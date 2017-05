Apr 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 15320.00 NSE 46250.70 ============= TOTAL 61570.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 08-May-17 141.4200 10.7400 49.50 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 05-Jun-17 100.3400 6.4500 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.3500 6.4500 250.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.3700 6.8400 500.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.2100 7.4000 250.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 99.8000 7.1000 1000.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5600 7.1800 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.0400 7.0100 1750.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 106.9100 0.0000 0.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0900 6.9900 1250.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.6500 7.0500 50.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 103.3664 7.0500 200.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.0600 7.9000 33.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 5.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.2200 8.0000 50.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7400 7.6500 500.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.0500 7.4900 1000.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.2300 7.3300 865.00 INE115A07HR4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 29-Jul-20 102.4100 7.7100 25.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.4100 7.6300 100.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 99.7600 7.2100 900.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.2800 7.3400 750.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.8000 0.0000 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8800 7.3700 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 101.8200 8.0500 250.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 112.7000 6.1400 2.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.4000 8.8000 12.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 110.8400 6.4000 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0800 9.9100 17.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.8000 10.3900 15.00 INE053F07793 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.07% 21-Dec-25 105.9200 6.1600 1.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.6500 8.8800 2.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.7400 8.4600 225.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3000 9.2800 251.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1300 8.9600 250.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.3900 8.9200 160.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 99.0500 8.0800 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.7300 8.0800 150.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 96.7200 7.7100 600.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.22% 06-Feb-27 98.9500 7.5000 500.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 100.2700 7.7000 350.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0400 6.1500 2.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6500 7.6000 400.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.3100 7.7000 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.8500 0.0000 122.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.2800 6.1700 13.10 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION LTD 7.93% 20-May-28 101.5400 7.7100 50.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.2200 6.1500 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% -- 103.2900 10.1100 17.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% -- 101.3600 9.1000 6.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.1000 9.0600 10.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 109.6200 6.2700 26.10 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.69% 09-Mar-31 109.6300 6.3200 0.90 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.2800 6.3200 1.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 110.9700 6.1500 3.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 98.9500 7.6600 80.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.7900 7.7100 350.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.40% 22-Jan-33 112.3100 6.1500 1.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 122.7000 6.4000 9.20 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 111.6200 6.2800 1.90 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 110.9500 6.3200 1.20 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 109.6100 6.2800 3.10 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 110.4000 6.2800 15.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 103.0400 0.0000 7.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.5000 5.9600 2.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.0300 0.0000 301.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 109.1300 8.5000 100.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 86.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0200 10.0300 16.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2000 5.7000 9.00 NSE === INE306N07GS2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.00% 24-May-17 100.1467 6.8640 372.00 INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 119.5303 6.6000 300.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 100.3438 6.4500 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.3529 6.4500 250.00 INE001A07MT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 14-Jul-17 128.0392 6.7299 500.00 INE306N07CG6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.50% 14-Jul-17 100.4442 7.0699 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.5160 7.1147 150.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 28-Jul-17 100.4341 6.9736 190.00 INE148I07779 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Aug-17 100.8477 6.9000 300.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7490 6.6000 450.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.7490 6.6000 450.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7465 6.6000 1000.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.7465 6.6000 750.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 165.5000 0.0000 2.50 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.9191 6.9500 100.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 124.1999 8.7698 45.00 INE667A09128 SYNDICATE BANK 25-Mar-18 99.5400 10.4000 3.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8623 7.3900 1000.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 101.7056 8.4215 2800.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.7996 7.1000 1000.00 INE093J07DN2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Jul-18 127.0910 0.0000 5.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.5603 7.1800 500.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 101.4500 7.8200 1910.00 INE641O07045 PIRAMAL FINANCE LIMITED 7.75% 24-Sep-18 100.0102 7.6500 1000.00 INE434A09099 ANDHRA BANK - 31-Dec-18 98.5600 10.4000 2.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK - 12-Jan-19 98.3900 10.4000 2.00 INE112A09067 CORPORATION BANK - 19-Jan-19 97.7700 10.4000 2.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0912 7.0000 1250.00 INE028A09131 BANK OF BARODA - 09-Oct-19 97.3800 10.4000 2.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LIMITED - 14-Oct-19 100.0000 0.0000 2.50 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.4359 7.6550 60.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.3146 7.6288 1500.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.3146 7.6288 1000.00 INE206D08113 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.50% 16-Nov-19 103.6457 7.0454 50.00 INE848E07682 NHPC LIMITED 8.54% 26-Nov-19 103.3664 7.0492 200.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 101.2100 9.1000 10.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 12-Feb-20 101.3674 7.6300 150.00 INE001A07PY5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 12-Feb-20 101.3674 7.6300 150.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.8001 7.6500 50.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8258 7.1500 45.00 INE895D08741 TATA SONS LIMITED 7.90% 03-Mar-20 100.0642 7.9000 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.3699 7.1223 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.0283 7.2600 50.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.5352 7.1900 50.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 98.9839 7.1500 50.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.2195 8.0000 50.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 101.0569 7.6800 2100.00 INE115A07GX4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.68% 30-Mar-20 102.6372 7.6332 140.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Mar-20 101.1943 7.6400 50.00 INE296A07OB2 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.64% 31-Mar-20 99.7954 7.7200 50.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.7068 7.3200 550.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.5740 7.3800 50.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT COMPANY 8.19% 23-Apr-20 100.0000 8.1845 50.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.6510 7.3636 35.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 103.7713 7.3138 36.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1720 7.3600 1000.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7447 7.6500 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 18-May-20 102.7637 7.6435 36.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-20 101.7454 7.2639 37.00 INE027E07394 L&T FINANCE LIMITED 8.07% 29-May-20 100.4527 7.9000 750.00 INE027E07394 L&T FINANCE LIMITED 8.07% 29-May-20 100.4527 7.9000 750.00 INE851M07093 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.65% 29-May-20 101.5620 8.0433 31.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4931 7.2400 50.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4931 7.2400 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1203 7.2141 16.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 103.9375 7.2176 16.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2261 7.3400 1400.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1986 7.3500 50.00 INE476A09223 CANARA BANK - 03-Aug-20 96.2700 10.4000 1.00 INE001A07NZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 31-Aug-20 102.4053 7.6313 200.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.4222 7.3600 1750.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.4222 7.3600 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.1659 7.2700 1750.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.4860 8.3800 1321.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.0524 8.3800 750.00 INE721A07KK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.05% 30-Jun-21 103.1243 8.1200 60.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7246 37.00 INE526S07106 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-21 100.0000 8.6748 100.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.9410 7.4900 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.2754 7.3400 750.00 INE669E08284 IDEA CELLULAR LIMITED 8.04% 27-Jan-22 100.0000 8.0285 750.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.1964 8.3500 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8828 7.3700 250.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5204 8.1100 100.00 INE526S07114 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-22 100.0000 8.6753 95.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 102.5000 8.8800 26.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 105.3500 9.0500 1.00 INE526S07122 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-22 100.0000 8.6757 100.00 INE526S07130 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-23 100.0000 8.6760 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 101.8221 8.0500 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.4400 9.3449 1069.50 INE526S07148 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 13-Oct-23 100.0000 8.6763 120.00 INE848E07658 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-23 104.7691 7.5325 50.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 108.8000 8.4500 25.00 INE526S07155 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 12-Apr-24 100.0000 8.6753 80.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 107.7545 8.2700 100.00 INE721A07HY5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 18-Sep-24 111.1641 8.1600 100.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 106.6698 7.7499 450.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 106.6698 7.7497 450.00 INE526S07163 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-24 100.0000 8.6742 50.00 INE721A07IO4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 13-Nov-24 107.1441 8.6500 3.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0928 7.7300 250.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0928 7.7300 250.00 INE537P07042 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.45% 04-Feb-25 101.0337 8.2500 4.00 INE526S07171 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Apr-25 100.0000 8.6745 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.7316 7.7400 100.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 103.7316 7.7400 100.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 103.0000 8.7100 30.00 INE202E07179 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.17% 01-Oct-25 106.3900 6.1700 70.00 INE526S07189 HAZARIBAGH RANCHI EXPRESSWAY LTD 8.50% 14-Oct-25 100.0000 8.6748 70.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF IND 8.40% 28-Nov-25 105.2204 7.6998 200.00 INE206D08212 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-25 105.2204 7.7000 200.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.1000 8.5450 100.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 101.7000 8.4500 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 102.6995 8.5500 250.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.6500 8.8800 2.00 INE891K08034 AXIS FINANCE LIMITED 8.80% 05-Aug-26 101.9000 8.4800 81.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 101.7418 8.4550 242.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 99.9500 9.2900 120.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 102.2500 8.6270 18.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.0000 7.6500 50.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.4494 8.9123 302.80 INE860H08DV9 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 29-Sep-26 102.1000 8.5500 14.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.5600 8.5000 2.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.0514 8.0800 100.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.7257 8.0800 150.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.4100 8.5000 60.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.3447 7.6250 50.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 96.7174 7.7100 600.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.2663 7.6975 350.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.7000 7.6300 250.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.7000 7.6300 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.6473 7.5974 400.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.3054 7.6975 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.9800 8.0900 110.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 101.4500 7.8200 128.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 101.0947 7.8800 100.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2500 9.2800 4.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2234 108.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 101.5373 7.7100 50.00 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 118.7900 6.1600 30.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.0500 9.1861 504.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% - 100.8407 10.9000 304.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 105.5218 9.7961 94.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 98.9168 11.2199 44.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.0500 11.2500 27.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4500 11.2200 16.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.0619 9.4700 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED -- PERPETUAL 108.8300 9.0030 6.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1000 9.0700 4.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.5300 8.8500 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.5000 9.8100 2.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0000 9.1400 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 102.1558 9.9000 1.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0193 9.1346 1000.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 110.7600 7.4830 1.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 101.4200 9.5500 4.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.35% 11-Jan-31 110.4936 6.1900 43.30 INE906B07EP5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.69% 09-Mar-31 110.2120 6.2600 0.90 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 109.8655 6.2600 1.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 111.8800 8.2000 2.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.55% 21-Sep-31 99.3600 7.6122 260.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.9000 7.6000 50.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 99.7856 7.7075 350.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 111.9687 6.2500 1.90 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.35% 17-Oct-35 111.6478 6.2600 1.20 INE020B07JT6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.18% 05-Nov-35 109.9563 6.2500 3.10 INE053F07819 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.25% 21-Dec-35 110.7535 6.2500 15.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 104.3000 8.8233 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.0000 11.5226 65.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.5335 11.2172 2.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 101.1649 9.5223 150.00 INE528G09046 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 101.1242 9.5192 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 