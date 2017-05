Apr 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6987.20 NSE 35968.10 ============= TOTAL 42955.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07R70 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 16-May-17 109.1000 9.0000 10.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 05-Jun-17 100.3700 6.3700 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.11% 07-Jul-17 100.4900 6.4000 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2500 7.0000 50.00 INE477A07134 CANFIN HOMES LIMITED 8.45% 22-Feb-19 99.0500 9.0000 4.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jul-19 105.8481 14.0000 340.00 INE851M07135 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.47% 20-Sep-19 100.8400 8.0400 90.00 INE020B08799 RECL 9.02% 19-Nov-19 104.5900 6.9900 250.00 INE214W07010 SILICA CERAMICA PRIVATE LIMITED 10.25% 02-Jan-20 99.5946 10.0000 4.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jan-20 106.2541 14.0000 615.00 INE597H08AS9 TGS INVESTMENT AND TRADE PRIVATE 8.45% 31-Jan-20 99.9600 8.4400 10.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8600 7.1300 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1400 7.1800 500.00 INE039A09OE6 IFCI LTD 9.09% 15-Feb-22 165.0000 0.0000 2.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6700 7.5000 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8400 7.3800 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.5800 11.3400 631.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 104.5100 8.5000 1.00 INE804I07C93 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 14-Aug-25 101.1700 9.5500 30.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3500 9.7500 0.50 INE804I07H64 ECL FINANCE LIMITED 9.60% 19-Dec-25 100.3600 9.5500 10.00 INE804I08684 ECL FINANCE LIMITED 9.50% 28-Apr-26 100.4000 9.5500 10.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 102.4000 9.5600 5.20 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.7100 7.7000 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.1100 0.0000 1.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 100.1500 7.7200 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6100 7.6000 450.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.1600 8.3000 850.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 100.5600 7.9600 150.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.48% 05-Sep-28 117.2400 6.3000 5.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5100 9.0800 25.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 31-Dec-30 100.7300 0.0000 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 104.0000 4.3600 5.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.5200 9.0500 250.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 100.1800 9.4400 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.0300 0.0000 5.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.0700 10.0000 2.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 104.4000 0.0000 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 101.6000 10.5900 175.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.0600 9.8900 15.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 5.00 INE695A08014 UNITED BANK OF INDIA 11.95% 31-Dec-99 97.0500 12.9900 500.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 97.9400 10.3600 30.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 104.2500 0.0000 3.00 NSE === INE526S07056 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 12-Apr-16 100.0000 8.6803 75.00 INE804I07SF8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 17-May-17 138.6000 0.0000 20.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 100.3705 6.3700 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.5296 6.2200 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5712 6.9500 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5712 6.9500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7606 6.6150 120.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.7984 6.5649 100.00 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 102.6213 7.6300 100.00 INE532S07013 DISH INFRA SERVICES PRIVATE LTD 12.40% 30-Sep-17 135.9149 9.8500 440.00 INE423R07025 RELIANCE PROJECT VENTURES 12.52% 10-Oct-17 100.6787 10.3700 950.00 INE526S07023 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 13-Oct-17 100.0000 8.4941 125.00 INE680R08010 PIRAMAL REALTY PRIVATE LIMITED 12.30% 22-Dec-17 101.2480 9.9700 1050.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.2901 6.8650 115.00 INE526S07031 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 13-Apr-18 100.0000 8.6795 75.00 INE915D07TS4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 22-Apr-18 109.1200 - 160.00 INE945S07033 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-18 100.0000 8.2100 80.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.9277 7.4100 250.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.9277 7.4100 250.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.15% 22-Jul-18 100.8841 7.3500 70.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 28-Jul-18 116.6900 0.0000 5.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED -- 07-Sep-18 109.0590 0.0000 1.50 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0139 7.0300 2000.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.2500 7.0000 50.00 INE526S07049 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LIMIT 8.50% 12-Oct-18 100.0000 8.6800 75.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.0950 7.9900 19.20 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.8406 6.9879 200.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 102.8567 7.7500 2.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 101.6139 7.7000 2.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 88.4183 7.1000 2.80 INE093J07IC4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 05-Apr-19 83.5000 0.0000 21.00 INE382G07026 ADANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED -- 19-Apr-19 101.3671 8.9000 500.00 INE945S07041 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-19 100.0000 8.2300 120.00 INE013A07U96 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 07-Jun-19 117.4040 17.4040 232.50 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 10-Jun-19 131.0000 0.0000 5.50 INE093J07JH1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jun-19 110.6600 0.0000 2.50 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.26% 12-Aug-19 101.1871 7.6500 1050.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.26% 12-Aug-19 101.1871 7.6500 1000.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8063 8.6200 100.00 INE526S07064 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-19 100.0000 8.6799 75.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 101.9123 7.6532 250.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.0544 8.9500 100.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8556 7.1300 50.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8784 7.1211 50.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.4752 7.1502 30.00 INE572O07166 ECAP EQUITIES LIMITED -- 08-Mar-20 100.0000 0.0000 17.50 INE115A07LI5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 17-Mar-20 100.3488 7.6463 50.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.0179 7.1300 250.00 INE296A07KH7 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 23-Mar-20 102.8592 7.7082 50.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.78% 24-Mar-20 100.3643 7.6231 50.00 INE413O07148 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED -- 30-Mar-20 101.0706 9.3750 500.00 INE526S07072 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LIMIT 8.50% 14-Apr-20 100.0000 8.6763 75.00 INE945S07058 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-20 100.0000 8.2300 140.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.7893 7.3143 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.1400 7.1800 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1726 7.3600 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1726 7.3600 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3066 7.4000 250.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3066 7.4000 250.00 INE526S07080 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-20 100.0000 8.6737 100.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.7331 8.2983 500.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.1890 7.7500 300.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.1890 7.7500 300.00 INE134E07083 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 165.8292 7.6500 5.00 INE526S07098 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-21 100.0000 8.6745 105.00 INE945S07066 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-21 100.0000 8.4800 280.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3000 7.6800 234.00 INE721A07LI0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 13-Sep-21 108.8114 8.1300 200.00 INE134E07166 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 161.0779 7.6500 4.80 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.0600 7.4963 100.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.00% 10-Jan-22 159.1000 8.7500 12.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.20% 23-Jan-22 103.2804 7.3426 40.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.3483 7.3600 700.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.0839 7.4272 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 109.6676 7.5000 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8446 7.3800 1000.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.70% 24-Mar-22 152.2000 8.7500 11.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 107.3741 6.1500 0.50 INE148I07HC0 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.57% 30-Mar-22 100.0000 8.7500 13.00 INE146O08092 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 11.10% 08-Apr-22 103.5476 10.1500 150.00 INE945S07074 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-22 100.0000 8.4900 150.00 INE235P07654 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.02% 13-May-22 100.0000 8.0200 300.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 100.0350 9.4917 1850.00 INE945S07082 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-23 100.0000 8.7900 150.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 104.8500 7.7092 22.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 98.4514 9.5600 851.50 INE945S07090 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-24 100.0000 8.7900 170.00 INE572F08014 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.74% 28-Jun-24 103.7000 9.2300 5.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 108.8300 7.8491 114.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.6721 7.7500 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.6721 7.7500 100.00 INE945S07108 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-25 100.0000 8.7900 180.00 INE804I08643 ECL FINANCE LIMITED SR-II 11.25% 03-May-25 108.3200 9.7000 17.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 101.9000 10.3700 1.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 103.4700 8.6355 2.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.3900 7.7000 200.00 INE031A07AL1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.02% 08-Feb-26 106.3509 6.0600 50.00 INE945S07116 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-26 100.0000 8.7900 200.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 102.7000 7.6000 13.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0300 9.4000 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.9000 8.5200 28.50 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 102.2500 8.4250 14.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8800 2.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.52% 07-Nov-26 98.7053 7.7000 350.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.1100 8.5500 1.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 98.0000 7.6100 150.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1508 7.7150 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.8318 7.6700 1400.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.8318 7.6700 1100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6149 7.6000 450.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 100.6250 7.8500 600.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.9000 8.1124 270.00 INE115A07LO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 26-Mar-27 100.6250 7.8500 450.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 103.6300 7.5200 150.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.8539 10.1000 101.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2236 35.30 INE945S07124 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-27 100.0000 8.7900 210.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-28 100.0000 9.1300 230.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.8000 6.0854 3.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 100.0000 9.1300 240.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0300 9.0820 504.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.5239 9.0500 250.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.1792 9.4400 250.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0000 9.2000 250.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 102.1231 9.9100 30.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0064 11.2650 20.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3092 11.2650 15.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.3900 9.8400 3.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- - 100.2000 11.9300 2.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-30 100.0000 9.1300 270.00 INE945S07165 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-31 100.0000 9.1300 280.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.0200 9.5400 3.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-32 100.0000 9.1300 290.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 100.0000 310.00 INE945S07199 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-34 100.0000 9.4900 330.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 100.0000 9.4900 360.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 100.9200 9.5178 790.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 100.0000 9.4900 410.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 100.0000 9.4900 350.00 INE945S07249 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-39 36.0000 9.4900 960.00 INE945S07256 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-40 36.0000 9.4900 1040.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 99.0000 10.9200 70.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 101.1860 9.9000 6.00 =============================================================================================== 