Mar 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 23052.30 NSE 65037.10 ============= TOTAL 88089.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE 1.43% 28-Mar-17 99.8300 6.4500 220.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION 7.98% 21-Apr-17 100.1100 6.3800 50.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.50% 30-Apr-17 100.3400 7.0400 63.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.12% 22-May-17 100.2500 6.4500 600.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION 7.88% 21-Oct-17 100.5600 6.7000 150.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES 7.94% 22-Dec-17 100.7700 6.8200 45.00 INE895D08691 TATA SONS LIMITED 7.75% 31-Jan-18 100.1550 7.5300 56.00 INE721A07IL0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.55% 12-Feb-18 101.3900 7.9200 56.00 INE257L07111 JSW INVESTMENTS PRIVATE 0.00% 16-Feb-18 141.0580 10.0700 1250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION 8.95% 11-Mar-18 101.8900 6.9000 250.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.51% 22-Jun-18 100.8300 7.7500 500.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION 8.70% 15-Jul-18 102.0200 7.0000 1000.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.6500 8.0600 600.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.6000 7.2300 10.00 INE257L08044 JSW INVESTMENTS PRIVATE LTD 0.00% 09-Oct-18 130.4900 10.0700 4000.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.6200 6.9500 98.10 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.98% 14-Feb-19 99.6000 8.2000 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES 8.15% 10-Jul-19 100.7700 7.7500 150.00 INE248U07533 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-19 104.7100 9.0000 19.10 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.8900 7.7900 100.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.2300 7.7800 250.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jan-20 100.6900 8.7700 16.00 INE895D08717 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-20 99.7600 7.9300 138.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0000 6.9000 300.00 INE296A07LT0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.23% 27-Mar-20 101.1025 7.8000 250.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 30-Mar-20 100.3600 7.7300 260.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 98.4700 7.4000 295.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 102.6500 7.4000 250.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.2800 7.7000 100.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 99.3500 7.7600 48.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION 8.70% 14-May-20 103.4800 7.4000 120.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.0600 7.4000 19.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 99.7500 7.6700 50.00 INE020B08AE5 REC 7.13% 21-Sep-20 99.1700 7.4100 19.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 101.6700 7.7100 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.6200 6.1600 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.7900 7.4800 3350.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.0582 8.2800 250.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 100.0000 7.4500 1000.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 100.0000 7.4800 650.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 104.8000 6.1700 5.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 102.2600 8.4500 200.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-23 98.6000 9.3200 1000.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-24 102.4300 8.8700 350.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.8100 0.9300 116.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.97% 14-Feb-25 102.6900 8.9100 300.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 103.5900 7.8100 5.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 101.1500 7.9100 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 101.6600 8.7200 80.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.5700 8.5800 500.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.5000 8.9000 20.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 97.6900 7.8600 250.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.5000 9.9400 0.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.7800 8.7600 47.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 97.8300 7.8600 50.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.85% 06-Mar-27 100.0500 8.0000 3.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.05% 08-Mar-27 101.3400 0.0000 2.00 INE752E07OE0 PGC 7.89% 09-Mar-27 100.5700 7.8600 1500.00 INE787H07081 INDIA INFRA FIN CO LTD 7.38% 15-Nov-27 108.4900 6.2600 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.2800 9.4000 53.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 109.4600 6.2400 500.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 111.8500 6.1900 3.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.7200 6.2100 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.6600 7.7800 10.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 350.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION 7.35% 17-Oct-35 112.9800 6.1500 0.60 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.4500 11.1800 86.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 100.0000 0.0000 155.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.7300 9.6500 45.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.0200 9.8500 30.00 NSE === INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 152.6930 0.0000 5.00 INE134E08IB7 PFC 7.98% 21-Apr-17 100.1118 6.3800 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 07-Jun-17 100.5716 6.6500 250.00 INE752E07IN3 PGC 9.35% 29-Aug-17 101.0188 6.7000 250.00 INE514E08BL4 EXIM 9.07% 11-Sep-17 101.0337 6.5900 1.00 INE134E08HY1 PFC 7.88% 21-Oct-17 100.5588 6.7000 150.