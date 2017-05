Apr 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16557.40 NSE 48945.50 ============= TOTAL 65502.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07W45 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 01-May-17 108.5700 9.0000 100.00 INE804I07F17 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 01-May-17 113.9750 10.5100 16.00 INE916DA7EL3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITE 9.60% 07-Jul-17 100.4603 7.1000 100.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-17 100.3700 6.6000 200.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 100.8700 6.6000 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-17 101.0000 6.5900 100.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 100.5300 6.9000 50.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1400 7.3500 450.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.9400 7.2800 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5800 7.1800 250.00 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.5700 8.0900 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE414G07AG6 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.25% 14-Oct-18 101.1600 9.5600 24.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7400 7.5300 750.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 99.9600 8.7400 34.10 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA 8.22% 15-Feb-19 100.2200 8.0500 28.00 INE202E07039 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.60% 24-Feb-19 106.4500 6.1600 120.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.3500 7.5700 5.00 INE476M07AC2 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.7460 7.8000 150.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.7000 8.6700 50.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.3100 7.7200 500.00 INE013A075J0 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 06-Dec-19 - 8.6800 60.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 99.8800 7.9800 10.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.4000 10.7900 10.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2300 7.0400 7.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.2300 8.0000 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 106.5200 9.9400 40.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 108.8800 0.0000 36.10 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.2200 7.3400 850.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.1800 7.5300 2000.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.1285 7.8000 500.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 97.5600 20.7400 13.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 102.9900 7.3200 60.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 102.7200 7.7000 250.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.3400 8.9200 100.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.4500 8.9900 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 99.7000 7.5300 2.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 101.4000 0.0000 11.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 108.2800 7.5200 50.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 21-Dec-21 99.2400 7.3800 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.1200 7.3800 100.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 100.7800 9.8300 39.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.0600 7.4300 500.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 103.4000 7.4100 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.7700 7.4100 2100.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.3900 8.2700 750.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 19-Dec-22 104.9000 6.1600 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.4300 8.3300 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.4900 10.8200 1.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.0000 11.6200 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.7000 9.8500 0.50 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.17% 01-Oct-25 106.4500 6.1600 232.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 101.1311 8.5500 49.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.5000 8.9000 12.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.5800 9.3500 427.70 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 9.8600 1.50 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.2600 9.2500 2.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.0900 8.6000 100.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 100.0500 7.7300 350.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.7000 7.7000 350.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.4100 7.6400 350.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.0900 7.7300 100.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2700 9.2500 20.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 108.9500 6.2000 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 108.8300 6.2000 1.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 118.3700 6.2500 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 119.9900 6.2500 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2000 0.0900 474.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5200 9.0600 9.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.1100 9.1700 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 110.4100 6.2000 3.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 109.9300 6.2500 1.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 112.1500 6.1500 5.80 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.0000 6.2500 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.0000 11.7500 1.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 103.0500 7.7300 23.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.1900 9.4900 104.70 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.4100 6.0500 24.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 110.5400 6.2000 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5000 0.0000 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0000 10.8600 4.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.6100 9.1000 250.00 INE112A09067 CORPORATION BANK 9.00% 19-Jan-99 100.4100 8.7000 20.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.0000 0.0000 3.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 100.1700 8.5500 150.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 103.2000 4.2900 875.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 9.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 100.0600 10.7100 230.00 NSE === INE804I07SF8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 17-May-17 138.3570 0.0000 20.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.3781 6.2500 300.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.3781 6.2500 300.00 INE916DA7EL3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.60% 07-Jul-17 100.4603 7.1000 100.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-17 100.3722 6.6000 200.00 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 161.2800 0.0000 24.50 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 100.8728 6.6000 50.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Sep-17 158.6700 0.0000 6.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 162.8500 0.0000 3.50 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-17 100.9977 6.5900 100.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 100.5259 6.9000 50.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1064 7.9500 250.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 101.1066 7.3000 500.00 INE660A07NP1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.56% 19-Mar-18 101.1066 7.3000 500.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8123 7.4500 1500.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.0368 7.4500 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1375 7.3500 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.1384 7.3500 50.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.0302 7.4500 500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.9376 7.2800 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5812 7.1800 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5305 7.2200 750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.4133 7.1300 250.