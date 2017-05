Mar 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15725.70 NSE 50389.10 ============= TOTAL 66114.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08691 TATA SONS LTD 7.75% 31-Jan-18 100.1000 7.5900 100.00 INE001A07OV4 HDFC LTD 8.38% 09-Mar-18 100.9300 7.3300 250.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LTD 0.00% 20-Mar-18 119.3900 7.3800 50.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 06-Apr-18 101.6500 8.3500 11.00 INE001A07NO1 HDFC LTD 8.70% 26-Apr-18 101.0700 7.6700 100.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LTD 9.30% 27-Apr-18 101.5000 7.8000 150.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LTD 9.10% 29-May-18 101.3700 7.8000 250.00 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 08-Jun-18 100.9000 7.8000 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.3800 7.0500 20.00 INE001A07QC9 HDFC LTD 7.45% 14-Jun-18 100.0000 7.6200 3250.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LTD 8.90% 29-Jun-18 101.2200 7.8000 100.00 INE094O08011 DAIMLER FINANCIAL SERVICES 8.35% 31-Aug-18 100.2500 8.1000 150.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND 0.00% 17-Sep-18 124.6700 13.0000 280.00 INE916DA7MU7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.66% 24-Oct-18 99.7900 7.8400 400.00 INE848E07609 NHPC LTD 8.49% 26-Nov-18 102.0000 7.1500 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.7200 7.1500 100.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 102.5100 7.2000 100.00 INE895D08709 TATA SONS LTD 7.80% 31-Jan-19 99.7500 7.9300 15.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 87.7300 6.9500 8.30 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.63% 17-Jun-19 101.4900 7.8500 100.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LTD 18.00% 30-Jun-19 75.0000 19.2700 27.00 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4200 2.70 INE522D07AA6 MANAPPURAM FINANCE LTD 10.15% 12-Sep-19 100.7300 9.7500 80.00 INE248U07533 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 14-Nov-19 104.7300 9.0000 8.40 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 104.2100 8.3200 80.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LTD 10.85% 31-Dec-19 105.1800 8.6500 78.00 INE010A07190 PRISM CEMENT LTD 10.75% 21-Jan-20 101.2400 9.7500 80.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 30-Jan-20 99.6300 9.1400 80.00 INE895D08717 TATA SONS LTD 7.85% 31-Jan-20 99.5900 8.0000 30.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 102.3400 7.4400 250.00 INE001A07QB1 HDFC LTD 1.50% 30-Mar-20 100.3900 7.7500 120.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LTD 9.87% 06-Apr-20 103.9800 8.5300 80.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LTD 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2400 212.00 INE568Q07060 INCLINE REALTY PRIVATE LTD 9.25% 23-Apr-20 101.7747 8.7000 90.00 INE582L07112 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.25% 23-Apr-20 99.4591 8.3900 80.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 110.1500 8.5800 2.90 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA)PVT LTD 9.15% 30-Apr-20 100.6600 8.8800 80.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 99.9800 7.4300 1000.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.9600 7.4700 113.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORP 0.00% 15-Dec-20 76.8200 7.3000 6.90 INE774D07QG6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.50% 30-Nov-21 98.5900 7.8500 1500.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 100.2000 0.0000 1.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY 8.00% 31-Jan-22 99.1000 8.2200 500.00 INE752E07MO3 PGC LTD 8.40% 27-May-22 103.2200 7.6100 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.1000 7.9700 250.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 112.2700 6.1500 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 102.7000 10.4000 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 103.7900 8.1500 600.00 INE020B08963 REC LTD 8.11% 07-Oct-25 101.2800 7.8800 10.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.3700 8.0100 880.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.3800 7.8700 11.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 99.2000 9.3900 914.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.5000 9.0000 500.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.5700 8.8900 7.00 INE975G08215 IL FS TRANSPORTATION NETWORKS LIMI 9.44% 27-Oct-26 100.6000 9.5500 133.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 9.05% 08-Mar-27 100.0500 9.0300 55.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.40% 27-May-27 103.5400 7.8700 400.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.7200 6.2300 6.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 118.9400 6.1000 2.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.0200 9.1400 55.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 109.2900 6.2400 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 109.3400 6.3200 55.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 450.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 100.0000 9.3900 350.00 INE261F08725 NABARD 7.16% 12-Jan-32 95.3328 7.8400 150.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.4800 8.5600 32.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 12.95% 26-Dec-99 110.7000 10.0000 0.50 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.8900 0.0000 450.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 107.7300 9.6500 45.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.0200 9.8500 30.00 NSE === INE660A07KK8 SUNDARAM FINANCE LTD 9.85% 02-May-17 100.2669 6.9100 500.00 INE660A07KK8 SUNDARAM FINANCE LTD 9.85% 02-May-17 100.2669 6.9100 500.00 INE958G07BI6 RELIGARE FINVEST LTD 10.30% 18-May-17 100.1752 8.5300 1000.00 INE001A07IM5 HDFC LTD 9.70% 07-Jun-17 100.5268 6.6850 150.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.74% 09-Jun-17 100.5714 7.2650 154.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.5390 6.8000 50.00 INE953L07164 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.75% 22-Jul-17 100.9205 9.1829 50.00 INE660A07NE5 SUNDARAM FINANCE LTD 8.81% 31-Aug-17 100.4763 7.3500 100.00 INE445L08144 NABHA POWER LTD 9.40% 11-Sep-17 101.1034 6.7199 150.00 INE445L08177 NABHA POWER LTD 9.40% 17-Oct-17 101.3494 6.8298 200.00 INE752E07KC2 PGC LTD 8.85% 19-Oct-17 101.0572 6.7100 100.00 INE752E07KC2 PGC LTD 8.85% 19-Oct-17 101.0572 6.8040 100.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LTD 10.00% 10-Nov-17 101.6213 7.1200 176.00 INE001A07PQ1 HDFC LTD 7.67% 23-Nov-17 100.1898 7.2000 250.00 INE001A07PQ1 HDFC LTD 7.67% 23-Nov-17 100.1898 7.2000 250.00 INE001A07PQ1 HDFC LTD 7.67% 23-Nov-17 100.1898 7.2000 500.00 INE660A07NM8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.70% 08-Dec-17 100.7974 7.3500 150.00 INE660A07NM8 SUNDARAM FINANCE LTD 8.70% 08-Dec-17 100.7974 7.4255 50.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 101.4563 6.9761 318.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.70% 01-Feb-18 101.4579 6.8500 750.00 INE092T08949 IDFC BANK LTD 8.43% 02-Feb-18 98.8000 9.8800 9.00 INE001A07OV4 HDFC LTD 8.38% 09-Mar-18 100.9341 7.3299 250.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LTD 10.45% 12-Mar-18 101.9551 8.3200 1500.00 INE958G07AH0 RELIGARE FINVEST LTD 0.00% 15-Mar-18 121.4032 9.0750 16.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT 0.00% 15-Mar-18 123.1466 8.9750 10.00 INE115A07GV8 LIC HOUSING FINANCE LTD 0.00% 20-Mar-18 119.4739 7.3300 50.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LTD 9.30% 27-Apr-18 101.4975 7.8000 150.00 INE881J07DO8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 11-May-18 99.9241 10.3300 200.00 INE660A07JS3 SUNDARAM FINANCE LTD 6.90% 29-May-18 101.3740 7.8000 250.00 INE001A07QC9 HDFC LTD 7.45% 14-Jun-18 99.7958 7.6700 2500.00 INE148I07EY1 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.00% 20-Jun-18 100.3552 7.1950 1140.00 INE660A07NC9 SUNDARAM FINANCE LTD 8.90% 29-Jun-18 101.2222 7.8000 100.00 INE516T07014 ANSAL URBAN CONDOMINIUMS PVT RESET 28-Jul-18 100.0000 21.7500 260.00 INE752E07IO1 PGC LTD 9.35% 29-Aug-18 102.8351 7.1500 50.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 6.88% 03-Sep-18 100.0000 6.9100 2500.00 INE053F07975 IRFC LTD 7.15% 16-Sep-18 100.0000 7.2152 550.00 INE093J07EG4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 27-Sep-18 101.6000 0.0000 19.50 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 27-Sep-18 107.0000 0.0000 3.50 INE013A072G3 RELIANCE CAPITAL LTD -- 05-Oct-18 103.5000 0.0000 2.00 INE093J07EM2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 10-Oct-18 101.7500 0.0000 2.50 INE916DA7MU7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.66% 24-Oct-18 99.7851 7.8400 400.00 INE848E07609 NHPC LTD 8.49% 26-Nov-18 101.9978 7.1500 100.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.7194 7.1500 100.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 102.5078 7.2000 100.00 INE001A07QA3 HDFC LTD 7.49% 25-Jan-19 99.5690 8.0000 750.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.61% 12-Mar-19 101.4080 7.8950 500.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.61% 12-Mar-19 101.4080 7.8950 500.00 INE093J07HS2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 28-Mar-19 125.0000 0.0000 4.10 INE918T07012 HERO WIND ENERGY PRIVATE LTD -- 08-Apr-19 114.0333 10.1604 14.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 30-Apr-19 122.0000 0.0000 3.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.79% 10-May-19 100.0000 7.8075 750.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.5339 6.6049 300.00 INE756I07910 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.63% 17-Jun-19 101.4891 7.8500 100.00 INE093J07LD6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 01-Jul-19 115.0000 0.0000 2.10 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY L 19-Jul-19 124.4000 0.0000 8.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 100.6392 8.7500 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 16-Aug-19 100.6392 8.7500 100.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.6997 8.6798 50.00 INE001A07PM0 HDFC LTD 7.95% 23-Sep-19 100.2987 7.7900 500.00 INE001A07PM0 HDFC LTD 7.95% 23-Sep-19 100.2987 7.7900 250.00 INE755K07223 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 8.65% 19-Oct-19 100.5430 8.3700 500.00 INE001A07PU3 HDFC LTD 7.80% 11-Nov-19 99.9565 7.7900 250.00 INE001A07PU3 HDFC LTD 7.80% 11-Nov-19 99.9565 7.7900 250.00 INE859C07014 IKF FINANCE LTD 11.50% 06-Jan-20 100.0063 11.4500 25.00 INE010A07190 PRISM CEMENT LTD -- 21-Jan-20 101.2434 9.7485 80.00 INE735N08052 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 8.10% 31-Jan-20 99.6583 8.2300 415.00 INE001A07PY5 HDFC LTD -- 12-Feb-20 100.4727 7.7800 230.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 102.3366 7.4400 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.36% 26-Feb-20 102.3434 7.4368 24.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.4401 7.2967 290.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.2678 7.2590 280.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.87% 08-Mar-20 103.7821 7.3935 20.00 INE148I07GR0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.25% 13-Mar-20 100.5102 8.3000 750.00 INE053F07959 IRFC LTD 6.73% 23-Mar-20 98.6416 7.2700 250.00 INE053F07959 IRFC LTD 6.73% 23-Mar-20 98.6058 7.2835 290.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE 9.20% 06-Apr-20 101.4000 8.7500 58.00 INE623B07123 FUTURE RETAIL LTD 10.10% 17-Apr-20 101.9562 9.1550 350.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 100.3000 8.2700 20.00 INE270O08025 RKN RETAIL PRIVATE LTD -- 30-Apr-20 100.2655 9.6959 3500.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.6700 7.7200 4.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LTD 7.68% 27-May-20 100.0000 7.6700 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.0100 7.4234 3900.00 INE205A07030 VEDANTA LTD 9.45% 17-Aug-20 104.5825 8.0720 40.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.35% 23-Oct-20 101.3299 7.8800 500.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.35% 23-Oct-20 101.3299 7.8800 500.00 INE001A07FW0 HDFC LTD 8.98% 26-Nov-20 103.4114 7.8500 100.00 INE001A07FW0 HDFC LTD 8.98% 26-Nov-20 103.4114 7.8500 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 18-Mar-21 109.0400 9.2500 1.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.90% 26-Sep-21 99.8517 8.9100 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.90% 26-Sep-21 99.8517 8.9097 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 8.90% 26-Sep-21 100.1569 8.8305 150.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.1000 10.0000 1.20 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PVT -- 31-Jan-22 99.3626 8.1500 1000.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LTD 8.05% 23-Feb-22 99.7269 8.1100 4.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF 8.40% 27-May-22 103.2200 7.6100 50.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.65% 06-Jun-22 99.8500 8.6900 218.20 INE031A07857 HOUSING AND URBANK 7.34% 16-Feb-23 104.9228 6.3100 49.90 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 98.1500 9.6500 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 99.5584 9.3220 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 98.1027 7.9650 250.00 INE001A07MS4 HDFC LTD 9.24% 24-Jun-24 106.0895 8.0800 200.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 106.6500 8.4764 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 103.7925 8.1500 600.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.57% 21-Dec-24 104.3000 7.8069 19.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7400 3.00 INE110L08060 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.00% 21-Jan-25 103.5999 8.3481 100.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 105.0375 7.8800 5.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 101.3000 7.8800 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 108.0400 7.0424 2.50 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.45% 22-May-26 102.5554 8.0400 9.00 INE238A08393 AXIS BANK LTD 8.50% 27-May-26 102.4412 8.1000 200.00 INE001A07PB3 HDFC LTD 8.44% 01-Jun-26 102.3198 8.0600 400.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 101.9500 8.6700 6.00 INE001A07PC1 HDFC LTD 8.46% 15-Jun-26 102.3200 8.0800 60.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.48% 29-Jun-26 102.5583 8.0625 1000.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.30% 29-Jun-26 100.3500 9.2300 14.50 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 21-Jul-26 103.7500 8.2500 1.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LTD 8.80% 05-Aug-26 102.2000 8.4300 22.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.3798 7.8650 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 99.4500 9.3700 8.20 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.6500 8.8800 2.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 99.5690 8.0000 4500.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 9.15% 26-Sep-26 99.1278 9.2700 45.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 98.5000 8.2056 600.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 96.8305 8.4325 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 8.90% 20-Nov-26 100.9700 8.6900 13.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.05% 04-Dec-26 99.3400 8.1400 29.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.54% 30-Dec-26 97.8600 7.8500 200.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.7376 7.8700 17.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 95.6499 7.9681 400.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 96.9488 7.6213 400.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 96.7972 7.8300 2.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.2100 7.8600 83.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 113.8500 6.1850 0.50 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.85% 06-Mar-27 100.4000 7.9400 1.00 INE752E07MT2 PGC LTD 8.40% 27-May-27 103.5414 7.8702 400.00 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 118.4600 6.2500 20.00 INE752E07LR8 PGC LTD 9.30% 04-Sep-29 110.3900 7.9398 750.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 107.5768 7.8850 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.5523 9.2250 319.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.8000 10.0000 150.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.8000 10.0000 100.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 100.1000 9.4800 80.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0000 11.6000 54.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 99.1000 11.3000 15.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SER 9.05% PERPETUAL 101.2400 8.8500 12.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2100 11.3200 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9200 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.3300 10.2000 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 10.75% PERPETUAL 101.8000 10.4126 1.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.5523 9.2250 250.00 INE136E07QL6 CITICFIN -- - 166.7200 - 64.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LTD 9.20% PERPETUAL 100.1711 9.1550 150.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 98.2124 9.2125 150.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 109.5900 6.2100 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 110.2500 6.2200 0.90 INE906B07EO8 NHAI 7.39% 09-Mar-31 107.6000 6.5000 4.60 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.2000 6.5000 3.00 INE053F07884 IRFC LTD 7.35% 22-Mar-31 110.5000 6.2000 0.90 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.6367 7.8699 1650.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 95.6367 7.8700 1650.00 INE261F08725 NABARD 7.16% 12-Jan-32 95.3328 7.8350 150.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 101.0677 9.0280 254.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 98.6000 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com