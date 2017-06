May 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6439.00 NSE 43137.80 ============= TOTAL 49576.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07AQ2 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-17 113.1400 9.0000 6.00 INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Jun-17 120.6500 6.6000 250.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 189.7800 9.0000 10.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.5100 6.7200 38.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5400 6.5300 38.00 INE121A07MT8 HOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.19% 27-Mar-18 100.5155 7.4200 650.00 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.8400 7.3700 500.00 INE013A07V46 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.95% 15-Feb-19 100.6214 8.5000 250.00 INE066I07013 INDIABULLS PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 23-Aug-19 108.8062 10.4800 130.00 INE975G08074 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 20-Nov-19 100.4400 10.7200 2.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4800 7.3100 1000.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 99.7800 7.6600 69.00 INE756I07BG4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jun-20 100.0000 7.8000 1000.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.4700 7.7200 100.00 INE829Q07074 HERO REALTY PRIVATE LIMITED 11.10% 11-Aug-20 101.0563 11.6100 140.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 105.1900 8.9500 2.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.2200 7.7000 10.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.3400 7.6700 650.00 INE110L07070 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.32% 08-Jul-21 102.3500 7.6200 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7200 50.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.2000 7.3300 350.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.1500 7.3000 300.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED 7.89% 18-May-22 100.1600 7.8400 40.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 99.9979 9.4900 20.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2000 9.1800 5.20 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 105.5400 10.7500 10.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6800 8.4000 3.00 INE503A08028 DCB BANK LIMITED 9.85% 18-Nov-26 100.7500 9.9400 1.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2700 7.6000 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9500 7.5500 250.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 102.3000 9.0600 30.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 30-Mar-27 100.6500 12.5000 14.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 100.0000 8.5000 32.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 117.6600 6.2200 3.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.6400 6.1200 10.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4700 9.1100 12.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.28% 21-Dec-30 110.8100 6.0800 3.80 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FINANCE CORPORATION LTD 9.47% 10-May-31 116.7500 7.6500 40.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.0500 9.2600 10.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.9600 3.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.3500 11.1500 1.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% 30-Dec-99 100.7800 8.5000 50.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.9500 10.6700 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.1500 9.1500 2.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% 31-Dec-99 105.7300 8.8500 2.00 NSE === INE296A07FK1 BAJAJ FINANCE LIMITED - 28-Jun-17 120.6487 6.6000 250.00 INE575S07020 BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED - 03-Jul-17 120.9046 8.1500 60.00 INE804I07RZ8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Jul-17 175.8320 8.7500 2.50 INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 164.2300 0.0000 2.50 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6440 6.8000 200.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6440 6.8000 200.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2334 6.9000 500.00 INE338I07040 MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERV. LTD 10.05% 27-Nov-17 100.9254 7.7232 300.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.6845 6.8000 500.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 100.1850 7.2500 8.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 161.7670 0.0000 14.50 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 150.8510 0.0000 10.00 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Feb-18 150.1540 0.0000 0.50 INE093J07BR7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 02-Mar-18 149.0840 0.0000 11.50 INE916DA7KR7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.48% 13-Apr-18 100.8428 7.3700 500.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 101.2421 7.3200 100.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 102.3068 8.2500 150.00 INE148I07BJ8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 09-Sep-18 102.3068 8.2500 150.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9987 7.0300 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 99.9987 7.0300 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.1020 7.3700 750.00 INE013A07V46 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.95% 15-Feb-19 100.6214 8.5000 250.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8095 7.1100 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8095 7.1100 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 103.8629 7.2400 250.00 INE053T07018 ONGC MANGALORE PETROCHEMICALS LTD 8.40% 14-Mar-19 101.7042 7.3332 330.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.0326 7.1000 250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.0326 7.1000 250.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 21-Jun-19 122.0000 0.0000 1.30 INE008I08096 COX AND KINGS LIMITED 8.50% 27-Oct-19 100.0000 8.4955 750.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3072 7.6250 100.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 100.3072 7.6251 50.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 100.2199 8.5640 2000.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 99.6500 8.8000 1.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.1985 7.2300 250.00 INE261F08444 NABARD 8.18% 10-Feb-20 102.1985 7.2300 250.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4132 7.3350 1450.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.4132 7.3350 450.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 100.2360 7.7800 150.00 INE774D07QD3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.53% 25-Mar-20 99.1423 7.8700 500.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.7631 7.3050 100.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 98.7631 7.3050 100.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.3378 7.3000 750.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.3378 7.3000 750.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0000 7.1000 4000.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 22-Jun-20 100.1139 7.7139 3150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0012 7.2300 400.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 22-Jun-20 100.1681 7.7000 2150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.0012 7.2300 400.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.0000 7.4563 30.00 INE756I07BF6 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 3.00% 08-Jul-20 100.3932 7.8300 150.00 INE756I07BG4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-20 100.0000 7.7968 1000.00 INE093J07RB7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Sep-20 100.0000 0.0000 2.50 INE093J07RD3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 19-Sep-20 100.0000 0.0000 2.50 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.2249 7.7001 1000.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.2249 7.7000 946.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 103.3408 7.6700 650.00 INE001A07GO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.40% 13-Apr-21 105.5888 7.6600 1000.00 INE658R08024 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD11.00% 03-May-21 103.7078 9.7972 300.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD SR-XXXII 7.80% 07-May-21 100.0000 7.8000 2.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 16-Aug-21 101.4700 8.7900 90.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7217 700.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0000 8.7214 100.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9405 7.4000 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 99.6266 7.3300 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.2048 7.3400 950.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.2440 7.3300 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 100.8651 7.3650 1000.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 102.9500 7.9300 3.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.5100 9.1100 38.00 INE881J07DX9 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 11-May-22 100.5000 10.1000 3.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.1773 7.3000 300.00 INE537P08016 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-I 9.10% 20-Jun-22 103.1673 8.3003 1.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.5000 9.1091 6.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.2920 7.4000 515.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.2920 7.4000 485.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 104.5257 7.9500 400.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.9700 7.7253 16.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2000 9.1800 7.50 INE923L07175 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-23 105.0503 8.3037 321.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.6075 8.6200 550.00 INE871D07PW9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.09% 10-May-24 100.3000 8.0300 3.00 INE752E07HM7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-24 105.2000 7.6500 25.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 108.1957 7.8450 200.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.4315 7.6600 50.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 105.4315 7.6600 50.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.1700 7.6301 16.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.3737 7.6500 50.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.8500 8.6000 202.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.6700 8.6500 2.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 05-May-26 100.8500 9.2459 6.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.7300 8.3900 20.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 104.4182 7.7750 100.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.2700 9.0835 38.50 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.9000 8.8500 2.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 103.0600 8.3500 33.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.0500 9.2800 6.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 98.6323 8.3500 200.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.2522 8.7900 750.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.2000 9.2600 7.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2709 7.6000 800.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2709 7.6000 550.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-27 100.7344 8.6300 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9545 7.5450 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 101.9545 7.5451 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.9000 7.8500 40.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 101.8500 9.1326 20.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2600 9.2400 2.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 100.5500 8.4100 3.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 99.9800 8.5000 100.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 100.0000 8.2500 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.4500 6.1400 103.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.75% 05-Feb-29 119.2000 6.1400 140.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 120.4485 6.3630 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0400 9.0700 800.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.4478 9.0000 300.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.7421 8.5100 50.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% PERPETUAL 105.5100 8.8900 15.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.8200 8.6300 13.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 94.4106 12.5600 10.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 101.0000 10.7500 8.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 99.9500 10.8991 2.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.4500 9.0700 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9650 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.4478 9.0000 300.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.8654 8.6200 500.00 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 110.7805 6.1600 100.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 110.9281 6.1460 50.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 101.9900 9.1668 51.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 100.0000 7.7344 900.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3000 10.2200 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE