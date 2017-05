Mar 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16,714.29 NSE 87,976.30 ============= TOTAL 104690.59 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07N17 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 10-Apr-17 109.3400 9.0000 10.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.5300 6.6500 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 11-Jun-17 100.5500 6.6500 100.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 158.8500 8.5000 27.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 103.3400 7.2500 100.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 98.2400 0.4000 1050.0 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 21-Dec-17 100.2900 7.3000 200.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 99.8600 8.3300 60.00 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.05% 22-May-18 101.2000 7.8900 100.00 INE580B07315 GRUH FINANCE LIMITED 9.07% 08-Jun-18 101.6300 7.6500 1000.0 INE916DA7LE3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 08-Jun-18 100.8900 7.8000 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 99.8700 7.6000 1750.0 INE671H07186 SOBHA LIMITED 12.00% 29-Jul-18 98.7500 12.9200 1.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1800 7.4000 1500.0 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.86% 02-Dec-18 99.4928 8.1500 400.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA P 8.22% 15-Feb-19 99.9100 8.2600 84.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 24-Jul-19 101.4000 7.7700 200.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.6500 8.7500 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.0500 7.7500 40.00 INE00IA07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.48% 18-Nov-19 99.3573 7.7400 500.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 102.5500 10.1000 10.00 INE519Q08012 DISHA MICROFIN PRIVATE LIMITED 11.35% 13-Jan-20 101.6719 10.6000 19.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.1600 7.8300 50.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 13-Mar-20 102.1800 7.8000 250.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 1.50 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.0303 7.7800 250.00 INE296A07KH7 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 23-Mar-20 102.4346 7.9000 250.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.50% 30-Mar-20 100.3700 7.7600 120.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 102.2900 7.7900 115.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.8300 7.5300 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.2600 7.4100 100.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 99.4000 10.1100 949.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 12.50% 07-Dec-21 109.2300 0.0000 1.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.2500 7.5800 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 98.4500 7.5300 1012.0 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.5800 9.8200 10.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.0000 9.1500 90.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.4300 7.5300 900.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 129.8900 8.5400 40.00 INE953L08063 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 13.35% 27-May-22 111.6800 10.6500 18.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 8.93% 20-Oct-22 105.3200 7.7000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7400 9.2800 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.2800 7.9300 19.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0900 0.0000 1.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 22-Aug-25 102.7900 8.7500 10.00 INE906B07EE9 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.11% 18-Sep-25 105.2000 6.3100 100.00 INE514E08EP9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 102.4300 7.8300 250.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.14% 11-Jan-26 105.5300 6.3000 377.83 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SE 9.00% 06-Jun-26 102.1400 8.6400 1.10 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 7.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.7200 9.0000 501.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.5000 8.9000 217.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.4500 9.2200 5.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 4.50 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0900 8.7100 28.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.05% 08-Mar-27 100.9300 0.0000 11.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.5500 7.7900 850.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.5800 6.2500 26.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.9800 6.3000 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 100.1000 9.2500 49.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.28% 21-Dec-30 109.5400 6.2200 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 109.0000 6.3500 42.85 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 110.4700 6.2400 2.50 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 109.8700 6.3000 50.00 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 97.2900 7.8000 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 450.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.8600 9.5800 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0800 0.0000 102.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.5200 9.0200 33.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.6500 5.0700 46.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.7000 1.4800 23.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.8900 0.0000 300.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.4000 11.1600 22.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.8900 5.0000 20.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 107.2000 9.7000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2000 9.6000 2.00 NSE === INE804I07N17 ECL FINANCE LIMITED SR-B9C603C BR -- 10-Apr-17 109.3380 9.0000 10.00 INE523E07AX4 FAMILY CREDIT LIMITED SR-L OPT-IV 9.02% 17-Apr-17 100.1822 6.8001 32.50 INE296A07FE4 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 17-Apr-17 119.6455 6.7502 25.00 INE660A07MR9 SUNDARAM FINANCE LIMITED SR-N 65 N -- 17-Apr-17 99.5215 6.7497 9.00 INE660N08011 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED -- 28-Apr-17 130.9059 8.3114 500.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 100.2974 7.0400 120.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.3749 6.9733 100.00 INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LT 9.00% 24-May-17 100.2620 6.9117 700.00 INE134E08HL8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 27-May-17 100.2657 6.4300 78.00 INE013A07N46 RELIANCE CAPITAL LIMITED SR-B/303 -- 05-Jun-17 97.4000 0.0000 5.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE L 11.40% 06-Jun-17 100.6541 7.5600 250.00 INE148I07EX3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-17 100.3473 7.0800 200.00 INE523E07CA8 FAMILY CREDIT LIMITED SR-E OPT-2 8 8.80% 20-Jun-17 100.4392 6.8002 10.00 INE916DA7HV5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED SR VI 8.75% 20-Jun-17 100.4573 6.7499 10.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 101.3550 8.4500 450.00 INE148I07779 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10% 18-Aug-17 100.8503 7.4000 50.00 INE306N07HJ9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.55% 10-Nov-17 100.4513 7.5700 400.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 103.3372 7.2501 100.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 100.6714 7.8000 350.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 100.6714 7.8000 350.00 INE114A07877 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.38% 16-Dec-17 100.4812 7.5250 40.00 INE755K07215 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED SR- 9.90% 04-Jan-18 101.0351 8.5000 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.3991 6.9000 10.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1169 6.8530 1250.0 INE953L08162 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 12.25% 15-Mar-18 102.0274 9.9698 22.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.05% 10-Apr-18 101.2970 7.7000 50.00 INE001A07LA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.05% 10-Apr-18 101.2970 7.7000 50.00 INE310L07381 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-18 103.5713 7.6353 9.90 INE306N07740 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.05% 22-May-18 101.1969 7.8900 100.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.5963 8.5865 150.00 INE580B07315 GRUH FINANCE LIMITED 9.07% 08-Jun-18 101.6265 7.6500 1000.0 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 99.8741 7.6000 1750.0 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.2715 7.4800 750.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1845 7.4000 1500.0 INE857Q07067 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 8.90% 03-Aug-18 101.0671 7.9800 100.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 99.9160 7.6100 1000.0 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 99.9160 7.6100 1000.0 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.0000 7.2018 1150.0 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.50% 12-Oct-18 99.6487 7.7000 350.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 100.7213 7.7000 250.00 INE094O08029 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA P 8.20% 02-Nov-18 100.0583 8.1100 500.00 INE756I07AP7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.41% 29-Nov-18 99.4364 7.7400 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8200 7.2400 200.00 INE093J07HS2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED -- 28-Mar-19 125.0000 0.0000 2.10 INE953L07271 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 12.65% 08-Apr-19 104.0946 10.2350 500.00 INE759E07798 L&T FINCORP LIMITED 8.80% 19-Apr-19 100.8942 8.3000 200.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.9490 7.5800 250.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 100.9490 7.5800 250.00 INE015L07345 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 101.5232 9.9148 130.00 INE953L08147 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 12.65% 22-Jun-19 104.2124 10.3950 70.00 INE140A07245 PIRAMAL FINANCE LIMITED -- 19-Jul-19 107.2784 8.8571 500.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.3904 8.4100 200.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 24-Jul-19 101.3957 7.7700 200.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.6381 8.7500 323.38 INE063P08088 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 30-Aug-19 100.8225 9.7000 450.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.6500 8.7513 200.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.3865 7.7500 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.3865 7.7500 500.00 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.3424 7.7800 2000.0 INE115A07JJ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 03-Oct-19 101.3424 7.7800 2000.0 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.7616 7.3399 185.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-19 103.6257 7.3000 50.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.1271 8.0900 40.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.48% 18-Nov-19 99.3573 7.7350 750.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.48% 18-Nov-19 99.3221 7.7500 250.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.1315 7.7800 450.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.1315 7.7800 450.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.2314 7.2649 190.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9039 7.7800 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9039 7.7795 250.00 INE529N07010 GREENKO WIND PROJECTS PRIVATE LIMI 12.25% 14-Dec-19 100.0000 12.8225 500.00 INE396P08041 UTKARSH MICRO FINANCE LIMITED 10.80% 27-Dec-19 102.0938 10.3000 20.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.7005 8.8000 60.00 INE519Q08012 DISHA MICROFIN PRIVATE LIMITED 11.35% 13-Jan-20 101.4457 10.7000 19.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.5359 7.8000 10.00 INE756I07AZ6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.71% 24-Feb-20 99.6029 7.8600 95.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.4295 7.8000 85.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.4527 7.3000 115.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.0100 7.9283 240.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8236 7.3800 90.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 13-Mar-20 102.1805 7.8000 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.3551 7.2900 100.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.0303 7.7800 250.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.0000 7.0000 4300.0 INE296A07KH7 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-159 OPT I -- 23-Mar-20 102.4346 7.9000 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.6199 7.2800 115.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0847 7.8450 39.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 30-Mar-20 100.3742 7.7700 100.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.4678 7.8500 95.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.20% 06-Apr-20 102.1500 8.5600 3.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.2906 7.4800 115.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 101.8148 7.7978 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 100.3000 8.5700 3.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.9243 7.4500 1100.0 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.9243 7.4500 1100.0 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.1300 7.6500 250.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 15-Jun-20 123.1982 7.7800 1000.0 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 15-Jun-20 123.1982 7.7800 1000.0 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.0000 7.4300 1000.0 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 100.0000 7.6300 400.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-20 105.3195 7.3800 50.00 INE608T07019 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES PRIVATE 13.50% 30-Jun-20 104.8485 12.2297 375.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.7690 7.8100 750.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 101.7690 7.8100 750.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.4133 7.5100 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.4133 7.5100 250.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.25% 05-Sep-20 105.5935 9.2373 40.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0100 7.5074 700.00 INE608T07027 NSPIRA MANAGEMENT SERVICES PRIVATE 12.00% 30-Sep-20 104.8485 10.7517 125.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.5424 7.8100 1050.0 INE115A07IE0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.35% 23-Oct-20 101.5424 7.8100 1050.0 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 102.5283 7.8100 260.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 102.5283 7.8100 250.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 98.8252 8.2000 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 105.3840 7.5800 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 105.3840 7.5800 100.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.9205 7.5300 200.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.9205 7.5300 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 106.9064 7.6300 50.00 INE148I07FT8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 16-Aug-21 100.5901 8.6034 150.00 INE148I07FV4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 23-Aug-21 100.5918 8.6033 350.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.6203 7.5500 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.6203 7.5500 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.9404 7.5000 750.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.9404 7.5000 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.2588 7.4075 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.2523 7.5750 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.2523 7.5750 50.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 98.5498 7.6281 40.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 98.5400 7.5300 1000.0 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 98.3500 10.1800 16.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 99.9993 7.4800 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 99.9993 7.4800 250.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 99.9996 7.4800 1650.0 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.0000 7.6000 1850.0 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.1004 7.5750 50.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 100.4551 9.8600 110.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 100.8000 9.7745 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-22 100.3536 7.8300 12.00 INE953L08063 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES LIM 13.35% 27-May-22 110.2851 11.0000 18.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.7500 8.7200 4.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.8486 9.4400 244.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-22 105.3172 7.7000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 105.9701 7.6600 200.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.9380 6.3100 29.87 INE121H08065 ILFS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.55% 28-Feb-23 103.5000 8.7600 1.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 104.5092 7.6500 600.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 104.5092 7.6500 300.00 INE202E07088 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.44% 10-May-23 102.2500 7.9500 200.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.9000 7.8600 43.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.1055 8.2000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7000 9.2900 1218.0 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.0825 6.2600 10.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.4230 7.9000 1519.0 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.4722 7.8900 1100.0 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.2700 7.9300 450.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 111.6169 6.2600 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 106.6955 8.4700 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.6698 10.0424 10.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-24 106.1200 7.8100 2.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 102.8000 8.6400 6.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.2000 7.8200 6.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.4160 7.8450 20.00 INE092T08519 IDFC BANK LIMITED 8.80% 21-Jul-25 103.7500 8.1500 1.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.17% 23-Jul-25 105.4528 6.3063 850.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 105.6201 6.3064 250.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 103.9800 8.5500 20.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.9500 10.3600 42.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 105.3972 6.3056 250.00 INE514E08EP9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 28-Sep-25 102.4340 7.8300 250.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 104.8673 6.3054 400.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.07% 21-Dec-25 104.9847 6.3061 70.50 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 102.4413 8.1000 100.00 INE742F07353 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 9.35% 27-May-26 102.5300 8.9200 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.1500 8.6400 354.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 102.4900 8.0700 200.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LIM 8.99% 24-Jul-26 100.8200 8.8400 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.0000 8.3100 2.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.8600 7.7905 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.6695 7.8200 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 97.9476 7.9326 445.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.7000 9.3300 654.10 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5792 9.3530 1.16 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.5000 8.9000 26.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.5690 8.0000 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 8.9800 349.40 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.0400 8.7200 21.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.3000 8.5400 4.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 98.4200 8.2181 336.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0400 8.7200 61.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 95.6353 7.8750 4.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 100.2600 10.3300 120.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 95.9800 7.8400 9.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 96.5329 7.8300 250.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 96.5329 7.6837 250.00 INE121H07BT6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.50% 20-Feb-27 100.3000 8.4400 22.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDI 7.90% 03-Mar-27 100.6500 7.9500 120.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.0000 9.5470 80.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 100.7696 7.7700 300.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.0000 7.8400 5500.0 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 99.9620 8.7300 2000.0 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED SR-26 8.75 NCD P 8.75% PERPETUAL 100.2718 8.6537 950.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK SR-I 11.15 LOA PERP 11.15% PERPETUAL 100.0000 11.1411 460.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED SR- DMR17AT 9.2 9.20% PERPETUAL 100.0153 9.1900 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.3500 9.1000 30.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.05% PERPETUAL 101.1800 8.8600 10.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.5000 8.5500 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA SR-II 11.6 LOA 11.60% PERPETUAL 100.0000 11.6000 7.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95 BD PERPETU 9.95% PERPETUAL 99.2500 10.1500 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2500 11.2900 3.00 INE136E07QN2 CITICFIN NFLK RST 17 S-503 -- - 144.8600 - 28.50 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED SR- DMR17AT 9.2 9.20% PERPETUAL 100.0560 9.1800 450.00 INE949L07360 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.5 10.50% - 101.8953 8.8550 20.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-30 102.1740 7.8500 30.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.0094 6.2700 18.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 109.3402 6.2400 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.9583 6.2500 1048.62 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.0300 6.3500 21.09 INE733E07KG3 NTPC LIMITED 7.49% 07-Nov-31 97.2889 7.7950 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 97.7184 9.7550 86.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 100.0000 7.8500 380.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 123.3800 6.3500 4.42 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 123.3200 6.3500 0.77 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.4157 10.2300 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 