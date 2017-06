May 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16793.70 NSE 49496.20 ============= TOTAL 66289.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE148I07647 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 4.50% 05-Jun-17 119.9500 6.5500 300.00 INE804I07RP9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 164.1900 8.5000 18.90 INE148I07CL2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 23-Jun-17 100.1400 6.5500 250.00 INE548C08037 EMAMI LIMITED 8.45% 22-Aug-17 100.3200 7.0600 479.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 01-Sep-17 100.5400 7.0300 490.00 INE750H07097 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 08-Sep-17 112.7500 8.5300 50.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 7.76% 28-Mar-18 100.1900 7.4700 1100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.50% 15-May-18 101.1400 7.2000 150.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.40% 19-Jun-18 101.2800 7.1000 200.00 INE804I07SJ0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 28-Jan-19 155.0700 9.5000 5.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 100.0000 10.9400 3.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.80% 22-Mar-19 100.1400 7.6900 250.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jul-19 107.5300 - 340.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.9100 8.6000 100.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.8800 7.9000 1930.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 100.6300 8.1700 5.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 106.4870 7.9500 750.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jan-20 107.9500 - 615.00 INE909H08253 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 24-Jan-20 103.3400 8.4200 30.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 100.0500 10.4300 5.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 99.9400 8.1000 2000.00 INE053A08099 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 20-Apr-20 100.1282 7.7800 1000.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 100.5011 7.4800 1000.00 INE721A07LZ4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 29-May-20 99.9383 8.1000 100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.1200 7.3700 800.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 97.6400 17.5000 4.00 INE481G08024 ULTRATECH CEMENT LIMITED 6.99% 24-Nov-21 98.3300 7.4200 500.00 INE774D07QG6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.50% 30-Nov-21 98.2600 7.9500 500.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 114.1700 12.5000 3.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9200 7.3500 250.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LIMITED 8.45% 25-May-22 100.0000 8.4400 100.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 105.7600 8.8500 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.9500 7.4800 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 102.6400 7.8800 100.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jan-24 100.0200 8.9700 5.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.5504 8.6300 100.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.6055 8.6300 100.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.2300 7.5700 11.80 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 105.5300 10.4800 30.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 106.2600 6.1200 1.20 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 106.5300 7.9600 2.50 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.9500 8.8300 10.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.3500 8.3600 49.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0800 8.9600 10.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 98.9300 8.0500 250.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.3000 9.2300 10.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 97.1200 7.6500 50.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.8200 9.7700 62.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2700 7.6000 400.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 102.0400 8.0300 13.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 100.0000 8.1200 5.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.0000 7.4900 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 118.2800 6.1600 21.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 118.9100 6.1700 15.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 119.3900 6.1200 1.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 118.1500 6.1700 30.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 119.8800 6.2000 3.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 103.5500 10.6100 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.5200 9.3200 20.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.4700 8.5100 150.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 111.1000 6.1200 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.1700 6.1200 1.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0300 20.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.1100 7.6700 500.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 112.5600 6.1200 1.20 INE733E07JG5 NTPC LTD 8.66% 16-Dec-33 125.2100 6.1700 6.30 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 126.3000 6.1700 10.80 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 125.3000 6.1700 24.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.6500 11.8900 6.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 100.7500 10.0500 2.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.2400 8.9300 600.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 100.8600 8.6300 33.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% 31-Dec-99 105.5000 8.8800 5.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.8500 9.4500 4.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8900 2.00 NSE === INE918K07AQ7 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 11-Aug-17 122.9950 9.5000 10.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.5030 6.5300 1.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6987 7.2400 350.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 23-Dec-17 167.6070 0.0000 2.50 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-17 101.2322 8.2750 150.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 08-Jan-18 161.7670 0.0000 23.50 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 02-Feb-18 148.9290 0.0000 4.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 150.8510 0.0000 2.50 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 02-Mar-18 127.8120 0.0000 2.50 INE093J07BR7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 02-Mar-18 149.0840 0.0000 2.50 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 132.0000 0.0000 3.90 INE093J07BZ0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- - 20-Mar-18 149.2090 0.0000 3.50 INE918K07813 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD- - 17-Jul-18 120.5000 0.0000 5.00 INE333L07045 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS LTD9.50% 31-Jul-18 105.1676 8.9309 150.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 116.0000 0.0000 1.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1777 7.0300 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1777 7.0300 500.00 INE445K07148 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-18 102.8353 9.6761 150.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.0132 7.4399 50.00 INE321A07118 INOX AIR PRODUCTS LIMITED RESET 31-Dec-18 103.3304 8.4450 150.00 INE028A09081 BANK OF BARODA RESET 30-Jan-19 100.1409 8.7500 260.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.8750 8.0202 1000.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.3164 7.5300 500.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.3164 7.5300 500.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.84% 04-Mar-19 99.9000 7.8749 1000.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 10.05% 20-Mar-19 100.8296 9.5250 70.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.80% 22-Mar-19 100.1353 7.6900 250.00 INE476A09207 CANARA BANK RESET 30-Mar-19 100.3526 8.7500 165.00 INE752E07EP7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.47% 31-Mar-19 103.3842 7.4000 1.30 INE916DA7NZ4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 27-May-19 100.0000 7.7579 300.00 INE476M07974 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jun-19 101.6000 7.8755 250.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 100.9059 8.6000 100.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 101.8811 7.9000 250.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.5146 8.3600 100.00 INE121A07MV4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.20% 24-Oct-19 100.0919 8.1200 50.00 INE121A07MV4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.20% 24-Oct-19 100.0919 8.1200 50.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 106.5093 7.9500 500.00 INE860H07DU3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.20% 10-Dec-19 106.5093 7.9500 500.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0569 7.6500 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.0569 7.6500 250.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 100.1963 8.5700 1250.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.6427 8.5700 500.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 102.6955 7.5000 1.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8621 7.2500 400.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 103.8621 7.2500 400.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 99.9378 8.1000 2000.00 INE053A08099 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 7.85% 20-Apr-20 100.1282 7.7800 1000.00 INE163N08040 ONGC PETRO ADDITIONS LIMITED 7.68% 18-May-20 100.5011 7.4800 1000.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0000 7.1000 1000.00 INE296A07PW5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 29-May-20 100.0000 7.7700 150.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 101.7937 8.2600 60.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1165 7.3700 1050.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.2919 7.3000 150.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 98.5719 7.3600 400.00 INE296A07PG8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.84% 30-Jun-20 100.2253 7.7500 200.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.2153 7.6500 1250.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.1371 7.6800 250.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 100.7275 8.7500 200.00 INE057T07027 REGEN INFRASTRUCTURE AND SERVICES 16.50% 11-Sep-20 95.2595 - 1750.00 INE057T07035 REGEN INFRASTRUCTURE AND SERVICES 16.50% 11-Sep-20 95.2595 - 250.00 INE804I07I48 ECL FINANCE LIMITED SR-III 9.80% 31-Dec-20 102.4133 8.9432 250.00 INE247U07014 EQUITAS HOUSING FINANCE LIMITED 11.19% 08-Jan-21 103.1160 9.6450 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8453 9.5000 2.00 INE255A07514 ESSEL PROPACK LIMITED -- 25-Apr-21 101.4440 7.9651 150.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.80% 07-May-21 100.0914 7.7754 116.00 INE155A08282 TATA MOTORS LIMITED 8.40% 26-May-21 101.9660 7.8000 50.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.0000 7.6700 2400.00 INE803N07035 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-21 153.9711 8.0819 150.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0759 8.7000 900.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0759 8.7000 500.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.9936 7.2400 200.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 97.9936 7.2400 200.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 103.8881 7.5800 100.00 INE774D07QG6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.50% 30-Nov-21 98.2630 7.9500 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.1686 7.3400 250.00 INE121E07312 JSW ENERGY LIMITED 9.75% 11-Jan-22 100.6146 8.0868 150.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.6102 7.3200 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9224 7.3500 250.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 154.0000 8.7100 5.20 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 100.1156 7.7450 250.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LTD 8.45% 25-May-22 100.0000 8.4436 100.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.8100 9.0400 22.00 INE013A07RA6 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.25% 31-Oct-22 105.7637 8.8500 300.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 105.6600 7.7000 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 13-Mar-23 105.8503 7.5000 650.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.80% 13-Mar-23 105.8503 7.5000 650.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.9507 7.4800 150.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.2356 7.4600 300.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 106.2356 7.4600 300.00 INE115A07DS1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 09-Apr-23 105.4203 7.8000 80.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.8831 7.5300 550.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 105.8831 7.5300 550.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.8900 7.7400 36.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 101.7000 7.7000 2.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 102.6449 7.8800 100.00 INE923L07167 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-23 104.7765 8.2979 132.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.1500 9.1950 40.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.2265 8.9400 400.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 102.9800 8.6200 200.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.5504 8.6300 100.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 100.0000 8.9771 5.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 108.8074 7.6900 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 108.8074 7.6900 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 107.0400 7.6729 1.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 102.5500 8.6900 1.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.1261 7.6500 50.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.1261 7.6514 50.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 105.3545 8.3482 159.00 INE923L07191 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 31-Dec-24 105.3545 8.3482 159.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 106.1200 7.7000 3.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 101.6441 8.8683 15.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.6055 8.6300 100.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.6713 7.6500 252.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.6713 7.6500 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.1000 9.3800 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.6600 8.4000 25.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 101.3200 9.0700 4.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.9000 8.8500 40.00 INE296A08789 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 21-Jul-26 103.0200 8.3524 22.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.3469 8.3600 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.4000 9.2167 1065.50 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 100.3530 7.6933 500.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 101.0901 8.8050 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.4300 9.0700 30.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 26-Sep-26 101.0901 8.8050 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 101.5000 8.4339 100.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.3164 8.0400 200.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 98.9255 8.0500 250.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.7000 9.1800 18.50 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 97.1230 7.6500 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 115.2600 6.1500 1.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 100.1900 7.7100 1.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.7400 9.4129 30.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.2691 7.6000 650.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 101.8600 7.8554 96.00 INE084A08110 BANK OF INDIA -- 27-Mar-27 100.4126 7.8700 10.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 102.0700 9.0950 3.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.7500 10.1100 9.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.4000 9.2600 50.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 100.4500 8.4200 50.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 100.0000 8.4900 1.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.0000 7.4900 7050.00 INE020B07IG5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.88% 26-Mar-29 120.3267 6.3700 1.00 INE804I08742 ECL FINANCE LIMITED 10.25% PERPETUAL 100.0000 10.2409 1300.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.2399 8.9300 600.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.6500 10.9802 500.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% PERPETUAL 100.0000 10.2400 450.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.4025 8.5300 350.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.7301 8.6525 200.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1116 9.1600 140.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.1598 11.5000 108.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.6000 9.0500 25.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% PERPETUAL 105.5000 8.8900 7.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.0000 10.2500 2.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9656 1.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.2000 9.0300 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3000 9.1735 1.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 99.4025 8.5300 100.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.5983 6.0900 100.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.4089 6.1200 1.80 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.2909 6.1000 351.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.2328 7.6532 200.00 INE557F07199 NATIONAL HOUSING BANK 8.90% 24-Mar-34 126.0239 6.1200 1.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 118.3999 6.3700 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8080 10.0200 55.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 102.0837 8.8850 140.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com