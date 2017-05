Mar 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 25858.20 NSE 61094.20 ============= TOTAL 86952.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE186N07092 EQUITAS SMALL FINANCE BANK 12.50% 16-Jun-17 100.9500 8.3500 750.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.6100 6.6500 250.00 INE804I07SE1 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 13-Jul-17 157.3000 8.5000 10.00 INE804I07SN2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Aug-17 158.2600 8.5000 10.00 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-17 156.2800 8.5000 4.50 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.9300 6.6400 250.00 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 158.9900 8.5000 48.00 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 155.2600 12.0000 2.50 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 100.4753 7.3600 700.00 INE759E07418 FAMILY CREDIT LIMITED 9.20% 19-Jan-18 101.0521 7.7500 500.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 02-Feb-18 100.9000 7.3400 40.00 INE866I07891 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 12-Feb-18 117.9324 9.0000 50.00 INE092T08AA4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 05-Apr-18 117.6432 7.5000 2000.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 101.5800 8.3500 7.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 101.5900 7.7800 200.00 INE296A07KZ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 23-Apr-18 100.7006 7.7600 250.00 INE115A07GW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 14-May-18 101.2900 7.6700 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.6400 7.0300 35.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.5000 7.3200 25.00 INE916DA7MU7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.66% 24-Oct-18 99.7900 7.8400 1600.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 20-Nov-18 99.7000 7.7300 100.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.1800 7.1000 85.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.6400 6.9500 98.10 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.5700 7.7200 4000.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-19 101.5300 7.7500 1000.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 101.0600 7.8300 50.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60% 27-Feb-19 101.4700 7.7500 1000.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 87.6800 6.9500 8.30 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.8100 7.8500 100.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2300 7.2900 1000.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.5900 7.7800 100.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 99.8600 7.9900 250.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0000 6.9000 300.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.3900 7.2700 35.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 30-Mar-20 100.3800 7.7500 270.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 105.5500 10.3600 1.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 101.7385 7.8200 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.8000 7.3500 60.00 INE020B08484 REC 0.00% 03-Feb-21 76.8200 7.0200 10.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-21 101.4400 8.6200 1900.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.9700 8.6000 250.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.5700 7.6000 500.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY 8.00% 31-Jan-22 99.0548 8.2300 500.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-22 101.4400 8.6600 1900.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.9400 8.1500 400.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE 10.75% 13-Aug-22 101.7000 10.2900 50.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 01-Nov-22 100.9400 8.1500 800.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-23 101.4400 8.9200 900.00 INE134E08FT5 POWER FINANCE CORPORATION 8.19% 14-Jun-23 101.1500 7.9300 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.3000 77.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-24 102.4300 8.7500 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 9.00% 14-Oct-24 104.9200 8.1500 350.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 100.9900 10.6400 38.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION 11.80% 03-Jan-25 102.6500 11.5900 1.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 14-Feb-25 102.6900 8.7500 150.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.1500 9.7500 4.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 101.7500 7.8700 20.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.5700 8.5800 650.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1500 8.4400 20.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.3400 3.20 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 98.7300 7.8000 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 99.1700 9.2600 5.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.44% 27-Oct-26 102.4500 9.2300 1.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 10.0300 1.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.1200 8.7100 12.00 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 95.4000 7.9200 15.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 96.1800 7.9300 200.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE 8.10% 23-Feb-27 113.8500 6.2600 15.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.85% 06-Mar-27 100.2500 7.9600 105.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 118.3200 6.1700 40.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 117.7700 6.2300 2.00 INE020B07HP8 REC 8.46% 24-Sep-28 118.2100 6.1900 3.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 117.6800 6.1900 3.20 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5500 9.0700 23.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE 7.28% 21-Dec-30 109.6500 6.2000 12.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 111.1100 6.1800 10.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.35% 22-Mar-31 111.0500 6.1400 5.90 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.0500 6.1500 5.00 INE206D08402 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.13% 28-Mar-31 103.1300 7.9100 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 560.00 INE128M08011 LNT METRO RAIL (HYDERABAD) 9.81% 18-Jun-35 117.1968 8.6000 400.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Mar-99 98.4600 10.1000 100.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Mar-99 96.2300 0.0000 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.3500 10.7800 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.9000 0.0000 21.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% 31-Dec-99 101.5000 10.4600 1.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8400 0.0000 1.00 NSE === INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.0886 6.7600 2.00 INE804I07RK0 ECL FINANCE LIMITED -- 10-Apr-17 152.6900 0.0000 1.00 INE752E07IC6 PGC 9.64% 31-May-17 100.5544 6.4150 150.00 INE186N07092 EQUITAS MICRO FINANCE PRIVATE 12.50% 16-Jun-17 100.9500 8.3500 750.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 27-Jun-17 162.1000 0.0000 4.50 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 27-Jun-17 172.1000 0.0000 1.20 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jul-17 143.2900 0.0000 1.00 INE134E08FY5 PFC 9.11% 07-Jul-17 100.6140 6.6500 250.00 INE134E08EW2 PFC 9.27% 21-Aug-17 100.9334 6.6400 250.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.81% 31-Aug-17 100.4753 7.3600 700.00 INE134E08HY1 PFC 7.88% 21-Oct-17 100.5340 6.7200 500.00 INE134E08HY1 PFC 7.88% 21-Oct-17 100.5340 6.7200 500.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.8760 7.2600 20.00 INE092T08204 IDFC BANK LIMITED 8.95% 17-Jan-18 100.2500 8.5100 6.00 INE759E07418 L&T FINCORP LIMITED 9.20% 19-Jan-18 101.0521 7.7500 500.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.99% 29-Jan-18 101.4511 7.1382 900.00 INE092T08220 IDFC BANK LIMITED 9.10% 08-Feb-18 99.9300 9.1000 1.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.8699 7.4000 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.8699 7.4000 500.00 INE092T08AA4 IDFC BANK LIMITED -- 05-Apr-18 117.6432 7.5000 2000.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 101.5855 7.7800 200.00 INE296A07KZ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.48% 23-Apr-18 100.7006 7.7600 250.00 INE092T08782 IDFC BANK LIMITED 8.35% 10-May-18 99.1600 9.1000 1.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.3976 7.0263 500.00 INE134E08IU7 PFC 6.90% 16-Jul-18 99.7300 7.1584 1250.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.4450 7.7100 1500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.4450 7.7100 1500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.4914 7.7000 100.00 INE134E08AY6 PFC 10.85% 11-Aug-18 104.5671 7.2200 50.00 INE134E08AY6 PFC 10.85% 11-Aug-18 104.5671 7.2200 50.00 INE804I07M67 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Aug-18 109.5590 0.0000 2.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION 8.28% 04-Sep-18 101.3574 7.2200 760.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.15% 16-Sep-18 100.0000 7.2000 3450.00 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Sep-18 114.8000 0.0000 5.50 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Sep-18 107.0000 0.0000 2.50 INE916DA7MU7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 24-Oct-18 99.7851 7.8400 2100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 103.3470 7.6000 15.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 19-Jan-19 103.3470 7.6000 15.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.5819 7.7200 6000.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.5819 7.7200 2000.00 INE477A07126 CANFIN HOMES LIMITED 8.41% 30-Jan-19 100.9542 7.8300 100.00 INE020B07IA8 REC 9.63% 05-Feb-19 104.0359 7.2500 20.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 101.5341 7.7500 1000.00 INE756I07BA7 HDB FINANCIAL SERVICES 7.75% 22-Feb-19 99.9800 7.7518 500.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 101.0600 7.8300 50.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.60% 27-Feb-19 101.4691 7.7499 1000.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 87.2839 7.2000 8.30 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.39% 15-Mar-19 101.1850 7.7200 50.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.8090 7.8500 100.00 INE093J07MC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Apr-19 119.9750 0.0000 30.00 INE093J07LY2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 07-Apr-19 109.0000 0.0000 2.50 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jun-19 118.0000 0.0000 3.00 INE163N08024 ONGC PETRO ADDITIONS 8.75% 02-Jul-19 101.6656 7.3000 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.10% 16-Aug-19 100.5800 8.7781 100.00 INE859C07014 IKF FINANCE LIMITED 11.50% 06-Jan-20 100.0000 11.4600 25.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.2315 7.2900 1000.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.3843 7.2800 140.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.5177 7.2700 140.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 99.8567 7.9900 250.00 INE020B08823 REC 8.87% 08-Mar-20 103.9135 7.3500 140.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0000 6.8896 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE 6.73% 23-Mar-20 98.6813 7.2500 140.00 INE413O07148 PRIME PUBLISHING PRIVATE -- 30-Mar-20 98.7189 9.9500 1000.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 30-Mar-20 100.3774 7.7500 300.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.2858 7.8000 250.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.2858 7.8000 250.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.4688 7.8500 10.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 100.0000 9.4073 100.00 INE121A07NJ7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.10% 16-Apr-20 99.7559 8.2000 500.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 101.7385 7.8200 250.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.5984 7.7500 4.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.2375 7.8500 82.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.0000 7.6900 250.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.8006 7.8000 250.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.8006 7.8000 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.3913 7.8600 580.00 INE020B08476 REC 0.00% 15-Dec-20 77.0898 7.2000 869.70 INE020B08476 REC 0.00% 15-Dec-20 77.0898 7.2000 869.70 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 102.2446 7.9000 78.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE 10.70% 02-May-21 104.8145 9.1535 50.00 INE013A071E0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.90% 09-Sep-21 100.9663 8.6001 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 99.9500 8.7334 4.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.0598 7.6346 50.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 98.5651 7.6000 500.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 100.6000 10.0000 5.50 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.9449 8.1500 800.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 106.7900 7.2900 3.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.4494 8.1800 95.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.9449 8.1500 400.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Jun-22 99.7000 8.7393 25.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.5603 9.2800 18.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.8547 9.5461 2.00 INE557F07017 NATIONAL HOUSING BANK 7.19% 14-Dec-22 104.4649 6.2300 30.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.18% 19-Feb-23 104.5572 6.2300 15.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 100.2176 8.0000 750.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.8901 7.5296 850.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.25% 09-Sep-23 99.5018 9.3300 326.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.0287 7.9800 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.0287 7.9800 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.9732 7.9900 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 97.9732 7.9900 480.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.34% 28-Aug-24 106.2360 8.1665 400.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 104.8500 8.1000 250.00 INE752E07LY4 PGC 8.93% 20-Oct-24 106.6700 7.7200 1.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 103.2827 8.0500 30.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7400 1.00 INE001A07NN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 25-Feb-25 102.1818 8.0600 100.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 100.9340 7.9400 480.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 100.9340 7.9400 250.00 INE306N08151 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.17% 30-Mar-26 102.7800 8.7000 45.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.0900 7.9500 47.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.44% 01-Jun-26 102.1911 8.0800 400.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.8500 8.6850 16.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.46% 15-Jun-26 102.7100 8.0200 110.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.5734 8.5800 651.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.9000 8.4800 70.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 99.3600 9.3840 95.60 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0900 2.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.7900 8.7500 2.00 INE514E08FG5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.62% 01-Sep-26 98.6292 7.8150 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.2454 8.0501 471.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.4392 8.0200 450.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.15% 26-Sep-26 100.3479 9.0726 242.60 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.3110 8.5400 200.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.4100 7.9117 150.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 102.6100 9.2000 68.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 96.8154 8.4300 300.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 98.0470 7.8000 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.1800 8.7000 189.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES 8.05% 04-Dec-26 99.2533 8.1500 119.00 INE134E08IO0 PFC 7.23% 05-Jan-27 95.3439 7.9200 250.00 INE134E08IP7 PFC 7.10% 11-Jan-27 95.8066 7.8587 27.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 99.3400 7.8400 15.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY 7.90% 03-Mar-27 100.6500 7.9500 115.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.85% 06-Mar-27 100.1000 7.9900 121.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 100.0000 7.9500 1000.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 118.5500 6.1433 600.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION 8.46% 30-Aug-28 118.5500 6.1436 80.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0000 9.1500 6000.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.0000 10.2200 2218.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.3700 11.2300 150.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2700 11.4800 7.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.05% PERPETUAL 101.2400 8.8500 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1580 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2900 11.2900 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9200 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1580 9.4000 5.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.28% 18-Sep-30 109.3000 6.2900 51.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.39% 09-Mar-31 107.4000 6.5500 4.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 