837 7.7100 150.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-29 104.5000 8.7500 1.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 99.7454 8.7900 500.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1000 11.5400 262.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.9600 8.7000 200.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.0089 11.2000 41.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 104.5600 9.4600 8.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 101.2800 8.8500 4.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.2368 8.5700 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.6500 9.0500 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.2368 8.5700 2.00 INE476A08068 CANARA BANK 8.60% PERPETUAL 97.8826 9.1449 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 108.1500 6.3600 310.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 110.2705 6.1470 500.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.2705 6.1400 300.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 110.2000 6.2253 250.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.0166 6.2500 126.90 INE752E07NX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-31 101.9662 7.8845 1.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.0400 7.8850 30.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 109.4820 10.4000 20.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 109.8950 10.4000 10.00 INE141A08027 