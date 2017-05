Mar 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20170.50 NSE 70283.10 ============= TOTAL 90453.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07OC4 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.43% 28-Mar-17 99.9300 6.6100 750.00 INE013A07YA2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 09-Apr-17 143.4000 11.4200 15.00 INE804I07N25 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Apr-17 109.8800 9.5000 50.00 INE013A07Z26 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 31-May-17 51.7500 8.0000 12.50 INE013A07Z34 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 05-Jun-17 44.5300 8.0000 10.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.4051 6.7500 1250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.8400 6.8000 250.00 INE671H07202 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-17 100.0400 11.2600 20.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 96.5000 9.6800 1000.00 INE001A07NO1 HOUSEING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.1900 7.5500 250.00 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 101.1320 7.5500 690.00 INE938L08031 IL AND FS ENERGY DEVELOPMENT 0.00% 08-May-18 113.6700 10.5200 46.00 INE721A07LA7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.72% 05-Jun-18 100.9313 7.8500 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.9600 7.5200 500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 100.6600 7.8000 700.00 INE241O07200 EDELWEISS FINVEST PVT. LTD. 0.00% 25-Nov-19 79.4970 8.9500 5.00 INE241O07218 EDELWEISS FINVEST PVT. LTD. 0.00% 26-Nov-19 79.4790 8.9500 5.00 INE241O07226 EDELWEISS FINVEST PVT. LTD. 0.00% 27-Nov-19 79.4600 8.9500 10.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.2200 7.8000 50.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jan-20 123.2000 7.7900 1250.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.2600 7.3200 300.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.0400 7.2900 100.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 100.0000 10.9800 15.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 0.50 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 102.4100 7.7500 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 102.4900 7.4500 50.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.6900 7.3000 250.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 101.2500 10.5500 1.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.0500 7.8500 850.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.2200 7.4400 1000.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 101.9900 7.8500 250.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 101.2000 8.0300 50.00 INE515Q08028 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.90% 15-Sep-21 102.7600 15.0000 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.1800 8.8200 100.00 INE515Q08036 ANNAPURNA MICROFINANCE PRIVATE LTD 14.90% 28-Sep-21 102.7805 15.0000 50.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 99.0600 10.2000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.8500 7.6800 3600.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.5900 9.6000 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.4700 6.2900 4.70 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 99.2500 9.7800 2.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.3400 7.4600 750.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.3700 6.1800 15.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 104.7500 7.6000 100.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.3600 6.2100 10.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.3300 7.9200 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.2700 7.9300 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 111.6800 6.2100 11.30 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 112.5000 6.1400 5.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.5000 11.2900 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.4400 7.6600 1.20 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3500 9.7500 0.50 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1500 8.6400 15.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 105.1300 8.7200 311.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1500 8.4400 2.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.1200 8.5500 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.3000 9.4000 15.50 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.3000 9.1500 44.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.2200 8.5500 300.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 98.4000 8.1600 99.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.2200 0.0000 1.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.0500 8.7200 2.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 100.8300 10.2500 107.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 250.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 08-Mar-27 101.0000 0.0000 145.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.0200 9.5500 80.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.6100 7.7500 100.00 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 116.5100 6.4700 0.80 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 16-Dec-28 116.5700 6.4200 2.80 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 116.1200 6.4200 7.20 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.0000 9.4000 1013.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.2000 0.0000 100.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 101.1900 7.5500 250.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 109.6400 6.2100 2.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.5600 6.2300 155.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 450.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.0400 9.7000 50.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.5000 2.5500 39.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0000 0.0000 100.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 110.2900 0.0000 90.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.5000 5.0500 169.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 102.4400 10.2000 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.0600 3.5700 60.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.7400 9.7000 40.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.6900 9.4300 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.6500 8.5100 60.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 107.8900 0.0000 406.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 101.6500 10.1500 150.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.0000 0.0000 12.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.5100 0.0000 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.8600 0.0000 2.00 NSE === INE804I07N25 ECL FINANCE LIMITED - 11-Apr-17 109.9070 9.5000 50.00 INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.0887 6.3500 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 100.4018 6.6998 18.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.3979 6.8000 100.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD NIFTY 27-Jun-17 172.5500 0.0000 3.30 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.4051 6.7500 1250.00 INE523E07CN1 L & T FINANCE LTD -- 27-Jul-17 100.4416 7.4001 15.00 INE296A07HG5 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 01-Aug-17 116.2956 7.2999 32.00 INE523E07CL5 FAMILY CREDIT LIMITED -- 01-Aug-17 100.4522 7.4000 17.50 INE093J07866 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 150.7000 0.0000 1.40 INE013A07ZJ0 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 17-Aug-17 161.0030 0.0000 25.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8390 6.8000 500.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.5200 8.4324 60.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.8242 7.3000 50.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.8242 7.3000 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.5360 6.7000 500.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 100.6675 7.8000 250.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 100.6675 7.8000 250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 101.3633 6.8515 12.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.53% 12-Jan-18 100.6907 7.4000 400.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 29-Jan-18 121.5266 9.0000 10.00 INE866I07891 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 12-Feb-18 119.5178 9.0000 50.00 INE134E08FF4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.77% 20-Feb-18 101.3000 7.2237 10.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.90% 25-Feb-18 101.7308 6.8700 40.00 INE020B07DE1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.07% 28-Feb-18 101.7123 7.1000 90.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.3758 7.4000 8.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD 8.77% 13-Mar-18 101.7590 6.8300 350.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.9524 7.0100 500.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.1858 7.5500 250.00 INE477A07068 CANFIN HOMES LIMITED 8.69% 28-Apr-18 101.1320 7.5500 690.00 INE721A07LA7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.72% 05-Jun-18 100.9313 7.8500 500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.3601 7.0200 5.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.9636 7.5200 3900.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.9636 7.5200 2150.00 INE957N07211 HERO FINCORP LIMITED 8.80% 13-Jul-18 101.0305 7.8800 100.00 INE523E07CT8 L & T FINANCE LTD -- 17-Jul-18 101.3750 7.9000 100.00 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 27-Sep-18 107.0000 0.0000 3.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3032 7.4000 10.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3562 7.1108 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3562 7.1100 500.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 104.0600 7.2150 1.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.0246 7.1100 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.0246 7.1100 500.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.6827 7.7500 50.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.6827 7.7500 50.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.2658 7.3500 250.00 INE134E08HO2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 29-Jun-19 102.2658 7.3500 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 100.6605 7.8000 700.00 INE668E07031 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-19 102.2791 8.1000 48.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.6529 8.7005 51.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.0246 8.1498 10.00 INE191H07128 PVR LIMITED -- 16-Oct-19 106.6285 8.4400 48.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.1174 7.7200 2000.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.1174 7.7200 2000.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.1300 7.6436 40.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.8810 7.7900 300.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.8810 7.7890 300.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 100.0824 8.6400 52.00 INE898G07195 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-20 178.6510 8.1800 29.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.7105 9.1000 97.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 104.2738 8.9000 81.00 INE261F08451 NABARD 8.22% 18-Feb-20 102.2609 7.3200 300.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4297 7.4000 800.00 INE582L07104 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.25% 27-Feb-20 99.6247 8.3900 51.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.2968 7.2500 50.00 INE321N07129 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 14-Mar-20 116.8051 9.2500 40.00 INE261F08790 NABARD - 20-Mar-20 100.0000 6.9996 2000.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.4098 7.7500 150.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.4098 7.7500 100.00 INE105N07076 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Mar-20 99.8968 8.4900 51.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.6500 8.7500 280.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.4790 7.4000 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.4790 7.4000 250.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LTD 8.29% 15-Apr-20 100.6192 8.0474 255.00 INE901T07067 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 0.00% 20-Apr-20 104.5753 9.7909 250.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9492 8.0426 250.00 INE011S07026 TRIL IT4 PRIVATE LIMITED 8.53% 24-Apr-20 100.0750 8.8400 85.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.4372 7.4700 500.00 INE764L07140 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD - 28-Apr-20 102.3690 9.9907 100.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LIMITED - 29-Apr-20 100.4683 9.9408 260.00 INE265J07084 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION - - 08-May-20 102.3327 9.4414 216.00 INE909H08261 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 12-May-20 101.0275 8.6921 260.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 102.9177 7.6000 103.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.5309 7.3800 100.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 98.9261 7.4500 1000.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.6490 7.7199 500.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD - 20-May-20 102.9629 8.1427 255.00 INE092T08477 IDFC BANK LIMITED 8.65% 24-May-20 100.5200 8.4308 40.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 109.0000 8.4100 6.30 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.0000 7.6900 100.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-20 101.0502 9.4200 84.00 INE001A07NI3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 15-Jun-20 123.1982 7.7800 2000.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 100.0000 7.6264 750.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.8643 7.3300 300.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0413 7.2660 22.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.6860 7.3000 250.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.0543 7.8500 850.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.0545 7.8500 1424.00 INE146O07151 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.55% 13-Jul-20 104.6017 8.8432 385.00 INE769A07050 AARTI INDUSTRIES LIMITED 15-Jul-20 105.5044 9.6425 230.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 102.7865 7.5300 600.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 103.1596 8.5500 1500.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.4869 7.7900 200.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 101.9776 7.7900 200.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 101.2457 8.3100 84.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.2236 7.4350 2750.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 102.9930 7.3500 178.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 28-Sep-20 101.5620 10.5300 84.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-20 99.9264 8.4717 108.00 INE321N07186 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES 2.00% 04-Oct-20 101.9253 9.2700 80.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 98.8400 8.2000 500.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 102.9660 7.8400 315.00 INE001A07OS0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 26-Apr-21 101.8223 7.8050 50.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 101.2047 8.0300 200.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 101.2049 8.0300 150.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 101.9227 7.5300 400.00 INE514E08FD2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 27-May-21 102.0404 7.4000 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 107.8202 8.1500 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.1761 8.8200 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 98.8489 7.4500 850.00 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 101.9000 8.5300 4.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.4000 9.9300 2.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 102.7032 7.5900 300.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.6276 7.4400 2550.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 15-Apr-22 98.5900 8.2000 1300.00 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 06-May-22 101.8429 9.5100 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 101.1011 7.6500 12.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.7500 8.6919 2.60 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.8600 9.4100 308.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 103.9800 9.4100 538.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 105.9482 7.6661 500.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.7013 6.2100 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 104.9653 6.3000 29.90 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 104.7664 7.5950 100.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 104.7664 7.5950 100.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.4000 7.9400 40.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.9500 7.8500 7.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.9500 9.2400 1454.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.4000 7.9047 19.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 8.10% 17-Oct-23 99.6600 8.1500 1.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.2704 7.9300 50.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 109.0000 8.4100 15.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 101.8300 8.2384 10.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 102.5000 8.7200 6.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.3500 7.8000 6.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 102.0181 8.0300 50.00 INE001A07NJ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 23-Jan-25 102.0181 8.0300 50.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 102.6258 8.7620 342.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 101.8600 7.8750 100.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 104.4000 8.4800 1.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 103.5000 7.8800 12.40 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 107.8300 9.8000 150.00 INE020B07JO7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.17% 23-Jul-25 105.4678 6.3000 850.00 INE053F07777 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.19% 31-Jul-25 105.6351 6.3000 250.00 INE031A07AI7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.19% 31-Jul-25 105.0500 6.3794 40.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 102.7979 8.0600 100.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 105.8758 6.2300 350.00 INE906B07EE9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.11% 18-Sep-25 105.2139 6.3000 100.00 INE031A07AJ5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.07% 01-Oct-25 104.8823 6.3000 400.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 102.7645 7.7284 100.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.07% 21-Dec-25 104.9983 6.3000 70.50 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.14% 25-Dec-25 105.5478 6.3000 377.80 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 108.3000 8.0000 0.80 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.9881 7.7285 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1900 8.6300 96.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 102.7035 8.0300 250.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.0600 7.9700 10.00 INE115A07JQ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 15-Jun-26 102.7035 8.0300 250.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.0943 7.9800 34.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 103.9138 8.7000 100.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 102.0172 8.5100 22.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 101.8900 8.5301 150.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 103.0000 8.3100 1.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.1234 8.5525 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5632 9.3500 338.50 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 103.4000 9.1600 44.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6500 8.8800 16.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 99.8900 7.9506 6.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 9.0000 30.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.3121 9.2400 10.50 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.2165 8.5550 300.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 100.4200 7.9100 207.00 INE975G08215 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.44% 27-Oct-26 103.0000 9.1600 408.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.9657 8.7300 44.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 100.2612 10.3400 40.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.0497 7.7500 2750.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 96.6950 7.8500 1566.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.8585 7.7600 288.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.8585 7.6139 250.00 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA 7.90% 03-Mar-27 100.0200 8.0500 100.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 100.0000 7.8800 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.8855 7.7100 1050.00 INE465N07256 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-28 106.0000 8.3800 30.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 118.4328 6.1553 100.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 118.0172 6.1553 200.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.0217 6.2900 12.50 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.4500 6.2700 10.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 119.0115 6.3100 50.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.0000 9.1400 700.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 106.4794 10.3800 633.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.0000 11.6000 532.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK - PERPETUAL 100.0000 11.1406 225.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.1800 8.6400 90.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.8500 9.9900 50.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.7500 9.0300 47.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.0754 10.0000 10.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 100.9400 8.9000 8.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4000 11.2462 3.00 INE136E07QN2 CITICFIN - - 144.9000 - 10.50 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.2705 8.6449 2000.00 INE752E07MK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.15% 09-Mar-30 102.2968 7.2500 50.00 INE752E07NW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.13% 25-Apr-30 102.2200 7.8500 50.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 110.3294 6.2200 484.50 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 110.0514 6.2800 5.00 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 110.1656 6.2700 50.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.9013 6.2600 81.60 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.0100 6.1500 200.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.8828 6.2650 105.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.5000 9.4700 35.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 110.7564 8.1526 250.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 102.8760 10.0300 1.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.2453 11.7500 56.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 94.9700 11.6500 40.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 