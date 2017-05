Apr 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 36534.50 NSE 61047.90 ============= TOTAL 97582.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07HU0 ECL FINANCE LTD 8.00% 26-Sep-17 119.4000 0.0000 2866.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-17 98.3400 9.1700 2000.00 ine202b07dj4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 12-Mar-18 122.9000 8.1400 5.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.4800 7.1000 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0714 6.9900 400.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE756I07AM4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.93% 07-Dec-18 100.4800 7.5700 250.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS 10.00% 07-Dec-18 100.2902 9.7400 119.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 88.8800 7.0300 564.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.3100 7.4700 650.00 INE218X07019 DOME-BELL ELECTRONICS INDIA PVT 12.00% 29-Mar-19 99.1800 13.0600 994.00 INE804I07T60 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 29-Aug-19 108.0300 12.0000 50.00 INE522D07AA6 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.15% 12-Sep-19 100.7100 9.7600 6.00 INE019A07407 JSW STEEL LTD 9.72% 23-Dec-19 104.3500 8.2400 8.00 INE010A07190 PRISM CEMENT LIMITED 10.75% 21-Jan-20 101.2900 9.6700 5.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 99.6400 9.1300 5.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.2500 7.8300 96.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.5700 7.5500 130.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.68% 30-Mar-20 102.8200 7.5800 100.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 1.50% 30-Mar-20 101.1100 7.5600 60.00 INE413O07130 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 0.00% 30-Mar-20 100.3100 9.6400 6.00 INE101I08040 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 9.87% 06-Apr-20 104.3400 8.3700 13.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 8.70% 15-Apr-20 100.1900 8.6200 3500.00 INE568Q07060 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 9.25% 23-Apr-20 101.8600 8.6900 10.00 INE582L07112 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.25% 23-Apr-20 100.0400 8.1700 5.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.3300 7.3000 150.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 103.0400 7.5500 65.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1800 7.1700 4350.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.5500 7.6000 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.3500 7.3100 1000.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.8300 7.2500 835.00 INE128S07275 FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED 11.50% 28-Dec-20 100.0200 12.1300 172.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-20 100.9800 9.4400 40.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 100.5400 9.0800 371.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.3100 7.3300 800.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 100.5400 9.1100 371.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.9400 7.3600 500.00 INE976G08056 RBL BANK LIMITED 10.25% 30-Jun-22 104.5100 9.4600 1500.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 100.5400 9.1300 171.00 INE836B08160 SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED 13.85% 30-Apr-23 100.0000 14.7600 273.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.4200 7.8100 1000.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.2100 7.7400 2500.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 100.5400 9.0300 537.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 97.0000 0.0000 283.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 101.4400 8.9900 100.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 105.4100 6.3000 30.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3500 9.7500 4.50 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2500 8.4300 13.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.1100 7.6600 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6300 7.6000 3750.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.3500 8.0000 17.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.2000 6.2900 100.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 99.6100 9.5700 3265.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 109.5500 6.2900 100.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 0.0000 7.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 0.0000 12.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 100.0900 9.4700 1000.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 102.0000 0.0000 10.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 103.2700 8.9500 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.7100 0.0000 197.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 30-Dec-99 95.9000 11.3500 165.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.2500 0.0000 1.00 NSE === INE898W15013 NOVO 2 AHAN 2017 -- 20-Feb-17 100.1100 7.2114 1000.00 INE093J07692 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 25-Apr-17 153.8410 0.0000 2.50 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.4309 6.4500 500.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.70% 23-Sep-17 100.8111 8.4450 400.00 INE146O07037 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.65% 16-Feb-18 101.6823 8.4691 300.00 INE938L08031 IL&FS ENERGY DEVELOPMENT COMPANY 0.00% 08-May-18 113.5397 10.9358 496.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 101.2202 7.3500 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.1544 7.3500 950.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.1544 7.3500 600.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 101.0407 7.3286 300.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.4516 6.9500 465.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 101.7989 7.0530 1.30 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.8177 7.4200 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.8177 7.4200 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0714 6.9900 400.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3273 6.9500 750.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3276 6.9500 750.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 103.2874 7.0750 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 89.1693 6.8000 282.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2821 7.1400 2750.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 08-Feb-19 101.4538 7.5600 10.00 INE134E08FE7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.72% 08-Feb-19 102.6114 7.1400 1.00 INE536N07080 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 14.10 INE359S07060 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 9.50 INE359S07029 OMKAR REALTORS ANDHERI PROJECT PVT 18.00% 28-Feb-19 100.0000 18.0000 8.70 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.3053 7.4700 650.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.6885 7.0300 250.00 INE261F08584 NABARD 7.99% 20-Mar-19 101.6885 7.0300 250.00 INE557F08EZ4 NATIONAL HOUSING BANK 7.56% 20-Apr-19 100.0343 6.4000 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 30-Apr-19 140.1953 8.6500 520.00 INE093J07JU4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jun-19 110.0000 0.0000 18.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.8404 8.6500 462.80 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 102.4808 7.9000 1.60 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0730 7.1800 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0730 7.1816 250.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.2200 7.6700 500.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.1909 7.1800 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 104.1909 7.1800 250.00 INE529N07010 GREENKO WIND PROJECTS PRIVATE LTD 12.25% 14-Dec-19 100.0000 12.5200 500.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.2135 7.2200 10.00 INE261F08790 NABARD - 20-Mar-20 100.0100 6.9700 5000.00 INE604U07032 CAMDEN INDUSTRIES LIMITED 8.52% 21-Mar-20 100.0895 8.7581 16.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.4229 6.9700 10.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.5655 7.5500 630.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.5655 7.5500 500.00 INE296A07MP6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.88% 27-Mar-20 99.9594 7.8900 500.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.0959 8.1500 240.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.0200 7.2411 500.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.0000 7.1900 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.3300 7.3000 150.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.0419 7.5500 82.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 103.0419 7.5500 17.00 INE477A07233 CANFIN HOMES LIMITED 7.68% 27-May-20 100.0930 7.6500 100.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1758 7.1700 5350.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.2515 7.1850 1.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.5517 7.5900 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2940 7.3200 1050.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.8316 7.2500 835.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.0000 7.8482 500.00 INE205A07030 VEDANTA LIMITED 9.45% 17-Aug-20 103.5710 8.4000 1500.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 103.6126 7.1500 750.00 INE752E07MY2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-20 103.6126 7.1500 750.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.0100 7.5104 100.00 INE536N07296 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS PVT -- 31-Dec-20 100.0000 18.0000 280.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 102.7500 7.8439 800.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.20% 29-Jul-21 101.7676 7.6800 300.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1112 7.4473 100.00 INE539K07056 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT. LT 8.25% 25-Nov-21 99.8171 8.2393 250.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.3100 9.9500 2.60 INE669E08284 IDEA CELLULAR LIMITED 8.04% 27-Jan-22 100.0000 8.0310 300.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.9417 7.3600 750.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 100.0000 9.5045 650.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK 12-Dec-22 100.8993 9.5400 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.0149 8.0100 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1629 9.1900 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1629 9.1899 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.4651 7.6900 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.4152 7.7000 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.3143 7.7200 750.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.3143 7.7200 500.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 101.4400 8.9600 350.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.7200 7.5600 6.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 101.4400 8.9900 600.00 INE115A07HU8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.55% 14-Aug-25 104.3797 7.8000 20.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 103.3400 8.6570 7.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.5710 7.6725 250.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 103.0086 7.6500 100.00 INE752E07NS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-26 103.0086 7.6500 100.00 INE752E07MS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 27-May-26 105.4035 7.5500 50.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.9000 8.8600 6.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.1100 8.4000 8.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6300 8.8800 7.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2034 7.7500 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.2034 7.7500 250.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 99.4500 9.2200 46.50 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 100.0700 8.4200 7.00 INE608A08017 PUNJAB AND SIND BANK 7.99% 19-Oct-26 99.8286 8.0000 680.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 100.0500 7.5000 300.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.1143 7.6600 250.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.3293 7.6300 20.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.0548 7.7500 5500.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 98.4000 7.5850 15.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.3969 7.5900 700.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.5355 7.5700 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6275 7.6000 3250.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 103.2370 7.6500 50.00 INE752E07NT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-27 103.2370 7.6500 50.00 INE733E07JF7 NTPC LIMITED 8.48% 16-Dec-28 118.0399 6.2500 1.30 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% ' PERPETUAL 99.5279 9.6000 1500.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA SR-XXIII TR-2 9.10% - 100.0000 9.0932 1000.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% ' PERPETUAL 99.3468 8.9000 980.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% ' PERPETUAL 101.8432 11.1162 930.00 INE261F08832 NABARD 7.69% - 100.7400 7.6000 200.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% ' PERPETUAL 102.9000 10.2300 100.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% ' PERPETUAL 101.7192 9.2000 50.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- - 100.0000 11.9900 20.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% - 100.5641 8.4500 3.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- - 100.0000 11.9900 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% ' PERPETUAL 100.1000 10.8907 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% - 102.0000 10.6000 1.00 INE261F08683 NABARD 7.38% 20-Oct-31 96.3250 7.7988 750.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 111.2000 8.0493 370.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 109.0600 8.3903 149.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.7432 9.0000 1000.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com