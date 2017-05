Apr 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17315.00 NSE 52916.30 ============= TOTAL 70231.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YN5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 08-May-17 141.4800 11.0000 2.50 INE804I07QW7 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 12-May-17 144.5400 9.5600 21.50 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 05-Jun-17 100.3300 6.4600 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.3400 6.4600 250.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Nov-17 128.1800 7.0900 500.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jan-18 121.6700 9.0000 4.00 INE848E07294 NHPC LTD 8.85% 11-Feb-18 101.4000 6.9000 50.00 INE126X07030 CYQUATOR MEDIA SERVICES PRIVATE 9.25% 29-Mar-18 100.1661 9.0000 500.00 INE737R07028 MAHAGUN INDIA PVT LTD 15.00% 12-May-18 117.4900 24.0000 1500.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.3600 7.7800 50.00 INE756I07AX1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.60% 31-Jul-18 100.0212 7.6000 250.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.20% 18-Sep-18 100.9044 8.4500 100.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 105.2400 8.4500 237.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS 10.00% 07-Dec-18 100.4500 9.6100 131.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE 11.52% 26-Dec-18 105.3100 8.4500 200.00 INE756I07BA7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.75% 22-Feb-19 100.0455 7.7000 1000.00 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.84% 12-Mar-19 101.8100 7.7600 100.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.80% 22-Mar-19 100.3250 7.6000 500.00 INE916DA7LF0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 22-Mar-19 109.3700 7.6500 200.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0900 7.0000 500.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.2600 11.0600 1.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jan-20 100.0400 8.9600 40.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.9600 7.0900 50.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.3500 7.1300 100.00 INE660A07OR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 31-Mar-20 100.0171 7.8300 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.83% 15-Apr-20 98.7600 7.3000 100.00 INE949L07519 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 8.90% 30-Apr-20 99.9100 8.9200 69.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.2000 7.3500 250.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 77.2200 7.2000 80.10 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 102.5800 7.3600 50.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.20% 21-Dec-21 99.4800 7.3200 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.3100 7.3200 2500.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.0000 8.4900 100.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 102.4400 0.0000 1.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 03-Mar-22 100.1500 9.1100 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8800 7.3700 700.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5200 8.1100 500.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 105.1700 8.2700 1000.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-22 101.8500 10.2500 6.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 105.1600 7.5000 600.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2100 9.2400 140.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 100.0000 8.7800 100.00 INE134E07422 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.43% 16-Nov-23 109.5200 6.3500 2.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LIMTED 9.80% 05-Dec-23 102.3700 9.5200 40.00 INE787H07354 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.66% 22-Jan-24 110.9800 6.3500 1.00 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.52% 05-Feb-24 110.3200 6.3500 0.80 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 98.5800 11.0000 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.1200 7.6600 4.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.4200 7.7100 243.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.2500 8.9400 36.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.8400 8.4600 75.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.0000 0.0000 1.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.2500 9.2500 4.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 400.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.60% 20-Feb-27 100.3800 7.6900 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9300 7.6600 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7500 7.5800 400.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 110.4600 6.1500 13.10 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 116.5600 6.1800 36.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 118.1700 6.1800 30.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 118.3500 6.1800 64.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.2000 0.0700 473.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.5100 9.0600 13.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 100.2500 9.0600 350.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.0000 0.0000 100.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.6400 6.2200 73.30 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 7.49% 21-Jan-31 112.0300 6.1600 5.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 640.00 INE848E07534 NHPC LIMITED 8.67% 02-Nov-33 126.1700 6.1100 1.70 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 111.6300 6.1800 30.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.0300 0.0000 178.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 31-Dec-50 100.9200 0.0000 8.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 101.4800 9.8000 6.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3000 0.0000 2.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.2500 8.9100 390.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.2100 0.0000 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.5000 0.0000 3.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2000 3.4200 3.00 NSE === INE092T08790 IDFC BANK LIMITED 7.98% 19-May-17 100.0735 6.5703 76.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.2086 6.7730 57.00 INE261F09HK6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 24-May-17 100.2404 6.2697 30.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-17 100.3100 6.3199 22.50 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 100.3349 6.4600 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.3440 6.4600 250.00 INE121A07KY2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.90% 15-Jun-17 100.2174 6.9400 500.00 INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 8.99% 23-Jun-17 100.2841 6.8700 250.00 INE923L07043 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 8.90% 30-Jun-17 100.2972 7.1589 109.00 INE804I07TO8 ECL FINANCE LIMITED - 30-Aug-17 155.0970 9.5000 19.90 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Sep-17 148.9000 0.0000 2.50 INE092T08972 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 96.5000 10.0500 2.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-17 138.4840 0.0000 3.50 INE804I07SB7 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 05-Oct-17 158.9120 9.2500 50.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 20-Nov-17 128.1787 7.0900 1000.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Nov-17 151.0000 0.0000 4.50 INE530L07111 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.72% 19-Jan-18 102.1365 8.1947 15.00 INE001A07NK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.50% 02-Feb-18 100.9509 7.1000 100.00 INE848E07294 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-18 101.3986 6.9000 50.00 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 136.4290 0.0000 2.50 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.2311 200.00 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.1549 6.6500 100.00 INE916DA7KX5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.57% 12-Mar-18 101.0836 7.3000 87.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 124.2276 8.7697 5.00 INE126X07030 CYQUATOR MEDIA SERVICES PRIVATE 9.25% 29-Mar-18 100.1661 9.0000 500.00 INE481G07141 ULTRA TECH CEM 7.84% 09-Apr-18 100.8151 6.9500 39.00 INE804I07YV3 ECL FINANCE LIMITED - 12-Apr-18 129.0000 0.0000 80.00 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8523 7.3943 1000.00 INE202B07GR0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 30-May-18 100.8000 8.8822 2.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.3639 7.7800 100.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.13% 05-Jun-18 101.3639 7.7800 50.00 INE756I07AX1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.60% 31-Jul-18 100.0212 7.6000 250.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.5031 7.5000 100.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.5031 7.5000 1100.00 INE866I07BF3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.20% 18-Sep-18 100.9044 8.4500 100.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 30-Sep-18 105.2416 8.4600 237.00 INE479R07027 KARELIDES TRADERS PRIVATE LIMITED 11.75% 19-Oct-18 100.1550 10.4300 560.00 INE093J07EN0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-Oct-18 106.8570 0.0000 2.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 105.2987 8.4500 343.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 105.2987 8.4500 143.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 92.0000 12.3400 0.30 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.6500 10.2900 1.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 103.1975 7.5800 50.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.3000 8.5225 1400.00 INE414G07BR1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 30-Jan-19 100.3010 8.5225 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 87.1000 8.0400 1.00 INE756I07BA7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.75% 22-Feb-19 100.0455 7.7000 1000.00 INE093J07HC6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Mar-19 112.9220 0.0000 12.50 INE756I07878 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.83% 12-Mar-19 101.8070 7.7600 100.00 INE170M08039 SHAPOORJI PALLONJI ENERGY 9.75% 12-Mar-19 101.5314 9.1600 30.00 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 112.4130 0.0000 12.50 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.3608 7.6000 1500.00 INE115A07LH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.79% 10-May-19 100.3608 7.6000 1000.00 INE916DA7NI0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.65% 13-Jun-19 99.9900 7.6500 500.00 INE477L07610 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 9.50% 22-Jul-19 100.4193 7.8900 200.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0900 7.0000 3250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0900 7.6271 1500.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.7039 7.2500 650.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.9421 7.2100 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.9421 7.2100 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.4225 7.5810 2450.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.80% 11-Nov-19 100.4225 7.5810 1000.00 INE134E08CM7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-19 102.8567 7.2500 100.00 INE848E07401 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-20 103.8518 7.2000 36.00 INE848E07310 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-20 104.0242 7.2000 10.90 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.9555 7.0900 100.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.6647 6.1500 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.3455 7.1300 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.1800 7.1935 29.00 INE752E07MI5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.15% 09-Mar-20 102.4013 7.1800 50.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.3189 7.5700 100.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.0732 7.1100 20.00 INE296A07MB6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.98% 25-Mar-20 100.7099 7.6958 33.00 INE660A07OR5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 31-Mar-20 100.0171 7.8300 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.7587 7.3000 150.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.7588 7.3000 50.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.7152 7.3200 20.00 INE134E08HF0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.38% 27-Apr-20 102.7551 7.3236 4.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 101.2318 7.1600 500.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.4524 7.6200 600.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1978 7.3500 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.0935 7.4000 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1160 7.2700 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3920 7.3700 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.1785 7.2650 500.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 102.7800 8.0510 8.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 100.7000 8.5400 10.00 INE092T08618 IDFC BANK LIMITED 9.05% 27-Dec-20 101.1500 8.6500 1.00 INE246R07053 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.65% 28-Jan-21 100.2000 8.5700 2.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.4900 8.3736 1070.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 103.4000 8.1500 1.00 INE752E07NN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.13% 25-Apr-21 102.5795 7.3600 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.7020 7.3014 20.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 106.5681 7.4000 250.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 104.2700 7.9508 7.00 INE202B07IL9 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-21 100.5030 8.8750 85.90 INE752E07BZ2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-21 104.8220 7.4000 100.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 105.2552 7.4000 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 106.0000 8.1000 53.00 INE296A07NE8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.60% 30-Nov-21 99.2106 7.7900 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.4673 7.3200 1500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA - 21-Dec-21 99.4673 7.3200 850.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.3138 7.3301 2750.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PRIVATE - 31-Jan-22 98.5162 8.3700 750.00 INE013A074L9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.50% 14-Feb-22 100.1781 8.4405 100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 103.6222 7.3700 50.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 100.0982 8.0100 3.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.5686 7.3400 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.8818 7.3700 700.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5194 8.1100 200.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.7550 7.5500 500.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.7550 7.7500 200.00 INE092T08BX4 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 8.73% 14-Jun-22 101.7000 8.3000 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.2327 9.1900 1100.00 INE013A08259 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 29-Jun-22 106.0500 8.8800 17.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 103.7000 8.3900 2.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA - 12-Sep-22 98.5000 13.2500 1.00 INE648A09052 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR - 15-Oct-22 98.5000 12.3900 1.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 104.0000 8.0800 1.00 INE861G08019 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.62% 22-Mar-23 105.1583 7.5000 600.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 100.0100 8.0500 1.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2584 9.1700 422.50 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2584 9.1700 150.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.6482 8.8500 100.00 INE623B07453 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.80% 05-Dec-23 102.4700 9.5000 40.00 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 110.5400 8.7700 2.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 13-Aug-24 108.8000 7.8500 19.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 108.7777 7.7100 100.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 108.7777 7.7100 100.00 INE092T08BP0 IDFC BANK LIMITED 9.38% 12-Sep-24 105.7200 8.3000 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.1189 7.6600 16.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0911 7.7300 51.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.0911 7.7323 50.00 INE607M08014 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD - 22-Jan-25 100.9975 8.3750 50.00 INE160A08068 PUNJAB NATIONAL BANK 8.23% 09-Feb-25 101.6195 7.9300 50.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 101.4998 8.9700 200.00 INE092T08BY2 IDFC BANK LIMITED 8.70% 23-Jun-25 102.2600 8.3000 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.3800 7.7000 250.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 105.4200 7.6700 0.10 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 101.4400 9.0100 100.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 105.7835 6.1700 200.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.4400 7.6700 0.30 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 101.2300 8.2000 4.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.8400 9.2500 20.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 3.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.2000 8.4700 5.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 102.3500 8.9025 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.2408 9.2400 350.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.6000 8.8900 23.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 100.8719 7.8000 100.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 100.4247 8.9200 150.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 99.8425 8.4550 75.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 100.7629 8.5500 50.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 98.1261 7.6300 200.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.36% 18-Oct-26 98.1261 7.6300 200.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 98.7621 8.1250 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.3600 8.5100 22.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 99.5100 8.5600 12.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.1778 7.6500 200.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 99.1778 7.6500 200.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 104.7200 8.4954 42.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.2661 7.6975 350.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 113.8725 6.1700 76.50 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.7676 7.6200 250.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.89% 09-Mar-27 101.7676 7.6200 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.9317 7.6550 250.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 101.2800 8.5400 30.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7493 7.5800 900.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.7503 7.5801 450.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 100.9500 8.0988 1694.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.5427 7.9500 20.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2500 9.2500 5.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.23% 05-Apr-27 100.0000 8.2232 78.20 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.26% 23-Aug-28 116.6011 6.1700 164.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 118.2172 6.1700 230.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 118.1723 6.1750 200.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.48% 05-Sep-28 118.3945 6.1700 64.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 119.1010 6.1700 68.20 INE906B07DB7 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.48% 22-Nov-28 118.6980 6.1700 28.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.5 BD PERPETUAL 9.50% PERPETUAL 100.0000 9.4689 1000.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED SR-26 8.75 NCD P 8.75% PERPETUAL 98.7960 9.0500 400.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.7971 8.9200 350.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1117 9.0600 252.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 101.0000 10.8600 177.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% - 101.0000 9.3300 150.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS - - 100.6122 9.7500 119.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3000 9.1200 100.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.9689 9.9500 29.00 INE306N08144 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 105.3000 8.9000 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% - 102.4500 9.0800 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.6400 9.7700 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- - 100.0000 11.9800 1.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.5 BD PERPE 9.50% PERPETUAL 100.0619 9.4700 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 100.9524 10.6500 1.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.3600 11.2496 1.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5000 9.0700 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.7960 9.0500 150.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 8.79% 04-May-30 109.3300 7.7900 1.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.7260 6.1900 207.00 INE053F07835 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.53% 21-Dec-30 111.5000 6.2500 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.35% 11-Jan-31 110.5403 6.1850 30.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 11-Jan-31 112.2000 6.2500 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.6500 6.2500 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.2500 9.9877 25.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 116.1445 7.7200 50.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 116.1445 7.7200 50.00 INE540P08028 U.P. 