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Sep-18 109.0590 0.0000 1.50 INE548V07013 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.37% 14-Sep-18 100.5794 8.0900 250.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.60% 28-Sep-18 101.4635 7.4500 800.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.5420 7.1500 250.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.7415 7.5300 750.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 103.8202 7.1500 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1958 7.6100 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1958 7.6100 500.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 87.8935 6.7800 1000.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 87.9093 6.7800 536.90 INE093J07KC0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 10-May-19 120.4000 0.0000 1.00 INE476M07AC2 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jul-19 101.7460 7.8000 150.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 102.2000 9.1400 1.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.7627 7.8000 750.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.7627 7.8000 750.00 INE296A07MK7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.90% 16-Sep-19 100.3129 7.7200 500.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.2253 8.0000 250.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.2942 7.6938 35.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.5906 7.3936 15.00 INE909H08261 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 12-May-20 101.4903 8.6920 35.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.6923 7.6736 33.50 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2179 7.3435 850.00 INE296A07OY4 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 29-Jun-20 100.1269 7.8000 2000.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.1285 7.8000 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3544 7.3850 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.2527 7.4200 250.00 INE473W07020 RKV ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 16.00% 31-Dec-20 100.0000 600.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.5748 8.3500 1000.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.3444 8.9200 200.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.4472 8.9900 100.00 INE202B07IM7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 09-Sep-21 100.4472 8.9901 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.8075 7.5000 500.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.8075 7.5000 490.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.1776 8.6700 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 99.2369 7.3800 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.1213 7.3800 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.1019 7.3900 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.1019 7.3900 50.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.1995 8.3500 1000.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.0639 7.4325 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.7691 7.4000 2300.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.3947 8.1500 850.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.5635 7.8000 1000.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.5635 7.8000 980.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.5500 9.1000 50.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-22 101.9759 7.4400 100.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.2059 9.2000 500.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.7395 7.3400 2.00 INE166A08032 ING VYSYA BANK LIMITED 9.90% 14-Dec-22 108.0683 8.0500 100.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.9026 6.1600 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2105 9.1800 281.40 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.2300 9.1900 50.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 103.0700 8.8500 1.00 INE752E07IJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.64% 31-May-24 111.6577 7.4600 2.50 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 9.75% 02-Aug-24 107.4308 8.3300 250.00 INE092T08BS4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 8.67% 03-Jan-25 103.6610 8.0000 200.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9000 11.7400 5.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 109.8902 7.4100 2.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.1411 7.8225 50.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.1000 7.7100 12.50 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 103.0000 8.7100 65.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.17% 01-Oct-25 105.6000 6.2850 20.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 101.5800 50.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 101.8400 8.4300 49.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 106.1000 7.4500 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 102.9500 8.5100 110.00 INE015L07261 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION 26-Jun-26 101.6374 9.7100 140.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.35% 04-Jul-26 102.6497 8.9000 3.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.9500 8.4700 100.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.4600 8.4994 26.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0000 9.2800 250.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.7500 8.8600 5.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.5700 8.4994 49.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.9800 9.3000 0.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.3297 6.1600 37.10 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.3967 8.5499 1050.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.2512 7.7000 600.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.2512 7.7000 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0000 6.1600 1.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.6965 6.1650 540.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.6998 7.6900 350.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.3455 7.6400 1600.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.2780 7.6501 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.0914 7.7300 100.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.8500 8.2148 130.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.2274 6.1600 45.60 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 8.05% 29-Mar-27 99.7400 8.0790 150.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2400 9.2500 35.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2243 100.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.2044 6.6150 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 109.0192 6.1700 697.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.3700 6.1650 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 119.2500 6.1600 7.50 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.2019 10.0000 2720.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.8971 9.5000 2100.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.2000 9.4450 1410.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.6120 9.1000 1250.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3000 9.1216 384.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 100.0000 10.7200 230.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.3000 10.2300 100.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3400 8.9000 30.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.1000 11.2400 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 98.7425 11.2701 3.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.1200 9.1000 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.9800 10.4600 2.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.2019 10.0000 1850.00 INE514E08FF7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 11-Jul-31 103.7000 7.6500 46.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.9500 7.6884 500.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.5800 11.4000 4.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 98.9825 10.9200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange