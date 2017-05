Mar 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26639.90 NSE 71173.00 ============= TOTAL 97812.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07N90 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Apr-17 109.2090 9.0000 10.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 05-Jun-17 100.3955 7.1000 200.00 INE306N07GW4 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.95% 23-Jun-17 100.3700 7.1400 650.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.7000 6.7500 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.8000 6.8500 450.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 98.2500 9.2000 1000.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.3100 7.5000 250.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 121.5100 9.0000 10.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 117.7600 9.0000 20.00 INE146O07060 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.50% 20-Mar-18 101.8200 8.5000 300.00 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.86% 02-Dec-18 99.5500 7.1200 800.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2200 7.3700 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 104.2500 7.3700 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 104.0900 7.3700 50.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.2600 7.9000 250.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 99.3500 7.9000 200.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.3500 7.7500 250.00 INE597H08AS9 TGS INVESTMENT AND TRADE PVT LTD 8.45% 31-Jan-20 99.7871 8.5200 140.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1900 7.2300 140.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 100.0000 10.9400 16.50 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 3.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 22-Mar-20 100.0528 7.1800 500.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.1800 7.3500 165.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 102.4400 7.4700 150.00 INE949L07519 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 8.90% 30-Apr-20 99.6302 9.0400 420.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.9700 7.2600 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 103.5200 7.3800 85.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.0600 7.4000 500.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 99.6600 7.8100 500.00 INE365D07069 ASHIANA HOUSING LIMITED 11.45% 30-Jul-20 100.0800 11.3700 210.00 INE069I07207 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.50% 21-Aug-20 100.9800 11.1000 450.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.39% 17-Sep-20 100.0000 7.5100 50.00 INE658R07117 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD 9.75% 10-Nov-20 104.7600 9.6200 300.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 102.7000 7.7600 5.00 INE261F09FS3 NABARD 0.00% 01-Jan-21 15510.6200 6.5800 124.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.4000 9.7000 46.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 108.1500 7.5700 50.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 98.4100 8.0000 500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.6000 9.6000 6.10 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.0000 8.4900 250.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.9500 6.1800 4.70 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 103.2200 7.4600 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.5400 7.4600 3100.00 INE976G08056 RBL BANK LIMITED 10.25% 30-Jun-22 104.4200 9.3700 4500.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.0300 7.6500 500.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.25% 01-Jan-23 105.5200 8.0000 50.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 09-Jun-23 102.3751 7.9700 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6700 9.2900 50.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 110.1200 6.0700 10.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.2800 7.9300 400.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.2800 7.9300 450.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 112.6900 6.0800 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 106.2400 8.5500 1000.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.8500 7.8000 200.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3500 9.7500 1.50 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.17% 01-Oct-25 105.1900 6.3500 15.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LTD 8.40% 13-May-26 102.9700 7.9200 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.1100 8.6400 205.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2000 8.4300 2.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.4700 9.3700 135.70 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8800 11.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.2000 9.1000 10.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 97.6100 8.3100 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 97.6300 8.2500 250.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 250.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 96.0700 7.9400 350.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 106.0000 8.6300 80.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% 08-Mar-27 101.1000 0.0000 1.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.1600 7.6600 400.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.0000 8.5100 250.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.1400 6.3600 26.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 117.1500 6.2500 8.30 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.1100 6.2300 16.60 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 117.9800 6.3000 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 119.5900 6.3000 1.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.9200 6.2200 6.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.9400 9.3800 934.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.1300 8.6000 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.4400 6.1200 9.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 109.7600 6.2700 3.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 109.4700 6.3000 1.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 110.6400 6.2200 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.3900 6.2100 79.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.4500 6.1100 101.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.5400 6.3000 6.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 103.3900 7.7100 22.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 450.00 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 124.1200 6.3700 44.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 100.0000 9.4900 2000.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.9000 11.0700 302.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.1700 8.9700 5.00 INE112A09067 CORPORATION BANK 9.00% 19-Jan-99 100.3000 8.7800 20.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0500 3.6100 68.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.6000 2.8900 43.00 NSE === INE134E08IB7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.98% 21-Apr-17 100.0851 6.3941 1698.00 INE896L07124 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.55% 24-Apr-17 100.3001 7.3502 230.00 INE866I07669 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 25-Apr-17 132.9954 7.1004 70.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 100.3955 7.1002 200.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 119.2089 6.8900 950.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.5557 6.5946 600.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.99% 23-Jun-17 100.3962 6.9300 260.00 INE121A07KU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 30-Jun-17 115.4916 7.0999 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.5579 6.7001 10.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5405 7.5499 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6518 6.9000 600.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7998 6.8500 450.00 INE804I074C3 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Sep-17 105.0170 7.9000 821.70 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 103.3569 7.2806 290.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.1132 7.2950 50.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.1830 7.2000 40.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.5832 7.4000 250.00 INE092T08915 IDFC BANK LIMITED 8.43% 11-Dec-17 100.5832 7.4748 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.2500 8.7200 10.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.3086 7.5000 250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4358 7.3400 250.00 INE093J07AX7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 142.2230 0.0000 4.50 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 140.1700 0.0000 2.50 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 02-Feb-18 138.6040 0.0000 3.50 INE093J07BH8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 16-Feb-18 133.0000 0.0000 2.50 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1080 6.8530 150.00 INE134E08FF4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.77% 20-Feb-18 101.3841 7.1000 5.00 INE614G07030 RELIANCE POWER LIMITED 10.60% 15-Mar-18 100.0000 11.0260 2500.00 INE957N07161 HERO FINCORP LIMITED -- 15-Mar-18 108.9626 7.5200 750.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 101.6928 7.3500 100.00 INE871D07NS2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 0.00% 22-Mar-18 119.6525 7.6199 50.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.2631 7.5949 1500.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.75% 28-Mar-18 100.2425 7.5000 250.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.75% 28-Mar-18 100.2425 7.5000 250.00 INE468M07260 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD - 26-Apr-18 120.5559 8.3000 3.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 101.2200 8.5100 5.00 INE476S07013 GREENKO CLEAN ENERGY PROJECTS 14.00% 26-May-18 100.0000 14.0000 1500.00 INE033L07CO4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 01-Jun-18 101.3994 7.6700 500.00 INE033L07CO4 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 01-Jun-18 101.3994 7.6700 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 99.9636 7.5200 250.00 INE033L07CR7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 20-Jun-18 101.4752 7.6700 157.00 INE033L07CR7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.00% 20-Jun-18 101.4752 7.6700 157.00 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 26-Jun-18 100.9788 8.5320 1400.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.8033 7.0780 10.00 INE958G07AI8 RELIGARE FINVEST LIMITED -- 13-Jul-18 121.5576 9.3349 10.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.6291 7.5849 550.00 INE296A07ID0 BAJAJ FINANCE LIMITED 23-Oct-18 113.4205 7.7000 2.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.5771 7.6400 400.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 104.0500 8.5000 9.00 INE658R08016 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 10.82% 14-Dec-18 101.4511 9.8012 30.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.3900 8.5100 22.00 INE093J07GJ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Feb-19 109.3810 0.0000 2.50 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 98.6500 9.2400 4.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.39% 15-Mar-19 100.9349 7.8500 500.00 INE296A07KN5 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 29-Mar-19 110.4869 7.7500 14.00 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 101.5726 7.7400 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.2227 7.3700 50.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2200 7.7500 50.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.2200 7.7500 50.00 INE093J07KF3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Jul-19 115.0000 0.0000 2.50 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 19-Aug-19 100.7529 8.1100 250.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.3265 7.7500 150.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 9.39% 27-Aug-19 104.2518 7.3700 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-19 104.0923 7.3700 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.6522 8.7010 50.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.7584 8.7004 20.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.1447 8.7010 200.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.0767 8.1247 68.00 INE202B07GP4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 20-Sep-19 98.2700 10.0000 14.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.9635 7.2500 100.00 INE093J07LT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 120.0000 0.0000 2.50 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 115.7600 0.0000 2.50 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 103.8292 7.2100 15.00 INE121A07NC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 28-Nov-19 99.9204 8.1000 150.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 101.9752 7.7500 250.00 INE296A07NL3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.65% 10-Jan-20 99.3470 7.9000 200.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.3465 7.7500 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.7663 8.6667 250.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.6571 7.2117 80.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.4790 7.1744 225.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.0100 7.9200 760.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1868 7.2300 190.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1868 7.2300 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.4698 7.1800 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.4698 7.1800 50.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.2249 7.7878 40.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 100.0000 10.9855 20.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.0710 7.7708 40.00 INE756I07AW3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 20-Mar-20 100.9848 7.7927 5.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0000 7.2204 4000.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0000 7.2200 3300.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.8279 7.1986 110.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.1365 7.8250 40.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 104.1808 7.3500 165.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.5194 7.8300 20.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 102.5000 8.4209 251.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6132 7.3500 50.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6132 7.3500 50.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LTD 8.29% 15-Apr-20 100.6184 8.0474 89.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.0473 8.3422 90.00 INE901T07067 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD 0.00% 20-Apr-20 104.6020 9.7909 90.00 INE283O07095 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD - 20-Apr-20 103.6855 10.1905 22.00 INE764L07140 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT LTD - 28-Apr-20 102.3957 9.9907 150.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LIMITED - 29-Apr-20 100.4944 9.9408 87.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.3978 7.8300 150.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.9745 7.2600 150.00 INE909H08261 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 12-May-20 101.0506 8.6921 80.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.0594 7.4000 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.5094 7.7500 121.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 20-May-20 102.9850 8.1427 40.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 25-May-20 103.4268 8.2000 2.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 99.8000 7.7600 14.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0114 7.2700 22.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.6587 7.3100 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.6587 7.3100 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.6866 7.3000 21.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 101.7000 10.3800 1.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-20 103.7479 7.2900 25.00 INE146O07151 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.55% 13-Jul-20 104.5988 8.8432 160.00 INE769A07050 AARTI INDUSTRIES LIMITED 15-Jul-20 105.5012 9.6424 92.00 INE365D07069 ASHIANA HOUSING LIMITED 11.45% 30-Jul-20 100.0500 11.3696 70.00 INE069I07207 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.50% 21-Aug-20 100.9500 11.1044 150.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0000 7.5103 1500.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.1983 7.5200 300.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.2823 7.4900 100.00 INE752E07CK2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.68% 07-Dec-20 103.9300 7.4000 5.00 INE115A07JC2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Dec-20 103.0535 7.7871 250.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.7457 7.9000 50.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 102.7457 7.9000 50.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 102.7221 7.9100 150.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 08-Mar-21 102.7221 7.9100 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5885 9.9900 1.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5482 7.9000 50.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.5482 7.9000 50.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 101.8089 7.8249 250.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.7727 9.9900 2.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 102.1032 8.4600 150.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.5267 7.9125 400.00 INE537P07232 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.24% 30-Aug-21 100.8545 8.1650 50.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7200 10.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.1000 10.5972 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 98.9407 7.5000 100.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 101.0423 6.9541 1491.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 98.4075 8.0000 500.00 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 101.3500 8.6300 1.50 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.1300 9.9950 151.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PVT LTD 31-Jan-22 100.0000 7.9900 800.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.1041 8.4647 250.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.4900 8.1700 2.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 103.4441 7.4335 10.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.5435 7.4600 3600.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.3929 7.4979 500.00 INE053A07182 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 15-Apr-22 98.5500 8.2100 650.00 INE690F08212 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.70% 31-Aug-22 102.7500 8.9000 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.1465 7.6200 950.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 105.1465 7.6200 450.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 104.5700 8.1500 7.00 INE115A07DI2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 01-Jan-23 105.5198 8.0000 50.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 104.6050 6.2150 750.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.0809 7.6997 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.0809 7.7000 150.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.3206 7.6809 250.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 09-Jun-23 102.3751 7.9649 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6500 9.3000 590.60 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.5712 7.8700 550.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.5723 7.8700 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.3209 7.9200 800.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.4689 7.8900 50.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 99.5500 9.1500 203.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 109.5500 8.5700 2.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 97.8900 8.9000 400.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.0000 11.3904 99.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 101.4000 8.1000 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 106.2364 8.5500 1000.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 108.0094 8.0004 700.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 108.0094 7.8000 700.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 108.6018 7.7500 24.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 102.6354 7.9263 13.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.3900 7.6200 65.00 INE895D07495 TATA SONS LIMITED 8.50% 22-Jan-25 100.8165 8.3500 50.00 INE092T08394 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 40 8.80% 27-Jan-25 103.5500 8.1600 1.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 102.8494 7.8000 200.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.5000 10.4400 190.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 103.3451 7.9700 100.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 101.8900 8.9000 140.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 102.7000 7.7382 10.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.32% 23-Dec-25 103.8200 7.6900 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 109.0500 7.2500 5.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 101.9500 7.7345 48.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 102.9704 7.9199 150.00 INE090A08TT8 ICICI BANK LIMITED SR- DMY16LB 8.40% 13-May-26 102.9704 7.9200 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.3000 8.6100 46.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.1400 7.9600 20.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.0936 7.9800 27.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 102.5500 8.4300 12.00 INE950O08097 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.99% 24-Jul-26 101.6500 8.7083 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.8800 8.4800 85.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.7000 7.6610 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 98.6596 9.5000 499.20 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 99.9600 9.0900 45.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6700 8.8700 30.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 97.7300 9.5000 163.50 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.1700 8.9500 21.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.0000 7.6576 200.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.6308 8.2500 250.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 100.9657 8.7300 2.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 01-Dec-26 97.0500 8.9500 100.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 98.7000 8.6900 40.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.0000 9.1341 1.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.22% 06-Feb-27 97.3821 7.7400 222.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1228 7.7200 1002.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1228 7.7200 1100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.6821 6.3300 75.70 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 105.9500 8.6327 80.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 100.0000 7.8800 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.1589 7.6700 1050.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 100.0000 7.8947 4100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.9497 6.3200 550.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.0667 6.3078 100.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 117.4871 6.3500 90.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 117.7276 6.3300 68.20 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 117.3378 6.3300 60.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.5480 6.2600 16.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.3923 6.3200 50.00 INE733E07JL5 NTPC LIMITED 8.63% 03-Apr-29 119.1965 6.2900 50.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.7500 9.5584 1900.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.6000 9.0600 253.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 100.1251 11.6127 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.0000 9.1400 250.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 99.1700 10.8715 200.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 112.3294 9.4454 150.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 99.0000 11.4100 130.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% PERPETUAL 101.1400 8.8700 66.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 98.7637 8.7000 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.3000 8.6100 45.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.7500 11.3450 16.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.5000 10.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0000 9.1400 10.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 104.4700 9.4600 1.90 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.1274 9.9100 1.00 INE136E07QN2 CITICFIN -- - 144.9700 - 12.50 INE949L07360 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 10.50% - 101.8940 8.8500 20.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 110.1500 6.2700 5.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.2100 6.2350 42.20 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.3420 6.3200 107.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 100.7565 7.2868 1500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.6331 7.2927 1000.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange