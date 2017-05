Mar 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 43978.12 NSE 139015.40 ============= TOTAL 182993.52 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07W86 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 28-Apr-17 112.2261 12.4400 80.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 100.3400 6.9600 250.00 INE523E07CM3 L&T FINANCE LIMITED 8.90% 26-Jun-17 100.3500 6.9400 250.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 100.6800 6.9600 450.00 INE804I07RU9 ECL FINANCE LIMITED - 30-Jun-17 152.8400 9.0000 5.00 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 10-Jul-17 98.0300 7.2500 230.00 INE248U07079 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.72% 26-Jul-17 107.6400 9.1200 100.00 INE013A07O52 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 28-Jul-17 100.1323 8.1000 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.8100 6.8000 200.00 INE804I07D27 ECL FINANCE LIMITED - 21-Aug-17 117.4500 10.5000 33.50 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.65% 22-Aug-17 100.7200 7.3500 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 100.8400 6.8000 150.00 INE918K07BW3 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS - 1-Sep-17 117.0600 10.5000 28.90 INE804I070G2 ECL FINANCE LIMITED - 2-Nov-17 105.1100 9.1000 100.00 INE360C07021 DISHERGARH POWER SUPPLY CO. LIMITE 10.75% 3-Nov-17 102.7300 5.7700 100.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 121.6600 9.0000 7.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 101.7000 7.0000 50.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 9-May-18 101.2600 7.0000 350.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 102.8200 7.0000 50.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.1200 7.5200 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0100 7.4800 750.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.7400 7.3900 1000.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 3-Aug-18 101.4200 7.3500 900.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 3-Aug-18 101.2300 7.3500 850.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.4800 11.5300 10.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 3-Nov-18 104.8400 7.3600 200.00 INE001A07PW9 HDFC LIMITED 7.40% 22-Nov-18 99.7100 7.5500 400.00 INE909H07DN3 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 7.86% 2-Dec-18 99.5600 8.1100 100.00 INE756I07AM4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.93% 7-Dec-18 100.3500 7.6600 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.49% 25-Jan-19 100.9800 7.5900 110.00 INE523E07DE8 LNT FINANCE LIMITED 8.69% 12-Mar-19 101.4200 7.9000 400.00 INE774D07PZ8 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.77% 20-Mar-19 100.0769 7.7200 1500.00 INE916DA7KS5 KOTAK MAHINDRA PRIME IMITED 8.48% 12-Apr-19 101.2425 7.7900 100.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 101.9900 7.5900 250.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.4600 11.5100 5.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.26% 12-Aug-19 101.3400 7.5900 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.4700 8.3500 500.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 3-Nov-19 106.1800 7.9700 160.00 INE261F08451 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 8.22% 18-Feb-20 102.5800 7.1900 200.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 2-Mar-20 99.6900 7.2000 210.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 6-Mar-20 100.1800 7.8600 650.00 INE261F08766 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 6.90% 9-Mar-20 99.9700 6.9000 250.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 100.0000 10.9100 11.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.4000 7.5500 500.00 INE261F08816 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 7.18% 23-Mar-20 100.0000 7.2200 1000.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.3100 7.5700 330.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 30-Mar-20 100.9800 7.5900 110.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 102.6500 7.6500 80.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVELOP 9.20% 6-Apr-20 101.9000 8.6500 5.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.38% 27-Apr-20 102.7500 7.3500 200.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.75% 7-May-20 103.9100 7.2800 185.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 104.8000 7.3500 180.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.3300 7.3000 100.00 INE217K07AI1 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.64% 25-May-20 99.8500 8.7000 850.00 INE169O07013 ABELLON CLEANENERGY LIMITED 10.00% 2-Jun-20 100.0000 10.3700 533.00 INE496R07062 ABELLON ENERGY LIMITED 10.00% 2-Jun-20 100.0000 10.3700 214.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.3000 7.3900 2950.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.7700 7.2700 750.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.1700 7.8100 4000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.3200 7.4000 150.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 3-Nov-20 104.4800 10.5400 40.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.2000 7.5900 5.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 18-Jun-21 106.3000 9.3600 4.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 1-Jul-21 102.7400 7.8500 400.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.5000 7.8500 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0300 7.4700 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.8700 8.7600 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.2500 8.8000 50.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 5-Dec-21 101.1000 0.0000 1.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0400 7.4000 250.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 3-Jan-22 100.6900 8.8500 50.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.6600 9.5800 3.80 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.0800 7.4300 250.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 3-Mar-22 100.3000 0.0000 20.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 7-Mar-22 100.0000 0.0000 0.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.7000 7.4200 1750.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.9800 6.7200 18.37 INE069I07306 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 6-May-22 100.7800 9.7900 60.00 INE069I07322 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 10.00% 18-May-22 100.8100 9.7700 175.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.10% 20-Jun-22 102.8500 8.4100 3.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 7-Oct-23 99.3200 7.7200 250.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.9000 6.1800 0.38 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-24 110.8900 6.3800 0.60 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 102.2400 11.3900 450.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT A 9.75% 2-Aug-24 106.5000 8.5000 500.00 INE090A08T09 ICICI LIMITED 9.25% 4-Sep-24 109.1600 7.7500 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.9400 5.5000 6.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.3700 7.6100 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 5-Dec-24 105.9200 7.7800 200.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.0900 7.6900 100.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 3-Feb-25 102.6300 7.6400 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 6-Feb-25 103.3300 7.6900 100.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.75% 15-Jun-25 107.7800 7.4300 7.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 105.2300 6.3300 30.00 INE759E08036 LNT FINCORP LIMITED 9.25% 9-Sep-25 102.4400 8.8100 100.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 105.9500 6.1900 0.52 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 7-Dec-25 102.9900 7.6800 1500.00 INE031A07AL1 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.02% 8-Feb-26 103.9600 6.4500 100.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.3800 8.5000 200.00 INE238A08393 AXIS BANK LIMITED 8.50% 27-May-26 103.4300 7.9500 28.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 6-Jun-26 102.7500 8.5400 150.00 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 15-Jun-26 103.1700 7.9500 20.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.4800 8.9100 9.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.4500 7.7000 150.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.7600 8.4500 26.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.9000 9.1300 6.00 INE895D08642 TATA SONS LIMITED 8.04% 2-Sep-26 100.2500 8.0000 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 9-Sep-26 100.6500 8.8700 5.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.8700 7.8000 250.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.9500 9.1300 4.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.5000 8.5100 625.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.4500 8.6500 5.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 101.4500 7.7500 120.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 500.0000 7.6500 550.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 113.4900 6.4000 1.50 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.4100 8.5500 200.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 6-Mar-27 101.6300 7.7500 1.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 8-Mar-27 106.0000 8.6200 20.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9900 7.6500 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.3200 7.5200 200.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.4300 7.6800 50.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 101.9900 7.8500 52.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.9800 7.7600 102.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 27-Mar-27 100.0000 7.9400 320.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 115.2500 6.3300 200.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.0200 6.3100 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 116.9400 6.3100 350.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.0400 6.3200 300.00 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 116.5100 6.3800 0.45 INE134E07448 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.79% 16-Nov-28 118.0000 6.3000 0.50 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.4200 6.3200 100.00 INE733E07JI1 NTPC 8.73% 16-Dec-28 116.8800 6.3800 1.00 INE031A07AA4 Housing and Urban Development Corp 8.83% 13-Jan-29 117.6800 6.3900 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 5-Feb-29 117.9600 6.3000 85.30 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.9100 6.2200 5.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-30 101.2500 11.5600 120.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Jun-30 109.9500 7.6200 3.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.28% 18-Sep-30 108.2200 6.3500 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 109.3700 6.3100 150.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 108.5400 6.4000 2.00 INE261F07057 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 7.35% 23-Mar-31 109.6300 6.2900 2.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 2.3500 5.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 3-Jan-32 98.7500 9.4300 412.80 INE128M08011 LNT Metro Rail (Hyderabad) Limited 9.81% 18-Jun-35 117.6100 8.5500 400.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.0500 9.1800 4000.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% 31-Dec-50 105.5500 0.0000 4.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0000 0.0000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.0000 8.5400 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1700 0.0000 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 109.0000 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.6000 13.4600 10.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.4300 8.6000 500.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.1000 10.1500 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 101.6000 8.7100 6.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 104.6500 0.0000 1.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 104.7000 10.2400 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-99 101.5400 9.5000 1515.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 31-Dec-01 104.5000 10.3900 1.00 NSE === INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Apr-17 170.6000 0.0000 4.50 INE523H07312 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 9.54% 15-May-17 100.1924 7.7000 500.00 INE134E08HS3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.12% 22-May-17 100.2014 6.4020 250.00 INE331A07190 THE RAMCO CEMENTS LIMITED 8.70% 23-May-17 100.2022 7.2000 300.00 INE804I07RL8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 09-Jun-17 164.2200 7.5000 2.00 INE804I07Y14 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Jun-17 112.6500 7.5000 250.00 INE804I07Y22 ECL FINANCE LIMITED -- 13-Jun-17 98.3500 7.5000 250.00 INE804I07B37 ECL FINANCE LIMITED -- 20-Jun-17 97.6100 7.5000 10.00 INE804I07Z13 ECL FINANCE LIMITED -- 22-Jun-17 97.7700 7.5000 250.00 INE804I07Z47 ECL FINANCE LIMITED -- 22-Jun-17 98.4700 7.5000 250.00 INE804I07Z39 ECL FINANCE LIMITED -- 22-Jun-17 98.1100 7.5000 250.00 INE804I07Z05 ECL FINANCE LIMITED -- 22-Jun-17 97.6300 7.5000 250.00 INE804I07Z21 ECL FINANCE LIMITED -- 22-Jun-17 98.1600 7.5000 250.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 28-Jun-17 119.2568 6.8750 250.00 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 10-Jul-17 98.0333 7.2500 2230.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5089 7.5500 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5012 7.5700 100.00 INE804I07SK8 ECL FINANCE LIMITED -- 27-Jul-17 155.2700 7.5000 5.50 INE013A07O52 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 28-Jul-17 100.1323 8.1000 250.00 INE804I07SM4 ECL FINANCE LIMITED 28-Jul-17 155.2200 7.5000 4.50 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 97.8232 6.5501 3.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 07-Aug-17 115.7662 7.4500 100.00 INE121A07KQ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 07-Aug-17 115.7662 7.4500 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.8084 6.7999 200.00 INE033L07AA7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMIT 9.65% 22-Aug-17 100.7228 7.3500 250.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.8409 6.8227 150.00 INE804I074C3 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Sep-17 105.0700 7.5000 821.70 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED 05-Sep-17 159.5500 7.5000 2.50 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.9635 6.5500 5.00 INE804I07VE5 ECL FINANCE LIMITED 03-Oct-17 131.6000 7.5000 5.00 INE804I07SB7 ECL FINANCE LIMITED 05-Oct-17 157.8500 7.5000 2.50 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 103.5157 7.2156 350.00 INE918K07EJ4 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 29-Dec-17 119.4200 7.5000 11.90 INE918K07EO4 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 02-Jan-18 117.9000 7.5000 5.00 INE804I07J13 ECL FINANCE LIMITED -- 09-Feb-18 115.7400 7.5000 3.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.2086 7.7000 200.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1703 6.7500 100.00 INE148I07FK7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 09-Mar-18 100.5283 8.0935 250.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7045 7.0000 50.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.9671 8.2300 40.00 INE804I07O57 ECL FINANCE LIMITED -- 23-Mar-18 108.0800 7.5000 50.00 INE306N07IR0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 7.87% 26-Mar-18 100.3139 7.5094 750.00 INE918K07649 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 27-Apr-18 123.0100 7.5000 2.50 INE121A07MC4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 30-May-18 101.0373 8.1200 500.00 INE918K07AU9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 31-May-18 117.7100 7.5000 22.80 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.3854 6.9750 6.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.4061 7.0000 50.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.45% 14-Jun-18 100.0050 7.4800 2250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.81% 14-Jun-18 99.9828 7.5000 1500.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.05% 10-Jul-18 100.7351 7.3900 1000.00 INE918K07706 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 10-Jul-18 106.5300 7.5000 14.50 INE918K07961 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS CNX NI 18-Jul-18 120.4600 7.5000 4.60 INE918K07847 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 27-Jul-18 113.8700 7.5000 19.50 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.4204 7.3500 900.00 INE110L07021 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.2324 7.3500 850.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.1688 7.2000 600.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.1688 7.2000 600.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1063 7.1200 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.6138 9.0000 2.10 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5516 7.2000 850.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5516 7.2000 850.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.00% 22-Oct-18 101.2216 7.1010 1550.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 103.3067 6.9812 700.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 104.0229 6.9814 550.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.9705 6.9800 250.00 INE756I07AM4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.93% 07-Dec-18 100.3513 7.6600 250.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE PRIVATE LI 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4100 1.40 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 103.4618 7.5000 715.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4420 7.0507 509.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA P 8.22% 15-Feb-19 100.0032 8.2000 250.00 INE093J07GT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Feb-19 123.4500 0.0000 8.50 INE523E07DE8 L & T FINANCE LTD 8.60% 12-Mar-19 101.4157 7.9000 400.00 INE774D07PZ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.76% 20-Mar-19 100.0769 7.7200 1500.00 INE774D07PZ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.76% 20-Mar-19 100.0769 7.7200 1000.00 INE296A07KN5 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 29-Mar-19 110.5201 7.8000 4.00 INE398T07017 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED - 18.00% 31-Mar-19 100.0000 19.2900 4.00 INE814H07125 ADANI POWER LIMITED 10.70% 07-Apr-19 101.9417 9.6000 1500.00 INE093J07LY2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 07-Apr-19 113.3000 0.0000 2.50 INE916DA7KS5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 12-Apr-19 101.2425 7.7900 100.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 24-May-19 119.0000 0.0000 1.00 INE093J07JE8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 28-May-19 125.0000 0.0000 3.80 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.59% 14-Jun-19 101.9930 7.5855 250.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-19 111.1000 0.0000 13.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.59% 14-Jun-19 101.9674 7.6000 500.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2400 2.40 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2900 2.00 INE162T07025 AVIGNA PROPERTIES PRIVATE LIMITED 17.00% 30-Jun-19 100.0000 18.1300 1.60 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES PVT LTD 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4300 3.40 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.5230 7.6007 750.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.5230 7.6000 750.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 30-Jul-19 75.0000 19.2800 4.20 INE027E07345 L&T FINANCE LIMITED 8.65% 05-Aug-19 100.0000 8.6101 30.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.26% 12-Aug-19 101.3438 7.5850 250.00 INE481G07166 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.57% 13-Aug-19 100.7124 7.2000 50.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.0531 8.5500 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.6850 8.7255 21.00 INE774D07KB0 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV-- 20-Aug-19 131.5044 7.7200 250.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 102.9000 8.8200 2.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 100.6474 9.0000 0.50 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 99.4319 9.3226 10.80 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.4412 7.7000 50.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 99.4412 7.7000 50.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 124.8226 8.8749 16.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.8394 7.5950 500.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 100.8394 7.5950 500.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 99.6959 9.0000 6.70 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.8705 7.5500 500.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.6036 7.6400 300.00 INE898G07195 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-20 179.1058 8.1400 13.00 INE311I07047 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 1.25% 23-Jan-20 105.5652 13.3502 200.00 INE700A07022 JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED 8.47% 27-Jan-20 99.0247 9.0600 125.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.6426 9.1266 22.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 07-Feb-20 99.3563 9.7475 20.00 INE476U07019 ZUKA POWER PRIVATE LIMITED 11.50% 08-Feb-20 98.5000 11.5000 850.00 INE691I07182 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.50% 12-Feb-20 97.5000 8.3000 0.70 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 12-Feb-20 101.2305 7.5492 1000.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.0926 7.5350 500.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.7046 7.6900 60.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.7000 7.1900 500.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.7106 7.1900 220.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.5298 7.1485 20.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.0100 7.9262 1010.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1117 7.2600 237.00 INE261F08766 NABARD 6.90% 09-Mar-20 99.9745 6.9000 250.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.6051 7.1900 50.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.2393 7.6966 20.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.0000 6.9981 2500.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.4029 7.5500 500.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0000 7.2200 3000.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9830 7.1400 100.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2966 7.0000 1800.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.0341 7.1200 160.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.6106 7.5350 470.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.1937 7.6963 60.00 INE774D07QV5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.69% 27-Mar-20 99.5668 7.8600 60.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD - 30-Mar-20 101.1188 9.7500 500.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 30-Mar-20 100.8471 7.6400 60.00 INE901T07125 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LTD -- 30-Mar-20 101.1625 9.7390 20.00 INE465N07090 ESSEL LUCKNOW RAEBARELI TOLL ROADS 9.05% 31-Mar-20 102.9292 8.0847 120.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.4536 7.8500 60.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 103.0000 8.2200 80.00 INE896F07068 IL & FS EDUCATION & TECH SERV LTD 11.00% 10-Apr-20 102.2932 10.0758 120.00 INE013A073L1 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 14-Apr-20 101.4500 7.7000 500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6154 7.3500 250.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.5 9.50% 15-Apr-20 101.2747 9.0000 150.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6154 7.3500 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.4846 7.4000 575.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.5 NC 9.50% 15-Apr-20 98.8765 9.9438 145.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.7693 7.9800 75.00 INE093J07QB9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 20-Apr-20 100.0000 0.0000 12.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.5232 8.1800 80.00 INE572O07075 ECAP EQUITIES LIMITED -- 23-Apr-20 100.0000 0.0000 83.70 INE916DA7MZ6 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED -- 24-Apr-20 100.2072 7.8500 120.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.9202 7.2800 22.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.3299 7.3000 750.00 INE115A07KH9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.98% 15-May-20 100.6428 7.7300 400.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1951 7.3514 645.00 INE774D08LG5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.50% 25-May-20 103.9721 8.0000 2.00 INE636F07217 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORPO 7.80% 27-May-20 100.0000 7.9500 2500.00 INE752E07MM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.40% 27-May-20 103.0902 7.2500 20.00 INE169O07013 ABELLON CLEANENERGY LIMITED -- 02-Jun-20 100.0000 10.3700 533.00 INE496R07062 ABELLON ENERGY LIMITED -- 02-Jun-20 100.0000 10.3700 214.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.3337 7.3000 3000.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 100.0471 7.6077 450.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0572 7.2500 71.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.0000 7.7610 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2985 7.3200 3650.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.8015 7.2600 1150.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.8015 7.2600 400.00 INE752E07HI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-20 103.8494 7.2500 23.80 INE774D07RB5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.90% 08-Jul-20 100.1856 7.8500 20.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.1664 7.8100 4000.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.1383 7.8200 147.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 102.9471 7.3986 16.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0840 7.3000 450.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3225 7.4000 200.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3225 7.4000 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3225 7.4000 900.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 102.8555 7.6500 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 102.8555 7.6560 50.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.1283 7.3000 11.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.4775 7.4200 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 04-Oct-20 104.4775 7.4200 50.00 INE310L07688 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-20 111.4200 7.8000 7.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 103.0000 7.6700 50.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.0833 7.1900 150.00 INE536N07296 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT -- 31-Dec-20 100.0000 18.0000 10.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.0833 7.1900 150.00 INE896L07298 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Jan-21 102.8309 9.1000 300.00 INE895D08725 TATA SONS LIMITED 7.85% 31-Jan-21 98.8700 8.1900 1000.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 103.4053 7.7000 300.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.2500 8.6623 450.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.7383 7.8502 1424.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.7383 7.8500 600.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 101.7505 7.8000 500.00 INE115A07JY6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 15-Jul-21 101.5048 7.8500 100.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0282 7.4700 1000.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.0282 7.4700 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.6448 8.3500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 106.6448 8.3500 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.4259 8.7500 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.8174 8.7701 50.00 INE683V07026 ABHITECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITE-- 27-Sep-21 100.0000 14.5700 110.00 INE429C07057 SINTEX INDUSTRIES LIMITED 10.70% 30-Sep-21 101.0857 10.6000 250.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.2960 7.4000 600.00 INE539K07056 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. 8.25% 25-Nov-21 99.7780 8.2500 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.1977 7.4600 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0432 7.4000 750.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.00% 10-Jan-22 158.3000 8.7500 3.20 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.00% 10-Jan-22 102.9500 8.2100 1.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 102.9746 7.4279 40.00 INE918K07854 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 23-Feb-22 95.1700 7.5000 50.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 99.9600 8.0500 27.00 INE918K07888 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 25-Feb-22 95.8600 7.5000 50.00 INE918K07896 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 25-Feb-22 95.8600 7.5000 10.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.0821 7.4300 500.00 INE918K07912 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS -- 28-Feb-22 96.5500 7.5000 14.90 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9131 7.4650 300.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.9131 7.4650 300.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 100.2500 8.6784 450.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.9044 7.3700 2560.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED -- 21-Mar-22 152.6600 8.6000 3.30 INE537P07307 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.0000 8.2430 530.00 INE918K07AB9 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LT-- 25-Mar-22 105.7700 7.5000 100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.1300 6.2240 1.10 INE804I07ZU2 ECL FINANCE LIMITED -- 29-Mar-22 103.0400 7.5000 20.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 131.2475 8.3453 250.00 INE121H08107 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Jun-22 99.9000 8.6500 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 104.2200 8.4740 782.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 103.0716 9.6000 140.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.7881 7.4800 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 106.7881 7.4800 250.00 INE721A08BO7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 30-Jan-23 108.2750 8.7600 350.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.2500 8.6894 450.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.9867 7.5100 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.9867 7.5100 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 107.2166 7.3000 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.9709 7.5457 750.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.9709 7.5500 750.00 INE115A07DT9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.89% 25-Apr-23 104.6399 7.8900 170.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 102.3900 7.5500 50.00 INE092T08CQ6 IDFC BANK LIMITED 8.50% 04-Jul-23 102.8183 7.9100 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.5000 9.1200 2354.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.7836 9.4843 40.60 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 108.8600 6.2961 185.90 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.3154 7.7200 270.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9157 7.8000 500.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 106.7335 7.5700 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.9157 7.8000 500.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 106.7335 7.5700 50.00 INE017A08276 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 7.99% 18-Jan-24 100.4300 7.8934 7.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.41% 22-Jan-24 111.2385 6.3200 3.90 INE197P07052 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LIMI 9.60% 09-Mar-24 100.0000 9.5904 13.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.2500 8.6968 450.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 109.0000 8.4530 25.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 106.5047 8.5000 500.00 INE090A08TO9 ICICI BANK LIMITED 9.25% 04-Sep-24 109.1629 7.7499 200.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 107.4858 7.8600 16.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.50% 15-Nov-24 104.6300 8.6300 50.00 INE153A08048 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED 8.24% 19-Nov-24 104.3742 7.6100 500.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 105.9188 7.7800 200.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 104.6019 7.6500 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 102.8800 8.6200 12.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.3678 7.6200 26.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.0887 7.6850 100.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 102.6319 7.6400 100.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 103.3266 7.6850 100.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.2500 8.7019 450.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.0000 7.5500 16.50 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 105.6400 7.7300 50.00 INE134E08DA0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jun-25 107.6900 7.4503 7.00 INE115A07HP8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 18-Jul-25 103.7000 7.9300 250.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 104.0609 7.6800 1200.00 INE514E08EO2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.37% 24-Jul-25 104.0609 7.6800 1200.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.0000 10.0010 3.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.0000 11.6243 2.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 101.8900 8.9000 765.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 105.4000 6.3200 25.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 102.1988 7.8700 100.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 101.7300 8.6300 55.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED 9.25% 20-Nov-25 101.9100 8.9000 200.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.9924 7.6800 2600.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.9724 7.6833 750.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.0000 7.3753 150.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 103.3400 7.6365 63.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.07% 21-Dec-25 105.0000 6.3000 0.20 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 9.30% 25-Feb-26 102.6300 8.8500 80.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.2500 8.7045 450.00 INE759E08044 L&T FINCORP LIMITED 9.30% 23-Mar-26 103.6000 8.6992 1.00 INE721A07KD3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.22% 13-Apr-26 103.1200 8.6995 6.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.13% 25-Apr-26 103.7300 7.5400 150.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 102.6200 7.6312 1.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.1000 9.3760 51.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.4500 7.8900 50.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.44% 01-Jun-26 103.2404 7.9370 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.0200 8.5000 152.50 INE001A07PC1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.46% 15-Jun-26 103.5100 7.9000 30.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.8000 7.6500 1.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.4000 8.9200 74.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.7400 9.5211 50.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 102.0808 8.5000 100.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 39.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.4497 7.7000 400.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.1500 8.5500 30.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.4497 7.7000 150.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1700 9.2500 1130.10 INE895D08642 TATA SONS LIMITED 8.04% 02-Sep-26 100.2508 8.0000 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 101.1200 8.8003 279.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 100.9668 8.3400 300.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.8747 7.8000 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.0000 9.0000 666.80 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.9900 9.1300 127.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.3000 8.3900 640.00 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 101.6000 8.6300 228.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.36% 18-Oct-26 98.4474 7.5800 150.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 99.5000 8.0506 24.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.5985 8.1500 500.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2000 8.8400 1390.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.0331 7.6500 350.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.6000 8.1050 250.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 101.7000 7.6400 86.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 99.3600 8.5900 100.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.2489 7.6400 550.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.5500 7.7348 500.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 101.0000 10.2100 20.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 97.5700 7.5900 12.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 114.2000 6.3085 72.10 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 97.5450 7.7150 831.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.7000 7.6332 700.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.0000 9.5404 1020.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 101.9275 7.6000 50.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 101.9275 7.6000 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9894 7.6500 50.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.2500 8.7080 450.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 102.0465 7.5400 200.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.4319 7.6800 143.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.12% 24-Mar-27 101.6500 7.8700 580.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 100.0000 7.9400 3030.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.0600 8.0700 1812.00 INE084A08110 BANK OF INDIA -- 27-Mar-27 100.0000 8.0000 560.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 108.0080 6.3200 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 107.8826 6.3200 1.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 115.3335 6.3200 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.1385 6.2972 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.1163 6.3000 153.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 117.1413 6.2972 150.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.2160 6.3000 175.00 INE053F07629 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.48% 21-Nov-28 117.6165 6.3000 50.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.0000 7.3745 150.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 22-Jan-29 117.5345 6.3200 0.70 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.75% 05-Feb-29 117.7746 6.3200 1.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.5330 6.2600 5.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0000 7.3748 150.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED SR- DMR17AT 9.2 9.20% PERPETUAL 100.0528 9.1775 4000.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% - 100.0000 9.2100 1500.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4721 1000.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% - 100.0000 10.2720 1000.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.1419 8.6800 650.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 105.5134 9.7997 645.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.2000 9.0806 500.00 INE084A08086 BANK OF INDIA SR-III 11.50% PERPETUAL 106.4628 10.3800 500.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.5 BD PERPE 9.50% PERPETUAL 99.3980 9.6500 500.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3985 11.2444 481.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% - 101.0271 8.6800 261.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED SR-26 8.75 NCD P 8.75% PERPETUAL 98.2000 9.2100 250.00 INE657N07282 - -- - 100.3807 9.2500 250.00 INE261F08782 NABARD 7.71% PERPETUAL 100.0000 7.7100 100.00 INE705A08094 VIJAYA BANK SR-IV 10.49 LOA PERPET 10.49% PERPETUAL 101.8653 9.9900 50.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% PERPETUAL 105.3800 8.9000 31.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.5000 9.0713 25.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% PERPETUAL 100.9100 11.5500 21.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% - 100.5000 11.0000 12.00 INE306N08227 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.05% PERPETUAL 101.5200 8.8100 8.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95 BD PERPETU 9.95% PERPETUAL 100.0000 9.9614 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA SR-II 11.6 LOA 11.60% PERPETUAL 101.0500 11.2580 1.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 101.0271 8.6800 250.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.1419 8.6800 150.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.5 BD PERPE 9.50% PERPETUAL 100.0106 9.4889 100.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED SR- DMR17AT 9.2 9.20% PERPETUAL 100.0265 9.1843 100.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE 28-Jul-18 100.0100 7.9262 49.50 INE148I07GF - - - 100.4259 8.7500 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 112.9500 7.3700 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 4.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 107.7800 6.3993 100.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.0000 7.3751 150.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 108.5622 6.3200 20.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.9234 6.1500 437.90 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 109.6286 6.3200 2.10 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.9396 6.2550 50.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 104.6200 7.5600 7.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.55% 21-Sep-31 99.3700 7.6150 20.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5600 7.6412 150.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.0000 7.3753 150.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.9700 9.5500 19.80 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 124.8368 6.3100 10.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 124.4044 6.3200 2.00 INE128M08011 L&T METRO RAIL 9.81% 18-Jun-35 117.9781 8.5000 400.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 109.1687 6.3200 1.00 INE053F07843 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.50% 21-Dec-35 109.9555 6.3200 0.70 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 111.2445 8.0399 470.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 2.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.7224 11.5500 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 