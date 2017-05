Mar 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 22634.30 NSE 89365.00 ============= TOTAL 111999.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.7300 7.0500 305.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.4142 6.9500 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 27-Aug-17 100.8300 6.8000 1000.00 INE895D08535 TATA SONS LIMITED 9.66% 13-Sep-17 100.9900 7.0500 100.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.5100 6.7000 150.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.67% 23-Nov-17 100.1700 7.1500 1000.00 INE101I08024 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 10.45% 11-Feb-18 104.3800 8.3600 10.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1700 6.7500 50.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.8500 7.5800 100.00 INE671H07285 SOBHA LTD 11.25% 17-Apr-18 100.0200 11.2400 5.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LTD 8.89% 11-Jun-18 101.4900 7.5000 500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.57% 12-Jun-18 101.2500 7.4000 50.00 INE916DA7MK8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 14-Jun-18 100.1346 7.5000 1000.00 INE671H07210 SOBHA LIMITED 12.00% 18-Sep-18 100.0300 11.8500 1.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.9200 7.4500 50.00 INE756I07AM4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.93% 07-Dec-18 100.4400 7.6000 250.00 INE799R07010 E COMPLEX PRIVATE LIMITED 14.00% 21-Dec-18 100.0000 14.5000 500.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 29-Dec-18 103.7300 7.5000 100.00 INE916DA7LF0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 22-Mar-19 108.5322 7.8500 200.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 102.0000 6.9500 250.00 INE191H07078 PVR LIMITED 10.75% 10-Jun-19 105.7900 8.1600 10.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.3700 7.4500 250.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 138.8735 8.8000 750.00 INE019A07357 JSW STEEL LTD 10.60% 19-Aug-19 105.4700 8.3000 750.00 INE804I07T60 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Aug-19 107.9270 0.0000 50.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 100.8200 9.8000 1.00 INE522D07AA6 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.15% 12-Sep-19 100.7700 9.7300 18.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 106.1900 7.9700 60.00 INE013A074I5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 22-Nov-19 83393.6600 8.0100 60.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 115.7000 8.2000 15.00 INE010A07190 PRISM CEMENT LIMITED 10.75% 21-Jan-20 101.3100 9.6600 18.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.9700 8.9900 19.00 INE342W07019 ROHAN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 16.85% 29-Feb-20 100.0000 17.9400 700.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8400 7.1400 200.00 INE756I07AD3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.06% 02-Mar-20 101.2500 7.5500 50.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 104.5700 7.0000 50.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 100.0000 10.8900 17.50 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 7.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.3100 7.6500 130.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 102.6500 7.6500 20.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Mar-20 100.3000 9.6100 18.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.87% 06-Apr-20 104.3800 8.3600 10.00 INE582L07112 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.25% 23-Apr-20 99.9200 8.2100 19.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.9100 7.2800 10.00 INE018A08AG6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 11-May-20 104.8000 7.3500 10.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT 14.00% 30-Jun-20 100.0000 14.0400 550.00 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.9600 8.0000 350.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 104.4300 9.2100 40.00 INE128S07275 FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED 11.50% 28-Dec-20 100.0000 12.1300 72.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.3000 7.5500 18.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1000 7.4400 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.4300 8.7500 150.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.8900 8.7500 100.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 05-Dec-21 99.4300 10.1000 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.4300 7.3000 300.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.6700 9.8100 30.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 100.0400 8.0300 1.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.0000 9.1400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.8800 7.4700 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 101.1400 7.3400 1500.00 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.9600 8.0000 500.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 01-Nov-22 100.9600 8.0000 200.00 INE787H07107 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.21% 21-Nov-22 104.3700 6.2500 50.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% 23-May-23 100.2700 7.9100 350.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 104.6200 8.3500 132.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.3500 9.1700 600.00 INE115A07KJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 19-Sep-23 100.1100 7.8200 450.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.4100 7.7000 1000.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PRI 9.75% 02-Aug-24 107.0600 8.4000 750.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4400 0.0000 287.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 102.4000 11.6400 1.00 INE039A07843 IFCI LTD 9.40% 13-Feb-25 100.6000 9.2700 3.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 108.7000 10.2600 30.00 INE733E07JR2 NTPC LIMITED 7.11% 05-Oct-25 104.8684 6.3400 12.50 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 104.8800 6.3400 12.80 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.0200 8.5700 61.50 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.6000 8.8900 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.2000 10.7400 12.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1500 8.4400 12.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.0000 9.1800 134.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8800 6.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0100 0.0000 4.90 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 96.7900 7.7000 500.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 96.6700 7.7300 500.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 98.1700 7.6200 50.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 102.2000 7.5600 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3300 7.6000 350.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.0000 8.7500 212.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9500 7.5500 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.7000 7.6400 150.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.9900 8.0500 3.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 115.3400 6.3200 36.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.4000 6.2700 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.4000 6.2800 25.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.9300 6.2200 8.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 99.7000 9.3800 42.00 INE646H08012 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-30 101.2000 11.5700 120.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATIO 7.28% 21-Dec-30 108.3700 6.3400 60.40 INE248U08028 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.00% 31-Dec-30 100.0000 10.0000 500.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.39% 09-Mar-31 109.4600 6.3400 23.10 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 109.1100 6.3400 17.60 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 109.1400 6.3400 15.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 5.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% 25-Nov-31 94.9700 7.5900 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.0400 7.6700 700.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 0.1000 252.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.1600 9.1500 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 99.9500 11.0400 101.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.5000 9.0700 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.2100 3.6800 342.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.2100 10.0000 100.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 102.8500 0.0000 8.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.1000 0.0000 165.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 99.6300 3.7200 300.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 106.4700 0.0000 10.00 NSE === INE202B07EG8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.74% 09-Jun-17 100.5401 7.0000 70.00 INE516Q08042 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LIMI 12.80% 01-Jul-17 100.0000 13.5800 33.00 INE013A07ZD3 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 07-Jul-17 148.4000 0.0000 0.50 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.4142 6.9500 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.75% 31-Jul-17 100.3557 7.2400 45.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.8548 6.7000 50.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.8548 6.8347 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 100.8347 6.8000 1500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.9934 6.6249 9.00 INE516Q08059 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Oct-17 100.0000 13.5800 33.00 INE296A07DK6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 03-Oct-17 101.1414 6.9500 300.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.5102 6.7001 150.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 101.0030 7.2843 600.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.67% 23-Nov-17 100.2992 7.0000 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.67% 23-Nov-17 100.2992 7.0000 2000.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 27-Nov-17 112.8900 0.0000 24.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 12-Dec-17 116.1320 0.0000 38.50 INE093J07AP3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Dec-17 124.7700 0.0000 4.60 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Dec-17 101.3098 7.4514 150.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1657 6.7500 50.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 09-Mar-18 100.9173 7.3000 250.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.0670 8.0100 200.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.0670 8.0100 100.00 INE957N07161 HERO FINCORP LIMITED -- 15-Mar-18 109.0897 7.5400 100.00 INE347N08023 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 10.05% 23-Mar-18 101.5944 8.5993 300.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.8545 7.5800 100.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.3971 7.8000 150.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.3971 7.8000 150.00 INE296A07GH5 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.89% 11-Jun-18 101.4851 7.5000 500.00 INE001A07NR4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.45% 11-Jun-18 101.1334 7.4500 160.00 INE916DA7MK8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 14-Jun-18 100.1346 7.5000 1000.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Jun-18 110.2700 0.0000 10.50 INE311I07013 TANGLIN DEVELOPMENTS LIMITED 12.50% 24-Jun-18 100.3667 11.3760 100.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Jul-18 116.0000 0.0000 5.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.1870 7.3900 500.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.1870 7.3900 500.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.1761 7.5000 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0593 7.0000 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0593 7.0000 500.00 INE445K07148 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-18 102.7896 9.9649 300.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.0624 7.0500 100.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 103.0624 7.0500 100.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.25% 23-Oct-18 101.0494 7.4600 1100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.9230 7.4500 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2496 7.1000 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2496 7.1000 500.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.1576 7.4200 500.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.1576 7.4200 500.00 INE860H07EB1 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.76% 23-Nov-18 100.0233 7.7000 250.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 102.1821 7.0500 50.00 INE848E07674 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-18 102.1821 7.0500 50.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 101.2915 7.4500 850.00 INE001A07OG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.35% 30-Nov-18 101.2915 7.4500 850.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LT 10.00% 07-Dec-18 100.2702 9.7500 500.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 29-Dec-18 103.7329 7.5000 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 89.0158 6.8500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 89.0158 6.8500 50.00 INE093J07FY4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 16-Jan-19 110.7850 0.0000 6.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4060 7.0707 190.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.7140 8.1300 1000.00 INE093J07GT2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Feb-19 121.0000 0.0000 9.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.2831 6.9500 1958.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.8078 6.9500 600.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Mar-19 102.0000 8.3600 5.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.4717 6.9500 2500.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.9998 6.9500 250.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.9998 6.9500 1050.00 INE093J07IC4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 05-Apr-19 83.0000 0.0000 21.00 INE382G07026 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED 19-Apr-19 100.8758 8.4102 450.00 INE804K07013 RELIANCE BIG ENTERTAINMENT PRIVATE 7.64% 26-Apr-19 100.9913 10.6996 10.00 INE093J07KG1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 10-May-19 116.3950 0.0000 1.40 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LIMI 8.12% 10-Jun-19 101.5153 7.3700 200.00 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-19 110.0000 0.0000 2.50 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.9665 7.0000 17.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.6523 6.7400 750.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.3732 7.4500 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.3732 7.4500 1000.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 138.8735 8.8000 750.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-19 107.6574 7.6800 7.00 INE019A07357 JSW STEEL LIMITED 10.60% 19-Aug-19 105.4722 8.3142 750.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 103.7287 7.5500 3.00 INE310L07548 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-19 107.8930 7.6800 18.90 INE668E07031 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-19 102.4136 8.0300 41.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 101.8800 9.3000 1.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.6582 8.6955 38.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Sep-19 106.1240 8.6967 250.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.1725 8.0747 9.00 INE148I07GA6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 26-Sep-19 100.5404 8.4100 38.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 102.0000 8.2500 10.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.9814 7.2744 20.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 124.9215 8.8499 75.00 INE529N07010 GREENKO WIND PROJECTS PRIVATE LTD 12.25% 14-Dec-19 100.0000 12.8211 1000.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.0615 7.6086 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.6341 9.1300 75.00 INE146O07052 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-20 104.1868 8.9200 143.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.7870 7.2545 501.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.2800 7.4600 1000.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.1815 7.5000 10.00 INE756I07AD3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 02-Mar-20 101.2534 7.5500 50.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.5731 7.1650 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.2264 7.2200 10.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 104.5714 7.0000 50.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.5718 7.1432 136.00 INE671H07277 SOBHA LIMITED 11.40% 11-Mar-20 100.1900 11.2981 200.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 8.52% 21-Mar-20 100.0739 8.7592 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.0287 7.1300 46.00 INE774D07QV5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.69% 27-Mar-20 99.5665 7.8600 10.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR-- 30-Mar-20 100.9932 7.5900 10.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.4535 7.8500 10.00 INE572O07018 ECAP EQUITIES LIMITED -- 03-Apr-20 100.0000 0.0000 2.50 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.20% 06-Apr-20 103.0000 8.2200 40.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6161 7.3500 250.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 101.3147 8.9845 150.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6161 7.3500 250.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 8.29% 15-Apr-20 100.7968 7.9774 400.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.6241 7.3500 10.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 101.5491 8.1724 395.00 INE901T07067 ARM INFRA & UTILITIES PRIVATE LIMI 0.00% 20-Apr-20 104.9357 9.7408 325.00 INE265J07092 JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION -- 20-Apr-20 102.3902 9.4911 215.00 INE283O07095 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE -- 20-Apr-20 104.0806 10.1205 100.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.0000 8.1878 50.00 INE572O07075 ECAP EQUITIES LIMITED -- 23-Apr-20 100.0000 0.0000 2.50 INE321N07087 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT -- 23-Apr-20 123.7612 9.6400 100.00 INE011S07034 TRIL IT4 PRIVATE LIMITED 8.53% 24-Apr-20 100.0248 8.8600 149.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 8.49% 27-Apr-20 102.3222 7.6000 50.00 INE001A07NU8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPO 8.49% 27-Apr-20 102.3222 7.6000 50.00 INE764L07132 SADBHAV INFRASTRUCTURE PROJECT -- 28-Apr-20 102.7842 9.9207 250.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LIMITED NCD 29AP20 -- 29-Apr-20 100.8751 9.8708 366.00 INE909H08261 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 12-May-20 101.0675 8.7420 435.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1972 7.3510 414.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD-- 20-May-20 102.9905 8.1925 390.00 INE217K07AI1 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.64% 25-May-20 99.8500 8.6984 150.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.0200 7.6800 100.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 29-May-20 101.1641 8.1932 156.00 INE148I07GY6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 01-Jun-20 100.1789 8.5000 1600.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-20 101.2366 9.3500 148.00 INE146O07193 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.55% 12-Jun-20 104.3693 8.8949 170.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4850 7.2500 54.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1861 7.2042 44.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.0000 7.4305 1500.00 INE774D07RB5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.90% 08-Jul-20 100.1848 7.8500 27.00 INE769A07050 AARTI INDUSTRIES LIMITED -- 15-Jul-20 105.6721 9.5725 78.00 INE298T07019 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMP 11.25% 13-Aug-20 101.5636 10.5000 55.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 104.0065 8.2556 450.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 103.4725 7.2000 1000.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 101.4080 8.2500 210.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 102.8475 7.6500 100.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.65% 18-Sep-20 102.8475 7.6500 100.00 INE089C07083 STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED 8.45% 22-Sep-20 100.1281 8.4200 149.00 INE121E07270 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 30-Sep-20 100.9640 8.0000 350.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-20 100.1287 8.4000 85.00 INE321N07186 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PRIVA 2.00% 04-Oct-20 102.0250 9.3000 140.00 INE298T07076 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING COMP 10.25% 15-Oct-20 99.1990 10.5000 93.00 INE896L07306 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 10.05% 08-Dec-20 101.6876 9.4636 300.00 INE752E07NJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.32% 23-Dec-20 103.4169 7.2201 750.00 INE536N07296 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PRI -- 31-Dec-20 100.0000 18.0000 10.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.75% 04-Mar-21 102.8900 7.8500 50.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 100.0000 8.7489 150.00 INE667O07040 WELSPUN CAPTIVE POWER GENERATION 9.84% 30-Mar-21 102.4637 8.9000 880.00 INE623B07198 FUTURE RETAIL LIMITED 10.10% 29-Apr-21 101.9351 9.8048 300.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 107.1046 7.3700 15.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.8500 7.8140 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.2102 7.4200 50.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 153.5859 8.1948 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.4259 8.7500 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 99.8908 8.7500 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.8432 7.4200 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.8432 7.4200 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.5992 7.3250 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.5992 7.3250 250.00 INE688I07444 CAPITAL FIRST LIMITED 8.55% 28-Oct-21 100.0794 8.5000 200.00 INE591V07013 HALCYON FINANCE & CAPITAL ADVISORS-- 15-Nov-21 104.3131 12.0000 562.10 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.4600 7.3564 300.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.5997 7.3300 50.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.5997 7.3300 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.1525 7.3600 50.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 104.1525 7.3600 50.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.2058 7.4580 40.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.4295 7.3000 800.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.00% 10-Jan-22 158.3000 8.7500 3.20 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.9640 8.0000 200.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.3100 9.9500 1.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE -- 31-Jan-22 98.7816 8.3000 500.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 98.9228 8.3000 150.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 98.9228 8.2936 150.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.5500 8.2600 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.8754 7.4700 50.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 100.0000 8.7489 150.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 101.1449 7.3100 1500.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 106.6843 6.3200 18.40 INE121E07304 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 31-Mar-22 100.9640 8.0000 500.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 100.0000 9.5045 162.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 105.3600 9.0500 80.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE LIMITED 13.00% 15-Jul-22 100.0000 13.7958 350.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 105.6000 8.0200 1.00 INE572E09189 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.00% 21-Dec-22 106.5500 7.7100 2.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.0000 8.7495 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 107.2566 7.2919 300.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1177 7.5200 450.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.1177 7.5200 450.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 105.4000 7.6000 2.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 07 7.98% 23-May-23 100.2749 7.9100 350.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.6568 7.7000 200.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 104.6200 8.3500 132.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 102.4619 8.2099 405.90 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.3518 9.1500 1619.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.5555 9.3189 35.60 INE115A07KJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 19-Sep-23 100.1063 7.8200 450.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.3159 7.7200 3270.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.3159 7.7200 250.00 INE623B07412 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 13-Oct-23 101.9000 9.6200 10.00 INE787H07271 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 12-Nov-23 109.1700 6.2600 0.70 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 110.5500 7.6200 2.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.0000 8.7498 150.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 109.0200 8.4488 25.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.75% 02-Aug-24 107.0597 8.4000 1000.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.24% 30-Sep-24 107.6300 7.8400 10.00 INE400K07069 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-24 172.0409 8.4000 150.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 106.9000 7.9100 1.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 105.9404 7.7750 200.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 105.9404 7.7750 200.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.8700 7.5400 10.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.0000 8.7497 150.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 103.9186 7.6200 153.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 105.0000 9.8300 1.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 102.4700 8.8000 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.5560 7.6748 550.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.9924 7.6800 550.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.3761 8.4999 1200.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.0000 8.7484 150.00 INE134E07091 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 31-Mar-26 104.1000 7.8500 0.20 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 103.7300 7.5400 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.32% 04-May-26 103.2413 7.8000 50.00 INE001A07OT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.32% 04-May-26 103.2413 7.8000 50.00 INE017A08235 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.70% 06-May-26 102.6133 8.2700 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.0300 8.5000 35.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 100.7500 9.2000 4.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.4500 8.9100 2.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 100.3754 9.9135 50.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2700 8.4270 21.00 INE658R08123 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION 11.00% 07-Aug-26 102.6508 10.5130 200.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.1600 7.5911 200.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.0900 8.5600 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.5000 9.1900 608.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8800 14.00 INE121H07BQ2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.51% 12-Sep-26 101.4500 8.2700 310.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.2700 9.2500 1.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2500 8.7900 250.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 99.4305 7.5900 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.8300 8.4400 5.00 INE134E07174 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.75% 21-Nov-26 105.0000 7.9768 0.30 INE053F09EL2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 29-Nov-26 110.3500 7.3700 1.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.2482 7.6400 250.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.2482 7.6400 250.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.7858 7.6985 500.00 INE511C08AD3 MAGMA FINCORP LIMITED 10.40% 06-Jan-27 106.0000 9.4200 20.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 97.2226 7.6400 100.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.22% 06-Feb-27 97.3800 7.7400 120.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.6532 7.6400 750.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.6532 7.6400 750.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.3100 6.2500 1.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 102.1993 7.5600 500.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 102.1995 7.5600 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3301 7.6000 1500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3301 7.6000 1050.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.0000 8.7487 150.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9741 7.5500 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.7037 7.6398 950.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.12% 24-Mar-27 101.6100 7.8800 10.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.3700 8.0000 346.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.25% 27-Mar-27 100.0000 9.4500 90.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 100.0000 8.0443 1150.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 116.0355 6.2400 64.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 117.8280 6.2400 64.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 117.8522 6.2300 100.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 117.7711 6.3200 5.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 119.5525 6.2600 8.50 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 99.9691 9.1500 1000.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.0800 9.1701 800.00 INE193X18011 ARC TRUST -- - 100.0000 0.0000 534.70 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0000 9.2038 500.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% - 100.4000 11.0276 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 101.7051 9.2000 58.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.1992 10.0043 55.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 99.8000 9.5200 50.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 99.6199 11.1545 50.00 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% - 100.0500 9.6935 50.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3700 8.9000 19.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95 BD PERP 9.95% PERPETUAL 101.7090 9.5000 13.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.7117 11.0000 9.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 107.1214 9.4000 7.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% PERPETUAL 101.0500 11.5000 5.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD( 10.60% PERPETUAL 105.1000 9.3000 3.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.0800 9.1701 550.00 INE915D07TI5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 112.8900 - 10.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% - 101.7090 9.5000 8.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.4025 10.1800 7.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.3413 8.6249 730.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.4300 10.1800 1.00 INE148I07GE8 - 8.75% - 99.8904 8.7500 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4000 9.5400 4.00 INE733E07JS0 NTPC LIMITED 7.28% 05-Oct-30 110.1000 6.1500 1.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.1841 6.2300 100.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.0500 9.6885 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.1624 7.5400 750.00 INE514E08FH3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.02% 25-Nov-31 94.9661 7.5900 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.0402 7.5800 100.00 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 101.1200 7.5493 3390.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.7462 9.0000 1000.00 INE549K08061 MUTHOOT FINCORP LIMITED SR-I 12 NC 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0000 130.00 INE549K08079 MUTHOOT FINCORP LIMITED SR-IV 12 N 12.00% 31-Dec-99 100.0000 12.0000 30.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.5862 11.0000 7.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.8773 11.2499 228.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.4100 10.2100 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange