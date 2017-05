Apr 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19806.20 NSE 43107.00 ============= TOTAL 62913.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07QN6 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 04-May-17 144.5800 11.0000 5.00 INE146O07011 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.50% 30-May-17 100.3580 7.2500 750.00 INE148I07GP4 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.10% 15-Mar-18 100.1100 7.9500 150.00 INE115A07GQ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 22-Jun-18 101.8100 7.3800 130.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 27-Jul-18 100.8900 7.3500 1250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 101.4000 6.9900 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.5800 7.0200 500.00 INE094O08045 DAIMLER FINANCIAL SERVICES INDIA P 8.22% 15-Feb-19 100.2500 8.0500 28.00 INE568Q07052 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 9.25% 23-Apr-19 101.4900 8.6100 600.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.5400 6.9400 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.2600 7.5000 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.5200 7.5900 500.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 101.1700 7.7000 150.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.7000 8.1000 30.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.4000 10.7900 10.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2100 7.0500 500.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LIM 8.70% 15-Apr-20 99.9100 8.8000 1750.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 100.1000 7.5400 50.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 103.1800 19.1200 16.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.4700 7.7000 800.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.2700 7.5600 150.00 INE101I08065 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 8.60% 06-Sep-21 100.2519 8.5000 250.00 INE623B07404 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.75% 13-Oct-21 101.4000 0.0000 11.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.27% 22-Dec-21 99.0500 7.5000 200.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.2400 7.3300 500.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.3900 7.3500 1000.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.9700 7.3300 4200.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.3900 8.1500 100.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.1700 7.7500 100.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 109.8500 8.2500 6.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP L 9.50% 13-Aug-24 109.0000 7.8200 17.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0900 0.0000 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 110.7000 9.8500 0.50 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4200 7.7000 100.00 INE015L07261 EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. 10.00% 26-Jun-26 100.0000 10.0000 70.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.5800 8.4800 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.0000 7.7800 50.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 7.95% 28-Oct-26 98.2800 8.2000 100.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 1.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.1500 8.5400 8.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.0500 7.6700 50.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 97.6500 7.7000 500.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 100.3300 7.6900 50.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 101.7000 7.7400 50.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 101.8700 7.6100 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9700 7.6500 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.3400 7.6300 400.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.3100 7.6900 800.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 108.8100 6.2000 0.20 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 97.9500 7.6600 150.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.3000 0.0200 472.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.8100 9.2500 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.28% 18-Sep-30 110.0100 6.1600 310.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 109.5600 6.2900 36.50 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.2500 7.3300 8.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 460.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.8500 7.7000 250.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 104.0000 10.9100 2.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.4500 9.0700 750.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% 31-Dec-50 105.3400 0.0000 9.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.0000 0.0000 3.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 98.6500 9.0900 250.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.0600 9.9500 6.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.9500 0.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 98.3200 0.0000 5.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.7500 0.0000 1.00 NSE === INE146O07011 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.50% 30-May-17 100.3580 7.2500 750.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 100.5647 6.8924 500.00 INE674N07022 MAHINDRA WORLD CITY (JAIPUR) LIMIT 10.00% 13-Jul-17 115.0020 7.3117 700.00 INE093J07825 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jul-17 162.8700 0.0000 7.50 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 161.5200 0.0000 2.50 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7899 6.6150 1250.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 08-Sep-17 158.7000 0.0000 2.50 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 165.8800 0.0000 1.00 INE093J07932 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 21-Sep-17 164.7400 0.0000 4.50 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Dec-17 137.0130 0.0000 5.00 INE916DA7LX3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.63% 26-Dec-17 100.2315 7.2500 600.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 101.5073 7.1300 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 101.5073 7.1300 250.00 INE121A07MT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.19% 27-Mar-18 100.4827 7.6191 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.9509 7.3500 250.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTCNX NI 15-Jun-18 151.0000 0.0000 0.50 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.8841 7.3500 2000.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.8841 7.3500 750.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.1636 7.4000 250.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.17% 18-Aug-18 101.3211 7.0500 100.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.5031 7.0500 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.1188 6.9500 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.1188 6.9500 250.00 INE641O07045 PIRAMAL FINANCE LIMITED SR-A 7.75 7.75% 24-Sep-18 100.0106 7.6500 2000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 20-Mar-19 100.2181 7.5150 3000.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.5393 6.9400 250.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 30-Apr-19 117.0000 0.0000 2.50 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.2594 7.5000 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.38% 15-Jul-19 101.5188 7.5900 500.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 19-Jul-19 118.4590 0.0000 3.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LTD -- 19-Jul-19 115.7080 0.0000 3.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.8577 7.5500 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 100.8577 7.5500 250.00 INE093J07KP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 02-Aug-19 113.8740 0.0000 3.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED SR- 8.30% 09-Aug-19 101.1664 7.7000 150.00 INE093J07LB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 09-Sep-19 118.6800 0.0000 4.50 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.8561 7.3000 270.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.0551 8.9500 125.00 INE949L08194 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED -- 17-Mar-20 100.1825 8.9947 900.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.2141 7.0500 500.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.0937 7.1000 250.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 8.38% 27-Apr-20 102.7220 7.3436 18.00 INE146O07078 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED SR-- 29-Apr-20 100.0414 8.5450 600.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.8397 7.2938 33.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-20 101.8047 7.2439 34.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 29-May-20 101.4841 8.0732 17.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 100.0994 7.5400 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1885 7.1942 34.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.0238 7.1934 34.00 INE881J08292 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 11.00% 30-Jun-20 102.5000 10.0600 3.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.4710 7.7000 800.00 INE587O08030 ALTICO CAPITAL INDIA PRIVATE LIMIT-- 09-Apr-21 96.5565 11.7500 50.00 INE101I08065 AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED 8.60% 06-Sep-21 100.2519 8.5000 500.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 97.6892 7.3000 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.2368 7.3500 500.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 9.75% 17-Jan-22 99.1004 10.0000 0.50 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE -- 31-Jan-22 98.5152 8.3700 2000.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.1923 7.4000 1100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 101.0520 7.3300 4000.00 INE895D08790 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.3947 8.1500 100.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 103.4500 8.6500 450.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.8200 7.3300 2.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 106.5771 7.3500 400.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 106.5771 7.3501 400.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.6431 7.3500 300.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.6431 7.3500 300.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 104.9005 6.1600 200.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.7829 7.5415 600.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2107 9.1800 596.50 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.1708 7.7500 350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.1706 7.7500 250.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 109.6800 8.2834 6.00 INE752E07IJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-24 111.7500 7.4500 2.50 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-24 108.4240 7.9200 100.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 107.3900 7.4900 1.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 110.0000 7.4000 2.00 INE020B08427 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 08-Jun-25 106.0498 7.7100 250.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 106.0820 7.7100 50.00 INE476M08048 L&T HOUSING FINANCE LIMITED SR-J 9.30% 24-Jul-25 103.5100 8.6700 9.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 102.0300 10.3500 7.00 INE804I07C93 ECL FINANCE LIMITED SR-H5H501A 9.75% 14-Aug-25 101.1748 9.5200 30.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.17% 01-Oct-25 105.9000 6.2400 16.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4212 7.6950 350.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.4212 7.6950 250.00 INE688I08103 CAPITAL FIRST LIMITED SR-6 9.25 NC 9.25% 20-Nov-25 103.1100 8.7000 10.00 INE733E07JX0 NTPC LIMITED SR-57 8.19% 15-Dec-25 103.1300 7.6666 46.00 INE804I07H64 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 19-Dec-25 100.3553 9.5200 10.00 INE027E08061 FAMILY CREDIT LIMITED 9.48% 04-Mar-26 101.9500 9.1500 10.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED SR-D6E601A 9.50% 28-Apr-26 100.3992 9.4300 10.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 102.7000 7.6000 8.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.1000 8.4500 34.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.5829 8.4800 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1900 8.9500 2.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.2600 8.2033 50.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.0500 8.5600 8.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.0455 7.6700 100.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.0849 7.7250 500.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.0849 7.7250 450.00 INE202E08037 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.85% 06-Mar-27 101.7026 7.7400 50.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.89% 09-Mar-27 101.8745 7.6050 50.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9701 7.6500 200.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9701 7.6500 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.3419 7.6400 400.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE084A08110 BANK OF INDIA -- 27-Mar-27 100.4307 7.9300 200.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 101.1644 7.8700 150.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 101.1644 7.8700 150.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 101.3541 10.0200 100.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2241 30.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4700 2200.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0500 9.0781 1000.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED SR- DMR17AT 9.2 9.20% PERPETUAL 100.4515 9.0700 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 103.0000 10.1626 400.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.1645 8.5500 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED SR-26 8.75 NCD P 8.75% PERPETUAL 98.6484 9.0900 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.6627 10.9500 211.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.5902 10.4800 112.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.5 BD PERPE 9.50% PERPETUAL 99.9700 9.5000 100.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.80% PERPETUAL 105.9900 8.8000 82.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3400 9.1125 7.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95 BD PERPETU 9.95% PERPETUAL 100.2900 9.8600 4.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3000 11.2752 4.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- - 100.2000 11.9250 2.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 110.0000 6.1600 1.00 INE261F08782 NABARD 7.71% 17-Mar-32 101.4298 7.6850 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.8529 7.7000 750.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 97.9380 10.3600 1001.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.1215 10.3041 16.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 95.5800 11.4000 4.00 ===============================================================================================