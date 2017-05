Mar 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16779.40 NSE 50897.60 ============= TOTAL 67677.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523H07320 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 20-Mar-17 111.3600 6.6500 250.00 INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.20% 31-Mar-17 100.0800 7.0600 250.00 INE537S07012 GONIBEDU COFFEE ESTATES 9.00% 14-May-17 100.0000 9.5300 180.00 INE148I07EX3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 09-Jun-17 100.3508 7.2000 250.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.0800 7.5500 250.00 INE257L08028 JSW INVESTMENTS PVT LTD 0.00% 12-Jan-18 100.0000 10.7500 2000.00 INE881J07EE7 SREI EQUIPMENT FINANCE 0.00% 21-Feb-18 100.0000 8.8100 1.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.9800 7.0000 250.00 INE233L07013 GVK ENERGY LIMITED 14.50% 31-Jul-18 100.0000 15.0000 900.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.1800 7.2300 70.00 INE895D08709 TATA SONS LIMITED 7.80% 31-Jan-19 99.6800 7.9800 30.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 87.9000 7.0700 11.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 8.28% 26-Feb-19 101.7900 7.2600 50.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.78% 13-Mar-19 101.9300 7.8800 310.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.1200 7.7600 30.00 INE071G08627 ICICI HOME FINANCE COMPANY 8.69% 15-Mar-19 101.4100 7.9000 20.00 INE915T08024 SUN PHARMA LABORATORIES 7.94% 22-Mar-19 101.2500 7.2500 70.00 INE660A07NQ9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.60% 12-Apr-19 101.1961 7.9400 250.00 INE561H07163 PARSVNATH DEVELOPERS LIMITED 13.00% 15-Apr-19 100.0000 12.9600 900.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 100.8000 7.4100 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.10% 16-Aug-19 100.5700 8.7800 100.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.0200 7.9100 50.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 18-Oct-19 100.3225 7.8400 1000.00 INE248U07533 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-19 102.9400 7.2500 38.20 INE804I077B8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Dec-19 103.6800 14.1600 10.00 INE895D08717 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-20 99.5700 8.0100 125.00 INE296A07OD8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.80% 24-Feb-20 99.4768 8.0000 90.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 99.8623 7.9500 150.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION 8.15% 09-Mar-20 102.1900 7.3000 85.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.3300 7.3000 85.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE 6.73% 23-Mar-20 98.5600 7.3000 90.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 30-Mar-20 100.1203 7.8100 50.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2400 212.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9600 8.0200 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.7300 10.3000 1.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 98.7100 7.5300 500.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.50% 22-Jun-20 103.6100 7.3800 20.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 102.5300 7.5000 450.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.0500 7.4500 500.00 INE020B08955 REC 8.36% 22-Sep-20 102.5500 7.5000 50.00 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 01-Nov-20 78.1800 7.0000 25.90 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING 5.00% 18-Feb-21 100.0000 14.9200 321.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 99.3200 9.9100 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 98.6700 7.7400 50.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.62% 11-Nov-21 105.6200 6.1800 10.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.1500 7.6300 500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 98.9000 10.0700 5.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 108.2800 6.1700 5.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 99.3900 7.5700 450.00 INE020B07GG9 REC 7.93% 27-Mar-22 107.5000 6.1500 50.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 129.1600 8.6300 50.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION 8.40% 27-May-22 102.9700 7.6700 100.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 104.6600 6.2000 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 100.0100 9.2700 1050.00 INE197P07052 A. K. CAPITAL FINANCE 9.60% 09-Mar-24 100.0000 9.5900 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.7600 0.0000 106.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION 11.80% 21-Dec-24 100.0000 11.8000 44.00 INE134E07521 POWER FINANCE CORPORATION 7.16% 17-Jul-25 105.7000 6.2500 600.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 100.9200 7.9400 5.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 102.8800 9.5000 29.50 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION 7.63% 14-Aug-26 97.9400 7.9300 8.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.5500 9.3500 484.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6400 8.8800 6.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 98.5800 7.9400 250.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMI 9.44% 27-Oct-26 102.1700 9.2700 20.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 96.8100 8.4500 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.6000 8.6300 2.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.0000 7.6000 405.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.90% 03-Mar-27 100.0000 7.9000 500.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 100.0000 7.9000 350.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION 9.00% 11-Mar-28 107.7600 7.9100 150.00 INE752E07LC0 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-28 106.1200 7.8500 150.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.7900 6.2300 25.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-28 97.5000 7.7300 306.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 110.6500 6.2500 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.35% 22-Mar-31 110.3000 6.2500 11.80 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.3500 6.2400 10.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 210.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 106.6300 8.6700 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.7500 5.3600 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.1800 0.0000 2.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.95% 26-Dec-99 110.3000 10.1000 0.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0000 11.0500 155.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.75% 31-Dec-99 110.0800 0.0000 4.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 99.2500 12.2500 1.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5600 9.0800 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2000 0.0000 1.00 NSE === INE148I07EG8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.20% 31-Mar-17 100.0837 6.8000 2300.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LTD -- 10-Apr-17 152.5300 0.0000 1.50 INE093J07700 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 25-Apr-17 179.1700 0.0000 5.10 INE134E08HS3 PFC 8.12% 22-May-17 100.2564 6.4501 1050.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 24-May-17 100.4833 6.3999 197.00 INE134E08HL8 PFC 8.35% 27-May-17 100.2907 6.4500 250.00 INE134E08HL8 PFC 8.35% 27-May-17 100.2907 6.4500 250.00 INE134E08HL8 PFC 8.35% 27-May-17 100.2946 6.4528 530.00 INE148I07EX3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 09-Jun-17 100.3508 7.2000 250.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.50% 09-Aug-17 101.1200 7.8500 1000.00 INE134E08GC9 PFC 9.32% 19-Aug-17 100.9755 6.6501 50.00 INE660A07NI6 SUNDARAM FINANCE LTD 8.55% 27-Oct-17 100.5292 7.4200 500.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 23-Dec-17 137.4800 0.0000 7.50 INE257L08028 JSW INVESTMENTS PVT -- 12-Jan-18 100.0000 10.7500 2000.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LTD 7.90% 14-Mar-18 100.4222 7.4500 250.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LTD 7.90% 14-Mar-18 100.4222 7.4500 250.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.10% 15-Mar-18 99.9540 8.1500 2000.00 INE915D07TM7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 29-Mar-18 108.7000 - 60.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.9826 7.0000 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.51% 22-Jun-18 100.7634 7.8123 500.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 110.5000 0.0000 2.50 INE093J07DD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 13-Jul-18 114.2600 0.0000 2.50 INE752E07LC0 PGC 8.70% 15-Jul-18 106.1155 7.8500 150.00 INE093J07DJ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Jul-18 117.0000 0.0000 2.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4306 7.7500 500.00 INE148I07DB1 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.10% 20-Aug-18 99.9900 8.2454 100.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.00% 10-Sep-18 100.0000 7.0000 1300.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.18% 27-Sep-18 100.5691 7.7500 750.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LTD 7.72% 08-Oct-18 99.8141 7.8000 250.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LTD 7.72% 08-Oct-18 99.8141 7.8000 250.00 INE848E07674 NHPC LTD 8.54% 26-Nov-18 102.1369 7.1250 50.00 INE093J07JS8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 01-Dec-18 114.3000 0.0000 2.50 INE093J07FJ5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 29-Dec-18 124.0000 0.0000 2.50 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2251 7.2000 3000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2251 7.2008 3000.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.4821 7.3500 140.00 INE660A07NQ9 SUNDARAM FINANCE LTD 8.60% 12-Apr-19 101.1961 7.9400 250.00 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 125.0000 0.0000 2.50 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jun-19 113.6100 0.0000 2.50 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 05-Aug-19 115.0000 0.0000 13.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 100.6427 8.7500 50.00 INE277L07036 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 28-Aug-19 110.5478 12.4134 1.20 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.86% 13-Sep-19 102.0200 7.9100 50.00 INE752E07MX4 PGC 8.40% 14-Sep-19 102.3616 7.3000 550.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 03-Oct-19 101.4158 7.7500 250.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 03-Oct-19 101.4158 7.7500 250.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.95% 18-Oct-19 100.3225 7.8350 1000.00 INE752E07LT4 PGC 8.93% 20-Oct-19 103.6350 7.3100 65.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.7253 7.7500 350.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.7253 7.7500 350.00 INE311I07039 TANGLIN DEVELOPMENTS LTD -- 22-Nov-19 108.0488 12.5715 1.20 INE277L07051 FORTIS HEALTHCARE HOLDINGS 1.25% 20-Dec-19 104.9000 13.3151 0.00 INE528G08147 YES BANK LTD 9.65% 22-Jan-20 103.0000 8.4531 1.00 INE752E07ME4 PGC 8.20% 23-Jan-20 102.0276 7.3750 127.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 09-Feb-20 101.0893 9.3500 100.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 12-Feb-20 100.2826 7.8150 130.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 102.2217 7.4896 128.00 INE091A07174 NIRMA LTD 7.90% 28-Feb-20 99.8623 7.9500 150.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.3382 7.3367 130.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.0699 7.3403 129.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 103.9712 7.3300 100.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 103.9712 7.3300 100.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0322 6.8602 300.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 13-Mar-20 101.9562 7.8901 20.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.73% 23-Mar-20 98.4324 7.3486 126.00 INE572O07018 ECAP EQUITIES LTD -- 03-Apr-20 100.0000 0.0000 2.50 INE623B07107 FUTURE RETAIL LTD 10.25% 06-Apr-20 102.9787 10.0200 280.00 INE205A07048 VEDANTA LTD 8.70% 20-Apr-20 101.9615 8.0421 250.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 98.7050 7.5300 500.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 98.7050 7.5300 2250.00 INE093J07QR5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 17-Jun-20 100.0000 0.0000 11.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 102.5259 7.5001 450.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.0516 7.4500 1350.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.0516 7.4500 850.00 INE020B08955 REC 8.36% 22-Sep-20 102.5526 7.5000 50.00 INE132O07078 HAAMID REAL ESTATES -- 30-Sep-20 100.0000 19.8900 40.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 101.4759 8.7500 150.00 INE343U07011 NEW MEDIA BROADCASTING 5.00% 18-Feb-21 100.0000 14.9159 321.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 98.6155 7.7500 350.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 98.6155 7.7500 250.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Dec-21 100.6000 8.4700 10.50 INE134E08IN2 PFC 7.27% 22-Dec-21 98.0794 7.7500 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.1527 7.6300 500.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 101.8208 8.7500 150.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LTD 8.05% 23-Feb-22 99.5559 8.1550 2.00 INE871D07PP3 INFRASTRUCTURE LEASING 8.25% 01-Mar-22 100.0000 8.2428 750.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 99.3892 7.6350 1850.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 99.8500 8.7000 31.00 INE752E07LW8 PGC 8.93% 20-Oct-22 104.8765 7.8000 25.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 102.1404 8.7500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.8546 9.2550 953.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.4115 8.1040 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.4115 8.1040 50.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 102.4348 8.7500 50.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.34% 28-Aug-24 106.1700 8.1799 250.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 101.4957 8.0000 100.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 12-Feb-25 101.6000 9.0500 1.50 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 102.6947 8.7500 150.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 04-Mar-25 102.4827 7.9900 100.00 INE092T08428 IDFC BANK LIMITED 9.03% 05-Apr-25 104.4400 8.2500 1.00 INE134E07521 PFC 7.16% 17-Jul-25 106.4318 6.1400 850.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.19% 31-Jul-25 106.6441 6.1400 200.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.15% 21-Aug-25 106.5662 6.1300 100.00 INE906B07EE9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.11% 18-Sep-25 106.3475 6.1300 150.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.07% 01-Oct-25 104.8924 6.3000 2100.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.17% 01-Oct-25 105.3500 6.3700 10.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 100.9358 7.9400 5.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 102.9404 8.7500 50.00 INE134E08IE1 PFC 8.03% 02-May-26 99.9331 8.0300 50.00 INE134E08IE1 PFC 8.03% 02-May-26 99.9331 8.0300 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 101.0220 8.1750 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.0154 9.4400 1259.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 98.9029 8.1031 431.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 98.9029 8.1031 100.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 102.9000 7.5900 360.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0700 1.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE 8.90% 20-Nov-26 100.7785 8.7600 6.00 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 95.1623 7.9600 29.00 INE134E08IR3 PFC 7.18% 20-Jan-27 95.6357 7.9700 200.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 96.6600 7.8500 835.00 INE540P07103 U.P. INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 103.1691 8.7500 150.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.90% 03-Mar-27 100.0000 8.0500 100.00 INE752E07OE0 PGC 7.89% 09-Mar-27 100.0186 7.8820 2550.00 INE134E08FL2 PFC 9.00% 11-Mar-28 107.7641 7.9100 150.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION 7.25% 15-Dec-28 97.4837 7.7100 306.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 120.2830 6.2300 50.00 INE752E07NV6 PGC 8.13% 25-Apr-29 100.6837 8.0300 100.00 INE752E07NV6 PGC 8.13% 25-Apr-29 100.6837 8.0300 100.00 INE752E07LR8 PGC 9.30% 04-Sep-29 110.3130 7.9500 750.00 INE752E07MK1 PGC 8.15% 09-Mar-30 100.8996 8.0300 150.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 3.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 109.7100 6.2000 11.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 94.8116 7.9700 450.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 94.8116 7.9699 450.00 INE134E07455 PFC 8.67% 16-Nov-33 125.5000 6.1686 2.10 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2000 7.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.00% 31-Dec-99 109.9100 10.2700 4.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 97.4199 11.2500 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2000 13.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.3983 9.2500 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.4383 11.0800 25.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 109.7300 9.8500 4.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL 10.60% PERPETUAL 104.7000 9.4100 3.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 102.0400 9.9500 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2200 11.3000 1.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.4300 10.1900 20.00 ===============================================================================================