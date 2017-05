Mar 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 43295.57 NSE 126724.70 ============= TOTAL 170020.27 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE306N07GV6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.95% 23-Jun-17 100.3375 7.2100 1000.00 INE306N07GX2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.95% 23-Jun-17 100.3375 7.2100 750.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 100.6800 7.0100 500.00 INE804I07RU9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Jun-17 151.5300 9.2900 25.00 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Jul-17 98.0333 7.2500 1000.00 INE691I07BG3 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 17-Jul-17 100.3200 7.4000 250.00 INE248U07079 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.72% 26-Jul-17 107.6200 9.1200 100.00 INE510W07011 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 10-Aug-17 100.5547 6.8500 237.50 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 117.4200 10.5000 33.50 INE918K07BW3 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS 0.00% 1-Sep-17 117.0300 10.5000 28.90 INE804I07HU0 ECL FINANCE LTD 8.00% 26-Sep-17 119.2600 0.0000 1433.00 INE804I070G2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 2-Nov-17 105.0890 9.1000 100.00 INE360C07021 DISHERGARH POWER SUPPLY CO. LTD 10.75% 3-Nov-17 102.7900 7.9600 100.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 103.5100 7.2000 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 99.5500 8.8400 1000.00 INE510W07029 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 9-Feb-18 100.5547 7.7900 237.50 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-18 100.8500 8.8100 140.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 27-Jul-18 100.6300 7.5800 250.00 INE510W07037 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 10-Aug-18 100.5547 8.0400 237.50 INE148I07FW2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 31-Aug-18 100.6771 7.0100 500.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.0900 9.6200 24.05 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 3-Nov-18 104.9000 7.3300 200.00 INE660A07OH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 21-Nov-18 100.0800 7.7000 500.00 INE155A08183 TATA MOTORS LIMITED 10.30% 30-Nov-18 103.9600 7.6500 1050.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 99.8500 8.8100 34.08 INE510W07045 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 8-Feb-19 100.5547 8.1600 237.50 INE523E07DE8 LNT FINANCE LIMITED 8.69% 12-Mar-19 101.3900 7.9000 400.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.8900 7.7800 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.2700 7.0600 5.00 INE814H07125 ADANI POWER LIMITED 10.70% 7-Apr-19 102.7000 9.2000 1500.00 INE982D07012 GODREJ N BOYCE MANUFACTURING COMPA 8.90% 22-Apr-19 102.2200 7.9500 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4200 7.6500 50.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 9-Sep-19 100.6100 9.9000 2.00 INE522D07AA6 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.15% 12-Sep-19 100.6800 9.7700 145.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 3-Nov-19 106.2400 7.9600 100.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 104.1400 7.2100 50.00 INE114W07012 GENIE COMMERCIAL VENTURES PRIVATE 0.00% 28-Nov-19 106.1800 20.0000 7.50 INE016P07088 VISTAAR FINANCIAL SERVICES PRIVATE 11.45% 29-Nov-19 100.0000 12.6900 250.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 104.3900 8.2300 140.00 INE321A07126 INOX AIR PRODUCTS LIMITED 10.85% 31-Dec-19 105.4500 8.5200 68.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.6000 7.6400 635.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.0000 7.6400 750.00 INE010A07190 PRISM CEMENT LIMITED 10.75% 21-Jan-20 101.2200 9.7400 145.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.6400 9.1300 145.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.9200 7.6400 450.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 3-Mar-20 100.3300 7.8000 50.00 INE261F08766 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 6.90% 9-Mar-20 99.9000 6.9800 750.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 100.0000 10.9800 5.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.2300 7.7000 450.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.3700 7.6900 350.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Mar-20 100.3343 9.5800 145.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.87% 6-Apr-20 104.2000 8.4400 140.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.70% 15-Apr-20 100.0700 8.6700 1750.00 INE582L07112 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.25% 23-Apr-20 99.6900 8.3000 145.00 INE568Q07060 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 9.25% 23-Apr-20 101.8000 8.6800 50.00 INE336K07032 CLP WIND FARMS (INDIA) PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-20 100.8500 8.8100 140.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.0900 7.3900 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0800 7.3000 19.00 INE873F09030 WATER AND SANITATION POOLED FUND 7.50% 9-Sep-20 80.2000 6.7500 2.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.9100 9.4700 20.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 105.4000 9.7100 8.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 106.5200 7.4300 250.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 1-Jul-21 103.7200 7.5700 88.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 99.3600 7.5200 270.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 106.7600 6.3500 1.30 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 5-Dec-21 100.7500 9.8300 4.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 9-Dec-21 98.8100 7.4200 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 98.9700 7.4000 1000.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.6500 9.8400 50.00 INE414G07BT7 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-22 99.7400 9.0500 25.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 106.7400 6.3500 6.38 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 7.35% 10-Mar-22 100.3900 7.3800 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.7000 7.4200 100.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED 0.00% 21-Mar-22 151.5800 8.7500 0.14 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.8600 6.2100 26.83 INE787H07131 India Infrastructure Finance COMP 7.19% 22-Jan-23 104.2800 6.2800 1.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.7300 7.6000 50.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 4-Jul-23 102.7500 7.9200 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.9500 8.1100 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.9300 5.6100 23.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.1500 11.5000 450.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LT 11.80% 3-Jan-25 102.5000 11.6200 4.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.4000 7.5600 71.66 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.9000 10.3700 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.4300 9.8000 6.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 1-Oct-25 104.5200 6.4900 40.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 7-Oct-25 102.4000 7.7000 11.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 103.2800 7.9700 28.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 6-Jun-26 102.4000 8.6000 200.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.1500 7.9500 20.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.1900 9.4500 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 5-Aug-26 102.1500 8.4400 4.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.4600 8.5000 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.8200 9.0800 89.20 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 9-Sep-26 100.6500 8.8800 12.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6100 7.8400 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.2700 9.0900 102.50 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.6500 8.5000 257.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4500 8.6400 112.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 99.2500 8.0600 350.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 98.6000 8.1500 800.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.2700 8.1500 500.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.4200 8.6600 57.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.5700 6.3900 37.09 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 1-Feb-27 113.5900 6.3900 14.24 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 112.8000 6.3300 103.51 INE896W08012 INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF IND 7.90% 3-Mar-27 101.5100 7.8200 15.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 5-Mar-27 112.9700 6.3900 60.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.4300 7.7000 510.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.12% 24-Mar-27 101.9200 7.8400 6.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.9800 8.2600 35.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.25% 27-Mar-27 101.5000 4.6100 60.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 112.4500 6.3900 30.62 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 116.6800 6.3500 5.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.8900 6.3300 300.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 117.0700 6.3100 150.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 2-Sep-28 117.5300 6.2400 147.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 117.7800 6.3200 68.17 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 117.3700 6.3300 120.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 5-Feb-29 119.6500 6.1300 15.17 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 119.5000 6.3100 50.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.2000 6.3500 0.96 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 108.7400 6.3000 200.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.28% 21-Dec-30 107.9000 6.4200 16.91 INE248U08028 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.00% 31-Dec-30 100.0000 10.0000 500.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.5000 6.3000 807.14 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 111.0900 6.2900 726.17 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 109.2500 6.4800 13.62 INE031A07AM9 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 8-Feb-31 108.9600 6.4200 7.01 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.39% 9-Mar-31 108.9800 6.4200 6.94 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 108.9900 6.4200 9.04 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.5400 6.1900 7.64 INE261F07032 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7.64% 23-Mar-31 111.4900 6.1000 35.00 INE261F07057 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7.35% 23-Mar-31 110.5400 6.2000 9.61 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 2.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 99.2900 7.6200 20.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 3-Jan-32 99.1000 9.4200 494.68 INE848E07534 NHPC Limited 8.67% 2-Nov-33 124.5800 6.2500 4.42 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 125.9000 6.3500 0.80 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 124.5000 6.2500 48.15 INE733E07JW2 NTPC LIMITED 7.62% 5-Oct-35 113.5500 6.3500 0.16 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.50% 21-Dec-35 111.1200 6.2200 10.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 100.0000 10.5400 3000.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.0500 9.1700 2250.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 103.6000 9.1900 500.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0000 2.7500 4.00 INE101A08070 MAHINDRA N MAHINDRA LIMITED 9.55% 4-Jul-63 110.0000 8.6600 400.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.5000 4.5400 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.4600 0.0000 111.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 104.0000 2.9300 19.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.1400 8.6800 500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.0000 10.3800 230.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-99 101.5300 9.4100 4679.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 31-Dec-01 101.3800 11.2500 1.00 NSE === INE804I07QN6 ECL FINANCE LIMITED -- 04-May-17 144.0890 10.0000 5.50 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.1903 6.5000 100.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.1903 6.5000 1321.00 INE660A07KT9 SUNDARAM FIN 9.70% 26-May-17 100.3621 6.8000 50.00 INE691I07BH1 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.94% 14-Jun-17 100.3321 6.2754 250.00 INE121A07KW6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 15-Jun-17 100.3268 4.2435 1000.00 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.4109 7.0100 1000.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 100.6771 7.0100 1716.00 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.3575 6.8500 1250.00 INE691I07BG3 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.95% 17-Jul-17 100.3211 7.4000 250.00 INE037E08052 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jul-17 100.2616 9.1700 1249.00 INE804I07TY7 ECL FINANCE LIMITED - 09-Aug-17 158.1240 10.0000 84.50 INE510W07011 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 10-Aug-17 99.7276 9.0000 737.50 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.6058 7.4000 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.6058 7.4000 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7478 6.9500 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7478 6.9500 50.00 INE804I07TS9 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 01-Sep-17 158.4140 10.0000 27.50 INE587O07032 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE LTD - 05-Sep-17 100.0308 24.4119 10.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.7632 7.4000 50.00 INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Sep-17 158.1240 10.0000 23.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 147.7500 0.0000 0.40 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.5713 7.6500 1050.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.9639 6.7000 100.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.9639 6.7000 50.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.7993 7.2956 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.8376 7.4000 50.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 103.5059 7.2000 50.00 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.7319 7.4000 100.00 INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 116.0000 0.0000 35.90 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.4900 7.0000 10.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 101.5082 7.6044 250.00 INE510W07029 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 09-Feb-18 99.5935 9.0000 737.50 INE916DA7MB7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.74% 14-Mar-18 100.1972 7.5032 260.00 INE202B07HB2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Mar-18 100.7440 8.2666 280.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.3139 7.5300 750.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.3139 7.5300 750.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 113.3340 10.9789 450.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 102.4654 7.3000 5.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 100.9305 7.4729 50.00 INE093J07GM7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 07-Jul-18 120.2000 0.0000 4.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.6287 7.5800 250.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.1905 7.3850 100.00 INE510W07037 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 10-Aug-18 99.3827 9.0000 737.50 INE306N08086 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 10-Aug-18 101.3543 8.0000 1000.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 141.7079 13.0000 386.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6887 8.9500 82.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 12.65% 24-Oct-18 103.2258 7.0400 100.00 INE660A07OH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 21-Nov-18 100.0835 7.7000 500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.6889 7.5668 800.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.6689 7.5800 400.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.8338 7.3500 9.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9837 6.9758 452.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 103.9575 6.9803 850.00 INE020B08971 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.05% 07-Dec-18 101.4346 7.0984 349.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 101.0789 7.1304 571.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.9000 7.1462 210.00 INE016P07104 VISTAAR FINANCIAL SERVICES PRIVATE 11.45% 04-Jan-19 100.0000 12.6641 150.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.2340 7.2500 350.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.2320 7.3500 22.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 102.2340 7.2500 350.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4027 7.0750 3508.00 INE735N08045 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 7.95% 01-Feb-19 99.6473 8.1400 1500.00 INE093J07GC8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 06-Feb-19 106.0000 0.0000 1.00 INE510W07045 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 08-Feb-19 100.2350 8.3500 737.50 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5381 7.1700 1000.00 INE296A07KF1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 25-Mar-19 101.8940 7.7800 100.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.2681 7.0650 14.00 INE814H07125 ADANI POWER LIMITED 10.70% 07-Apr-19 102.7024 9.2000 3000.00 INE148I07EJ2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 12-Apr-19 100.9065 8.4400 20.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.0929 7.2510 1250.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-May-19 119.0000 0.0000 1.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 10-Jun-19 122.0000 0.0000 1.10 INE015L07345 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.75% 14-Jun-19 101.4759 9.9348 20.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.5674 7.1982 250.00 INE953L08147 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES 12.65% 22-Jun-19 104.1955 10.3900 70.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 104.2702 7.1479 242.50 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4197 7.6500 50.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.1017 7.1400 1000.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.1017 7.1400 500.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 102.5000 9.0200 4.00 INE093J07LA2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 09-Sep-19 115.0000 0.0000 2.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.5702 8.7256 1378.90 INE752E07MX4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-19 102.6630 7.1488 1050.00 INE535H07878 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 8.90% 16-Sep-19 100.8948 8.4800 100.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 102.8378 8.0750 1350.00 INE651J07309 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD 9.69% 30-Sep-19 101.4134 9.0000 100.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 103.5031 7.1984 250.00 INE216P07118 AU HOUSING FINANCE LIMITED 10.25% 10-Oct-19 100.0533 9.6850 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0635 7.1982 100.00 INE093J07LT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Oct-19 134.8000 0.0000 2.50 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.4391 7.6800 90.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.0885 7.1990 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.1444 7.2100 50.00 INE975G08074 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.6000 11.5318 3.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 124.8439 8.8599 17.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 98.2500 9.3000 1.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 101.9982 7.6350 750.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS - 07-Feb-20 99.3447 9.7525 21.00 INE115A07KC0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.02% 18-Feb-20 100.9248 7.6400 450.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 101.9000 7.4305 169.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.6748 7.2995 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.6748 7.3000 50.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.5228 7.1800 100.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.3298 7.8000 800.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1423 7.2436 199.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 99.8800 7.0078 750.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.5948 7.1842 200.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.2305 7.7000 500.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9567 7.1500 150.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.3000 9.1600 10.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9567 7.1500 150.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9211 7.1600 152.00 INE651J07424 JM FINANCIAL CREDIT SOLUTIONS LTD - 23-Mar-20 99.8963 9.3412 25.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.3663 7.6300 650.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.2802 7.6632 200.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 100.0711 7.8500 68.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 101.1231 9.7390 20.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 102.9000 8.2600 210.00 INE296A07ON7 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-206 OPT 7.85% 07-Apr-20 100.0000 7.8484 100.00 INE916DA7MX1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.85% 07-Apr-20 100.0000 7.8472 100.00 INE296A07OP2 BAJAJ FINANCE LIMITED - 09-Apr-20 100.0000 7.8500 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.5432 7.3800 578.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6153 6.3500 300.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 98.8639 9.9472 170.00 INE623B07123 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 17-Apr-20 101.9409 9.1400 300.00 INE265J07092 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION - 20-Apr-20 102.3393 9.4911 400.00 INE321N07087 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT - 23-Apr-20 123.3273 9.2800 200.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 99.7618 8.2864 21.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.6848 7.3737 200.00 INE804I079Q2 ECL FINANCE LIMITED NCD 06MY20 FVR - 06-May-20 100.0000 9.1000 215.00 INE657N07308 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 06-May-20 100.0000 9.1000 125.00 INE015L07451 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO.-- 12-May-20 100.0000 9.2500 180.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.0875 7.3900 1000.00 INE148I07GY6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 01-Jun-20 100.0979 750.00 INE296A07OU2 BAJAJ FINANCE LIMITED - 05-Jun-20 99.8500 7.9429 1000.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.0000 7.7980 2000.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.7454 7.2800 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.7454 7.2800 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3225 7.4000 850.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3225 7.4000 850.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4968 7.3000 400.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.4968 7.3000 400.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 28-Dec-20 102.9800 7.6700 34.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 100.2009 9.7000 250.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.0603 7.2000 150.00 INE115A07IO9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 05-Jan-21 102.5270 7.6800 50.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 98.8500 8.1930 250.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.0081 7.8230 15.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.0000 8.7500 710.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-21 106.5245 7.4300 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.3550 8.7700 306.00 INE683V07026 ABHITECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITE-- 27-Sep-21 100.0000 14.5700 310.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.4716 7.5200 350.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.3600 7.3600 400.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.3308 7.4000 1500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.4179 8.5101 2.20 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.8093 7.4300 300.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0814 7.3900 500.00 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.00% 10-Jan-22 102.2300 8.4000 1.50 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.1000 9.9700 3.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.20% 23-Jan-22 102.8800 7.4500 100.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 98.7316 8.3500 150.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.0000 8.4900 12.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.3929 7.3800 1000.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.3929 7.3800 500.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 100.0000 8.7500 710.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.7036 7.4200 100.00 INE537P07307 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5300 8.1100 930.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.0000 8.2466 300.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.0000 7.9500 350.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.9956 6.2500 25.70 INE069I07322 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED -- 18-May-22 100.4100 9.8789 200.00 INE248U08036 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.50% 06-Jun-22 100.0050 9.5000 2000.00 INE248U08044 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.50% 13-Jun-22 100.0123 9.5000 750.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 102.4649 8.5002 3.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 104.1200 8.5000 510.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 106.6300 7.6900 4.00 INE787H07131 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.19% 22-Jan-23 104.5700 6.2230 1.50 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.0000 8.7500 710.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.7327 7.6000 50.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.5442 7.9100 8.00 INE535H08660 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Apr-23 102.2000 8.8127 6.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.8300 7.6642 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.0000 9.2200 2084.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9682 7.7900 670.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.9682 7.7900 150.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8162 7.8200 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.8162 7.8200 50.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.19% 13-Jan-24 106.1500 9.1500 15.00 INE017A08276 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 7.99% 18-Jan-24 100.1400 7.9500 7.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.0000 8.7500 710.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 105.9544 8.1100 250.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 104.0000 7.8446 5.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 9.60% 01-Oct-24 107.6300 8.0000 3.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.50% 15-Nov-24 104.5169 8.6447 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 104.2812 7.7050 50.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.20% 18-Dec-24 102.4800 8.7200 12.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD - 21-Dec-24 107.2554 10.6738 950.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.4275 7.6100 155.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.1061 8.1000 200.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 4.00 INE895D07495 TATA SONS LIMITED 8.50% 22-Jan-25 100.8765 8.3400 50.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.0000 8.7500 710.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.4728 7.6500 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.0052 7.7000 150.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 104.0052 7.7000 150.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 104.9000 7.8500 50.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 103.5355 7.9550 500.00 INE191B07071 WELSPUN CORP LIMITED 9.55% 03-Aug-25 100.4300 8.5200 3000.00 INE860H08DN6 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.25% 11-Aug-25 102.1800 8.8500 10.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.9000 10.3700 1.00 INE804I07C93 ECL FINANCE LIMITED SR-H5H501A 9.75% 14-Aug-25 101.0000 9.5500 30.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 101.8900 8.9000 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.6800 7.6600 51.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 100.8787 8.7700 244.00 INE804I07H64 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 19-Dec-25 100.2000 9.5700 10.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 102.8500 8.8146 6.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.0000 8.7500 710.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 103.6500 8.6900 2.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 103.1700 8.6900 6.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED SR-D6E601A 9.50% 28-Apr-26 100.2000 9.4500 10.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 102.5000 7.6496 1.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 100.3000 8.6400 500.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 11.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.2247 7.9200 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.8500 8.5300 482.30 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.5100 7.9000 50.00 INE015L07261 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION -- 26-Jun-26 101.5000 10.0000 70.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.6200 7.9000 5.00 INE121H07BM1 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.90% 01-Aug-26 103.0700 8.3950 250.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 12.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.7000 8.8700 7.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.4566 8.5000 258.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.3655 7.7128 445.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2000 9.2500 93.10 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 100.0000 9.0800 3.00 INE340A07084 BIRLA CORPORATION LIMITED 9.25% 18-Aug-26 102.7000 8.7700 3.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6500 8.8800 59.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.9024 8.3500 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.5500 7.8495 201.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.6119 7.8400 200.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.8500 9.1500 329.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.3782 8.9239 4.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4519 8.6500 302.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.5650 8.5000 261.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED -- 30-Sep-26 99.2458 8.1000 600.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.4760 7.7500 3.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.5985 8.1500 800.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.9670 7.6600 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.2727 8.1500 500.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.4764 8.6500 56.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 112.9244 6.3200 30.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 100.1500 9.1100 2.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 100.6012 7.1343 400.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 106.0000 10.4081 10.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 97.2938 7.6287 512.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 98.5000 7.5700 17.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 101.6400 7.7500 14.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.0400 9.5400 60.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.9275 7.6000 600.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9894 7.6500 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9894 7.6500 250.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.0000 8.7500 710.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 100.0000 7.8395 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.1500 6.3000 150.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.0439 6.3200 26.50 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.38% 12-Nov-28 116.5108 6.3200 11.70 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 119.1885 6.2700 29.30 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.9574 6.3000 85.30 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED SR- DMR17AT 9.2 9.20% PERPETUAL 100.0500 9.1776 - INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.0000 9.1390 3250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED SR-26 8.75 NCD P 8.75% PERPETUAL 99.4200 8.8800 2251.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% - 99.1000 10.5100 1500.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.1421 8.6800 1150.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 100.8178 10.8000 1127.00 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- - 98.0333 7.2500 1000.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.2206 10.0000 460.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 100.5575 10.6250 331.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.6500 11.0174 208.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK -- - 100.4000 11.0300 200.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% - 105.4000 8.8800 114.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.05% - 100.9000 8.9000 26.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD( 10.60% - 104.6500 9.4200 20.40 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 102.4500 9.0812 11.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% - 100.1000 9.9224 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA SR-II 11.6 LOA 11.60% - 100.7500 11.3400 6.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.3300 10.1900 2.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.0000 9.1912 1500.00 INE465R08032 - -- - 100.2985 10.6535 250.00 INE148I07 - -- - 100.4269 8.7500 150.00 INE752E07MH7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-30 104.7500 7.5971 300.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 106.8143 6.3200 31.40 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.7591 6.2700 335.70 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.49% 21-Jan-31 110.5038 6.3200 32.60 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.8934 6.2600 200.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.3366 6.3200 13.60 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 103.9500 7.6500 30.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.2525 7.6000 42.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 99.3312 7.6100 20.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.2300 7.6800 600.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.0000 9.5442 2.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 123.8705 6.3000 48.20 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 124.7230 6.3200 10.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 108.0000 8.8200 400.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.4327 10.4300 1617.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2100 135.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.3959 9.2835 120.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 101.2500 9.4600 102.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 98.0300 10.2900 4.00