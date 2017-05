Mar 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14153.10 NSE 48518.20 ============= TOTAL 62671.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07E18 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 27-Mar-17 118.8700 10.7400 5.00 INE804I07N17 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-17 108.9020 10.5000 10.00 INE548C08029 EMAMI LIMITED 8.45% 22-May-17 100.3300 6.7400 600.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 97.4700 6.6300 55.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.4000 7.3500 100.00 INE296A07DU5 BAJAJ FINANCE LTD 9.35% 31-Oct-17 101.0265 7.4000 150.00 INE146O07060 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.50% 20-Mar-18 101.8100 8.5800 300.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 119.1404 7.4000 150.00 INE340M08046 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.01% 03-Apr-18 101.2200 7.9400 50.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.9600 7.7000 500.00 INE090A08SO1 ICICI BANK LIMITED 9.00% 04-Jun-18 101.8700 7.3200 150.00 INE860H07AU9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 0.00% 11-Jun-18 119.4465 7.7500 250.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.8800 11.2500 0.50 INE138A07421 PENINSULA LAND LIMITED 12.50% 30-Dec-18 100.5000 0.0000 5.00 INE949L07527 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 8.75% 28-Jan-19 99.8230 8.8700 410.00 INE371K08060 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 9.10% 25-Jun-19 101.8000 8.1700 400.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.4500 7.7500 1500.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.6000 7.7400 1000.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.0100 7.9100 50.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.3600 8.4500 50.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.3300 7.7400 500.00 INE804I077B8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Dec-19 103.6800 10.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 100.2400 8.5800 120.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.6100 8.7800 50.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.3600 8.1500 425.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.0600 7.8500 2000.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 103.0900 8.2000 150.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7300 380.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 101.0900 8.5700 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.2300 7.6200 1250.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 9.7800 6.50 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.5400 6.1500 21.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.3100 9.3600 539.10 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.4800 8.0600 160.00 INE340M08137 TAMIL NADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 103.4000 8.7100 3.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 102.9300 11.5300 100.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.2500 8.4600 200.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.4800 8.0200 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.3500 8.6000 4.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.4100 8.4000 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.4200 9.3700 250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 1.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.8500 8.7500 10.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 98.2900 8.0000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.2700 6.1100 5.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.85% 06-Mar-27 100.0000 8.0000 1046.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 08-Mar-27 101.3400 0.0000 3.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 120.1000 6.2500 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5600 9.0800 32.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2500 0.0000 10.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.53% 21-Dec-30 109.9300 6.1700 28.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 110.5900 6.1900 100.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 111.1500 6.1700 20.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 111.2200 6.3000 10.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 105.2700 3.3100 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 95.5700 12.0400 100.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 102.0000 9.6000 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.1800 0.0000 156.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8400 9.9600 351.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 103.0000 8.7100 50.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 104.4400 0.0000 10.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.9000 0.0000 9.00 NSE === INE093J07700 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 178.9100 0.0000 4.30 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2907 6.4500 250.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2907 6.4500 250.00 INE202B07BF6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 29-May-17 100.6669 7.2900 250.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5940 7.3235 250.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 100.6355 6.3799 140.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.6339 6.7501 80.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 171.5700 0.0000 5.00 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jul-17 142.1000 0.0000 2.50 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 100.4991 6.7000 160.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.3990 7.3499 100.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.0972 7.8256 1500.00 INE296A07CR3 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.65% 05-Sep-17 100.8951 7.3500 150.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 157.4000 0.0000 0.30 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0617 6.7000 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0617 6.7000 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.0864 6.7000 3230.00 INE296A07DR1 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 23-Oct-17 101.0824 7.3500 150.00 INE296A07DU5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.35% 31-Oct-17 101.0265 7.3982 150.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9858 6.9000 1150.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.9858 6.9658 1150.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1982 6.8200 150.00 INE306N07FB0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 02-Mar-18 101.3592 7.5200 1000.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7899 7.0400 13.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.90% 14-Mar-18 100.4248 7.4500 250.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.90% 14-Mar-18 100.4248 7.4500 250.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 20-Mar-18 119.1404 7.4000 150.00 INE915D07TM7 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Mar-18 108.6200 - 60.00 INE774D07LM5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.70% 19-Apr-18 101.0468 7.8123 91.00 INE774D07LN3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.60% 19-Apr-18 100.9234 7.8123 58.00 INE860H07EA3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.66% 18-May-18 99.9649 7.7000 500.00 INE093J07FS6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Jun-18 124.8000 0.0000 40.00 INE860H07AU9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.95% 11-Jun-18 119.4465 7.7500 250.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 11-Jun-18 100.9355 7.6500 50.00 INE774D07ME0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.75% 12-Jul-18 101.2033 7.8123 62.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.4306 7.7500 500.00 INE148I07DB1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 20-Aug-18 100.7604 8.4500 1500.00 INE148I07FW2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 31-Aug-18 100.0488 8.4500 500.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 100.5691 7.7500 750.00 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 05-Oct-18 102.0000 0.0000 1.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 105.5340 0.0000 1.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.6712 7.7500 500.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.7167 7.7200 500.00 INE093J07JS8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 01-Dec-18 114.3000 0.0000 2.50 INE019A07399 JSW STEEL LIMITED TRANCHE 2 9.66% 23-Dec-18 102.9247 7.8110 50.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 101.5995 8.7700 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8082 7.2700 140.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.9727 8.4740 115.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 87.6800 7.1700 11.00 INE001A07OL5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 28-Feb-19 101.7655 7.7200 90.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.4151 7.8950 500.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.4151 7.8950 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4260 7.2500 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4260 7.2500 500.00 INE916DA7KN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 26-Mar-19 85.6882 7.8500 70.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.3863 7.3000 1000.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.3863 7.3000 1000.00 INE148I07EJ2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 12-Apr-19 100.7161 8.5450 15.00 INE651J07135 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD - 15-Apr-19 112.8440 9.2400 55.00 INE093J07IT8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 119.7000 0.0000 5.00 INE093J07JN9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-19 115.7000 0.0000 3.50 INE804I073O0 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jun-19 97.7540 0.0000 1.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jun-19 113.6100 0.0000 2.50 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 99.1200 9.2000 8.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 24-Jul-19 101.4465 7.7485 1500.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.3409 7.7600 350.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.5973 7.7350 1000.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS PVT LTD 1.25% 28-Aug-19 108.4000 1.20 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.5758 8.7400 18.00 INE667F07GA1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 8.75% 12-Sep-19 101.2763 8.1500 100.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.0100 7.9100 50.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 100.8670 8.2300 19.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.2539 8.5450 10.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.3600 8.4500 50.00 INE115A07ID2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 18-Oct-19 101.3250 7.7350 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.3886 7.7200 200.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.3886 7.7200 200.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.8720 7.5891 380.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 124.1202 8.9500 15.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED -- 22-Nov-19 105.9655 1.20 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.7100 8.8000 20.00 INE477A07209 CANFIN HOMES LIMITED 7.73% 24-Jan-20 99.6774 7.8500 1000.00 INE700A07022 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.47% 27-Jan-20 98.7991 9.1500 180.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 07-Feb-20 99.1777 9.8247 19.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.0529 7.8600 20.00 INE321N07129 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD - 14-Mar-20 116.2264 9.3200 170.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 100.4332 9.8113 19.00 INE572O07018 ECAP EQUITIES LIMITED - 03-Apr-20 101.0000 0.0000 2.50 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 102.2500 8.5300 85.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.3568 8.1500 500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.2740 7.4800 400.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 98.5857 10.0588 20.00 INE121A07LO1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.02% 17-Apr-20 102.1183 8.2000 50.00 INE647O08057 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL - 20-Apr-20 102.6853 8.4123 7.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 99.4306 8.4148 19.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.2525 7.5000 100.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.5406 7.7700 1300.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.5406 7.7700 300.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.8018 7.4937 500.00 INE093J07QR5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Jun-20 100.0000 0.0000 11.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.0570 7.8500 2000.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.9000 7.1676 300.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.0099 7.5900 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.0099 7.5900 50.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.2283 8.4900 100.00 INE255A07514 ESSEL PROPACK LIMITED - 25-Apr-21 102.1285 8.1500 500.00 INE134E08ID3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.05% 27-Apr-21 100.9752 7.7500 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.2769 8.9200 1100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9966 8.8700 200.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9966 8.8700 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.9934 8.8761 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.8836 7.6500 50.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 96.5239 7.6000 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 96.8187 7.5300 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 96.5239 7.6000 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 96.8187 7.5300 200.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 99.8500 8.6700 5.80 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.7500 7.5600 1.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.0794 7.7500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.2292 7.6100 1250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 108.2563 6.1800 72.50 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 102.7510 8.4900 100.00 INE871D07PP3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.25% 01-Mar-22 100.0000 8.2500 250.00 INE020B07GU0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.21% 21-Nov-22 104.7821 6.1750 50.00 INE005A11309 ICICI AUG 1998 05-Dec-22 64.7930 7.8500 56.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 102.1413 8.7500 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 104.9917 7.7600 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.5014 7.9400 15.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 98.5743 9.3271 1000.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5010 9.3300 300.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 97.4848 8.0900 160.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 102.4357 8.7500 200.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 106.2260 8.1700 100.00 INE008A08R97 IDBI BANK LIMITED RESET 19-Nov-24 100.1000 8.8200 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.3773 8.0500 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 104.3773 8.0500 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 101.3231 8.0300 100.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 102.6955 8.7500 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 100.4806 8.0150 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 102.1370 8.8900 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1900 8.6300 1.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.0200 9.0000 40.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.2700 9.4031 453.50 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 96.9795 8.0100 150.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 96.9795 8.0100 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 98.6016 8.1500 100.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.3501 7.7699 610.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 96.8000 8.3800 3.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.5234 8.8000 231.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 100.1734 10.3526 50.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.0352 7.9800 750.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.0352 7.9800 500.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 96.3990 7.8500 1300.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 102.3028 8.8900 100.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 98.2853 8.0000 50.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.85% 06-Mar-27 100.0500 7.9900 6.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.4313 6.2700 120.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 120.0953 6.2500 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 120.0953 6.2500 50.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 119.5358 6.2575 50.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 107.8650 10.1500 350.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9262 255.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.9000 11.3900 251.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.7840 8.7500 188.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2700 11.4854 16.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 104.5100 9.4500 10.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% PERPETUAL 100.8700 8.9100 10.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.9567 10.0000 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 100.7840 8.7500 282.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 111.1454 6.1700 20.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.1091 6.2400 100.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.0543 6.2500 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 94.7290 7.9800 745.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.2800 9.4800 180.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 95.5215 12.0500 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange