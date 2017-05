Mar 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12199.20 NSE 71245.90 ============= TOTAL 83445.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE881J07EE7 SREI EQUIPMENT FINANCE 0.00% 21-Feb-18 100.0000 8.8100 2.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.10% 15-Mar-18 99.9500 8.1500 60.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.6600 7.7000 400.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 05-Jun-18 101.1300 8.0700 200.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.57% 12-Jun-18 100.9700 7.6700 250.00 INE774D07QP7 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 99.9400 7.7000 150.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.0700 9.5000 2.50 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING 11.52% 26-Dec-18 104.8800 8.9200 1.50 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.22% 15-Feb-19 99.8600 8.2900 42.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.38% 27-Feb-19 101.0900 7.7500 80.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.85% 15-Apr-19 100.8200 7.4000 1000.00 INE733E07CE5 NTPC LTD 7.89% 05-May-19 101.1800 7.2900 250.00 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.2900 7.3500 50.00 INE752E07KE8 PGC 8.85% 19-Oct-19 103.4100 7.3300 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.0000 7.7700 80.00 INE248U07533 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 14-Nov-19 102.9800 7.2500 27.50 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 14-Jan-20 102.3400 7.7600 20.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LTD 0.00% 24-Jan-20 100.6619 8.7700 100.00 INE261F08444 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.18% 10-Feb-20 102.2100 7.3000 1000.00 INE848E07310 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-20 104.1762 7.2000 14.00 INE756I07AD3 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.06% 02-Mar-20 100.4900 7.8500 85.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0000 6.9000 300.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.49% 20-Mar-20 101.9000 7.7500 40.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2400 212.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 98.4900 7.3700 100.00 INE020B08476 REC 0.00% 15-Dec-20 77.5200 7.0100 1.10 INE115A07IP6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.50% 05-Jan-21 101.7800 7.9200 50.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-21 101.4400 8.7600 50.00 INE134E08IH4 PFC 7.50% 16-Aug-21 99.1900 7.7000 6.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LTD 8.24% 30-Aug-21 100.4300 8.2800 100.00 INE134E08IJ0 PFC 7.47% 16-Sep-21 99.1000 7.6900 12.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 98.8400 7.6700 150.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.6800 7.5700 400.00 INE733E07KH1 NTPC LTD 6.72% 24-Nov-21 96.5600 7.6000 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.6200 6.1600 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.3500 7.5700 130.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-22 101.4400 8.8600 50.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 103.2500 9.5900 2.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PVG 9.60% 07-Mar-22 100.0000 9.6000 4.50 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORP 7.35% 10-Mar-22 99.5600 7.5900 50.00 INE005A11697 ICICI NOV 1999 0.00% 24-Sep-22 64.3300 8.3000 2.30 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-23 101.4400 8.9200 50.00 INE005A11531 ICICI MAY 1999 0.00% 16-Apr-23 61525.0000 8.3000 0.70 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES 8.95% 26-Apr-23 101.9300 8.5000 285.00 INE005A11341 ICICI OCT 1998 0.00% 01-May-23 61325.0000 8.3000 0.20 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 8.45% 12-Jun-23 100.1500 8.4000 95.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.0400 2.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 97.4300 8.1000 250.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-24 102.4300 8.7700 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 103.9900 8.2500 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.8100 1.2500 120.00 INE020B08880 REC 8.57% 21-Dec-24 103.1100 8.0100 50.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 102.6900 8.7700 500.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 100.6300 7.9900 103.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 13-Feb-26 101.4400 9.0100 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.1300 7.9000 0.40 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 97.5600 7.9800 758.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.6800 9.3000 505.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 98.0000 7.9100 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.3000 8.9300 476.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 97.2000 7.9300 250.00 INE503A08028 DCB BANK LTD 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0800 0.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 100.8400 8.7600 49.00 INE134E08IO0 PFC 7.23% 05-Jan-27 94.9600 7.9800 250.00 INE134E08IR3 PFC 7.18% 20-Jan-27 95.7000 7.9600 100.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 15-Feb-27 101.4400 9.0300 50.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.85% 06-Mar-27 100.0000 8.0000 3.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.05% 08-Mar-27 101.3400 0.0000 2.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.0500 7.9400 300.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 108.6000 6.2500 1.00 INE134E07349 PFC 7.36% 04-Jan-28 108.4800 6.2500 1.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.6000 6.2500 40.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.63% 26-Mar-29 121.0800 6.1000 7.80 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.4100 9.0900 60.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 102.5000 11.1900 4.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAYS FINANCE 7.53% 21-Dec-30 109.9200 6.1700 20.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 111.0500 6.7800 17.50 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.35% 22-Mar-31 110.1100 6.2400 10.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 101.3400 7.9500 20.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 101.3900 7.9400 225.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 547.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 111.2400 6.2600 10.70 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 124.5400 6.3400 10.00 INE020B07JU4 REC 7.43% 05-Nov-35 109.9900 6.2500 1.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 98.4600 10.1000 150.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.7500 5.7400 23.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 96.2300 0.0000 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.8000 2.2100 10.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 12.95% 26-Dec-99 110.3500 10.0800 1.50 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 155.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% 31-Dec-99 101.8800 10.3300 4.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 31-Dec-99 100.1500 12.0300 1.50 NSE === INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING 0.00% 10-Apr-17 122.4951 7.8607 90.00 INE134E08IB7 PFC 7.98% 21-Apr-17 100.1097 6.4000 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.4422 6.5000 4.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE 9.81% 07-Jun-17 100.7832 6.4500 100.00 INE804I07UL2 ECL FINANCE LIMITED -- 31-Jul-17 150.9750 0.0000 1.00 INE134E08EW2 PFC 9.27% 21-Aug-17 100.9394 6.7000 550.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Sep-17 159.0000 0.0000 3.30 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.0798 7.5500 250.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.70% 09-Feb-18 100.2657 7.3349 250.00 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 130.0000 0.0000 9.00 INE020B07DE1 REC 9.07% 28-Feb-18 101.9321 6.9100 33.00 INE556F09502 SIDBI 8.27% 20-Mar-18 101.2468 6.9500 87.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 101.3890 7.6847 20.00 INE093J07CH6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 24-May-18 130.0000 0.0000 7.50 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.6580 7.7000 400.00 INE774D07QP7 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.62% 29-Jun-18 99.9391 7.7000 150.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4670 7.7200 850.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4670 7.7200 850.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.9084 7.7200 700.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 100.9084 7.7200 700.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.00% 10-Sep-18 100.0000 7.0500 8250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.6174 7.7200 3000.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 99.6174 7.7200 3000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 100.7005 7.7200 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 100.7005 7.7200 1000.00 INE134E08EA8 PFC 9.70% 15-Dec-18 103.9630 7.1700 100.00 INE752E07JE0 PGC 9.25% 26-Dec-18 103.3912 7.1200 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.4017 7.1000 98.10 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 103.7983 8.5590 215.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 103.0314 7.8000 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 103.0314 7.8000 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.4982 7.7700 5000.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.4982 7.7700 4500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.5736 7.7250 120.00 INE916DA7MS1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 27-Feb-19 100.0000 7.6933 500.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 11-Mar-19 101.3122 7.7200 500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.5105 7.7200 400.00 INE134E08IC5 PFC 7.85% 15-Apr-19 100.8186 7.4000 1000.00 INE752E07ML9 PGC 8.40% 27-May-19 102.1139 7.3000 100.00 INE752E07ML9 PGC 8.40% 27-May-19 102.1139 7.3001 100.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.4967 6.7000 1000.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.10% 16-Aug-19 100.6421 8.7500 200.00 INE667F07GA1 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME 8.75% 12-Sep-19 101.3224 8.1300 200.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2083 7.3000 1000.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.0000 7.9338 2250.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0000 6.8941 500.00 INE134E08IQ5 PFC 6.83% 15-Apr-20 98.4736 7.4000 250.00 INE134E08IQ5 PFC 6.83% 15-Apr-20 98.4736 7.4000 250.00 INE121A07LO1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.02% 17-Apr-20 102.1696 8.1800 100.00 INE270O08025 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED -- 30-Apr-20 100.1327 9.6980 2250.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.4600 7.8000 6.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.5054 7.7826 1900.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.4857 7.7900 950.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 98.4862 7.3700 115.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.1709 7.4100 1100.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.1709 7.4100 1100.00 INE132O07078 HAAMID REAL ESTATES PRIVATE -- 30-Sep-20 100.0200 19.8900 90.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 04-Oct-20 104.0324 7.5800 200.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 04-Oct-20 104.0324 7.5800 100.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING 9.20% 24-Dec-20 103.6600 8.0285 200.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 102.5686 7.3600 750.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.7782 7.9200 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 101.6414 7.6102 100.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 30-Aug-21 100.4341 8.2800 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 99.3648 8.8960 1483.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 98.8745 7.6800 250.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 98.8745 7.6800 150.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.6752 7.5700 850.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.6752 7.5700 450.00 INE020B08641 REC 9.75% 11-Nov-21 108.0399 7.6100 250.00 INE020B08641 REC 9.75% 11-Nov-21 108.0399 7.6100 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 96.5631 7.6000 350.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 96.7133 7.5600 250.00 INE134E07133 PFC 8.09% 25-Nov-21 107.5651 6.1700 100.00 INE134E08IN2 PFC 7.27% 22-Dec-21 98.0804 7.7500 1000.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.0765 7.6500 700.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 98.9000 10.0600 1.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.5750 8.1500 5.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 99.3706 7.6100 500.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 99.3706 7.6100 500.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 99.5639 7.5900 300.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Jun-22 99.8000 8.7100 5.30 INE020B07GU0 REC 7.21% 21-Nov-22 104.8021 6.1700 50.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 104.4164 6.2400 30.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK 7.34% 16-Feb-23 105.8834 6.1200 100.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.18% 19-Feb-23 104.5074 6.2400 15.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES 8.95% 26-Apr-23 101.9291 8.5200 285.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.3900 7.8197 18.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 100.1542 8.4000 100.00 INE134E08FT5 PFC 8.19% 14-Jun-23 100.9260 7.9800 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.0000 9.4400 277.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 101.9000 9.5200 1.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.4315 8.1000 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.4315 8.1000 50.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 103.3148 7.8225 100.00 INE197P07052 A. K. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMI 9.60% 09-Mar-24 100.0000 9.5937 2.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 103.9873 8.2500 100.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.24% 19-Nov-24 101.6417 8.1063 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7400 4.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 101.7845 7.9500 200.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 101.7265 7.9600 200.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 04-Mar-25 102.5381 7.9800 100.00 INE001A07NP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.43% 04-Mar-25 102.5381 7.9800 100.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.5100 7.8300 5.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.19% 31-Jul-25 106.6425 6.1400 100.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 102.3600 8.8200 80.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 102.1700 7.7400 7.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 103.1200 8.4000 6.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 105.1272 7.9000 0.40 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 102.5248 7.8993 50.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 13-May-26 101.2439 8.1400 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.0500 8.6530 12.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 97.5788 7.9900 958.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 97.5788 7.9900 700.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.5500 9.3520 415.40 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 98.0156 7.9100 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8800 18.00 INE134E08IK8 PFC 7.56% 16-Sep-26 97.3635 7.9500 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 98.6000 8.1503 102.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 98.9229 8.1000 100.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.44% 27-Oct-26 102.5000 9.2200 1.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 96.6878 8.4500 50.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 97.2014 7.9300 250.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.8500 8.7500 20.00 INE134E08IO0 PFC 7.23% 05-Jan-27 95.6800 7.8678 254.00 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 95.2800 7.9400 29.00 INE134E08IR3 PFC 7.18% 20-Jan-27 95.6998 7.9600 750.00 INE134E08IR3 PFC 7.18% 20-Jan-27 95.6363 7.9700 150.00 INE134E07208 PFC 8.30% 01-Feb-27 115.4378 6.1600 110.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 95.4963 8.0330 300.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 98.4819 7.9698 326.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 98.4819 7.9698 200.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.20% 05-Mar-27 113.9500 6.2500 50.00 INE752E07OE0 PGC 7.89% 09-Mar-27 100.0982 7.8700 350.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.0000 7.9500 1400.00 INE752E07NT0 PGC 8.13% 25-Apr-27 101.3971 7.9195 100.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 117.6050 6.2500 600.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.7808 6.2300 48.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 107.8850 10.1460 350.00 INE025M15139 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE -- - 99.1996 9.5000 141.90 INE915D07QY8 CITCF NFLK -- - 101.2300 - 500.00 INE915D07QX0 CITCF NFLK -- - 103.8100 - 500.00 INE915D07QI1 CITICRFINRESET18 1 -- - 110.5700 - 251.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 110.7000 6.2150 17.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.39% 15-Mar-31 110.2745 6.2600 50.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.6445 6.2900 102.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 109.5500 6.3000 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 94.8300 7.9675 900.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 117.1768 8.6001 400.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.4639 10.1001 150.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.9000 11.4600 5.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2000 1.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8021 9.1200 350.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1624 9.4000 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4500 11.2000 50.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.9435 8.6500 46.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.05% PERPETUAL 100.9900 8.8900 26.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL 10.60% PERPETUAL 104.7000 9.4100 16.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1000 11.5400 15.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.5800 10.5000 4.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1624 9.4000 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.1000 11.3270 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange