Apr 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14199.30 NSE 48375.40 ============= TOTAL 62574.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07P98 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-May-17 109.3070 9.0000 10.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 100.2700 6.9400 250.00 INE523E07CM3 L&T FINANCE LIMITED 8.90% 26-Jun-17 100.3300 6.7800 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.8900 7.0000 350.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0600 7.2000 250.00 INE138A07264 PENINSULA LAND LIMITED 13.00% 26-Feb-18 101.4700 11.0000 3.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.1100 8.0400 200.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3800 7.0700 750.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 100.1900 7.8500 250.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 99.8700 7.9800 250.00 INE115A07LI5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 17-Mar-20 100.3964 7.6300 50.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 22-Mar-20 100.1900 7.0700 250.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.1900 7.0700 250.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.2008 8.0100 50.00 INE909H08246 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 15-Apr-20 103.4773 8.3800 200.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.6400 9.8900 40.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 108.8700 0.0000 36.10 INE296A07OZ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 15-Jun-20 100.0726 7.8200 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.3800 7.6600 750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.0700 7.4000 250.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.0185 7.8400 250.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 97.5400 20.5900 14.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 101.0700 10.6000 3.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 100.2800 7.4100 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.2800 7.4100 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.0000 7.2200 500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.7700 9.8500 8.00 INE414G07BT7 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-22 99.6200 9.0800 47.60 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.4400 0.0000 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.7000 7.5000 50.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 0.0000 1.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.6100 7.4300 1300.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 99.8980 8.2700 50.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.1100 9.2300 200.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 104.8100 6.1800 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.9100 6.1500 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.4900 8.1200 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.6200 9.3100 15.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7200 7.8400 400.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 111.1700 6.3500 45.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 3.6100 3.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.6600 7.7400 100.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 106.3700 6.1700 10.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.5700 7.7600 200.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.4200 7.9000 100.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 105.0400 9.1500 6.00 INE530L07210 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 18-Jul-26 104.9150 9.1500 1.60 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.9400 7.7800 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.6100 9.2900 49.20 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 98.2500 8.2100 400.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 1.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.2500 6.1700 37.10 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 101.4400 9.0200 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4300 7.7300 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.2100 7.6600 595.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 100.8900 7.7600 1250.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.2700 7.8300 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.9700 6.2000 5.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 117.0400 6.3100 150.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.48% 22-Nov-28 119.2100 6.3200 122.00 INE787H07339 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 22-Jan-29 118.5900 6.2000 0.70 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 119.7800 6.2000 6.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 118.8300 6.2000 5.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.4200 6.2000 6.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.9500 11.3400 471.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.4400 9.3500 10.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 109.9300 6.2500 4.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 111.2200 6.1200 1.80 INE031A07AR8 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 15-Mar-31 112.3600 6.0400 28.00 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.7600 6.1700 7.60 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.6900 6.0800 104.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.2700 6.1700 10.60 INE733E07KD0 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-31 102.5300 7.7900 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.0800 7.6700 500.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.4900 6.1400 24.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5200 0.0000 2.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 102.3000 0.0000 10.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.0300 0.0000 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.1000 10.8900 5.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 100.1665 8.5900 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 9.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.2200 9.7700 30.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.8000 0.0000 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.7500 0.0000 1.00 NSE === INE093J07718 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 167.1980 0.0000 5.50 INE093J07692 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 25-Apr-17 154.2600 0.0000 2.50 INE658R07026 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD11.00% 06-May-17 100.1084 8.5364 30.00 INE121A07HU6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 23-Jun-17 100.4509 7.1000 100.00 INE516Q08042 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Jul-17 100.0000 13.4132 0.30 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED -- 03-Jul-17 119.5808 8.3450 100.00 INE013A07ZD3 RELIANCE CAPITAL LIMITED CNX NI 07-Jul-17 148.9000 0.0000 1.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 98.7000 10.9000 5.00 INE271C07145 DLF LIMITED TRANCHE-II SR-I 12.25% 11-Aug-17 100.4629 11.3880 900.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Sep-17 158.4500 0.0000 2.50 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.6213 7.6300 200.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.6213 7.6300 200.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 18-Sep-17 165.6000 0.0000 4.80 INE516Q08059 ASIRVAD MICRO FINANCE PRIVATE LTD 12.80% 01-Oct-17 100.0000 13.4198 0.30 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.8923 7.0000 350.00 INE423R07025 RELIANCE PROJECT VENTURES AND 12.52% 10-Oct-17 100.6854 10.4200 550.00 INE084A09142 BANK OF INDIA RESET 11-Oct-17 98.5000 10.9000 7.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 15-Nov-17 103.7779 7.1710 190.00 INE160A09181 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 11-Dec-17 98.2000 10.9000 3.00 INE160A09199 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 18-Jan-18 98.0100 10.9000 9.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 131.2660 0.0000 2.50 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.0576 7.2000 500.00 INE660A07NL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.66% 07-Mar-18 101.0193 7.4000 500.00 INE660A07NL0 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.66% 07-Mar-18 101.0193 7.4000 500.00 INE121A07MC4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 30-May-18 101.0868 8.0500 500.00 INE001A07PW9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.40% 22-Nov-18 99.7529 7.5250 400.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.2035 7.0500 250.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.2035 7.0500 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.7965 7.1600 50.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.6604 7.0500 550.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.6604 7.0500 550.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3785 7.0700 750.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3292 7.1008 9.00 INE296A07JH9 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 18-Feb-19 101.8022 7.7000 80.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 87.9097 6.7700 2000.00 INE093J07LU0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-Aug-19 118.0000 0.0000 2.50 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.4435 7.1500 750.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.4435 7.1500 750.00 INE093J07NT8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 13-Dec-19 105.2320 0.0000 70.00 INE529N07010 GREENKO WIND PROJECTS PRIVATE LTD 12.25% 14-Dec-19 100.1000 12.5000 1200.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 103.1934 7.3200 1.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.0588 8.9500 50.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 100.1923 7.8500 250.00 INE115A07LI5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 17-Mar-20 100.3964 7.6300 50.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.1885 7.0700 500.00 INE721A07LV3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 27-Mar-20 100.2720 7.6500 1000.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.2008 8.0100 200.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 102.2500 8.5100 195.00 INE623B07099 FUTURE RETAIL LIMITED 10.25% 06-Apr-20 102.2387 9.8000 600.00 INE909H08246 TATA MOTORS FINANCE LIMITED -- 15-Apr-20 103.4773 8.3800 200.00 INE270O08033 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 2.00% 30-Apr-20 100.1523 9.7000 4750.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 105.4116 7.8300 24.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0000 7.2100 500.00 INE121A07NM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.10% 05-Jun-20 100.0000 8.1022 1000.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.3798 7.6500 750.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.0672 7.4000 250.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 100.6100 8.7046 1.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.2821 7.4100 500.00 INE155A08225 TATA MOTORS LIMITED 9.73% 01-Oct-20 105.7568 7.7393 100.00 INE202B07GF5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 30-Oct-20 98.9800 9.6160 1.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.0087 7.6450 800.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.0087 7.6450 400.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- 28-Dec-20 103.1900 7.5600 3.00 INE053F09EH0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.64% 17-May-21 101.3900 8.3989 2.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.3591 7.4014 10.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 99.8136 7.5300 250.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.0200 9.0500 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.6974 7.5300 600.00 INE683V07026 ABHITECH DEVELOPERS PRIVATE LTD -- 27-Sep-21 100.0000 14.5700 43.90 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.4377 7.5300 600.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.2831 7.4100 250.00 INE053F07934 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.24% 08-Nov-21 100.0000 7.3200 1000.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.7751 7.4400 150.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 98.7751 7.4400 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0442 7.4000 250.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE 31-Jan-22 98.7812 8.3000 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6995 7.5000 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.6492 7.4300 1300.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 99.8980 8.2700 50.00 INE296A07PL8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.85% 07-Apr-22 100.0000 7.8500 20.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 104.6500 8.1700 3.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.6200 7.3700 2.00 INE572E09171 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.15% 14-Sep-22 107.5900 7.4220 3.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 107.8354 8.1000 100.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.8061 6.1800 150.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 104.8548 6.1610 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.4884 8.1200 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4200 9.3486 404.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.5299 7.8800 1150.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 98.8243 7.8200 750.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 98.7212 7.8400 850.00 INE990D07296 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 10.00% 15-Feb-24 105.0000 8.4200 5.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 110.8500 6.4100 2.00 INE752E07IJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.64% 31-May-24 111.4800 7.5000 2.50 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-24 107.8800 7.1960 10.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 107.1533 8.3800 100.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.20% 18-Dec-24 102.5000 8.7100 5.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.6575 7.7400 100.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 104.6575 7.7400 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-25 102.2464 7.7900 100.00 INE752E07MG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-25 102.2464 7.7900 100.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.9000 10.3700 7.00 INE053F07785 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 21-Aug-25 106.2715 6.1680 200.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.17% 01-Oct-25 105.8315 6.2500 4.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.6044 7.7400 450.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 102.6044 7.7400 250.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 105.8669 6.1600 600.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.9000 7.4800 100.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 103.0000 7.5600 1.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.8050 7.8969 650.00 INE001A07OX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 13-May-26 102.5599 7.9350 350.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.4159 7.9000 100.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.2400 8.4650 10.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.4700 9.4000 0.30 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 6.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 98.9357 7.7800 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0500 9.2700 2.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8800 6.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.3100 8.5400 251.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.2481 8.2050 650.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.2588 7.7800 400.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.1918 7.7900 200.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 100.3634 7.2500 400.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.2506 6.1700 37.10 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 101.4400 9.0267 16.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.8547 7.7598 350.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.8547 7.6139 350.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.6568 6.1700 540.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.0000 9.5384 500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4273 7.7300 750.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4272 7.7300 649.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.2780 7.6500 600.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 100.8914 7.7600 1250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.6200 8.1847 543.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.1478 6.1700 45.60 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 100.0586 8.0350 150.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2244 44.00 INE787H07081 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.38% 15-Nov-27 109.0911 6.1750 300.00 INE053F09IA6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.39% 06-Dec-27 109.2759 6.6175 100.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 108.2800 6.4230 0.60 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.2454 7.8278 100.00 INE206D08378 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.13% 28-Mar-28 103.2454 7.8278 100.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.3500 6.1400 5.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0000 9.0916 500.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.9000 9.5147 200.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.0000 8.5925 150.00 INE179X15024 INNOVATION TRUST XXVII MAR 2017 - - 100.1277 7.3450 100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.3894 9.9000 40.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.0000 10.9150 24.00 INE894F08095 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.60% PERPETUAL 104.8800 9.3500 20.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK SR-VIII 8.95 8.95% PERPETUAL 99.9900 9.1500 20.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.5100 9.0750 5.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.1000 9.9900 4.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 102.1783 10.4000 2.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% PERPETUAL 101.2500 11.4300 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0500 11.2542 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3200 11.2600 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3500 9.1100 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.8000 9.5000 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 109.9200 6.1700 160.00 INE733E07KD0 NTPC LIMITED SR-61 STRPP C 8.10% 27-May-31 102.5257 7.7900 100.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 103.7788 7.7900 150.00 INE514E08FE0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 23-Jun-31 103.7788 7.7900 150.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 100.0000 9.9241 40.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.3880 7.7800 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 96.3880 7.7800 50.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.2505 7.7700 800.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.3814 6.1450 24.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE