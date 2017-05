Apr 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 20253.00 NSE 51935.90 ============= TOTAL 72188.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 05-Jun-17 100.3100 6.5000 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.3200 0.0000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5900 6.5200 250.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LTD 10.70% 23-Sep-17 100.9400 7.8700 500.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 22-Jan-18 101.2750 7.4500 50.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 26-Feb-18 100.3705 7.1500 250.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE LTD 9.15% 30-Apr-18 101.5700 7.5000 200.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.8400 7.3500 250.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 26-Dec-18 105.3000 8.4500 200.00 INE299U07015 CROMPTON GREAVES CONSUMER ELEC 8.95% 24-Jun-19 101.5200 8.1400 600.00 INE896L07207 INDO STAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.50% 11-Jul-19 100.6600 7.9700 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0900 7.0000 1420.00 INE896L07215 INDO STAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.50% 11-Aug-19 100.8874 8.0000 400.00 INE896L07223 INDO STAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.50% 11-Sep-19 101.1256 8.0000 400.00 INE013A071J9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 29-Nov-19 - 8.5800 60.00 INE217K07984 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 0.00% 02-Dec-19 - 8.5800 60.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 5.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 22-Mar-20 100.0800 7.1500 250.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0000 7.2300 650.00 INE087M08027 BAHADUR CHAND INVESTMENTS PRIVATE 10.00% 17-Jun-20 100.0600 9.6500 600.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 100.4199 7.6200 30.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.0000 7.7500 500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0500 7.4000 2840.00 INE881J07EN8 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 9.75% 17-Jan-22 99.2700 9.9500 10.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 17-Feb-22 103.0500 0.0000 29.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.2300 7.3900 250.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 0.0000 29.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 103.4400 7.4100 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.6800 7.4200 100.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 100.9200 7.7100 300.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.4500 11.0800 2.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 107.5200 8.3100 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0800 0.0000 1.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.2400 11.4500 310.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.3500 7.4500 20.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 101.8500 10.3800 8.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 111.3000 9.7700 2.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 106.4600 6.1000 0.10 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 101.4400 9.0100 900.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 103.3100 7.7600 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 5.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6000 8.4200 8.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 99.4400 8.0700 250.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 99.6200 8.5400 12.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 95.8500 7.8600 400.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 97.0700 7.7500 100.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 101.4400 9.0300 650.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4200 7.7300 925.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.2000 7.6600 1430.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.2200 7.7300 800.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 105.6000 7.7600 200.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.63% 12-Nov-28 114.7100 6.5200 0.90 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 118.2600 6.2200 5.60 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.80% 27-Mar-29 116.4700 6.5200 0.60 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3600 9.7300 1013.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDI 7.35% 11-Jan-31 110.6900 6.1400 46.70 INE053F07884 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.35% 22-Mar-31 110.8800 6.1600 5.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 97.5000 7.6500 640.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 121.4700 6.5000 1.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 113.3000 6.1400 14.00 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 111.6900 6.1500 30.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 103.7000 10.9800 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.4400 9.0700 750.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0200 10.3100 20.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 102.1500 0.0000 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.3200 0.0000 35.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2000 10.3200 304.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 106.0200 6.3100 16.00 INE894F08095 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 31-Dec-99 104.9800 0.0000 9.10 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 102.7500 0.0000 2.00 NSE === INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED - 08-Apr-17 172.0000 0.0000 2.50 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 05-Jun-17 100.3071 6.5000 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 07-Jun-17 100.3164 7.5000 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5868 6.5200 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5868 6.5200 3400.00 INE013A07ZG6 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 09-Aug-17 160.6800 0.0000 2.50 INE445L08136 NABHA POWER LIMITED 9.40% 07-Sep-17 100.8694 6.7015 252.00 INE146O07029 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.70% 23-Sep-17 100.9370 7.8700 500.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.67% 23-Nov-17 100.2562 7.0000 50.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Nov-17 138.4840 0.0000 3.50 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 148.0100 0.0000 2.50 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 23-Dec-17 144.9000 0.0000 5.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.00% 15-Jan-18 100.4824 7.1500 1250.00 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.40% 22-Jan-18 101.2750 7.4500 50.00 INE866I07842 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 29-Jan-18 121.6992 9.0000 4.00 INE915D07OZ0 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE IND - 30-Jan-18 148.5400 - 4.50 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 101.2311 7.1600 100.00 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.70% 26-Feb-18 100.3705 7.1500 250.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE IND - 28-Feb-18 143.8400 - 2.50 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Mar-18 124.4400 0.0000 2.50 INE115A07JX8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.30% 27-Apr-18 100.8600 7.3800 1000.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS (INDIA) PVT LTD 9.15% 30-Apr-18 101.5682 7.5162 200.00 INE923L07068 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.10% 30-Jun-18 100.9303 7.8188 20.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.8367 7.3500 250.00 INE093J07DL6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 18-Sep-18 113.5240 0.0000 2.50 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LT 10.00% 07-Dec-18 100.6300 9.7300 500.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 105.2987 8.4500 200.00 INE756I07AR3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.95% 28-Dec-18 100.3663 7.6700 1000.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 102.6433 7.0303 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.2982 7.1000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4282 7.0250 150.00 INE093J07HR4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 28-Mar-19 115.6300 0.0000 7.50 INE093J07HU8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 05-Apr-19 113.1990 0.0000 3.40 INE093J07IS0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 119.8260 0.0000 5.50 INE093J07JU4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 29-Jun-19 110.2000 0.0000 12.50 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 100.6461 8.0000 250.00 INE093J07MG7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-Jul-19 114.8280 0.0000 2.50 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0850 7.0000 1750.00 INE896L07215 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Aug-19 100.8874 8.0000 400.00 INE896L07223 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Sep-19 101.1256 8.0000 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.9526 7.2000 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3200 7.6256 1000.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3000 7.6345 500.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8041 7.1500 50.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 99.8041 7.1500 50.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.6859 6.1450 100.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.2759 7.1500 50.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.2759 7.1500 50.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.0757 7.1500 250.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.5415 7.6005 50.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.5415 7.6000 50.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.3182 7.1300 50.00 INE093J07QX3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-May-20 100.0000 0.0000 125.70 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1730 7.3600 1750.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.1730 7.3600 1750.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 102.6580 7.6800 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.70% 18-May-20 102.6580 7.6800 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0023 7.2300 1650.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.0023 7.2300 1000.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4647 7.2500 500.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.59% 21-Jun-20 101.2318 7.1600 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.2314 7.7000 950.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.78% 24-Jun-20 100.2314 7.7000 450.00 INE296A07PM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.74% 30-Jun-20 100.0000 7.7500 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1307 7.2651 1000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.1307 7.2650 1000.00 INE093J07QW5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 40.00 INE093J07QV7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-Aug-20 100.0000 0.0000 15.00 INE528S07045 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 103.4497 8.8000 1000.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.36% 22-Sep-20 103.1484 7.2750 500.00 INE092T08618 IDFC BANK LIMITED 9.05% 27-Dec-20 100.5200 8.8500 2.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 103.5000 8.0203 130.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 19-Jul-21 100.5699 9.5500 243.80 INE752E07MZ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.40% 14-Sep-21 103.5165 7.4100 400.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.0465 7.4000 2850.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.17% 23-Dec-21 99.3601 7.3180 200.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY PVT -- 31-Jan-22 98.8000 8.2952 2500.00 INE020B08AF2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.46% 28-Feb-22 100.2279 7.3900 250.00 INE909H08071 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 02-Mar-22 105.3700 9.5500 1.00 INE020B08922 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 09-Mar-22 103.4355 7.4050 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.60% 18-Mar-22 100.6780 7.4200 100.00 INE895D08782 TATA SONS LIMITED 8.25% 23-Mar-22 100.5690 8.1000 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 102.6900 9.0000 1.00 INE246R07178 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.04% 19-Jul-22 100.0000 8.0445 730.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 102.0000 10.2147 6.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 102.1500 9.1900 5.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 99.7900 9.2700 410.20 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.3693 8.7422 163.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 104.8500 8.7500 3.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.4500 11.0800 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 107.5223 8.3100 50.00 INE909H08204 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.35% 26-Sep-24 104.5400 9.4500 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.8223 7.5500 40.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.8223 7.5500 20.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.1189 7.6600 24.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.3506 7.4500 20.00 INE549F08517 KARNATAKA ST FIN 9.08% 04-Feb-25 99.9300 9.0800 4.00 INE134E08CV8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-25 107.0473 7.7200 6.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 104.9500 9.8300 15.00 INE759E08036 L&T FINCORP LIMITED 9.25% 09-Sep-25 103.0400 8.7000 40.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.3900 7.7044 250.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 103.5000 8.6459 1000.00 INE053F07868 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.04% 03-Mar-26 105.7579 6.1700 100.00 INE721A07JX3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.30% 18-Mar-26 101.5700 9.0300 2.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 103.3122 7.7602 100.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.7394 7.8500 250.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.45% 18-May-26 103.7394 7.8500 250.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 103.4600 8.4300 268.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.4555 7.7000 243.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.4555 7.7000 243.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1300 9.2600 58.00 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY 9.10% 17-Aug-26 100.0000 9.0800 319.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3000 8.9314 33.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED -- 30-Sep-26 99.7000 8.0300 250.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.6526 8.7317 278.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 102.3800 8.5100 22.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.5000 9.2200 4.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.0650 7.7500 150.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.0650 7.7500 50.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 103.5000 8.6901 95.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.9189 7.7500 250.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 99.9189 7.7500 250.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.0300 6.1500 3.30 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4160 7.7300 750.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 101.4160 7.7300 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.1993 7.6600 500.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. SR- 7.75% 22-Mar-27 101.2208 7.7100 850.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DIST 9.25% 27-Mar-27 102.2000 9.0800 10.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.05% 29-Mar-27 100.9500 7.9000 2.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2600 64.00 INE787H07081 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.38% 15-Nov-27 109.1152 6.1700 200.00 INE206D08238 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.40% 28-Nov-27 105.5953 7.7594 200.00 INE134E08FO6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-28 108.4160 7.7200 10.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 118.2175 6.1700 200.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.7760 6.1200 40.00 INE202E07120 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOP 8.55% 20-Mar-29 119.3980 6.1900 1.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 99.0500 9.7300 1000.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.8000 8.8822 952.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.4425 9.0700 750.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 98.4000 9.1600 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.3000 11.1800 20.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA -- - 100.1000 11.9500 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.4962 10.5000 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.4500 11.2233 3.00 INE705A08094 VIJAYA BANK SR-IV 10.49% - 101.9626 9.9500 1.00 INE136E07QP7 CITCR FIN -- - 142.5300 - 12.50 INE915D07PF9 CITI FN -- - 143.3400 - 2.50 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.3023 8.6348 2000.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 7.28% 18-Sep-30 109.7170 6.1900 14.00 INE031A07AP2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 22-Feb-31 109.8000 6.3000 1.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.4549 7.3117 795.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 112.6200 6.1200 12.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 102.4740 9.1000 27.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 97.9423 10.3600 302.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 106.8300 9.5500 6.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 97.3910 11.2472 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange