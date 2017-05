Mar 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14795.00 NSE 74375.20 ============= TOTAL 89170.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07N17 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-17 109.3100 9.0000 10.00 INE148I07EX3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-17 100.3400 7.1500 450.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5700 7.1600 250.00 INE115A07JE8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 15-Jun-17 100.3800 6.6500 2885.00 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.90% 15-Jun-17 100.2500 7.6300 312.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.4500 6.9000 250.00 INE959P07048 SURAKSHA REALTY LIMITED 0.00% 18-Jul-17 102.1452 9.1900 200.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 156.4700 12.0000 2.50 INE891K07176 AXIS FINANCE LIMITED 8.53% 27-Nov-17 100.7119 7.2500 250.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LTD 9.50% 11-Jan-18 101.4000 7.5300 250.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.91% 14-Mar-18 100.3600 7.5000 1000.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.7300 8.2900 50.00 INE523H07551 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 06-Apr-18 101.6700 8.3500 14.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 16-May-18 119.6600 7.8000 500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.2700 7.1000 100.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 99.7200 7.9000 500.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.5000 7.2000 550.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.8200 7.6500 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.6400 8.7500 100.00 INE248U07533 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Nov-19 104.7300 9.0000 8.40 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.9700 7.8500 50.00 INE114W07012 GENIE COMMERCIAL VENTURES PRIVATE 0.00% 28-Nov-19 105.7500 3.50 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8200 7.3800 80.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.0500 7.4100 200.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 99.0000 7.8500 900.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 77.5900 7.0200 6.90 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.1400 7.6800 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8900 8.9000 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 99.1700 7.6000 50.00 INE774D07QG6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.50% 30-Nov-21 98.7100 7.8200 750.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 100.2000 0.0000 1.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.50% 07-Dec-21 108.3500 0.0000 1.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.4600 7.5500 2800.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 99.2500 10.0400 2.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-22 103.2200 7.6100 50.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.4300 8.4500 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6600 9.3000 0.70 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.0300 7.9800 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 3.4700 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.5900 8.1000 100.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED 8.67% 03-Jan-25 102.2600 8.2500 200.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 103.0000 7.9700 8.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 102.3800 8.1100 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.9800 8.6600 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.0000 9.1800 200.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.5000 9.0000 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.5700 8.0000 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2200 9.2500 8.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0300 8.7200 3.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 95.9900 7.8200 2.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.90% 03-Mar-27 98.0000 8.3600 100.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 08-Mar-27 101.0500 0.0000 4.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 98.0000 8.1900 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.6300 7.8500 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 118.3400 6.1700 6.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.48% 22-Nov-28 117.1800 6.3500 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 109.3200 6.2400 50.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.7800 6.3100 10.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 101.4000 7.9300 7.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 450.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 112.0000 6.2800 10.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.0400 9.4500 200.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.5000 11.1100 66.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.2700 0.0000 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.6000 0.0000 17.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 100.5000 10.6300 10.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5800 9.4500 4.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 111.8400 0.0000 1.00 NSE === INE866I07AO7 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 18-Apr-17 111.0543 10.0000 50.00 INE857Q07026 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 9.15% 17-May-17 100.2778 6.8300 250.00 INE535H07555 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.04% 30-May-17 100.3213 7.2800 1000.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.4592 6.7000 500.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 119.1459 7.0100 500.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 119.1459 7.0100 500.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5255 7.0000 25.00 INE148I07EX3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-17 100.3365 7.1500 450.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED 09-Jun-17 163.5200 0.0000 2.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.4546 6.9000 250.00 INE148I07CH0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 19-Jun-17 100.4002 7.1299 320.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.9434 6.6025 250.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED - 05-Sep-17 157.9350 0.0000 2.50 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 147.4000 0.0000 5.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 158.7950 0.0000 1.40 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 100.7381 8.6500 420.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.5440 6.6975 500.00 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED 13-Nov-17 149.3760 0.0000 2.00 INE891K07176 AXIS FINANCE LIMITED 8.53% 27-Nov-17 100.7130 7.2500 250.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.4593 7.3162 500.00 INE296A07856 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.50% 11-Jan-18 101.3963 7.5300 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.4523 6.8500 3.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1214 6.8530 600.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.9321 7.3277 750.00 INE660A07OA1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.90% 14-Mar-18 100.3585 7.5000 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 100.8940 7.6000 500.00 INE148I07BO8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 19-Mar-18 100.9631 8.2500 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 100.8940 7.6000 500.00 INE148I07BO8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 19-Mar-18 100.9631 8.2500 500.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.75% 28-Mar-18 100.0796 7.6739 1150.00 INE756I07555 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 16-May-18 119.6581 7.8000 500.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.6290 8.5575 2350.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.1275 8.0600 50.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.2731 7.1000 100.00 INE093J07CL8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Jun-18 120.2000 0.0000 2.50 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.3002 7.1000 1.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.8183 7.6500 1000.00 INE093J07DG6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 132.0000 0.0000 3.50 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 101.3978 7.1000 50.00 INE556F09510 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.27% 20-Jun-18 101.3978 7.1000 50.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 99.9400 7.2462 1150.00 INE121A07MG5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.70% 17-Sep-18 100.8038 8.0600 50.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 99.8148 7.8000 250.00 INE660A07OE3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.72% 08-Oct-18 99.8148 7.8000 250.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 99.7237 7.9000 500.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.5038 7.2000 550.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.1800 7.3000 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.1800 7.3000 250.00 INE155A08274 TATA MOTORS LIMITED 8.25% 28-Jan-19 100.8483 7.7600 210.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.3981 7.9000 500.00 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.3981 7.9000 500.00 INE093J07HS2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Mar-19 125.0000 0.0000 2.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.5518 7.2040 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.8538 7.3800 1250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.8538 7.3800 1250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.8168 7.6500 50.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 30-Apr-19 114.1000 0.0000 2.50 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.0000 7.7720 150.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.12% 10-Jun-19 101.2777 7.4918 50.00 INE163N08024 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 8.75% 02-Jul-19 101.5926 7.3500 1500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.5328 8.8000 200.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.5328 8.8000 100.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.4283 7.9394 5.20 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.6683 7.3800 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.6683 7.3800 400.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 102.8239 7.3204 2250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 101.9667 7.8500 50.00 INE121A07NC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 28-Nov-19 99.7926 8.1600 350.00 INE658R07190 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD - 01-Jan-20 105.4098 10.0000 20.00 INE658R07182 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD - 01-Jan-20 105.5622 10.2500 10.00 INE658R07208 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD - 02-Jan-20 105.3940 10.0100 18.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.7500 8.6751 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4351 7.4000 230.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4351 7.4000 230.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.0000 6.8900 400.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0197 7.8700 99.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED - 30-Mar-20 100.7263 9.3750 500.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 100.9000 9.7453 100.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 100.9000 9.7453 400.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.6500 8.7500 222.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 15-Apr-20 99.6729 9.0000 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.38% 27-Apr-20 102.0921 7.6000 20.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 101.7100 7.8300 400.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 102.8000 8.8100 2.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.9227 7.6000 1.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.0200 7.6800 1000.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.0500 7.4088 1000.00 INE093J07QT1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 22-Jun-20 100.0000 0.0000 10.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.7867 7.3502 50.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.7129 7.8300 250.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.7129 7.8300 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.7732 7.5300 350.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.7732 7.5300 350.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.7211 7.4807 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0000 7.5107 6950.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.1708 7.4100 150.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.1708 7.4100 150.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.6593 7.4600 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.6593 7.4600 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.7700 7.7392 60.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.98% 26-Nov-20 103.4673 7.8300 100.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.6898 7.7606 3.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 101.1355 8.0500 250.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 101.1355 8.0500 250.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 101.6791 7.5000 950.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.8499 7.5500 200.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA - 27-May-21 101.6791 7.5000 700.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.8499 7.5500 100.00 INE647O08065 ADITYA BIRLA FASHION AND RETAIL LTD - 17-Jun-21 99.8736 7.8500 1250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 105.3100 7.9000 5.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.0676 7.7047 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 99.8879 8.9000 50.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.1732 7.6000 150.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.6595 7.5750 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.8674 7.6500 50.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 96.6407 7.5718 200.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 96.7801 7.5386 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.2523 7.5750 300.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.2523 7.5750 50.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD - 21-Dec-21 98.5574 7.5600 750.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.2342 7.6096 3600.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 98.3543 7.5825 100.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.1700 9.9900 16.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 102.4105 7.5728 50.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 100.4548 9.8600 60.00 INE752E07MO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-22 103.2182 7.6100 50.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.7500 8.7200 30.60 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 104.4304 8.4500 50.00 INE516Q08174 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED 13.00% 15-Jul-22 100.0000 13.8000 150.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 104.4532 9.3000 5.00 INE465N07140 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-22 102.0014 8.7654 84.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.3001 7.5900 100.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 101.1709 7.3162 200.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 104.8000 7.8600 4.00 INE465N07157 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-23 101.4975 8.9090 243.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 102.2500 7.9500 220.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.1500 9.6500 119.50 INE465N07165 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 30-Sep-23 101.5832 8.9099 249.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.1032 7.9650 200.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.1032 7.9650 180.00 INE465N07173 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-24 101.1976 9.0037 258.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.5535 8.3200 300.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 106.1215 8.1000 400.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 106.1215 8.1000 400.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 102.4000 8.7500 6.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 103.6817 7.9100 115.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 103.6817 7.9113 100.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 103.1651 8.0700 68.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.1320 7.8900 300.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 102.1320 7.8900 200.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.6200 7.8100 14.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 101.5006 8.0300 85.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 105.2500 7.8500 5.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.0000 10.3600 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 109.0500 7.2500 18.30 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 102.3926 8.0100 880.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 102.4415 8.1000 200.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.0665 8.6500 62.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 101.6909 8.7100 50.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 102.5500 8.0450 20.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 102.8500 8.0200 500.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.3000 9.4303 3.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.4900 7.8500 14.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 100.7775 8.6000 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6800 9.3300 161.00 INE202B07HP2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 8.93% 16-Aug-26 101.6000 9.0200 2.20 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.4891 9.3680 1.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8800 107.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.5490 8.0031 4050.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.9367 7.5000 50.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.7700 9.1700 56.00 INE812V07013 THDC INDIA LIMITED 7.59% 03-Oct-26 101.1706 7.4000 50.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.4000 7.9130 523.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.3800 7.9161 800.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 97.5000 8.3200 300.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 97.8100 7.8364 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.9700 8.7300 36.00 INE756I08116 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.05% 04-Dec-26 99.2000 8.1600 3.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 97.7277 7.8697 250.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 97.7277 7.8700 250.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.9294 7.8400 26.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 100.0200 7.3416 152.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.5300 7.8100 150.00 INE121H07BT6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 20-Feb-27 100.2900 8.4471 28.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.90% 03-Mar-27 100.6700 7.9000 350.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 100.0900 350.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 100.6307 7.8500 350.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-28 103.5354 7.9000 400.00 INE752E07MU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-28 103.5354 7.9000 400.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.3928 6.1600 100.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 117.9772 6.1600 200.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-29 103.7335 7.9000 400.00 INE752E07MV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-29 103.7335 7.9000 400.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 107.7000 7.8700 100.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.7500 9.2092 2000.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.0000 10.2177 1026.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.3500 9.1000 327.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 99.0000 11.4100 190.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 98.9598 11.3500 115.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 101.0000 8.8900 32.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 101.7500 10.4200 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.8200 11.3266 8.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.0907 9.4000 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9200 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 107.4000 9.4400 1.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1459 9.4000 4.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.1943 9.2175 250.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 103.9167 7.9000 250.00 INE752E07MW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-30 103.9167 7.9000 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.1584 6.1500 46.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.5598 7.3000 650.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 95.6367 7.8700 600.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.2564 9.5000 90.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 100.0000 7.8528 950.00 INE528G09079 YES BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 103.8500 8.5200 14.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.8500 11.1500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com