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.4031 6.8499 670.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.53% 12-Jan-18 100.7869 7.3150 500.00 INE915D07OZ0 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN NIFTY 30-Jan-18 147.3100 - 2.50 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 02-Feb-18 100.9381 7.3000 60.00 INE257L07111 JSW INVESTMENTS PRIVATE -- 16-Feb-18 141.0580 10.0700 1250.00 INE134E08FK4 PFC 8.95% 11-Mar-18 101.8853 6.9000 250.00 INE134E08FK4 PFC 8.95% 11-Mar-18 101.8853 6.9000 1050.00 INE774D07PB9 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.51% 22-Jun-18 100.8326 7.7500 500.00 INE752E07LA4 PGC 8.70% 15-Jul-18 102.0161 7.0054 1000.00 INE134E08IU7 PFC 6.90% 16-Jul-18 99.6600 7.2159 1000.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4914 7.7000 750.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4914 7.7000 750.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.00% 10-Sep-18 100.0000 7.0400 250.00 INE071G08866 ICICI HOME FINANCE COMPANY 7.48% 14-Sep-18 100.0000 7.5263 1750.00 INE257L08044 JSW INVESTMENTS PRIVATE -- 09-Oct-18 130.4882 10.0700 4000.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.7011 7.7300 4250.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 99.7011 7.7300 4250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 103.9015 7.1200 312.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.8645 6.8000 400.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 103.0727 7.7700 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 103.0727 7.7700 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2228 7.2000 3000.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2228 7.2000 3000.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 7.98% 14-Feb-19 99.6000 8.2000 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES 8.15% 10-Jul-19 100.7650 7.7500 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.8941 7.7900 100.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.5487 7.6500 750.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.6342 8.8300 100.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.6160 9.1400 150.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2083 7.3000 1000.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 102.4827 7.3876 250.00 INE310L07613 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Mar-20 109.3216 7.8520 7.20 INE296A07LT0 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.23% 27-Mar-20 101.1025 7.7996 250.00 INE413O07148 PRIME PUBLISHING PRIVATE -- 30-Mar-20 101.1765 9.0500 1000.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION 6.83% 15-Apr-20 98.4744 7.4000 300.00 INE310L07621 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-Apr-20 109.4306 7.8912 8.10 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION 8.38% 27-Apr-20 102.6511 7.4000 250.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.2824 7.0000 100.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.7306 7.7000 50.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.0579 7.4000 1300.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.4650 7.7700 156.00 INE310L07639 IOT UTKAL ENERGY SERVICES 9.84% 20-May-20 109.6898 7.8913 8.10 INE658R07059 ASPIRE HOME FINANCE CORP 10.75% 08-Jun-20 102.8246 9.6500 50.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 99.7468 7.6700 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.7943 7.3500 150.00 INE093J07QT1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Jun-20 100.0000 0.0000 44.00 INE093J07QU9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 22-Jun-20 100.0000 0.0000 11.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.7943 7.3500 150.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 98.4030 7.4000 1050.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 98.4030 7.4000 1050.00 INE092T08CC6 IDFC BANK LIMITED 8.00% 12-Nov-20 100.8000 7.7100 1.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 103.1002 7.6300 250.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 102.5936 7.3521 750.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 102.5936 7.3576 750.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 101.8527 7.5500 200.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 101.8527 7.5500 200.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.20% 29-Jul-21 101.6701 7.7100 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.0000 8.3000 21.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION 8.09% 25-Nov-21 107.5851 6.1700 100.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.68% 29-Nov-21 104.7294 7.6046 2.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.1054 7.7435 1000.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 98.7317 7.4800 3650.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY -- 31-Jan-22 98.3980 8.4000 1000.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 106.6232 7.3300 3.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.0582 8.2799 541.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 100.0000 7.4525 1000.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.0113 7.4600 400.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.0113 7.4600 200.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION 7.35% 10-Mar-22 100.0013 7.4800 900.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Jun-22 99.7000 8.7393 97.10 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION 8.93% 20-Oct-22 104.9400 7.7851 25.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 104.9909 7.7500 400.00 INE020B08831 REC 8.82% 12-Apr-23 104.9909 7.6054 200.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES 8.95% 26-Apr-23 102.2576 8.4500 300.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.3200 7.8700 500.00 INE134E08FT5 PFC 8.19% 14-Jun-23 101.0705 7.9537 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.9257 9.2400 120.60 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.0271 7.9800 200.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 107.3701 7.8601 2.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 21-Jun-24 102.0000 11.3900 99.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.34% 28-Aug-24 106.8747 8.0550 250.00 INE752E07LY4 PGC 8.93% 20-Oct-24 106.3600 7.7700 1.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 25-Feb-25 102.0660 8.0800 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.1144 7.9050 0.20 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 102.8000 8.7500 80.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 101.0574 7.9200 50.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 100.7059 7.9827 250.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT 9.30% 25-Feb-26 102.7122 8.8400 114.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.17% 30-Mar-26 103.3000 8.6260 26.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 102.7052 8.0100 47.00 INE752E07MS4 PGC 8.40% 27-May-26 103.3624 7.8600 300.00 INE752E07MS4 PGC 8.40% 27-May-26 103.3624 7.8600 300.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.7200 8.7051 480.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 15-Jun-26 102.8500 8.0000 60.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE 10.00% 18-Jul-26 103.0560 9.4700 2.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.5735 8.5800 500.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.7700 8.5000 35.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 98.6880 9.4900 42.80 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 102.4500 8.6000 14.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 97.3635 7.9500 150.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 97.3635 7.9500 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.1200 8.0694 55.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.1500 8.5654 200.00 INE752E07OC4 PGC 7.36% 18-Oct-26 97.0093 7.8000 250.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 99.4500 8.0600 166.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.44% 27-Oct-26 102.4000 9.2300 2.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 97.6879 7.8550 150.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 96.8000 8.3800 14.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0000 8.7300 34.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.05% 04-Dec-26 100.4855 7.9700 100.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 97.8264 7.8550 50.00 INE134E08IO0 PFC 7.23% 05-Jan-27 95.8000 7.8493 508.00 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 96.2100 7.8000 26.00 INE134E07208 PFC 8.30% 01-Feb-27 115.4778 6.1500 220.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 97.1700 7.7700 402.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 99.0676 7.8801 100.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 99.0676 7.7297 100.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.85% 06-Mar-27 100.3133 7.9500 450.00 INE752E07OE0 PGC 7.89% 09-Mar-27 100.5712 7.8000 1250.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.0000 7.9441 2000.00 INE787H07081 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.38% 15-Nov-27 108.5751 6.2450 100.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 117.6300 6.2468 300.00 INE206D08162 NUCLEAR POWER CORPORATION 9.18% 23-Jan-29 110.3000 7.9800 2.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.75% 05-Feb-29 118.4500 6.2500 20.00 INE134E08GH8 PFC 9.39% 27-Aug-29 111.0369 7.9452 2.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2100 11.3000 241.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.6883 8.7200 200.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.9000 11.6000 126.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.1000 9.4500 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.4500 11.2000 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1612 9.4000 1.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.05% PERPETUAL 101.1800 8.8600 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.6000 10.7500 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.6883 8.7200 200.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1612 9.4000 1.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.0537 8.7050 1500.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 109.4761 6.2200 250.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 17-Oct-30 109.5000 6.2100 1.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.39% 15-Mar-31 110.3234 6.2550 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.35% 22-Mar-31 110.2536 6.2250 10.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.8500 6.2689 2.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-31 103.0566 7.9154 100.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 102.9000 7.7600 245.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.8026 7.8500 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.8026 7.8500 100.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.3080 9.3261 250.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.0000 11.6900 51.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.4400 10.8200 2.00 INE136E07QN2 CITICFIN NFLK RST -- - 144.6700 - 2.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com