Mar 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20171.10 NSE 93110.40 ============= TOTAL 113281.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 106.7100 6.5100 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.7600 6.5100 407.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 107.4700 6.5100 250.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.5800 6.3000 100.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.0600 7.5600 1459.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 125.7500 6.3300 0.80 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 05-Oct-35 113.4000 6.3300 0.20 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 103.5000 0.0000 500.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.5000 4.4000 5.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0000 8.4600 250.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.5000 0.0000 8.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.0400 0.0900 112.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.6900 9.4300 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.7500 0.3200 497.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.0700 8.7000 300.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 8.39% 31-Dec-99 107.7800 9.6200 47.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.1600 9.7900 32.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.1700 0.0000 1.00 INE148I07DG0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.99% 30-Mar-17 100.0200 6.2300 30.00 INE804I07M91 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 14-Apr-17 109.4600 9.0000 13.00 INE804I07N90 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 17-Apr-17 109.2900 9.0000 10.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 119.2300 6.9300 150.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5900 7.0000 300.00 INE013A07YD6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 13-Jun-17 143.1000 10.7400 37.50 INE523H07338 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 22-Jun-17 112.3500 7.4800 220.00 INE804I07RU9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jun-17 151.4500 10.0000 5.00 INE504L07249 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 17-Jul-17 89.0900 0.0000 4.20 INE504L07256 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 0.00% 17-Jul-17 123.9300 0.0000 2.20 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 97.7500 6.6700 98.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.8000 6.8500 100.00 INE245A08059 TATA POWER 9.32% 17-Nov-17 101.0500 7.3500 100.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 02-Feb-18 100.8400 7.3600 250.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 02-Feb-18 121.0900 9.0000 15.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 12-Feb-18 117.8400 9.0000 15.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 27-Feb-18 116.8700 9.0000 25.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 11-Mar-18 101.5700 7.4500 150.00 INE001A07KS8 HDFC LIMITED 9.20% 19-Mar-18 101.5700 7.4500 50.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1300 7.1000 500.00 INE217K08115 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.50% 12-Nov-18 101.3000 8.6400 2.00 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.86% 02-Dec-18 99.4900 8.1500 100.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE 11.52% 26-Dec-18 104.9800 8.8100 14.00 INE814H07125 ADANI POWER LIMITED 10.70% 07-Apr-19 116.3000 9.2000 1500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0100 7.3000 500.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.4700 7.6800 100.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.4400 7.6900 150.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.66% 13-Mar-20 102.3800 7.7200 150.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 100.0000 10.9800 20.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 1.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.2300 7.7000 250.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.7900 8.7000 51.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 98.6100 7.3500 139.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9200 8.0300 200.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.6200 9.9200 40.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 108.7000 7.3700 36.10 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.7300 7.7000 450.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 18.5000 3.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 1.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.9100 7.8500 50.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 80.0500 6.3300 2.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.3300 7.4000 750.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.0300 8.8700 3.80 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 100.0000 0.0000 4.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0000 7.4100 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.7100 7.4300 650.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 29-Jun-22 104.9000 9.1600 11.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.21% 21-Nov-22 104.2700 6.2800 50.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 102.1300 8.7500 970.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7600 9.2800 70.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.3200 7.9200 100.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 111.0000 6.3900 45.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED 8.95% 26-Jun-24 102.5500 8.4500 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4600 7.2600 12.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 104.4800 7.6400 7.90 INE804I07C93 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 14-Aug-25 99.9581 10.0000 30.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3500 9.8000 1.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 105.1900 6.3500 10.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4000 7.7300 380.00 INE804I07H64 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 19-Dec-25 100.1969 9.5700 10.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED 9.50% 28-Apr-26 100.1500 9.5800 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.4000 13.00 INE015L07261 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 10.00% 26-Jun-26 100.0000 10.0000 70.00 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.1600 7.9700 150.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.4300 9.5700 72.70 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5000 9.3500 70.20 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.4900 9.0000 191.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 99.7700 7.9200 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.9000 8.8400 1.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.2400 9.0900 5.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.3900 8.6600 60.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.9700 7.6600 50.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 7.90% 18-Nov-26 97.9700 8.2000 500.00 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIG 9.00% 24-Dec-26 102.6200 8.7500 3.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 98.6237 8.7000 50.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 96.8300 7.7800 1000.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.05% 08-Mar-27 101.0500 7.6200 35.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7000 7.6100 650.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 100.0000 7.9000 300.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 116.6800 6.3500 5.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.1700 6.3000 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 116.8800 6.3900 10.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 118.1900 6.3800 4.40 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 119.4500 6.3300 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 117.8600 6.2300 2.10 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 120.3800 6.2200 46.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.9200 6.2200 4.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3900 8.8000 3008.00 NSE === INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 108.7116 6.3000 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.4668 6.3000 400.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 109.4668 6.3000 250.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 98.0000 10.4100 2022.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 97.3000 10.4100 1480.70 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 97.8000 10.3900 1364.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 103.8500 7.6700 10.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 97.0000 10.4600 1645.20 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.2527 7.6000 35.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 98.7366 7.6850 22.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.9000 7.6014 450.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0919 9.9900 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 111.1075 8.0732 250.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.8777 10.0000 103.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.7500 10.9668 47.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 109.4058 10.4002 20.00 INE121A08MS8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 13.00% 31-Dec-99 109.8159 10.4002 10.00 INE713W08035 CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED 11.50% 31-Mar-17 100.0000 11.5000 150.00 INE477L07297 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 0.00% 10-Apr-17 122.8119 7.8355 280.00 INE013A07YG9 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 12-Apr-17 108.8700 0.0000 10.00 INE115A07HE2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 17-May-17 100.2341 6.5997 150.00 INE840S07036 LEGITIMATE ASSETS OPERATORS PVT 11.90% 31-May-17 100.1710 10.5800 250.30 INE946S07031 NUFUTURE DIGITAL (INDIA) LIMITED 12.15% 31-May-17 100.1666 10.8600 100.00 INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5663 6.9950 1050.00 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 15-Jun-17 100.2778 7.1181 150.00 INE148I07654 INDIABULL HSG FIN 10.50% 16-Jun-17 100.6565 6.9300 250.00 INE121A07HU6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 23-Jun-17 100.5490 7.0993 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.7000 6.7000 250.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.85% 31-Jul-17 100.3337 7.4094 100.00 INE523E07CL5 FAMILY CREDIT LIMITED - 01-Aug-17 100.4458 7.3842 55.00 INE296A07HG5 BAJAJ FINANCE LIMITED - 01-Aug-17 116.3409 7.4150 54.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.8207 6.8000 400.00 INE804I07TM2 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 30-Aug-17 191.0550 0.0000 19.00 INE285T07032 BHAVNA ASSET OPERATORS PRIVATE LIM 11.90% 31-Aug-17 100.3021 11.0150 488.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITE 08-Sep-17 147.6400 0.0000 2.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 101.5076 8.0500 20.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.5713 7.6500 1050.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.4635 6.7000 200.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 101.0541 6.7221 350.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 101.0402 7.2629 255.00 INE245A08059 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.32% 17-Nov-17 101.0501 7.3500 100.00 INE909H07CH7 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.10% 20-Nov-17 100.6522 7.8000 16.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.62% 26-Dec-17 100.1697 7.3591 600.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.1600 8.8300 10.00 INE894F07659 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 28-Dec-17 101.7518 7.8500 500.00 INE721A07EX4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Jan-18 150.8529 7.7730 50.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED MF NAV 29-Jan-18 121.6499 9.0000 10.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 02-Feb-18 100.8359 7.3600 250.00 INE866I07867 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED -- 02-Feb-18 121.1487 9.0000 15.00 INE866I07875 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED MF NAV 12-Feb-18 117.8976 9.0000 35.00 INE093J07JP4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 20-Feb-18 119.0600 0.0000 3.50 INE195S08017 SUNNY VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.60% 24-Feb-18 101.7731 8.8492 300.00 INE866I07925 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED MF NAV 27-Feb-18 116.9189 9.0000 25.00 INE121A07ME0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.89% 28-Feb-18 101.0206 7.7142 800.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 11-Mar-18 101.5679 7.4500 150.00 INE306N07HS0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.68% 15-Mar-18 100.9900 7.5950 1250.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 19-Mar-18 101.5700 7.4500 50.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 101.5626 8.6539 300.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.75% 28-Mar-18 100.2425 7.5000 1150.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.75% 28-Mar-18 100.2425 7.5000 1150.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 101.1300 8.5700 5.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 99.9944 7.4900 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 99.9944 7.4900 500.00 INE093J07GM7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 07-Jul-18 120.2000 0.0000 4.50 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.4577 7.1274 160.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1334 7.0997 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1334 7.0997 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1334 7.1000 500.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.0780 7.2000 100.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.0780 7.2000 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 103.9600 8.5400 9.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 100.3000 8.5600 22.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.49% 25-Jan-19 99.8294 7.5700 500.00 INE121A07NF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 08-Feb-19 99.8054 8.0800 150.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 98.5600 9.2900 4.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 104.2811 7.2250 750.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.39% 15-Mar-19 101.1979 7.7000 1000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 102.1981 6.8000 500.00 INE445L08300 NABHA POWER LIMITED 8.50% 04-Apr-19 101.7766 7.5223 165.00 INE814H07125 ADANI POWER LIMITED 10.70% 07-Apr-19 116.2950 9.2000 1500.00 INE814H07117 ADANI POWER LIMITED 10.70% 07-Apr-19 101.2765 8.8580 430.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-Jun-19 122.0000 0.0000 1.30 INE093J07JI9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-19 128.0000 0.0000 2.50 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0114 7.3000 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0127 7.3000 1000.00 INE027E07345 L&T FINANCE LIMITED 8.65% 05-Aug-19 100.0000 8.6098 20.00 INE266N07076 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 12.70% 10-Aug-19 138.0192 9.8200 470.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 23-Sep-19 100.5289 7.6900 1000.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.3690 8.4399 250.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.4771 8.4400 50.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0095 7.2250 230.00 INE093J07LV8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Oct-19 123.0000 0.0000 2.50 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.3200 7.7333 90.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.9134 7.3021 250.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.5077 7.1499 250.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 18-Dec-19 100.4418 7.6900 150.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-20 102.3683 7.2277 224.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8133 7.1500 250.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8133 7.1500 250.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.5228 7.1800 100.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.1000 7.8700 750.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1783 7.2300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1783 7.2300 100.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 100.1329 6.7387 450.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.15% 09-Mar-20 102.4642 7.1800 100.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.15% 09-Mar-20 102.4642 7.1800 100.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.3807 7.7200 150.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.1690 7.8078 83.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.2334 7.7000 250.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.2333 7.7000 4.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0000 7.2200 - INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0712 7.8500 4.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.4561 7.7329 30.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.20% 06-Apr-20 104.4000 7.6800 558.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 100.0000 8.2500 750.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.9150 8.0300 200.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY L 8.19% 23-Apr-20 100.0000 8.1883 300.00 INE916DA7MZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 24-Apr-20 99.8500 7.9534 1000.00 INE115A07HB8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.49% 28-Apr-20 101.9456 7.7479 70.00 INE572E09411 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.46% 30-Apr-20 99.6200 7.7400 5.00 INE148I07GU4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 04-May-20 100.2038 8.5000 50.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 105.5052 7.8185 35.00 INE916DA7NA7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 08-May-20 79.0411 7.8500 504.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1143 7.3800 750.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.7257 7.7000 450.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1143 7.3800 500.00 INE092T08477 IDFC BANK LIMITED 8.65% 24-May-20 101.5539 8.0500 20.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 110.7600 6.3800 6.30 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 99.8300 7.7500 5.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 100.0000 7.5900 490.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.8895 7.4200 250.00 INE115A07932 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 10-Aug-20 102.9130 7.8500 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.8895 7.4200 250.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.5821 7.4500 400.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 102.5821 7.4500 400.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3252 7.4000 750.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 101.7485 8.6500 142.00 INE733E07JZ5 NTPC LIMITED 8.33% 24-Feb-21 103.0590 7.3901 500.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 106.6652 7.5000 15.00 INE688I07253 CAPITAL FIRST LIMITED 9.10% 31-May-21 102.1379 8.4500 150.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.8000 9.5400 23.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.0228 7.7699 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.7370 7.5500 300.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.7370 7.5500 300.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.3765 7.5498 40.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.1671 7.4400 1000.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.1671 7.4400 1000.00 INE591V07013 HALCYON FINANCE & CAPITAL ADVISORS 15-Nov-21 104.1836 12.0000 287.90 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.3690 7.3800 2800.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.3690 7.3800 300.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.0600 8.6100 1.20 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0813 7.3900 4000.00 INE092T08CK9 IDFC BANK LIMITED 9.00% 30-Dec-21 104.4300 7.8300 0.70 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.0818 10.0100 6.00 INE414G07BT7 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-22 99.7100 9.0600 2.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE 31-Jan-22 100.0000 7.9856 50.00 INE669E08300 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 14-Feb-22 99.8880 8.0579 5000.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 102.1625 8.6500 142.00 INE539K07064 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 8.00% 25-Feb-22 98.4984 8.3800 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.7057 7.4200 650.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.0000 8.2500 800.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.9217 8.1312 250.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 101.2500 10.1900 2.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 100.0400 8.6400 2.80 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 105.7628 7.5500 50.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 105.7628 7.5500 50.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.21% 21-Nov-22 104.4142 6.2458 100.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 104.6266 6.2100 250.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 102.5458 8.6500 142.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.8798 9.2500 1580.20 INE721A08CU2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 29-Sep-23 105.9700 8.8300 90.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9185 7.8000 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.3217 7.9200 100.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 105.6704 9.2500 15.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 110.9000 6.3800 15.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 102.8993 8.6500 142.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 110.1800 8.2100 22.00 INE453I07112 BHILANGANA HYDRO POWER LIMITED -- 31-Mar-24 100.0000 11.0000 230.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED 26-Jun-24 101.6000 8.0600 1.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-24 107.2173 7.6200 2.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.1421 7.6600 95.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 104.8953 7.7700 98.00 INE895D07495 TATA SONS LIMITED 8.50% 22-Jan-25 100.8565 8.3425 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.0107 7.6998 150.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 102.3000 8.8500 140.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4035 7.7000 500.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 101.6200 8.6500 15.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 103.5096 8.6500 142.00 INE134E07091 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 31-Mar-26 103.2500 7.9700 0.20 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.6710 8.5800 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 104.1000 8.7200 2.00 INE115A07JM1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 22-May-26 102.4481 8.0568 1.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.3941 8.6032 209.60 INE115A07JS8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.48% 29-Jun-26 103.1583 7.9700 250.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.2800 7.9500 34.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.4500 8.9100 2.00 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 01-Aug-26 103.0372 8.4000 250.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1500 8.4400 1.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2500 9.2800 92.20 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.90% 24-Aug-26 99.7678 7.9200 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6500 8.8800 20.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 9.0000 55.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2200 9.2500 5.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.6284 8.4900 100.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.3900 8.6597 67.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 99.4600 8.0568 10.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.9670 7.6600 150.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.9670 7.6600 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 97.9712 8.1969 500.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.6300 8.6263 19.00 INE134E07174 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.75% 21-Nov-26 105.0000 7.9700 0.30 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 98.6237 8.7000 50.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 96.9422 7.6800 8.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 97.6400 7.7000 23.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 103.7850 8.6500 142.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.2533 7.7000 150.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.9239 7.7500 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.6821 6.3300 75.70 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 101.7700 7.7300 9.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7034 7.5900 896.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 100.0000 7.8950 2950.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 101.5460 7.8853 284.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 109.9581 8.0000 20.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.1218 6.3000 165.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 117.7550 6.3200 57.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 118.9600 6.2900 20.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% - 100.0000 9.1329 1500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% - 100.0000 9.1334 1500.00 INE540P08036 U.P. INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% - 97.2000 10.4300 1211.30 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% - 100.0700 8.7000 550.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% - 103.5000 9.2000 500.00 INE261F08782 NABARD 7.71% - 100.0000 7.7900 500.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 103.8626 9.8000 374.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK -- 99.0000 11.4100 125.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.05% - 101.1800 8.8600 117.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA SR-III 8.39 BD 8.39% - 98.7649 8.7000 100.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED SR- DMR17AT 9.20% - 100.0263 9.1852 50.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.7500 11.3400 20.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.0500 9.4600 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.5200 9.0700 8.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95 BD PERP 9.95% - 99.9000 9.9754 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% - 100.0000 10.9210 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% - 102.3000 10.3282 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% - 98.7649 8.7000 100.00 INE136E07QN2 CITICFIN NFLK RST 17 S-503 -- - 145.0500 - 11.50
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange